Maya Lady review :సరదాగా సాగిన రాకేష్ వర్రే, మధుమిత సర్కార్ ల మాయలేడీ రివ్యూ
Rakesh Varre, Madhumita Sarkar
నటీనటులు : రాకేష్ వర్రే, మధుమిత సర్కార్, సత్య, ఇంద్రజ, సురేష్ తదితరులు
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం : యెదు రాధాకృష్ణన్, సంగీతం : విశాల్ చంద్రశేఖర్, నిర్మాత: రాకేష్ వర్రే, దర్శకత్వం : ప్రశంకర్
ఎవరికీ చెప్పొద్దు, పేకమేడలు వంటి కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ మూవీస్ నిర్మించి అందరి ప్రశంసలు పొందిన రాకేష్ వర్రే హీరోగా నటించి, స్వయంగా నిర్మించిన చిత్రం మాయలేడీ. ప్రశాంకర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో మధుమిత సర్కార్ హీరోయిన్గా నటించింది. ఈ సినిమా ఈ రోజు థియేటర్లలో విడుదలైంది. మరి ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
కథ :-
క్రిష్ (రాకేష్ వర్రే) వైజాగ్ లో ఒక సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోచ్ సెంటర్ నడుపుతూ ఉంటాడు. అతని స్నేహితుడు సత్య. సత్యకి ఆల్ రెడీ పెండ్లి అయిపోతుంది. క్రిష్ మాత్రం తనకు నచ్చిన అమ్మాయి కోసం ఎదురు చూస్తుంటాడు. ఇలాంటి సమయంలో అనుకోకుండా క్రిష్ ను ఆశా (మధుమిత సర్కార్) తో ప్రేమలో పడతాడు. అందుకు కారణం సమాజ సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా ఉండే ఆశా వ్యక్తిత్వం. అయితే సరిగ్గా ప్రేమను వ్యక్తం చేసే టైంలో రూపా (మధుమిత సర్కార్) అనే మరో అమ్మాయి ఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఇంతకీ రూపా ఎవరు ?, ఆశాకు పూర్తి భిన్నమైన స్వభావం కలిగిన రూపా కారణంగా వారి జీవితాలు ఎలా మలుపు తిరిగాయి ?, చివరకు క్రిష్ ఎవర్ని ప్రేమిస్తాడు ?, ఎవర్ని పెళ్లి చేసుకుంటాడు ? అనేది మిగిలిన కథ.
సమీక్ష:
సహజంగా పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ వున్న అబ్బాయిల సినిమాలు వచ్చాయి. కానీ చంద్రముఖిలో అలాంటి తరహా అమ్మాయి పాత్రను జ్యోతికలో చూశాం. కానీ దానికి ఈ కథకు వేరేషియన్ వుంది. తనకు ఎటువంటి లోపంలేని అమ్మాయి కావాలని హీరో కోరుకుంటాడో. అందుకు విరుద్ధమైన అమ్మాయి వస్తే ఎలా వుంటుందనేది చిత్రంలో ట్విస్ట్. రెండే వేరియన్స్ ను ప్రేక్షకులు ఎంజాయ్ చేస్తారు.
మొదటి భాగం చాలా సరదాగా సాగుతుంది. ప్రేమ చుట్టూ సాగిన కొన్ని ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్ తో పాటు కొన్ని ప్రేమ సన్నివేశాలు కూడా బాగున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇంటర్వెల్ సీక్వెన్స్ మరియు కొన్ని లవ్ సీన్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. సత్య పాత్ర సినిమాకు నడిపిస్తుంది.
ఇక హీరోగా నటించిన రాకేష్ వర్రే ఈజ్ తో సెటిల్డ్ గా నటించాడు.చాలా సన్నివేశాల్లో ఆకట్టుకున్నాడు. క్లైమాక్స్ లో పలు చోట్ల రాకేష్ వర్రే నటన బాగుంది. హీరోయిన్ గా నటించిన మధుమిత సర్కార్ నటన సినిమాకి కీలకం. ఆమె నటన ఎవరూ ఊహించనంతగా నటించింది. అదేవిధంగా తండ్రి పాత్రలో సురేష్ నటన కూడా బాగుంది. తల్లిగా కనిపించిన ఇంద్రజ ఆకట్టుకుంది. మిగిలిన నటీనటులు కూడా తమ పాత్ర పరిధి మేరకు బాగానే నటించారు.
కథ ప్రకారం మాయలేడీ టైటిల్ యాప్ట్ గా వుంది. కొన్ని ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్ బాగున్నా, సెకండాఫ్ లో కథ కథానాలు మాత్రం కాస్త నిరుత్సాహ పరుస్తాయి. క్రిష్ కొండపైనుంచి దూకితే మరోవైపు నుంచి రావడం దర్శకుడి లోపమే. కథలోని అంశానికి తగ్గట్టు స్క్రీన్ ప్లే రాసుకోవడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యాడు. అసలు ఇలాంటి ఎమోషనల్ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ కి తగ్గట్టు సినిమాని ఆద్యంతం బరువైన భావోద్వేగాలతో.. బలమైన పాత్రలతో స్క్రీన్ ప్లేను నడపితే మరింత బాగుండేది.
సాంకేతికంగా చూస్తే, సంగీత దర్శకుడు విశాల్ చంద్రశేఖర్ అందించిన బీట్స్ చాలా బాగున్నాయి. రీరికార్డింగ్ సింక్ అయింది. దర్శకుడు ప్రశంకర్ దర్శకుడిగా కొన్ని చోట్ల మెచ్చూర్డ్ గా అనిపిస్తాడు. కానీ మరి కొన్ని చోట్ల అది లోపిస్తుంది. సినిమాటోగ్రఫీ వర్క్ బాగుంది. సంభాషణలు సన్నివేశపరంగా వున్నాయి.
మొత్తంగా చూస్తే, క్యారెక్టర్లు వేసే రాకేష్ వర్రే కథానాయకుడిగా నటించడగలడు అని నిరూపించుకున్నాడు. దానికితోడు నిర్మాణ బాధ్యత కూడా తీసుకుని మెప్పించడం విశేషం.ఓవరాల్గా ఈ మల్టీపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ కథ కాస్త కొత్తగా అనిపిస్తుంది. దానికి మరింతగా తీయగలిగితే పెద్ద సినిమా అయ్యేది. ఈ చిత్రాన్ని అందరూ చూడతగ్గ చిత్రంగా చెప్పొచ్చు.
రేటింగ్ : 3/5