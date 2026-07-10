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Lenin Review: పల్లెటూరి భారతం నేపథ్యంగా అక్కినేని అఖిల్ నటించిన లెనిన్ రివ్యూ
నటీనటులు: అక్కినేని అఖిల్ - భాగ్యశ్రీ బోర్సే - ప్రమోద్ - శివాజీ- బ్రహ్మాజీ- ఈశ్వరి రావు - సునీల్-వడ్లమాని శ్రీనివాస్- గెటప్ శ్రీను- శరణ్య ప్రదీప్ తదితరులు
Akkineni Akhil - Bhagyashree Borse
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం: లియోన్ బ్రిట్టో, సంగీతం: తమన్, నిర్మాతలు: నాగవంశీ, అక్కినేని నాగార్జున, రచన - దర్శకత్వం: మురళి కిషోర్ అబ్బూరు
కథ:
మహాభారతం కథలో ధర్మరాజు నుదిటిపై దెబ్బతగిలి నెత్తురు కిందపడితే అరిష్టం అని క్రిష్ణుడు చెప్పడం జరిగింది. ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని దర్శకుడు రాసుకున్న కథ. చిత్తూరు జిల్లాలో భారతం మిట్ట అనే ఊరిలో ద్రౌపదిని ఆరాదిస్తుంటారు. ప్రతి ఏడాది ఉత్సవంగా ఆమెకు పూజ చేస్తుంటారు. ఓసారి ఆ ఊరిలో ఉత్సవం జరిగే రోజు రెండు వర్గాలవారు గుడిపై జెండా మొదటగా ఎవరు పెతారనేదానిపై పొట్టాడుకుంటారు.. సరిగ్గా ఆ టైంలో ఓ అనాథ బాలుడు వచ్చి పూజారితో ఆకలిగా వుంది అన్నం పెట్టమంటాడు. దానికి పూజారి జెండా గురించి చెప్పగానే ఆ అనాథ తనే జెండాను తీసుకుని గుడిపై నిలబడతాడు. అప్పుడు వర్షం పడి ఊరు సుభిక్షంగా వుంటుందని నమ్మకంతో వున్న ప్రజలు ఆ బాలుడుని తమ కుటుంబ సభ్యుడిగా భావిస్తారు.
అలా అనాథ అయిన లెనిన్ (అఖిల్)ను ఊరికి పెద్దకుటుంబానికి చెందిన ఈశ్వరి రావు అమ్మగా చేరదీసి తమ కొడుకుగా భావిస్తుంది.. ఆమె కొడుకు వసంత్ (ప్రమోద్) కూడా ఒకే వయస్సు కావడంతో తమ్ముడిలా చూస్తాడు. అలా ఆ ఊరిలో అందరికీ తలలో నాలుకలా అయిపోతాడు. లెనిన్ పెద్దయ్యాక ఆ ఊరికే చెందిన భారతి (భాగ్యశ్రీ బోర్సే) ను ప్రేమించి పెండ్లి కూడా చేసుకుంటాడు ఊరిలో ప్రత్యర్థి వర్గం ఎం.ఎల్.ఎ.కు చెందింది. ఆ ఊరిలో తన ప్రతాపం చూపించబోయి భంగపడతాడు. అయితే ఆ ఊరి ఆచారం ప్రకారం ఎంత కక్షలున్నా నెత్తురు భూమిమీద పడకూడదు. కానీ. దానిని బ్రేక్ చేయాలని కొందరు ట్రై చేస్తారు. ఇక ఆ తర్వాత జరిగిన కొన్ని సంఘటనల వల్ల ఆ ఊరిలో నెత్తురు పారుతుంది. అలా ఎందుకు జరిగింది.? దానికి కారకులు ఎవరు? చివరికి ఏమయింది? అనేది మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
కథ ఆరంభంలో ఎన్.టి.ఆర్. వాయిస్ తో ఆరంభమవుతుంది. సామాన్యమైన కథే అయినా మహాభారతం ఎపిసోడ్ జోడించి ఆసక్తి కలిగించేలా చేశారు. కథ మహాభారం గురించి. కథలో పాత్ర పేరు. అంటే విప్లవం.. తనను ఆదరించి చేరదీసిన వారికి నమ్మకస్తుడగా వుంటూనే వెన్నుపోటు పొడిచేవారికి లెనిన్ గా మారిన విధానంలో అఖిల్ పాత్ర బాగుంది. కెరీర్ ఆరంభంలో లవర్ బాయ్ గా నటించి ఆ తర్వాత కొంత గేప్ తీసుకుని ఇప్పుడు మాస్ హీరోగా వచ్చాడు.
