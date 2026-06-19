సంబంధిత వార్తలు
- Samantha మా ఇంటి బంగారం చూస్తే మీ డబ్బు, సమయానికి నేను హామీ : సమంత
- Samantha: సమంత రూత్ ప్రభు నటించిన మా ఇంటి బంగారం వాయిదా
- Samantha: మా ఇంటి బంగారం లో నేనే హీరో అంటున్న సమంత
- Ustaad Bhagat Singh Real Review: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ యుగాదికి కాలర్ ఎగరేశాడా? లేదా? రియల్ రివ్యూ
- మహిళలను ఓటు బ్యాంకుగా చూస్తోన్న డీఎంకే : సినీ నటి గౌతమి ఆరోపణ
Ma Inti Bangaram Review: చూడతగ్గ చిత్రంగా సమంత నటించిన మా ఇంటి బంగారం సినిమా రివ్యూ
నటీనటులు: సమంత, గుల్షన్ దేవయ్య, గౌతమి, దిగంధ్, శ్రీముఖి, లక్ష్మీ, మంజూష, వెన్నెల కిషోర్, చైతన్య, ఆనంద్, శ్రినివాస్ గవిరెడ్డి తదితరులు
Maa Inti Bangaram Movie Samantha
సినిమాటోగ్రఫి: ఓం ప్రకాశ్, మ్యూజిక్: సంతోష్ నారాయణన్, దర్శకత్వం: నందినీ రెడ్డి నిర్మాతలు: రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు కథ, స్క్రీన్ ప్లే: రాజ్ నిడిమోరు, వసంత్ మరింగంటి, సీతా మీనన్, ఫైట్స్: లీ విట్టేకర్, రిలీజ్: 2026-06-19
శుభం సినిమాలో ఓ పాత్ర పోషించిన సమంత ఫుల్ లెంగ్గ్ రోల్ చేసిన సినిమా మా ఇంటి బంగారం. నందినీరెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ సినిమా ఇప్పటికే మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకుంది. తన నిర్మాణ సంస్థతో నిర్మించిన చిత్రం నేడు విడుదలైంది. మరి ఎలా వుందో చూద్దాం.
కథ:
బల్లవరం అనే ఊరిలో పెద్ద కుటుంబానికి చెందిన అనిరుధ్ (దిగంధ్) ఓ డాక్టర్. ఇంటిలో తెలీకుండా స్వర్ణ (సమంత)ను వివాహం చేసుకుని చాలా కాలం ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఉంటారు. అయితే అనిరుధ్ చెల్లెలు పెళ్లి నిశ్చితార్థం రోజు స్వర్ణను తీసుకుని ఊరికి వస్తాడు అనిరుద్. అనిరుద్ ది పెద్ద ఫ్యామిలీ. తండ్రి, తల్లి (గౌతమి), .మరదలు (అనసూయ), చెల్లెల్లు, బావలు, బామ్మ పరివారం. అనిరుద్ తండ్రి రామరాజు (ఆనంద్) ఊరిలో రాజకీయనాయకుడు.
ఇక ఇంటికి వచ్చాక తండ్రిని తప్పితే అందరూ స్వర్ణ, అనిరుద్ లను స్వాగతించే విధానంతో తనకు ఓ మంచి ఫ్యామిలీ వుందని స్వర్ణ ధైర్యంగా వుంటుంది. ఇదిలా వుండగా, రామరాజు తో అదే ఊరికి చెందిన మధుసూధన్ (వడ్లమాని శ్రీనివాస్) రాజకీయాల్లో రాణించాలనుకుంటే రామరాజు అడ్డుపడుతున్నాడనే కసి. ఇక మరోవైపు ఓసారి గుడికి వెళితే అక్కడ ఎవరో తనను ఫాలో అవుతున్నారని భ్రమించి స్వర్ణ వారికి బుద్ధి చెబుతుంది. ఇదేదో రాజకీయ గొడవ అనుకుంటాడు రామరాజు. ఆ తర్వాత మరోసారి స్వర్ణ ను టార్గెట్ చేస్తూ ఓ గ్రూప్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏమయింది? అసలు స్వర్ణ ను వెతుక్కుంటూ వారెందుకు వచ్చారు? ఆమె ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏమిటి? అనేది మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
స్వర్ణ, అనిరుధ్ ల పరిచయంతో భార్యభర్తల మధ్య వున్న అనుబంధంతో దర్శకురాలు నందినీరెడ్డి బాగా డీల్ చేసి కథను నడిపారు. అయితే ఈ కథంతా చూస్తే, హీరోయిజం వున్న పాత్రను సమంత చేస్తే ఎలా వుంటుందో అనేది ఈ సినిమా కథ. ఇందులో మహిళా ఆమెకున్న పరిమితులు, సమాజంలో జరుగుతున్న సంఘటనలు టచ్ చేస్తూ కథనాన్ని నడిపించారు.
