సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 29 డిశెంబరు 2025 (13:17 IST)

2025 Movie Year Review,: 2025లో తెలుగు సినిమా చరిత్ర సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ కారణాలు - ఇయర్ రివ్యూ

2025 Year movies
2025లో విడుదలైన చిత్రాల జాబితా గా తెలుగు సినిమా రంగంలో 303 సినిమాలు విడుదల య్యాయి. అందులో పెద్ద, చిన్నా చిత్రాలున్నాయి. అందులో కొన్ని ఆదరణ పొందితే మరికొన్ని వచ్చి వచ్చినట్లే వెళ్ళిపోయాయి. ఈ సినిమాల్లో 190 స్ట్రెయిట్  చిత్రాలు. అనువాద చిత్రాలు ఆంగ్లం, పరబాషా చిత్రాలు కలిపి  113 దాకా వున్నాయి. ప్రతి ఏడాది సక్సెస్ రేటు 10, 12 శాతం కంటే ఎక్కువగా వుండదు. ఇది సినిమా ఆనవాయితీగా వుంటూ వచ్చింది. ఈసారి కూడా ఇంచుమించు అలాంటి ఫలితాలే రాబట్టింది.
 
జనవరి లో సంక్రాంతికి ముందు  మార్కో (డ, మ) క్రావెన్: ది హంటర్ (డ, ఇం)  ప్రేమచరిత్ర : కృష్ణ విజయం డ్రీమ్ క్యాచర్, ఎవోల్ , విడుదల కాగా, జనవరి 10న గేమ్ ఛేంజర్, డాకు మహారాజ్, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం విడుదలయితే అందులో వెంకటేష్ చిత్రమే బాగా ఆదరణ పొందింది. ఇక చిన్న సినిమాగా వచ్చిన సుకుమార్ కుమార్తె గాంధీతాత చెట్టుకు జాతీయ స్థాయి అవార్డు దక్కింది.  తల్లిమనసు, హత్య,  డియర్ కృష్ణ,  ఐడెంటిటీ (డ, మ),  హాంగ్ కాంగ్ వారియర్స్ (డ, ఇం),  మహిష, ఏజెంట్ గయ్ 007 (డ, ఇం), మదగజరాజ సినిమాలు వచ్చినా పెద్దగా ప్రేక్షకులకు తెలీవు.
 
ఇక  ఫిబ్రవరి తండేల్ సినిమా నాగచైతన్య కెరీర్ లో ఓ మలుపు చిత్రంగా నిలిచింది.  చందూ మొండేటి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రంలో సాయి పల్లవి హీరోయిన్ గా నటించింది. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 37 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 55 కోట్ల షేర్ (100 కోట్ల గ్రాస్)వసూళ్లను రాబట్టింది మొత్తంగా రూ. 16 కోట్లకు పైగా లాభాలను అందుకున్న ఈ  సినిమా 2025 టాప్ 9లో నిలిచింది. హాస్య సటుడు బ్రహ్మానందం పేరుమీద వచ్చిన బ్రహ్మా ఆనందం వంటి సినిమా పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. 
 
ఒక మొత్తగా చూస్తే, వెంకటేష్ హీరోగా ఐశ్వర్య రాజేష్, మీనాక్షి చౌదరి హీరో, హీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం 40 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది.   హీరో ఆఫ్ ది ఇయర్ గా వెంకటేష్ నిలిచారు. అదేవిధంగా ఓజీ (OG)..  పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా సుజిత్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘  174 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగిన ఈ సినిమా రూ.180 కోట్ల షేర్ (రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది. దానితో దర్శకుడికి పవన్ కళ్యాన్ కోట్ల ఖరీదు చేసే కార్ ను బహుమతిగా అందజేశారు.
  
అలాగే చిన్న సినిమాగా రూపొందించిన నేచురల్ స్టార్ నాని భార్య తీసిన కోర్ట్ వర్సెస్ నో బడి.. నాని నిర్మాణంలో రామ్ జగదీష్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కోర్ట్ వర్సెస్ నో బడి’. రూ. 7 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసి రూ. 30 కోట్ల షేర్ (రూ. 57 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టింది.  అంతేకాదు  రూ. 27 కోట్ల లాభాలను తీసుకొచ్చింది.  ఈ యేడాది టాప్ 3లో నిలిచింది. 
 
అదేవిధంగా  కళ్యాణ్ శంకర్ దర్శకత్వంలో నార్నే నితిన్ ముఖ్యపాత్రలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మ్యాడ్ స్క్వేర్’. ఈ సినిమా రూ. 21 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో బరిలో దిగింది. అంతేకాదు రూ. 39 కోట్ల షేర్ (రూ. 70 కోట్ల గ్రాస్) నిలిచింది. రూ. 18 కోట్ల లాభాలతో ఈ యేడాది టాప్ 4లో నిలిచింది.
 
