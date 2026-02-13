శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. సమీక్ష
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026 (15:32 IST)

Nilawe Review: సౌమిత్ రావు, శ్రేయాసి సేన్ నటించిన నిలవే రివ్యూ.. ఎలా వుందంటే..

Soumith Rao, Shreyasi Sen
Soumith Rao, Shreyasi Sen
నటీనటులు: సౌమిత్ రావు, శ్రేయాసి సేన్, హర్ష చెముడు, సుప్రియా ఐసోలా, రూపేష్ మారాపు, జీవన్ కుమార్, గురురాజ్, సిద్ధార్థ్ గొల్లపూడి, అనాల సుశ్మిత తదితరులు
సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రఫీ: దిలీప్ కే కుమార్, సంగీతం: కళ్యాణ్ నాయక్, నిర్మాతలు: రాజ్ అల్లాడ, గిరిధర్ రావు పోలాడి, సాయి  కే వెన్నం, దర్శకత్వం -  సౌమిత్  పోలాడి, సాయి  కే వెన్నం.
 
నటుడిగా మెగాస్టార్ చిరంజీవిని స్పూర్తిగా తీసుకుని  హీరోతోపాటు దర్శకుడిగా, రచయితగా కూడా అనుభవం సంపాదించిన సౌమిత్ రావు నిలవే చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయం అయ్యాడు. శ్రేయాసి సేన్ నాయికగా నటించింది.  అందరూ కొత్తవాళ్లతో చేసిన ఈ సినిమా ప్రేమకథలో కె.జి.ఎప్. లాంటిదని స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చారు. మరి ఈ సినిమా నేడే విడుదలైంది. ఎలా వుందో చూద్దాం.
 
కథ:
అర్జున్‌ (సౌమిత్ రావు) ఓ అనాథ. ఓ యాడ్‌ ఏజెన్సీలో స్టిల్ ఫొటోగ్రాఫర్ గా పనిచేస్తుంటాడు. అతని సహచరుడు స్నేహితుడు(వైవా హర్ష). హర్షకు పెళ్లయి కుటుంబం వున్నా తనకు ఓ కుటుంబం ఎందుకు దొరకడంలేదనే బెంగతో ఒంటరిగా ఫీలయి ఆత్మహత్యకు ప్రిపేర్ అవుతాడు. సరిగ్గా ఆ టైంలోఅపార్ట్ మెంట్ లో అవతల ఎదురు ఫ్లాట్ లో  అతిథి(శ్రేయాసి సేన్) చూసి బతకాలనుకుంటాడు. అతని నీడద్వారా సుసైడ్ చేసుకుంటున్నాడని తెలిసి ఆమె ఇతన్ని కాపాడుతుంది. అందుకు కారణం ఆమె కూడా ఒంటరితనం అనుభవిస్తుంది. అలా ఇద్దరి ఒంటరివాళ్ళు ఒక్కటవుతారు. పెండ్లిచేసుకోకుండా సంసారం చేస్తారు. గర్భిణీగా వున్నప్పుడు ఆమె తల్లిదండ్రుల్ని రమ్మని లెటర్ రాస్తాడు అర్జున్. ఇది తెలిసిన అథితి సైకోలా మారిపోతుంది. తన గర్బాన్నే వదులుకోవాలను చూస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏమి జరిగింది? అసలు అతిథికి తల్లిదండ్రులంటే ఆమెకు ఎందుకు ద్వేషం. సైకోలా ఆమె ఎందుకు బిహేవ్ చేసింది. ఆమె గతం ఏమిటి? అనేది మిగిలిన కథ.
 