అందుకే లెనిన్ తో హీరో కోసం కథ అని కాకుండా.. కథలో భాగంగా హీరో అనిపించే సినిమా చేశాడతను. పల్లెటూరి నేపథ్యంలో ఇలాంటి సినిమాలు కొత్తేమీ కాదు. కానీ ఆసక్తికరమైన పాత్రలు.. థ్రిల్లర్ సినిమాల తరహా ట్విస్టులతో ప్రేక్షకులకు భిన్నమైన అనుభూతిని పంచే ప్రయత్నం చేసింది ‘అయితే అక్కడక్కడా కొంత డ్రామా పొందికగా దర్శకుడు సరిగ్గా కూర్చలేకపోయాడనే చెప్పాలి. భారీ తారాగణం, అందుకు తగిన కథ వున్నా పాత్రల మధ్య ఎమోషనల్ కనెక్ట్ మిస్ కావడం వల్ల ‘లెనిన్’ గొప్ప అనుభూతిని అందించలేకపోయింది. ఆ విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త తీసుకుంటే సినిమా మరో లెవల్లో వుండేది.
ఎంత సీరియస్ సినిమా అయినా అక్కడక్కడా వినోదాంశాలు వుంటే బాగుండేది. చిత్తూరు జిల్లా కాబట్టి ఆ యాస, బాష, కట్టుబాట్లు మహాభారత నాటక ప్రదర్శన నేపథ్యంలో. కథను చూపించాడు దర్శకుడు మురళీ కిషోర్. మహా భారతంలో ఉండే స్నేహం.. నమ్మక ద్రోహం.. కుట్రలు కుతంత్రాలు.. అనుమానాలు.. అవమానాలు.. అన్నీ ఈ కథలోనూ చూడొచ్చు. కథ విషయంలో దర్శకుడు కసరత్తు చేసినా ఒక పాత్రకు ఇంకో పాత్రకు మధ్య కనెక్షన్ లేకపోవడమే ‘లెనిన్’కు మైనస్ అయింది. హీరో హీరోయిన్ల మధ్య ప్రేమలో గాఢత చూపించే సీన్స్ లేవు. హీరోయిన్ పరిచయం కాగానే కనెక్టవిటీ పోయిందనే చెప్పాలి. వెంటనే ద్విచక్రవాహనంపై ఇద్దరు కనిపిస్తారు.
విలన్ పన్నే కుట్రలు కేవలం పరువు, అహం కోసమే చేసినట్లుగా వుంటుంది. కానీ ఆ క్రమంలో సీరియస్ నెస్ లోపించింది. మొదటి నుంచి పాజిటివ్ గాచూపించి క్లయిమాక్స్ కు ముందు అతని నైజం రిలీవ్ చేయడం బాగున్నా, అందులో బలమైన అంశం లోపించింది. అసలు విలన్ ఎవరనేది కొంత కన్ఫ్యూజ్ కలిగించే దర్శకుడు మలిచినా చివరిలో వచ్చే ట్విస్ట్ బాగుంది. విలన్ పాత్రలో ఎన్నో ప్రశ్నలు ప్రేక్షకులకు తలెత్తుతాయి. ‘ప్రతి సినిమాలో హీరోయిన్ పెండ్లి పీటలపై లేచిపోవడం అనేది కామెన్. అయితే ఇందులో తానెందుకు మారాల్సివచ్చిందో అనేది నాయిక చెప్పే డైలాగ్ లు అందరికీ కనెక్ట్ అవుతాయి.
ఇక మిగిలిన పాత్రలు వారివారి పరిధి మేరకు నటించారు. శివాజీ పాత్రలో రెండు షేడ్స్ కనిపిస్తాయి. బ్రహ్మాజీ పాత్ర కన్నింగ్ నెస్ వుంటుంది. జబర్ దస్త్ బ్యాచ్ తో కొద్దిగా ఎంటర్ టైేన్ మెంట చేయిస్తే కథకు కాస్త ఆటవిడుపుగా వుండేది.