అనిరుద్ కుటుంబ సభ్యురాలిగా ఎంట్రీ ఇచ్చాక అక్కడ తన కంటే చిన్న కోడలుకే పెద్ద పీటవేయడంతో సమంత ఏవిధంగా బిహేవస్ చేసింధి. ఆమె చేసిన ప్లాన్స్ అన్నీ చాలా ఎంటర్ టైన్ చేస్తాయి. ఈ క్రమంలో వచ్చే యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ తో స్వర్ణ కున్న గతంలో మలుపు బాగుంది. అయతే ఒకవైపు ఎంటర్ టైన్ మెంట్, మరోవైపు సీరియస్ రాజకీయాలు, ఇంకోవైపు నగ్జలిజం వంటి అంశాలను కలిపి సామాన్యుడిని కనెక్ట్ అయ్యేలా చేయగలిగారు.
నిర్మాత రాజ్ నిడిమోరు పర్ఫెక్ట్ రైటింగ్ సపోర్ట్తో నందిని రెడ్డిలో కొత్త కోణం సమంతలో కనిపించింది. కథ ప్రకారంగా నటీనటుల ఎంపిక ఫ్రెష్గా ఉండడంతో కథనం రక్తికట్టింది. దాని వల్ల స్క్రీన్ మీద ప్రెష్నెస్ కనిపించింది. ద్వితీయార్థంలో స్వప్ప పాత్ర రిలీవ్ అయ్యే విధానం. మరోవైపు నగ్జలైట్ నాయకుడు ఆమెను టార్చెర్ పట్టడం వంటివి డీల్ చేసే విధానం ఆకట్టుకుందనే చెప్పాలి.
సమంత ఇంతకుముందు యశోద సినిమాతో మంచి ఇమేజ్ను తెచ్చుకొన్నారు. ఇక ఈ సినిమాలో అంతకుమించి అన్నట్లుగా సరికొత్తగా కనిపించారు. యాక్షన్, ఫన్, ఎమోషన్స్, సెంటిమెంట్ అంశాలు ఉన్న పాత్రలో పూర్తిగా ఒదిగిపోయారు. మొత్తంగా సమంత అంతా తన భుజాలపై వేసుకుని సినిమాను నడిపించింది. ఇందులో నటించిన పాత్రలన్నీ బాగా నడించారనే చెప్పాలి.
సాంకేతిక విభాగాల విషయానికి వస్తే.. డాన్స: పరంగా సమంత బాగా చేసింది. పాటలు, సాహిత్యం, మాటలు సింపుల్ గా అర్థమయ్యేట్లుగా వున్నాయి. ఎక్కడా రణగొణ ధ్వనులు లేకుండా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బాగా డీల్ చేశారు. గ్రామీణ నేపథ్యం పరిసరాలు సినిమాటోగ్రాఫర్ ఓం ప్రకాశ్ బాగా క్యాప్చర్ చేశారు. పెళ్లి ఇంటిని డిజైన్ చేసిన విధానం ఆర్ట్ విభాగం టాలెంట్ను చూపించింది. రాజ్ నిడిమోరు, హిమంక్ అనుసరించిన ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ సినిమాకు రిచ్నెస్ను, క్వాలిటీని తెచ్చిపెట్టాయి. ఈ సినిమాను కుటుంబంతో హాయిగా చూడతగ్గ చిత్రంగా చెప్పవచ్చు.
ఇలాంటి కథలు హీరోను బేస్ కొన్ని రచయితలు రాస్తుంటారు. అలాంటి ఇంతకుముందు విజయశాంతి బేస్ చేసుకుని లేడీ ఓరియెంటెడ్ కథలు వచ్చాయి. ఆ తర్వాత అనుష్క ఇలా కొంతమంది మాత్రమే చేయగల కథలుంటాయి.అందులో సమంత మాత్రమే చేయగల కథ మా ఇంటి బంగారం.
రేటింగ్ : 3/5
కదులుతున్న రైల్లో హిజ్రా బీభత్సం, డబ్బులివ్వలేదని ప్రయాణికులపై ముష్ఠిఘాతాలు, వీడియో
హిజ్రాలు. వీళ్లు వస్తుంటే జనం గుండెల్లో హడలెత్తుతోంది. ఇక రైలు ప్రయాణ సమయంలో వీళ్లు ఎంట్రీ ఇచ్చారంటే ప్రయాణికుల పరిస్థితి ఘోరాతిఘోరంగా మారిపోతుంది. అడిగినంత డబ్బులివ్వకపోతే ఇక వాళ్లు తమ రాక్షస ప్రవృత్తిని బైటపెడుతున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ హిజ్రా ప్రయాణికులపై చేసిన రాక్షస దాడి తాలూకు వీడియో ఒకటి వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో హిజ్రా డబ్బులివ్వనందుకు ప్రయాణికులపై మృగంలా మీదపడి చావగొడుతోంది. ప్రయాణికుడు ఏడుస్తున్నప్పటికీ అతడిని వదలకుండా చావగొట్టింది. ఈ వీడియోను ఓ ప్రయాణికుడు సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసాడు.