కాగా, చిన్న  సినిమాగా వచ్చిన లిటిల్ హార్ట్స్.. సాయి మార్తాండ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘లిటిల్ హార్ట్స్’. రూ. 3 కోట్ల ప్రీ రిలీ్ బిజినెస్ చేసిన ఈ సినిమా రూ. 21 కోట్ల షేర్ (రూ.40 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 7లో నిలిచింది. 
 
నాని హీరోగా శైలేష్ కొలను దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘హిట్ 3’. హిట్ ఫ్రాంచైజీలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 49 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 64 కోట్ల షేర్ (122 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 6లో నిలిచింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన కొన్ని సినిమాలు పెద్దగా ఆదరణ పొందలేదు. థియేటర్ కు ప్రేక్షకులు రావడంలేదని బాధ నిర్మాతల్లో వుంది.
 
అలాంటి టైమ్ లెో మిరాయ్ సినిమా వచ్చింది.. తేజ సజ్జా హీరోగా, మంచు మనోజ్ విలన్ గా  కార్తీక్ ఘట్టమనేని హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం రూ. 36 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 80 కోట్ల షేర్ (145 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి టాప్ 7లో నిలిచింది. దానితో మంచు మనోజ్ కు ఆల్ ఇండియా లో స్టార్ గా గుర్తింపు పొందాడు.
 
ఇక ఆ తర్వాత తెలంగాణ హీరో, ఆంధ్ర అమ్మాయితో కలిసి తీసిన చిత్రం రాజు వెడ్స్ రాంబాయి.. సాయిలు కంబాటి దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం ‘రాజు వెడ్స్ రాంబాయి’. దాదాపు రూ. 2 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 11 కోట్ల షేర్ (రూ. 22 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లతో త్రిపుల్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ యేడాది టాప్ 8లో నిలిచింది. 
 
 ఆ తర్వాత అక్కినేని నాగార్జున విలన్ గా నటించిన సినిమా కుబేర. ధనుశ్, రష్మిక మందన్న ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 65 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా 70.65 కోట్ల షేర్ (రూ. 140 కోట్ల గ్రాస్) వసూళ్లను రాబట్టి 2025  టాప్ 10లో నిలిచింది. 
 
అలాగే రామ్ పోతినేని నటించిన ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా సినిమా విడుదలైంది. చాలా కాలంగా హిట్ కోసం తపిస్తున్న రామ్ కు మంచి సినిమాగా నిలిచింది. కానీ మాస్ కలెక్లను రాబట్టలేకపోయింది. మహేస్ బాబు దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు అఖండ 2 వారం విడుదల వాయిదా పడడంతో కాస్త కలిసి వచ్చింది.
 
అదేవిధంగా డిసెంబర్ క్రిస్మస్ కు వచ్చిన నందమూరి బాలక్రిష్ణ అఖండ 2 సినిమాలు కాస్త లేట్ అయినా పర్వాలేదు అనిపించేలా వుంది మినహా అఖండ అంత బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ కాలేదని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి. బోయపాటి శ్రీను తీసిన ఈ సినిమా భారీ బడ్జెోట్ తో ఎ.కె. ఎంటర్ టైన్ మెంట్ సంస్థ నిర్మించింది. 
 
 ఆది సాయికుమార్ శంబాలా మంచి కలెక్లన్లతో ఆయన కెరీర్ లో హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది. దానితో రాజేతండా అనే నిర్మాత ఆది సాయికుమార్ తో మరో సినిమా చేయడానికి సిద్దమని ప్రకటించారు. 
 
ఇక మొత్తంగా పరిశీలిస్తే, ఆ సినిమాతోపాటు రాబిన్ హుడ్ సినిమా పెద్దగా ఆదరణ పొందలేకపోయింది. హరిహరవీరమల్లు, అనుకున్నంతగా లేకపోవడం విశేషం. ఓదెల 2, సారంగపాణి వంటి పలు సినిమాలు వచ్చి సో..సో.. మూవీగా నిలిచాయి. ఏది ఏమైనా ప్రతి ఏడాది వున్న ఫలితాలు ఈసారి తెలుగు సినిమాకు దక్కాయి. కానీ ఈసారి ప్రేక్షకుడు థియేటర్ కు కరువయ్యాడు అనేది నిజమే. దానికోసమే పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఫిలింఛాంబర్ నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నట్లు తెలుస్తోంది.