సమీక్ష:
కథగా ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే. తల్లిలా చూసుకునేలా భార్యకావాలనుకునే  ఓ అనాథ. తల్లిదండ్రులున్నా అనాథగా బతకాలనుకునే అమ్మాయి కథే ఈ సినిమా. వీరిద్దరి ఎమోషన్స్ మధ్య చక్కటి ప్రేమకథను రాసుకుని దర్శకుడు చేసిన ప్రయోగం. ఎక్కడా హంగులూ ఆర్భాటాలు లేకుండా. సౌండ్ పొల్యూషన్ లేకుండా చక్కటి సాహిత్యం, సంగీతం కలగలిపి, పొందికగా అర్థవంతమైన సంభాషణలతో కూడిన సినిమా ఇది. దీనికి స్నేహితులైన సౌమిత్ రావు, సాయి వెన్నం దర్శకులు.
 
హీరో నటుడిపరంగా అన్ని ఎమోషన్స్ బాగా చూపించాడు. అమాయకత్వంతోపాటు విషాదం, కోపం, ఆశ్చర్యం, బాధ, హ్యపీనెస్ అన్ని కలగలిపి ఒకే సినిమాలో తను చూపించాడు. తెలుగు తెరకు మరో నటుడు పరిచయం అయ్యాడనే చెప్పాలి. అదే సందర్భంలో కొన్ని సార్లు హీరోను చూస్తుంటే, వర్ధమాన కథానాయకులు అఖిల్, నిఖిల్ కూడా గుర్తుకు వస్తారు. సాంగ్ లో వచ్చే రాజరికం గెటప్ లో పురాణకథలకు మంచి నటుడు దొరికాయడనిపిస్తుంది.
 
నాయిక గురించి చెప్పాలంటే, జీవితంలో తాను అనుకున్నవారి చేతిలో మోసపోయిన భావాలకు అనుగుణంగా ఆమె మొఖకవళికలు, నటన వున్నాయి. ఆ క్రమంలో ఇప్పటి కాలంపు జెంజీ తరహా మెంటాలటీని ఆమె పాత్రలో దర్శకుడు చూపించాడు. హీరోయిన్ సంగీత ట్రూప్ లో సంగీత దర్శకుడు కళ్యాణ్ నాయక్ తోపాటు పలువురు నటించారు. ఎక్కడా కొత్తవారిని నటన తెలియని వారిని చూశామనే ఫీలింగ్ కనిపించదు.  అందరూ న్యాయం చేశారు.
 
ఇక ద్వితియార్థం కథనం ఎమోషనల్‌గా సాగుతుంది. అతిథి ప్లాష్‌బ్యాక్‌ స్టోరీ గుండెను బరువెక్కిస్తుంది. అయితే ఈ క్రమంలో వచ్చే కొన్ని సన్నివేశాలు సాగదీతగా అనిపిస్తాయి. క్లైమాక్స్‌ ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ సినిమాపై అంచనాలు లేవు కానీ థియేటర్స్‌కి వెళ్లి చూసిన వారికి మాత్రం గొప్ప అనుభూతిని అందిస్తుసింది. 
 
మాటలు, సంగీతం, పాటలు గురించి వేలెత్తి చూపించడానికి లేవు. ఇంచుమించు 11 పాటలున్నా అవి వున్నట్లు ప్రేక్షకుడు కూడా గమనించడు. అలా సన్నివేశపరంగా తీశారు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. ఎడిటింగ్‌ పర్వాలేదు. నిర్మాణ విలువలు సినిమా స్థాయికి తగ్గట్లు ఉన్నతంగా ఉన్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే కొత్తవారితో చేసిన ప్రయోగం అభినందించదగిందే. అయితే ఇలాంటి సంగీతభరిత ప్రేమకథను చూడాలంటే ఇప్పటి తరానికి కాస్త ఓపికకావాలి. అది మొదటి భాగంలో కనిపిస్తుంది. ఇక ద్వితీయార్థం నుంచి కథలో లీనమైపోతారు కాబట్టి చిన్నపాటి లోపాలున్నా అందరూ చూడతగ్గ చిత్రంగా చెప్పవచ్చు.
రేటింగ్: 2.75/5

