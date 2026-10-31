Rudravanam PS Series Review: రుద్రవనం పీఎస్ లో మర్డర్ల రహస్యం ఏమిటి? వెబ్ సిరీస్ రివ్యూ
నటీనటులు: నరేష్ అగస్త్య, బెనర్జీ, శివ ఆలపాటి, సుగాలి సిలోని, చారు వాకన్, శ్రావణి రెడ్డి, ప్రతీ సుందర్, రమేష్ కొనమ్భోట్ల తదితరులు
Rudravanam PS Series team
సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రఫి: అష్కర్ ఆలీ, రచన: తాజ్ సయ్యద్, ఎడిటర్: మాధవ్, బ్యానర్: శ్రీ చక్ర మూవీస్, దర్శకత్వం: శశిధర్ మున్నంగి, ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్: Zee5, ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్: 2026-10-30
కథ:
రుద్రవనం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 8 మంది హత్యకు గురవుతారు. అందులో ఎమ్మెల్యే భైరవులు (రాజా రవీంద్ర) సోదరుడు కూడా వుంటాడు. ఇందుకు సంబంధించిన అంజి (చారు వాకన్)ను అదుపుకోవడంతో అతన్ని చంపేయడానికి ఆవేశంతో ఎమ్మెల్యే భైరవులు పోలీస్స్టేషన్ కు వస్తాడు. మీ తమ్ముడితోపాటు 8మంది హత్యకు గురయ్యారని పోలీసులు చెప్పి సరైన విధంగా శిక్షను వేయాలను చెబుతతారు. నిజాయితీపరుడైన పోలీస్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ శివకుమార్ (నరేశ్ ఆగస్ట్య), సీఐ వేణుగోపాల్ (బెనర్జీ) ఈ కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభిస్తారు.
ఆ తర్వాత హత్యలు చేయడానికి కారణాలు ఎవ్వరినీ చెప్పని అంజి కేవలం సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ శివకుమార్ కు మాత్రమే వెల్లడిస్తారు. అందులో నిజమెంత? అబద్ధమెంత? ప్రెగ్నెంట్ భార్య డెలివరీకి ఉన్న సమయంలో ఎస్ఐ శివకుమార్కు ఈ కేసు ఎలాంటి సవాళ్లను విసిరింది? సీఐ వేణుగోపాల్, ఎస్పీ తదితరులు ఈ కేసు గురించి ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకొన్నారు? ఎనిమిది హత్యలతో అంజికి ఎలాంటి సంబంధం ఉంది? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానమే రుద్రవనం పీఎస్ వెబ్ సిరీస్ కథ.
సమీక్ష:
సహజంగా క్రైమ్, మర్డర్ మిస్టరీ, థ్రిల్లర్, సస్పెన్స్ కథలు ఆసక్తిని కలిగిస్తాయి. వాటిని ఆకట్టుకునేవిధంగా చేయగలిగితే ప్రేక్షకుడికి కనెక్ట్ అవుతాయి. అయితే అంజి హత్యలు చేయడానికి కారణాలు బలంగా వున్నా, వాటికి సంబంధించిన సన్నివేశాలు మరింత బలంగా రచయిత రాసుకుంటే బాగుండేది. ఓ ఆడదాని వల్లే ఈ హత్యలు జరగడం, తను నమ్మించి అంజిన మోసం చేయడం వంటివి కథను నడిపాయి. పోలీసుల టార్చెర్ ఎలా వుంటుందనేది అంజి పాత్రలో చూపించాడు దర్శకుడు.
తొలి నాలుగు ఎపిసోడ్స్పై క్యూరియాసిటీ పెరగడంతో ఏం జరగబోతుందో అనే ఆసక్తిని రేకెత్తించాడు. పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం ఎస్ఐ శివకుమార్ పాత్రను డిజైన్ చేసిన విధానం బాగుంది. ఆ పాత్ర యాటిట్యూడ్, బాడీ లాంగ్వేజ్ స్టోరీ మూడ్కు తగినట్టుగా ఉండటం పాజిటివ్ అంశంగా కనిపిస్తుంది. అంజి పాత్ర చుట్టూ అల్లిన కథ కూడా బాగుంది. కానీ చివరి ఎపిసోడ్స్లో కథను సాగదీసినట్టు ఉండటం కొంత మైనస్గా అనిపిస్తుంది. ఇంకా బెటర్గా సన్నివేశాలు, స్క్రీన్ ప్లేను డిజైన్ చేసి ఉంటే.. బెటర్ రిజల్ట్ కనిపించి ఉండేదనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది.
సీరియస్ లుక్, మెచ్చూర్డ్ ఆలోచనతో నరేష్ అగస్త్య పాత్ర వుంటుంది. పాత్రలో వేరియేషన్స్ చూపించే అవకాశాన్ని చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకొన్నాడు. సినిమా భారాన్ని తన భుజాలపై మోసి ఆడియెన్స్కు మంచి అనుభూతిని పెంచేందుకు ప్రయత్నించాడు. చివరి ఎపిసోడ్లో అంజీ పాత్రలో చారు వాకన్ డిఫరెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్తో మెప్పించాడు. ఎమోషనల్ కంటెంట్ ఎలివేట్ అయ్యేలా నటించాడు. రాజా రవీంద్ర, బెనర్జీ, శ్రావణి రెడ్డి, తదితరులు తమ పాత్రల పరిధి మేరకు రాణించారు.
టెక్నికల్ గా, సినిమాటోగ్రఫి, మ్యూజిక్ అంశాలు కథను, సన్నివేశాలను ఎలివేట్ చేసేందుకు ఉపయోగపడ్డాయి. గ్రామీణ వాతావరణంలో అష్కర్ ఆలీ చిత్రీకరించిన సన్నివేశాలు, లైటింగ్ బాగుంది. ఎడిటర్ మాధవ్ ఇంకాస్త షార్ప్గా కట్ చేయాల్సి ఉండేది.శ్రీ చక్ర మూవీస్ అనుసరించిన నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. క్రైమ్, మర్డర్ మిస్టరీ, థ్రిల్లర్ కంటెంట్ను ఎంజాయ్ చేసే వారికి ఈ సిరీస్ నచ్చుతుంది. జీ5లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ మూవీని సమయం చిక్కినంత కాకుండా తగినంత టైమ్ సెట్ చేసుకొని ఒకేసారి చూసేయండి.. మంచి అనుభూతి కలిగే అవకాశం ఉంది.
మొత్తంగా చూస్తే, భార్యకు సంబంధించిన ట్రాక్ కూడా కథకు అనవసరంగా అతికించినట్లు అనిపిస్తుంది. ముగింపులో బలమైన ఎమోషన్స్ ఉండి ఉంటే ఈ సిరీస్ స్థాయి మరోలా ఉండేది. ఊహకు అందే ముగింపు కూడా ఉంటుంది.. అయినా కూడా వీకెండ్కు డీసెంట్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చూడాలనుకునేవాళ్లకు రుద్రవనం పిఎస్ మంచి ఛాయిసే.
రేటింగ్: 3/5