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Risk Review : ఘంటాడి క్రిష్ణ చేసిన రిస్క్ ప్రేక్షకులకు మరింత రిస్క్.. రివ్యూ
నటీనటులు : సందీప్ అశ్వ, సాన్యా ఠాకూర్, జోయా జవేరి, రాజీవ్ కనకాల, తరుణ్ సాగర్, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్
Risk crew: Sandeep Ashwa, Sanya Thakur, Zoya Zaveri, Rajeev Kanakala
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రాహకుడు : జగదీష్ కొమరి, సంగీత దర్శకుడు : ఘంటాడి కృష్ణ, ఎడిటర్ : శివ శర్వాణి, నిర్మాతలు : ఘంటాడి కృష్ణ, గుర్రం నర్సింహులు, రావి సురేష్ రెడ్డి, దర్శకుడు : ఘంటాడి కృష్ణ
అప్పుడెప్పుడో 6టీన్స్ అనే సినిమాతో సంగీత దర్శకుడిగా పరియమై కొద్ది రోజులపాటు పేరు తెచ్చుకున్న ఘంటాడి కృష్ణ చాలా కాలం సినిమారంగానికి దూరంగా వున్నారు. చాలా ఏళ్ళనాడు అంటే డీమానిటేషన్ ముందు రిస్క్ అనే సినిమాకు దర్శకుడిగా పరిచయం అయ్యారు. అది ఎట్టకేలకు 2026, జూన్ 26న విడుదలకు సిద్ధమైంది. ఏ గేమ్ ఆఫ్ యూత్ అనే కాప్షన్ కూడా జోడించారు. అంతా కొత్తవారితో తీసిన సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.
కథ:
కార్తీక్ (సందీప్ అశ్వ) అతని ముగ్గురు స్నేహితులు మోసాలు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తుంటారు. మాజీ మిస్ ఇండియా సందలి అరోరా (జోయా జవేరి)కి దగ్గరవ్వాలనే ఉద్దేశంతో, వారు మ్యూజిక్ వీడియో మేకర్లుగా నటిస్తారు. అయితే, సందలి తన భర్త ప్రదీప్ చక్రవర్తి (అనీష్ కురువిల్లా)ని అంతం చేయమని వారిని కోరడంతో వారి ప్లాన్ ఊహించని మలుపు తిరుగుతుంది. ఆమె తన భర్తను ఎందుకు చంపాలనుకుంటుంది? ఆ నలుగురు ఆమె ప్రతిపాదనను అంగీకరిస్తారా? అనే ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మిగిలిన కథలో తెలుస్తాయి.
సమీక్ష:
సినిమా అంటే ఓ సూత్రం వుంటుంది. దాని కోసం ఎన్నో ఏళ్ళుగా దర్శకుల దగ్గర పనినేర్చుకుని దర్శకుడు కావడం ఆనవాయితీ. కానీ మారిన ట్రెండ్ ను బట్టి యూత్ యూట్యూబ్ లో రీల్స్ చేస్తూ దర్శకులు అవుతున్నారు. కానీ, సంగీత దర్శకుడిగా పేరున్న ఘంటాడి సినిమాకే దర్శకుడు కావడం విశేషం. ఇందుకోసం నలుగురు కొత్త కుర్రాళ్ళను ఎంచుకున్నారు. వారితో ఆయన చేయించిన విన్యాసాలు మామూలుగా లేవు. పరమ చెత్తగా వుంటాయి.
ఏ సన్నివేశం కూడా చూడాలనిపించేలా వుండదు. ఇన్ ఫోసిస్, టెక్ మహేంద్ర వంటి కంపెనీలలో బ్యాక్ గేట్ నుంచి ఉద్యోగాలకు వెళ్ళినవారిని చూశాం. అలా హరో సందీప్ అశ్వ ఓ కన్ సల్టెంట్ కంపెనీ పెట్టి మోసం చేయడమే పెద్ద బ్లండర్ మిస్టేక్. అతని దగ్గరకు వచ్చిన వారందరికీ అర్హత లేకపోయినా ఉద్యోగాలు వచ్చేస్తాయి. అందులో హీరోయిన్ పాత్ర ఒకటి.