విజయ్ సేలం జిల్లా ర్యాలీలో అపశృతి.. గుండెపోటుతో యువకుడి మృతి

విజయ్ సేలం జిల్లా ర్యాలీలో అపశృతి.. గుండెపోటుతో యువకుడి మృతికోలీవుడ్ సినీ నటుడు, టీవీకే అధ్యక్షుడు విజయ్ శుక్రవారం సేలం జిల్లా కేంద్రంలో నిర్వహించిన ప్రచార సభలో ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ప్రచార ర్యాలీకి ప్రజలు, అభిమానులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ప్రజలను ఉద్దేశించి విజయ్ ప్రసంగిస్తుండగా, ఓ వ్యక్తి గుండెపోటుకు గురయ్యాడు. దీంతో అతన్ని హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలో మృతి చెందాడు. మృతుడిని మహారాష్ట్రకు చెందిన సూరజ్‌ (37)గా గుర్తించారు. ఉపాధి నిమిత్తం అతడు కొన్నేళ్ల క్రితం కుటుంబంతో సహా సేలానికి వచ్చాడు. కొంత కాలంగా అతడు గుండె సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు కుటుంబసభ్యులు వెల్లడించారు.

అలియాబాద్‌లో ఏ పార్టీకిరాని మెజార్టీ.. చైర్మన్ పదవి ఇస్తేనే మద్దతంటున్న ఇండిపెండెంట్

అలియాబాద్‌లో ఏ పార్టీకిరాని మెజార్టీ.. చైర్మన్ పదవి ఇస్తేనే మద్దతంటున్న ఇండిపెండెంట్తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శుక్రవారం మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు వెలువడుతున్నాయి. ఈ ఫలితాల్లో ఆసక్తికర పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. మేడ్చల్ జిల్లా మల్కాజిగిరి జిల్లా అలియాబాద్ మున్సిపాలిటీలో ఓ విచిత్ర పరిస్థితి నెలకొంది. మున్సిపాలిటీలో 20 వార్డులు ఉండగా, ఏ పార్టీకి మెజార్టీ రాలేదు. మొత్తం 20 వార్డుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ 8, బీఆర్ఎస్ 7, బీఎస్పీ ఒక స్థానంలో విజయం సాధించగా, ఏడో వార్డు నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీచేసిన గాదె వెంకటేశ్ విజయం సాధించారు.

పవన్ కల్యాణ్ గారు నాకు న్యాయం చేస్తారని నమ్మకం వుంది: బాధిత మహిళ వీణ

పవన్ కల్యాణ్ గారు నాకు న్యాయం చేస్తారని నమ్మకం వుంది: బాధిత మహిళ వీణఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ పైన ఆరోపణలు చేస్తున్న బాధిత మహిళ వీణ మరో వీడియోను విడుదల చేసింది. అందులో ఆమె మాట్లాడుతూ... నేను ఎక్కడో దాక్కున్నానని కొంతమంది రాస్తున్నారు. నేను ఎక్కడా దాక్కోలేదు. నేను న్యాయపోరాటం చేస్తున్నాను. నాకు న్యాయం జరిగే వరకూ చేస్తూనే వుంటాను. జనసేన విచారణ కమిటీ నుంచి నాకు ఎలాంటి పిలుపు రాలేదు. ఐతే మీడియాలో వార్తల ప్రకారం, కమిటీ నన్ను పిలిచిందనీ, నేను రాలేదని ప్రచారం జరుగుతోంది. నన్ను ఏ కమిటీ ఇంతవరకూ సంప్రదించలేదు. పిలిచినా నేను వెళ్లలేదంటూ కొందరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. దాన్ని ఆపండి.

