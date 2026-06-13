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Kotha Malupu review : సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు కొత్త మలుపు మూవీ రివ్యూ
నటీనటులు: ఆకాష్, భైరవి ఆర్థ్యా, రఘుబాబు, పృథ్వీ, ప్రభావతి, సిద్ధు, మహేందర్, ఐశ్వర్య తదితరులు
Akash, Bhairavi Ardhya
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం: జవహర్ రెడ్డి, సుమంత్ కచర్ల, సంగీతం: యశ్వంత్ నాగ్, నిర్మాత: తాటి బాలకృష్ణ, దర్శకత్వం: శివ కేసనకుర్తి, బ్యానర్: తథాస్తు క్రియేషన్స్
సర్కారు నౌకరి చిత్రంతో సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. తాజాగా తన రెండో సినిమా కొత్త మలుపు తో ముందుకు వచ్చాడు. కోనసీమ నేపథ్యంలో రొమాంటిక్ లవ్ అండ్ సస్పెన్స్ గా తెరకెక్కిందని ట్రైలర్ ను బట్టి చూస్తే అర్థమయింది. ఈ సినిమాకు దర్శకుడు శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి తెరకెక్కించారు. ఈ శుక్రవారబమే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
కథ:
ఈనాటి కుర్రాడి కథ ఇది. ఎంజాయ్ చేయడమే గోల్ గా భావించి స్నేహితులతో కలిసి హైదరాబాద్లో హ్యాపీగా వుంటాడు కమల్ (ఆకాష్). ఓ వివాహ వేడుక కోసం తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని గ్రామానికి వెళ్తాడు. అక్కడ చలాకీగా కనిపించే వరలక్ష్మి (భైరవి ఆర్థ్యా) అనే యువతిని చూసి ఆకర్షితుడవుతాడు. ఇదిలా వుండగా, ఓ రాత్రి అనుకోని పరిస్థితుల్లో కమల్ను ఓ యువతి కాపాడుతుంది. ఆమె ఎవరో తెలియదు. తనను ఆదుకున్న ఆ అమ్మాయి కోసం కమల్ కు వరలక్ష్మి అతనికి తోడుగా నిలుస్తుంది. ఈ ప్రయాణంలో ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ మొలకెత్తుతుంది.
ఈ ప్రేమ సాఫీగా సాగుతుండగా, తాను వెతుకుతున్న అమ్మాయి మరెవరో కాదనీ, తన వెంట వున్న వరలక్మి అనే రహస్యం తెలుసుకుంటాడు. పైగా ఆమె మరో వ్యక్తితో ప్రేమలో వుందని గ్రహిస్తాడు. దానితో కమల్ రకరకాలుగా ఆలోచనలో పడతాడు. ఆ తర్వాత ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ ఏమయింది? ఆమెతో ఫొటోలో వున్న యువకుడు ఎవరు? అనేది మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
ఇది సహజమైన ప్రేమకథే. అయితే తనవెంటే వున్న అమ్మాయి కోసం తెలీకుండా వెతకడం అనేది చిత్రంలోని ఆసక్తికర అంశం. దానితోపాటు ప్రేమికుల మధ్య అపార్థాలు, నమ్మకం, గతం-వర్తమానం మధ్య జరిగే భావోద్వేగ సంఘర్షణను దర్శకుడు శివ కేసనకుర్తి చక్కగా తెరపై ఆవిష్కరించారు. కథకు సరిపడా గ్రామీణ నేపథ్యం కాబట్టి జవహర్ రెడ్డి, సుమంత్ కచర్ల తన కెమెరా నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని చాలా నాచురల్ గా తెరకెక్కించారు.
ఇలాంటి గ్రామీణ ప్రేమ కథు గతంలో వచ్చినా హీరో హీరోయిన్ల మధ్య సాగే సన్నివేశాలు సరికొత్తగా అనుభూతినిస్తాయి. పల్లెటూరి వాతావరణం, పెళ్లి సందడి, స్నేహితుల సరదా సంభాషణలు, హీరో-హీరోయిన్ల మధ్య నడిచే సన్నివేశాలు సహజంగా అనిపించాయి. మొదటి భాగం అంతా సరదాగా సాగుతుంది. గ్రామీణ శైలి సంభాషణలు సరదాగా అనిపిస్తాయి.
ఇక ద్వితీయ భాగంలో కథ మలుపు తిప్పాలి కాబట్టి భావోద్వేగాల వైపు మలుపు తిరుగుతుంది. ప్రేమలో అనుమానం ఎంత ప్రమాదకరమో, ఒకరి గతాన్ని పట్టుకుని తీర్పు చెప్పడం ఎంత తప్పో చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్లో వచ్చే సందేశం నేటి యువతకు ఎంతో అవసరమైన అంశాన్ని స్పృశిస్తుంది. "ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక గతం ఉంటుంది. కానీ మన జీవితంలోకి వచ్చిన వ్యక్తి వర్తమానాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. గతాన్ని తవ్వుకుంటూ భవిష్యత్తును పాడు చేసుకోవద్దు" అనే భావాన్ని దర్శకుడు హృద్యంగా చెప్పగలిగారు.