అల్లరిచిల్లరిగా సాగిపోయే ఈ సినిమాలో కథనం చాలా పేలవంగా వుంటుంది. కొన్ని సన్నివేశాలు ఊహకు అందవు. కోటి రూపాయలు ఇస్తేకానీ తాము తీసే ప్రైవేట్ ఆల్బ్ కు మాజీ మిస్ అరోరా రానని చెప్పగానే.. పైసాకు పనికివారు మరుసటి రోజే కోటి రూపాయలు తెచ్చి ఇస్తారు. ఇదంతా సీక్రెట్ అనుకుంటే సెకండాఫ్ లో కాస్త రిలీవ్ చేసినా సినిమా మొత్తం చూడాలంటే కనీసం ఫస్టాఫ్ వరకైనా ప్రేక్షకుడు చాలా రిస్క్ చేయాల్సి వుంటుంది.
రాజీవ్ కనకాల పాత్ర సినిమాకు కొంత విశ్వసనీయతను చేకూర్చింది, యువకులతో ఆయనకు ఉన్న సన్నివేశాలు సినిమాలో మంచి ఘట్టాలుగా నిలిచాయి. సంగీత పరంగా చూస్తే, దర్శకుడిగా కంటే సంగీత దర్శకుడిగా ఘంటాడి కృష్ణ మెరుగ్గా రాణించారు; కొన్ని పాటలు మంచి ముద్ర వేస్తాయి.
ప్రతికూల అంశాలు:
ఈ సినిమాకు అతిపెద్ద లోపం దానిని తెరకెక్కించిన విధానం. ప్రధాన కథాంశంలో మంచి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, స్క్రీన్ప్లే ఆసక్తిని కలిగించడంలో లేదా వేగాన్ని నిలబెట్టడంలో విఫలమైంది, దీనివల్ల కథనం పెద్దగా ఆకట్టుకోదు. సినిమా ప్రథమార్థం అంతా కథాంశం కంటే గ్లామర్పైనే ఎక్కువగా ఆధారపడిన, ఒకదానితో ఒకటి పెద్దగా సంబంధం లేని సన్నివేశాలతో నిండి ఉంటుంది. ద్వితీయార్థం నేర కోణంపై దృష్టి సారించి, కొన్ని మలుపులను పరిచయం చేసినప్పటికీ, వాటిని సరిగ్గా చిత్రీకరించకపోవడం వల్ల అవి ఎలాంటి నిజమైన ప్రభావాన్ని చూపలేకపోయాయి.
నటీనటుల ఎంపిక మరో ప్రధాన సమస్య. ఒక క్రైమ్ డ్రామాకు నమ్మశక్యమైన నటన అవసరం, కానీ ప్రధాన తారాగణం తమ పాత్రలను నమ్మశక్యంగా చేయడంలో విఫలమయ్యారు. సందీప్ అశ్వ కూడా పర్వాలేదనిపించే నటననే కనబరచగా, మిగతావారు ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేకపోయారు. వారి భావోద్వేగ సన్నివేశాలు తరచుగా పండలేదు. ఉదాహరణకు, యువకులలో ఒకరి తండ్రికి గుండెపోటు వచ్చిందని తెలిసినప్పుడు, అతని ప్రతిచర్య భావోద్వేగంగా కాకుండా అనుకోకుండా హాస్యాస్పదంగా అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి సన్నివేశాలు పదేపదే సినిమాలోని సీరియస్ నెస్ నీరుగారుస్తాయి. మరోవైపు, సాన్యా ఠాకూర్ పాత్రకు పెద్దగా దోహదపడే అవకాశం లభించలేదు.