నీట్ యూజీ రీ టెస్ట్ : అభ్యర్థుల కోసం ఎన్.టి.ఏ వాట్సాప్
ఈ నెల 21 తేదీన నీట్ యూజీ 2026 ప్రవేశ పరీక్ష జరుగనుంది. ఈ పరీక్ష కోసం హాజరయ్యే అభ్యర్థుల కోసం నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ కీలక చర్యలు చేపట్టింది. అలాగే, పరీక్షలు సాఫీగా, పకడ్బంధీగా సాగేందుకు వీలుగా అన్ని రకాల కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులోభాగంగా, విద్యార్థుల కోసం ఒక అధికారిక వాట్సప్ సేవలను ప్రవేశపెట్టింది. ఇదేసమయంలో పరీక్షకు సంబంధించి వస్తున్న తప్పుడు ఎస్ఎంఎస్లు, ఈ-మెయిల్ను నమ్మోద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
దేశంలో టెలిగ్రామ్ సేవలు బంద్ - తాత్కాలిక నిషేధం సబబే.. ఢిల్లీ హైకోర్టు
నీట్ యూజీ 2026 పునఃపరీక్ష నేపథ్యంలో దేశంలో టెలిగ్రామ్ సేవలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ టెలిగ్రామ్ యాజమాన్యం ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా, చుక్కెదురైంది. కేంద్రం విధించిన తాత్కాలిక నిషేధాన్ని ఢిల్లీ హైకోర్టు సమర్థించింది. కేంద్రం ఆంక్షలను సవాల్ చేస్తూ టెలిగ్రామ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను న్యాయస్థానం శుక్రవారం కొట్టేసింది. అత్యవసర పరిస్థితుల దృష్ట్యా కేంద్రం చర్యలు సరైనవేనని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఇందులో ఎలాంటి అసమానతలు కన్పించలేదని న్యాయస్థానం వెల్లడించింది.
శుభవార్త : తెలంగాణాలో వచ్చే నాలుగు రోజుల పాటు వర్షాలు
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ ఓ శుభవార్త చెప్పింది. వచ్చే నాలుగు రోజుల పాటు తెలంగాణాతో పాటు పలు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురిసేందుకు అనుకూల వాతావరణం నెలకొనివుందని తెలిపింది. అందువల్ల వచ్చే నాలుగు రోజుల పాటు తెలంగాణ, ఒరిస్సా, జార్ఖండ్, బీహార్, ఛత్తీస్గఢ్ తదితర రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురిసేందుకు అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుపై లగ్జరీ కారు నడిపిన 11 యేళ్ల బుడతడు... తండ్రి అరెస్టు.. కారు సీజ్
ప్రమాదాలకు నిలయంగా మారిన హైదరాబాద్ నగరంలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు (ఓఆర్ఆర్)లో 11 యేళ్ల బుడతడు పెద్ద సాహసమే చేశారు. తన తండ్రి కొనుగోలు చేసిన లగ్జరీ కారును నడిపి ప్రతి ఒక్కరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు రంగప్రవేశం చేశారు. కేసు బుక్ చేసిన కారు నడిపిన బాలుడి తండ్రిని అరెస్టు చేసి, కారును కూడా సీజ్ చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
వైద్యులు ముడిబియ్యం తినమని ఎందుకు చెబుతారు?
ముడి బియ్యం. తెల్లగా పాలిష్ పట్టిన తెల్ల బియ్యం కంటే బ్రౌన్ రైస్లో పోషకాలు ఎక్కువ, ఇవి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వీటిలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో, అవి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ముడి బియ్యంలో వరి పొట్టు కింద బియ్యం పైన వుండే తవుడు పొరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా వుంటాయి. వారంలో ఐదు కంటే ఎక్కువసార్లు తెల్లబియ్యం తీసుకోవడం వల్ల షుగర్ వ్యాధి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు తేలింది. దంపుడు బియ్యంలో రక్తపోటు పెరగడానికి కారణమయ్యే సోడియం పాళ్లు తక్కువ. మనం తినే ఆహారాన్ని శక్తిగా మలచడంలో కీలక పాత్ర పోషించే నియాసిన్, విటమిన్ బి3 బ్రౌన్ రైస్లో ఎక్కువ.
నేరేడు పండ్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
నేరేడు పండ్లు. వీటిని తినడం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వున్నాయి. ఇవి తినేవారు దంత సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇవి దంతాలను మరియు చిగుళ్లను బలంగా చేస్తుంది. నోటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. నోటిలో కురుపులు పుండ్లగా చెప్పబడే నోటి అల్సర్లను నివారిస్తుంది. దంతక్షయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా నేరేడు పండ్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ యొక్క అద్భుతమైన మూలం, ఈ పండు హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ను పెంచుతుంది. ఈ నేరేడు పండు పురుషులు తింటుంటే అవసరమైన శక్తిని పెంచుతుంది. నేరేడు పండు జీర్ణ శక్తిని మెరుగుపరిచి కడుపులో ఏర్పడే గ్యాస్ వంటి సమస్యలను అడ్డుకుంటుంది.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.