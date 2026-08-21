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  4. 'The Red Bag' Movie Review: A film that celebrates maternal love and women's strength.
Written By దేవీ
Last Updated : Friday, 21 August 2026 (06:33 IST)

The Red Bag' Movie Review: మాతృప్రేమ,స్త్రీ శక్తిని చాటే చిత్రంగా ది రెడ్ బ్యాగ్ మూవీ రివ్యూ:

The Red bag new poster
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 21 Aug 2026 (06:33 IST)
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The Red bag new poster
నలుగురు అమ్మాయిల పోస్టర్లతో గ్లామర్ గా చూపించే విధంగా వున్న రెడ్ బ్యాగ్ మూవీ గురించి యూత్ మూవీగా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అందులో చాలా అంశాలున్నాయని దర్శక నిర్మాతలు తెలియజేస్తున్నారు.  వర్తమాన ట్రెండ్‌కి తగ్గట్టుగా తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’. మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై హరికృష్ణ సోమిశెట్టి నిర్మించగా, రవి కుమార్ సీరపు దర్శకత్వం వహించారు. రాధ్య, కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, మోనిక, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా వేసిన ప్రీమియర్లకు సానుకూల స్పందన లభించింది.
 
కథాంశం
ఆరిజానాలోని ఓ పబ్‌లో విన్ని (రాధ్య) డ్యాన్సర్‌గా చేస్తుంటుంది. ఆ పబ్ ఓనర్ మైక్ (కబీర్ సింగ్)  ఓ పెద్ద కలని ఛేదించే లక్ష్యంతో పని చేస్తుంటాడు.  మైక్‌కి ఓ ఐలాండ్‌లో భారీ రిసార్ట్‌ని, పబ్‌ని పెట్టాలనే ధ్యేయంతో ఉంటాడు. అందుకోసమే పబ్‌లో అమ్మాయిల్ని పెట్టి వ్యాపారం నిర్వహిస్తుంటాడు. అలాంటి చీకటి లోకంలోకి ఈషా, ఈవ్, బేబ్ అని ముగ్గురు ఇండియన్స్ వచ్చి చేరతారు. అసలు విన్ని ఈ పనిలోకి ఎలా వచ్చింది? ఆ ముగ్గురు అసలు ఇండియా నుంచి ఆరిజానాకి ఎందుకు వస్తారు? మైక్ చేతిలో చిక్కిన వీరంతా బయటకు ఎలా వెళ్తారు? ఈ క్రమంలో రెడ్ బ్యాగ్ వల్ల జరిగిన పరిణామాలు ఏంటి? అసలు ఆ రెడ్ బ్యాగ్‌లో ఏముంది? చివరకు ఈ నలుగురు అమ్మాయిలు తమ తమ లక్ష్యాల్ని చేరుకున్నారా? లేదా? అన్నది కథ.
 
సమీక్ష:
వర్తమానానికి సంబంధించిన అంశంగా  దర్శకుడు రవి కుమార్ సీరపు ఒక పాత కథాంశాన్ని ఎంచుకున్నప్పటికీ, దానిని నేటి ఆధునిక కోణంలో స్టైలిష్‌గా మలిచారు. ప్రారంభంలో కథ కాస్త నెమ్మదిగా సాగినా, అమ్మాయిల గతం వెలుగులోకి వచ్చాక వేగం పుంజుకుంటుంది. ‘బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్’ స్క్రీన్‌ప్లే ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని నిలుపుతుంది.
 
పాత్రల తీరు: రాధ్యతో పాటు మిగతా ముగ్గురు భామలు గ్లామరస్‌గా కనిపిస్తూనే ఎమోషనల్ సీన్స్‌లో రాణించారు. విలన్‌గా కబీర్ సింగ్, కామెడీతో ప్రసాద్ బెహరా మెప్పించారు. నటి రాశీ పాత్ర చిన్నదైనా బలంగా నిలిచింది.
 
ద్వితీయార్థం: ప్రథమార్థం ఎమోషనల్ మైలేజ్ ఇస్తే, సెకండాఫ్ ఛేజింగ్స్, యాక్షన్ సీన్లతో నడుస్తుంది. క్లైమాక్స్ ఎమోషనల్ టచ్‌తో ముగుస్తుంది. సమాజంలో తల్లి పడే వేదన, మాతృమూర్తి గొప్పతనాన్ని స్పృశించిన తీరు బాగుంది.
 
ఇక, సాంకేతికంగా అన్ని అంశాలు బాగున్నాయి. కెమెరా వర్క్, విజువల్స్ చాలా రిచ్‌గా ఉన్నాయి. నేపథ్య సంగీతం (BGM), పబ్ సాంగ్, పవర్ ఫుల్ డైలాగ్స్ సినిమా స్థాయిని పెంచాయి. నిర్మాణ విలువలు ఉన్నతంగా ఉన్నాయి.
 
గ్లామర్ గా కనిపించేట్లు చేసినా అంతర్లీనంగా బలమైన ఆశయం, మాతృప్రేమ ఉన్న నలుగురు ఆధునిక వనితల పోరాటమే ఈ ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’. మాస్, గ్లామర్, ఎమోషన్స్ బాగా డీల్ చేశాడు. ఇది అందరూచూడతగ్గ చిత్రంగా చెప్పవచ్చు.
రేటింగ్: 3/5
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దేవీ
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