కమల్ పాత్రలో ఆకాష్ ఈజీగా నటించేశాడు. ఆల్ రెడీ సర్కారి నౌకరి లో తన నటన కనబరిచాడు. ఇక ఈ సినిమా మొదటి భాగంలో ఎనర్జిటిక్ యువకుడిగా, రెండో భాగంలో ప్రేమలో తడబడే యువకుడిగా భావోద్వేగాలను సమర్థంగా పలికించాడు. స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఆకట్టుకుంటుంది. నాయికపరంగా చూసుకుంటే, పాత్రకు సరిపడా భైరవి నటనలో సహజత్వం కనిపిస్తుంది. గ్రామీణ యువతిగా అమాయకత్వం, ప్రేమలోని భావోద్వేగాలను ఎంతో సహజంగా వ్యక్తపరిచింది. క్లైమాక్స్లో ఆమె నటన ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది.
అలాగే మిగిలిన నటీనటుల్లో రఘుబాబు, పృథ్వీ: గోదావరి యాసలో వచ్చే డైలాగులు, టైమింగ్ ప్రేక్షకులను నవ్విస్తాయి. గోపి పాత్రలో సిద్ధు మంచి నటన కనబరిచాడు. కథకు అవసరమైన మలుపును తీసుకొచ్చే పాత్రను సమర్థంగా పోషించాడు.
సాంకేతికపరంగా చూస్తే, సన్నివేశాలపరంగా యశ్వంత్ నాగ్ అందించిన పాటలు కథకు తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ భావోద్వేగ సన్నివేశాలను మరింత బలపరిచింది. ఇక నిర్మాణసంస్థ తథాస్తు క్రియేషన్స్ పరిధిమేరకు రిచ్ నెస్ గా మలిచారు. మొత్తంగా చూస్తే, గోదావరి ప్రాంతం అందాలు, విజువల్స్, కుటుంబ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునే కథనంతోపాటు క్లైమాక్స్ సందేశం ఆక్టుటకుంది.
ఇంత సినిమాలో ఎక్కడో చోట లోపాలుండడ సహజం. కొన్నిచోట్ల సాగదీత సన్నివేశాలున్నాయి. అదే విధంగా అపార్థాల చుట్టూ తిరిగే డ్రామా కొంతవరకు ఊహించదగ్గదిగా ఉంటుంది. కొంచెం ట్విస్ట్ మెయింటేన్ చేస్తే బాగుండేది. ఫైనల్ గా ప్రేమలో నమ్మకం ఎంత ముఖ్యమో ఇప్పటి తరానికి తెలియజేసే ప్రయత్నం బాగుంది.
రేటింగ్: 3/5
విమాన ప్రయాణం తర్వాత పొడిబారుతున్న చర్మం... ఎందుకో తెలుసా?
విమాన ప్రయాణం చేసిన తర్వాత అనేక మంది ప్రయాణికుల చర్మ పొడిబారిపోతోంది. దీంతో పలువురు ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే, ఇలా రావడానికి కారణాలను చర్మ వ్యాధి నిపుణులు స్పందిస్తూ, క్యాబిన్లో తేమ శాతం 10 నుంచి 20 శాతానికి పడిపోవడమే ప్రధానకారమణని తెలిపారు. పైగా, విమాన ప్రయాణ సమయంలో ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, యూవీ కిరణాలు కూడా చర్మంపై ప్రభావం చూపుతాయని, ఇది కూడా ఓ కారణమని తెలిపారు. ఈ సమస్య నుంచి అధికమించాలంటే నీరు ఎక్కువగా తాగడం, మాయిశ్చరైజర్ క్రీములు వాడాలని సూచన చేశారు.
కొల్లూరు మూకాంబికా దేవికి 1.6కిలోల వెండి ఖడ్గాన్ని ఇచ్చిన విజయ్
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్ శుక్రవారం కర్ణాటకలోని ఉడుపి జిల్లాలో ఉన్న ప్రసిద్ధ కొల్లూరు మూకాంబికా ఆలయంలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా విజయ్ ఆలయానికి 1.6 కిలోల బరువున్న వెండి ఖడ్గాన్ని కానుకగా సమర్పించారు. సంప్రదాయ ఎరుపు రంగు వస్త్రాన్ని ధరించిన ఆయన, ఆలయం వద్ద గుమిగూడిన భారీ సంఖ్యలో అభిమానుల హర్షధ్వానాల మధ్య ఆలయంలోకి ప్రవేశించారు.
