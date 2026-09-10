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  4. The films Sardar 2, Mandadi, and Maremma turned out to be disasters this week
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Thursday, 10 September 2026 (19:29 IST)

ఈ వారం డిజాస్టర్ గా నిలిచిన సర్దార్ 2, మందాడి, మారెమ్మ చిత్రాలు

Sardar 2, Mandadi, and Maremma
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (19:29 IST)
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Sardar 2, Mandadi, and Maremma
ఈరోజు విడుదలైన రెండు తమిళ సినిమాలు, ఓ తెలుగు సినిమా నిరుత్సాహ పరిచాయి.  తమిళ స్టార్ హీరో కార్తీ, దర్శకుడు పి.ఎస్. మిత్రన్ కలయికలో వచ్చిన భారీ స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘సర్దార్ 2’ బాక్సాఫీస్ వద్ద తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తోంది. మల్లీప్టెక్స్ లోనే ప్రేక్షకులు కరువయ్యారు. అప్పటికే ఓవర్ సీన్ నుంచి తమిళనాడు నుంచి నెగెటివ్ టాక్ రావడం కూడా సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని బాగా స్పెడ్ అయింది. దానితో ఐమాక్స్ లో రెండో ఆటను రద్దుచేయాల్సి వచ్చింది.
 
 గతంలో వీరిద్దరి కాంబోలో వచ్చిన ‘సర్దార్’ తెలుగులోనూ మంచి విజయాన్ని సాధించడంతో, ఈ సీక్వెల్‌పై సినీ వర్గాల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. అయితే థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా మొదటి రోజు నుంచే ఆశించిన బజ్ తీసుకురాలేకపోయింది.
 
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని   మధ్యాహ్నం ఆటలకు కనీస స్థాయిలో కూడా ప్రేక్షకులు రాకపోవడంతో టికెట్ కౌంటర్లు బోసిపోయాయి. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ విడుదల చేసిన ఈ సినిమా డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. అయితే ట్విస్ట్ ఏమంటే.. ఈ సినిమా తెలుగులో ప్రమోషన్ కూడా సరిగ్గా చేయలేదనే చెప్పాలి. పరిమితి మీడియాతో కార్తీతో ప్రమోషన్ చేయడం కూడా పి.ఆర్. టీమ్ ఫెయిల్ అయింది. సినిమాలో కథ సరిగ్గా లేదనేది కూడా ట్రైలర్ చూస్తేనే అర్థమయింది.
 
అదే బాటలో మందాడి
సూరి, సుహాస్, రవీంద్ర విజయ్, సత్యరాజ్ తదితరులు నటించిన మందాడి సినిమా కూడా ఇంచుమించు అలాగే వుంది.   మతిమారన్ పుగళంది దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మత్సకారుల జీవితాల నేపథ్యంలో పడవ పందాల పై కథ సాగుతుంది. ఇది అందరికీ కనెక్ట్ కథ కాకపోవడంతో థియేటర్లలో మార్నింగ్ షో కూ ప్రేక్షకులు లేక థియేటర్లు వెలవెలబోయాయి. సముద్రంలో పడవ పందాలు, సుడిగుండం రావడం వంటి టెక్నిక్ తో చూపించినా, సూరి, సుహాస్ పాత్రలు కనెక్ట్ కాలేకపోయాయి. బలమైన కథ కూడా లేకపోవడం కూడా మరో మైనస్. ఇద్దరు స్నేహితులు ఆదిపత్య పోరుతో సాగుతున్న కథ ఇది. 
 
ఈ ‘మండాడి’లో కొన్ని కీలక సన్నివేశాలు ఆసక్తిని కలిగించినప్పటికీ… అదే విధంగా దర్శకుడు మతిమారన్ పుగళంది రాసుకున్న కాన్సెప్ట్, కొన్ని యాక్షన్ సన్నివేశాలు మరియు ఇంటర్వెల్ సీన్స్ బాగున్నప్పటికీ.. కొన్ని చోట్ల కథనం స్లోగా సాగడం, అలాగే సినిమాలో కొన్ని చోట్ల రెగ్యులర్ ఎలిమెంట్స్ పెట్టడం వంటి అంశాలు బాగాలేదు. మొత్తమ్మీద మతిమారన్ పుగళంది సినిమాని ఇంట్రెస్టింగ్ గా మొదలు పెట్టి.. ఆ తర్వాత అనవసరమైన సీన్స్ తో కథను డైవర్ట్ చేసి.. మళ్లీ ఎమోషనల్ గా సినిమాని ఎండ్ చేశాడు.
 
రవిజేత కొడుకు మాధవ్ చిత్రం మారెమ్మ
రవితేజ సోదరుడు కొడుకు మాధవ్ భూపతిరాజు హీరోగా, దీపా బాలు, వికాస్ వశిష్ట, వినోద్ కుమార్, V.S. రూపా లక్ష్మి, దయానంద్ రెడ్డి నటించిన సినిమా మారెన్న కూడా నిరాశపర్చింది. మంచాల నాగరాజ్ దర్శకత్వం వహించాడు.
 
తెలంగాణాలోని మహిషాపురం అనే కుగ్రామంలో జరిగే స్థానిక సంప్రదాయాలు, పండుగలలో భాగంగా అక్కడి గ్రామస్తులు ‘మారెమ్మ’ అనే అమ్మవారికి ఓ దున్నపోతుని బలిదానం ఇవ్వడం సంప్రదాయంగా చేస్తూ ఉంటారు. అయితే అదే గ్రామానికి చెందిన కర్ణి (మాధవ్ భూపతిరాజు) పెంచిన దున్నపోతుని ఈసారి బలివ్వడానికి సిద్ధం చేస్తారు. కానీ ఊహించని విధంగా ఆ దున్నపోతు మిస్సవుతుంది. ఇక అక్కడ నుంచి పరిస్థితులు ఎలా మారాయి? మళ్ళీ అది దొరికిందా లేదా? బలి జరగకపోతే ఆ ఊరికి ఏమన్నా అవుతుందా? ఆ గ్రామస్తులు, కర్ణి ఏం చేశారు అనేదే మిగతా కథ.
 
ఇందులో మొదటిగా చెప్పుకోవాల్సింది, ఈ చిత్రం అసలు ప్రేక్షకులకు ఏం చెప్పాలి అనుకుంటుందో అనే పాయింట్ స్ట్రగుల్ అవుతూ వెళుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఈ సినిమా ద్వారా దర్శకుడు అసలు ప్రేక్షకులకు నిజంగా ఏం చెప్పాలనుకున్నాడో అర్ధం కానీ రీతిలో సాగుతుంది. జంతు బలుల గురించి ఏదైనా సందేశం ఇవ్వాలని తాను భావించి ఉంటే, ఆ విషయంలో మాత్రం ఖచ్చితంగా సక్సెస్ కాలేదు.
 
సెకండాఫ్ అంతా తప్పిపోయిన పవిత్ర దున్నపోతును వెతికే క్రమంలోనే సాగుతుంది, కానీ ఇక్కడ స్క్రీన్ ప్లే చాలా చప్పగా, బోర్ కొట్టించే సన్నివేశాలతో నిండిపోయింది. ఇలాంటి సీన్స్ మూమెంట్స్ ని ఎంగేజింగ్ గా గ్రిప్పింగ్ గా మలచాల్సి ఉంటుంది. కానీ ఇవి సెకండాఫ్ లో బాగా మిస్ అయ్యాయి. అలానే సీన్ టు సీన్ కనెక్షన్ కూడా మిస్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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