వైకాపా నేతలు టీ తాగి సభకు వస్తున్నారు.. ఫ్యాషన్ లేదా ప్యాషన్ అని పిలవాలా? నారా లోకేష్

వైకాపా నేతలు టీ తాగి సభకు వస్తున్నారు.. ఫ్యాషన్ లేదా ప్యాషన్ అని పిలవాలా? నారా లోకేష్ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్‌సీపీకి సభలో ప్రజా సమస్యలను లేవనెత్తడం పట్ల ఏమైనా నిబద్ధత ఉందా అని హెచ్‌ఆర్ అండ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రశ్నించారు. వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ సభ్యులు కౌన్సిల్ నుండి వాకౌట్ చేసి, విరామం తీసుకుని, టీ తాగి, తిరిగి సభకు వచ్చినప్పుడు దానిని ఫ్యాషన్ లేదా ప్యాషన్ అని పిలవాలా అని తనకు తెలియట్లేదని నారా లోకేష్ అన్నారు. వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ నాయకులకు ఇది ఒక ఆనవాయితీగా మారిందని లోకేష్ మండిపడ్డారు.

తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు : ఒక్క ఓటు మెజార్టీ విజేతలు వీరే...

తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు : ఒక్క ఓటు మెజార్టీ విజేతలు వీరే...తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో భాగంగా, పరకాల పురపాలక సంస్థకు జరిగిన ఎన్నిక్లలో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కేవలం ఒకే ఒక్క ఓటుతో విజయం సాధించింది. ఈ మున్సిపాలిటీలోని 17వ వార్డు ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బొచ్చు సుభద్రకు 369 ఓట్లు పోలవ్వగా, భారత రాష్ట్ర సమితి తరపున పోటీ చేసిన శనిగరపు రజినీకి 368 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో రజినీ రీకౌంటింగ్‌కు దరఖాస్తు చేసుకోగా రెండోసారి కౌంటింగ్‌ చేసినప్పటికీ ఫలితంలో మాత్రం తేడా రాలేదు. దీంతో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి బొచ్చు సుభద్ర గెలుపొందినట్టుగా అధికారులు ప్రకటించారు.

Watch More Videos

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణ

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణసందీప్ ఖన్నా, మనీష్ సభర్వాల్ రాసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మూడు అద్భుతమైన ప్రయాణాలను మనకు సూచిస్తుంది. అందులో ఒకటి భారతదేశ ఫార్మా పరిశ్రమ పెరుగుదల, లుపిన్ ఆవిర్భావం మరియు పరిణామం, అలాగే లుపిన్ వ్యవస్థాపకుడు దేశ్ బంధు గుప్తా గారి యొక్క అసాధారణ జీవితం. ఈ మూడు ప్రయాణాలను మనం ఒక్కసారి కలిపి చూస్తే... ఒకప్పుడు ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడిన దేశం, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా కేంద్రస్థానంగా ఎలా మారిందో మనకు చాటిచెప్తుంది.

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఓట్స్‌లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా అధిక బరువు తగ్గవచ్చు. ఇంకా వీటి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఓట్స్ పోషకాలతో నిండి వుంటాయి, శక్తివంతమైన ఫైబర్ బీటా-గ్లూకాన్‌తో సహా పిండి పదార్థాలు, ఫైబర్‌లు వుంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కనుక ఓట్స్ తింటుండాలి. ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే శక్తివంతమైన కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఓట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించగలవు, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఓట్స్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది.

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?దానిమ్మ ఆకులు, పూలు, పండ్లు, గింజలు, బెరడు అన్నీ ఔషధంగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా దానిమ్మ పూలు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దానిమ్మ పువ్వును చూర్ణం చేసి అర ఔన్సు తేనెలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరవు. దానిమ్మ పువ్వును నీడలో ఆరబెట్టి అందులో తేనె కలుపుకుని తింటే శరీరం దృఢంగా తయారవుతుంది. దానిమ్మ పువ్వు కషాయం తీసుకుంటే మహిళల్లో పలు రుగ్మతలను నిరోధించవచ్చు. దానిమ్మ పువ్వులో తాటిబెల్లం కలిపి కషాయం చేసి తాగితే గ్యాస్ సమస్య తగ్గి ఆకలి కలుగుతుంది. రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను కంట్రోల్ చేసే శక్తి దానిమ్మ పూలకు వుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com