సాంకేతికంగా చూస్తే, నేపథ్యం సంగీతం బాగుంది. రామజోగయ్యశాస్త్రితో పాటు మరో ముగ్గురు గీతరచయితలు సాహిత్యం బాగుంది. అయితే మొదటి భాగంలోనే పాటలు ఎక్కువగా అనిపిస్తాయి. అందులో ఎట్టా ఎట్టా-వారెవా పాటలు అలరిస్తాయి. ఇంటర్వెల్ ట్విస్టును బాగా ప్రెజెంట్ చేశాడు దర్శకుడు. అలాగే ప్రి క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్లో ఎమోషన్ బలంగా పండి ఉంటే.. ‘లెనిన్’ రేంజ్ మారిపోయేది. అయినా సరే చివరికి ఓకే అనిపిస్తుంది. క్లయిమాక్స్ లో హీరోకున్న ఫాల్ట్ ను చెబుతూ సింపతీ కలిగించాడు దర్శకుడు. యాక్షన్ పార్ట్ కాస్త అంతకుముందు వచ్చిన ఓ సినిమాను పోలి వున్నా ఈ దర్శకుడు తన శైలిలో తీర్చిదిద్దాడు.
గత సినిమాల ఛాయల నుంచి పూర్తిగా బయటికి వచ్చి పల్లెటూరి కుర్రాడిగా ఒదిగిపోయే ప్రయత్నం చేశాడు అఖిల్. ముఖ్యమైన ఎపిసోడ్లలో తన నటన ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రి క్లైమాక్సులో వచ్చే ఎమోషనల్ సీన్.. పతాక ఘట్టంలో వచ్చే యాక్షన్ ఎపిసోడ్లో అఖిల్ బాగా చేశాడు. తమన్ సంగీతం అతి పెద్ద ఆకర్షణ. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ బాగా కుదిరాయి. క్వాలిటీ సినిమా చూస్తున్న భావన కలిగేలా బాగా ఖర్చు పెట్టి సినిమా తీశారు. దర్శకుడు మురళి కిషోర్ అబ్బూరు పరంగా చెప్పాలంటే, క్యారెక్టర్ల మధ్య ఎమోషనల్ కనెక్ట్ ఏర్పడేలా చేయడంలో దర్శకుడు తడబడ్డాడు. ఇది పక్కా మన పల్లెటూరి కథ. ఎటువంటి అసభ్యతలు లేకుండా కుటుంబంతో సహా చూడతగ్గ సినిమా ఇది.
రేటింగ్ - 3/5
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ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఆర్తి ల్యాబ్లో ఏఐ ఆధారిత పేరంటల్ అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్లు
ఆర్తి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, ఆరిజిన్ మెడికల్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగమైన ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ సంరక్షణ యొక్క నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచడానికి తమ మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని ప్రకటించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి పనిచేసి, అధిక సంఖ్యలో రోగులు వచ్చే క్లినికల్ వాతావరణాలలో తల్లి - పిండం ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసి, ధృవీకరించాయి. తద్వారా కాబోయే తల్లులు స్థిరమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్రసవపూర్వ అంచనాలను పొందేలా ఇవి సహాయపడ్డాయి.
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతుంది, గుమ్మడి గింజలు తింటే ప్రయోజనం వుంటుందా?
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోవడానికి కారణాలను వైద్యులు పరీక్షించి చెబుతారు. ఐతే బ్లడ్ కౌంట్ పెంచుకునేందుకు బీట్ రూట్, గుమ్మడి గింజలు వంటివి మేలు చేస్తాయి. ఈ గుమ్మడి గింజలను (Pumpkin seeds) నానబెట్టి అయినా తినవచ్చు లేదా వేయించుకుని అయినా తినవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతుల వల్ల శరీరానికి వేర్వేరు లాభాలు కలుగుతాయి. నానబెట్టి తినడం (Soaked Pumpkin Seeds) ఆరోగ్యానికి అత్యంత ఉత్తమం జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉంటే లేదా గింజల్లోని పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందాలనుకుంటే నానబెట్టి తినడం ఉత్తమమైన మార్గం. గుమ్మడి గింజల్లో ఇనుము లభిస్తుంది
రక్తహీనత సమస్యకు ఐరన్ మాత్రలు వేసుకుంటున్నారా? ఐతే ఇవి తెలుసుకోవాలి
అనేమియా లేదా రక్తహీనత సమస్య ఇటీవలి కాలంలో చాలామంది స్త్రీలను పీడిస్తున్న అనారోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు వైద్యులు ఐరన్ మాత్రలు రాస్తుంటారు. ఐతే కొంతమందిలో ఈ ఐరన్ మాత్రలు వేసుకున్నప్పుడు పలు రకాల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తుంటాయి. వాటిలో ప్రధానమైనది విరేచనాలు అవ్వడం. ఐతే మోషన్స్ అవుతున్నాయని మాత్రలను పూర్తిగా ఆపేస్తే హిమోగ్లోబిన్ (Hb) స్థాయిలు పెరగవు. కానీ అదే సమయంలో విరేచనాల వల్ల శరీరం బలహీనపడటం కూడా మంచిది కాదు.