Scene Review :డిఫరెంట్ క్రైమ్ కామెడీ గా సూర్య, నజ్రియా ల సీన్ చిత్రం రివ్యూ
నటీనటులు : సూర్య శివకుమార్, నజ్రియా నజీమ్, నస్లెన్, ఆనందరాజ్, లాల్ మరియు ఇతరులు
Scene- suriya
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం : వినీత్ అగస్టియన్, సంగీతం : సుశీన్ శ్యామ్, నిర్మాతలు: జ్యోతిక, సూర్య, దర్శకత్వం : జీతూ మాధవన్
కథ:
డీఎస్పీ (ప్రేమ్ రాజ్) సిన్సియర్ అండ్ యారగెంట్ ఫెలో. పెర్ వ్యూమ్ కిల్లర్ గా పేరుపొందిన టోవినో థామస్ వ్యక్తిని పట్టుకుని జైలులో పెట్టిస్తాడు. అయినా కూడా వరుసగా అదే తరహాలో హత్యలు జరుగుతుంటాయి. ఇలాంటి టైంలో తాను రాజీనామా చేస్తున్నట్లు పై అధికారితో చెప్పి షడెన్ గా మానేస్తాడు. ఆ తర్వాత వరస హత్యలు చేసేవాడు అచ్చం (టోవినో థామస్) తరహాలో చేయడంతో అతన్ని జైలులో ప్రేమ్ రాజ్ కలవాల్సి వస్తుంది.
ఆ టైంలో నిందితుడి ద్వారా ప్రేమ్ రాజ్ లో దాగివున్న ఓ రహస్యం బయటపడుతుంది. ఆ తర్వాత ఏమయింది? ఆ రహస్యం ఏమిటి? అనంతరం అసిస్టెంట్ మాయ(నజ్రియా ఫహద్) తో ఈ కేసుని ఎలా సాల్వ్ చేసాడు అనేది తెలియాలి అంటే ఈ సినిమా చూసి తెలుసుకోవాలి.
సమీక్ష:
మామూలుగా సూర్య ఫ్యామిలీకి చెందిన కథను తెలుగులో ఏ హీరోకు చెప్పినా రిజెక్ట్ చేస్తాడు. రవితేజ నటించిన రాజా ది గ్రేట్ తరహాలో తరహా పాత్ర సూర్య పాత్ర వుంటుంది. దొంగసారా కాసే అమ్మ, మైండ్ సరిగ్గా పనిచేయని తం తండ్రి. ఫిట్స్ వచ్చే అసిస్టెంట్ నజ్రియా. ఇన్ని లక్ణణాలున్న ఓ కుటుంబం వరస హత్యలు చేసే వాడిని ఎలా పట్టుకున్నారనేది ఆసక్తికర అంశం. అయితే దాదాపు సగం వరకు సూర్యకు ఎటువంటి లోపాలు లేవనేలా కథ చూపించి, షడెన్ గా అంథుడు అని చెప్పడం సింక్ కాలేదు.
దర్శకుడు జీతూ మాధవ్ ఐడియా అండ్ దానిని తెరకెక్కించిన విధానం ఒకింత ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తాయి. దీనిలో కూడా మంచి ఫన్ ని యాడ్ చేయడంతో కథనం మరింత ఎంగేజింగ్ గా వెళుతుంది. సూర్య తన పాత్రలో పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయ్యారు. ఇది వరకు తన నుంచి మరో పోలీస్ ని చూసాం కానీ ఇది మాత్రం చాలా ఫ్రెష్ గా కనిపిస్తుంది.
సూర్య లుక్స్ కానీ స్టైలిష్ మేకోవర్ అందులో తన వెర్సటైల్ పెర్ఫామెన్స్ లు ఇంప్రెస్ చేస్తాయి. నజ్రియా ఫహద్ సూర్యతో పాటుగా సాగె పాత్రలో నటించింది. పలు కామెడీ సీన్స్ తో పాటు మార్చురీ దగ్గర ప్రపోసల్ సీన్ సరదాగా అనిపిస్తుంది. కంటితో చూడలేని సూర్య మనస్సుతో నజ్రియాను ఊహించుకునేటప్పుడు జ్యోతికను గుర్తుచేసుకులా చేయడంతో ఫన్ క్రియేట్ చేశాడు.
యూత్ నటుడు నెస్లేన్ మొదటిసారి ఓ నెగిటివ్ పాత్రలో కనిపించి ఆశ్చర్యపరుస్తాడు. చాలా కూల్ గానే కనిపిస్తాడు కానీ క్రైమ్ సీన్స్ లో మాత్రం అదరగొట్టాడు. అలానే సుషిన్ సంగీతం సినిమాలో బాగా ప్లస్ అయ్యింది. సినిమాలు చూడండి
ఫస్టాఫ్ సరదాగా సాగుతుంది. క్రమేణీ సీరియస్ గా అనిపించినా కొన్ని లాజిక్కులు మిస్ కావడం దాన్ని సరికొత్తగా ప్రెజెంట్ చేసే విధానంలో దర్శకుడు సక్సెస్ అయ్యాడు. ఒక్కోసారి రివర్స్ స్క్రీన్ ప్లే అసంపూర్ణంగా అనిపిస్తాయి. అలాగే సూర్య తల్లిదండ్రులు కూడా కలిసి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసే సీన్స్ వంటివి ఇందులో అంత కన్వీనియన్స్ గా అనిపించలేదు.
నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. ఈ సినిమాకి కావాల్సిన సెటప్, మూడ్ కి తగ్గ వాతావరణాన్నిసుషిన్ శ్యామ్ సంగీతం ఇంప్రెస్ చేసింది. కెమెరా వర్క్ బాగుంది. ఎడిటింగ్ బాగానే ఉంది ఇంకొంచెం బెటర్ చేయొచ్చు. తెలుగు డబ్బింగ్ పై జాగ్రత్త తీసుకుంటే బాగుండేది.. ఇక దర్శకుడు జీతూ మాధవన్ వర్క్ సినిమాలో డీసెంట్ గా అనిపిస్తుంది. సెటప్, నరేషన్ బాగానే ప్లాన్ చేసుకున్నారు. డిఫరెంట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గా ప్లాన్ చేసుకున్నారు కాకపోతే కొన్ని విషయాల్లో మరింత కేర్ తీసుకోవాల్సింది. సినిమాలు చూడండి
సీన్ అంటే పోలీసులు కేస్ పరిశోధించే క్రమంలో సీన్.. ఎలా వుంటుంది. హత్యఎలా చేయగలడు. అనే ఓ సీన్ ను క్రియేట్ చేసుకునేలా వుండడం కథకు టైటిల్ సరిపోయింది. విలన్ బ్యాక్ స్టోరీ, స్లో ఫస్టాఫ్ ని పక్కన పెడితే ఈ క్రైమ్ కామెడీ టైం పాస్ మూవీ గా చెప్పొచ్చు.
రేటింగ్ : 3/5