Jaspal Rana, ఆయన దిగ్గజ షూటర్, కానీ తన గుండె ధమనిపై గురి పెట్టలేకపోయారు, హృదయం ఆగిపోయింది
Jaspal Rana Indian shooting legend and coach, ఆయన భారతదేశ దిగ్గజ షూటర్. లక్ష్యాన్ని గురి చూసి కొట్టడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి అంటారు ఆయన టార్గెట్ ఛేదనలను చూసినవారు. అట్లాంటి దిగ్గజం అయిన జస్పాల్... తన గుండె ధమనిపై గురి పెట్టలేకపోయారు. గుండెల్లో ఏదో తెలియని భారం, నొప్పి ఆవహించి బాధ పెడుతున్నా, అదేదో చిన్ని నొప్పి అయివుంటుందిలే అనుకున్నారు. గుండెల్లో ఏదో చిక్కబట్టి వుంటుందిలే అనుకున్నారు కానీ తన గుండెపై ధమని గురి చేసి కొడుతుందనీ, గుండెను స్తంభింపజేస్తుందని ఆయన అంచనా వేయలేకపోయారు.
బంగారం కాదు.. నగదు కాదు.. ఏకంగా సెల్ టవర్నే దోచుకున్నారు.. ఎక్కడ?
బీహార్ దొంగలు సెల్ ఫోన్ టవర్నే దొంగలించేశారు. అవును నిజమే.. ఏళ్ల తరబడి అక్కడ ఉన్న టవర్ ఉన్నపళంగా మాయమైంది. చిన్న వస్తువులు, నగదు, బంగారాన్ని దోచుకున్న కాలం పోయి.. ప్రస్తుతం ఏకంగా 132 అడుగుల ఎత్తున్న భారీ మొబైల్ టవర్నే మాయం చేశారు దొంగలు. బీహార్లోని బక్సర్ జిల్లాలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. నిరంతరాయంగా టెలికాం సేవలను అందిస్తున్న ఒక పెద్ద మొబైల్ టవర్ను దొంగలు గుట్టుచప్పుడు కాకుండా విరగ్గొట్టి, ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి తరలించేశారు
పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ కాదు.. ఆయన ఒక పెద్ద క్యాబేజీ.. ఆర్కే రోజా
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్పై వైకాపా ఫైర్ బ్రాండ్, మాజీ మంత్రి ఆర్కే రోజా ఫైర్ అయ్యారు. పవన్ కళ్యాణ్ తనను తాను ఓజీ గా భావిస్తుంటారని, కానీ అసలు నిజానికి ఆయన ఒక పెద్ద క్యాబేజీ అంటూ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో ఒక సూపర్ ఫ్లాప్ నేత అని స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడే తేల్చేశారని ఆమె ఎద్దేవా చేశారు. ఎన్నికల సమయంలో పవన్ను నమ్మి మద్దతుగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరినీ ఆయన ఘోరంగా మోసం చేశారని ధ్వజమెత్తారు. ముఖ్యంగా కాపు వర్గాన్ని, మహిళలను వంచించారని మండిపడ్డారు.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
గుండె జబ్బులను నిరోధించే వెల్లుల్లి చట్నీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?
వెల్లుల్లి. ఈ చిన్న ఉల్లిపాయతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. గుండె జబ్బులను దూరం చేయగల శక్తి వున్న వెల్లుల్లితో చట్నీ చేసుకుని తింటుంటే ఇంకా అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అవేమిటో చూద్దాము. వెల్లుల్లి చట్నీతో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెరుగుతుంది. వెల్లుల్లి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీ రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీని తింటుంటే ఆకలిని తగ్గించడం, జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వెల్లుల్లి చట్నీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
హెల్త్కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ నైపుణ్యాల కోసం మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్- డాక్టిన్ అకాడమీ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ మరియు డాక్టిన్ అకాడమీ మధ్య కీలకమైన అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆరోగ్య విద్య, క్లినికల్ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, వృత్తిపరమైన శిక్షణ మరియు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన ఆరోగ్య సేవల అందింపును మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ భాగస్వామ్య ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ప్రాక్టీసింగ్ నర్సులు, అనుబంధ ఆరోగ్య నిపుణులు, టెక్నీషియన్లు మరియు వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేక అకడమిక్ కార్యక్రమాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణలు, సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు, అబ్జర్వర్షిప్లు, వర్క్షాప్లు, నిరంతర వృత్తిపరమైన విద్యా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
మృగశిర కార్తె రోజే చేప ప్రసాదం ఎందుకు ఇస్తారు?
చేప ప్రసాదాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెలలో వచ్చే మృగశిర కార్తె ప్రారంభమయ్యే రోజునే పంపిణీ చేస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే... వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు. మృగశిర కార్తెతో ఎండలు తగ్గి, వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా తేమ పెరగడం వల్ల ఆస్తమా, శ్వాసకోశ రోగులకు ఇబ్బందులు ఎక్కువవుతాయి. ఆ సమయంలో ఈ ప్రసాదం ఉపశమనం ఇస్తుందని నమ్ముతారు. ఆయుర్వేద కోణం ప్రకారం వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు శరీరంలో కఫం పెరగకుండా ఉండటానికి, ఊపిరితిత్తులకు తగినంత వేడి అవసరమవుతుంది. చేపలకు సహజంగానే శరీరంలో వేడిని పెంచే గుణం ఉంటుంది.