సాంకేతిక అంశాలు: ఘంటాడి కృష్ణ సంగీత దర్శకుడిగా విజయం సాధించినప్పటికీ, తన తొలి చిత్రంలో వెనుకబడ్డాడు. కథనంలో లోతు లేకపోవడం వల్ల, సినిమా తన పూర్తి సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించలేకపోయింది. శివ శర్వాణి ఎడిటింగ్ ఇంకా పదునుగా ఉండాల్సింది, అయితే జగదీష్ కొమారి సినిమాటోగ్రఫీ పర్వాలేదు. నిర్మాణ విలువలు కేవలం సగటు స్థాయిలో ఉన్నాయి. ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడంలో ఈ చిత్రం పెద్దగా ఏమీ చేయలేదు. ఈ సినిమాను వదిలేయడం తేలిక.
రేటింగ్ : 1/5
Sai Krishna సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని ఆ ముగ్గురు కలిసి పారేశారు..
లాకప్ మరణానికి గురైన గడె సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని సీఐ నాగరాజు, అతని స్నేహితుడు, ఇద్దరు హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు కలిసి తరలించి పారవేసినట్లు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) అధికారులు వెల్లడించారు. సీఐ నాగరాజు అరెస్ట్ అయిన తర్వాత హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు అశోక్, జంగం నాని, నాగరాజు స్నేహితుడు సురేష్ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళినట్లు సిట్ దర్యాప్తులో తేలింది. సీఐ నాగరాజు అండదండలతో హెడ్ కానిస్టేబుల్ నాని పలు అక్రమ వ్యవహారాల్లో పాల్గొన్నట్లు సమాచారం.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు.. ఐక్యంగా వుంటూ సమిష్టిగా కృషి చేయాలి.. బాబు
రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో విజయం సాధించేందుకు ఐక్యంగా ఉంటూ సమిష్టిగా కృషి చేయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం పిలుపునిచ్చారు. మంత్రాలయం నియోజకవర్గంలోని మాధవరంలో పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, సమన్వయంతో కూడిన కృషి ద్వారా 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయాన్ని స్థానిక ఎన్నికల్లోనూ పునరావృతం చేయాలని ఆయన కోరారు.
ప్రయాణాల్లో ఎవ్వరితో గొడవపడొద్దు, కత్తులు పెట్టుకొస్తున్నారు, పొడిచేస్తున్నారు కూడా...
ఇపుడు చిన్న విషయానికే హత్యలు చేసేవరకూ వెళుతున్నారు కొంతమంది. పూర్తిగా సహనం అనేది వారిలో చచ్చిపోతోంది. చాలా స్వల్ప విషయానికే అవతలివారిని కడతేర్చడానికి వెనుకాడటంలేదు. ముంబై లోకల్ ట్రైనులో ఓ చిన్న విషయం దగ్గర ఓ యువకుడిని కత్తితో పొడిచి హతమార్చాడు ఓ వ్యక్తి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మంగళవారం రాత్రి భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఈ సమయంలో లోకల్ రైలులో ప్రయాణిస్తున్న మయాంక్ లోహర్ అనే 22 ఏళ్ల యువకుడు వర్షపు జల్లు లోపలకి పడుతుందని రైలు ద్వారం తలుపు మూసాడు. ఇంతలో పక్కనే వున్న 30 ఏళ్ల రమేష్... తలుపు తీయమని కోరాడు.
చిన్నారిని గుండెలపై కాలితో తన్నిన అంగన్వాడీ టీచర్, వీడియో
అభంశుభం తెలియని చిన్నారిని గుండెలపై కాలితో తన్నింది ఓ కర్కశ అంగన్వాడి టీచర్. హృదయాన్ని కలచివేసే ఈ దారుణ ఘటన మహారాష్ట్రలోని పన్వెల్ తాలూకలోని నాందావ్ ప్రాంతంలో జరిగింది. అంగన్వాడిలో చిన్నారిని కాలితో తన్నిన దృశ్యం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసినవారి గుండె బరువెక్కుతోంది. ముక్కుపచ్చలారని ఆ చిన్నారని కాలితో అలా తన్నేందుకు ఆమెకి మనసు ఎట్లా ఒప్పింది అని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చిన్నారిని అలా కర్కశత్వంగా దాడి చేసిన మహిళపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూసినవారు తమ బిడ్డలను అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు పంపాలంటే భయం వేస్తోందని అంటున్నారు.
వివాదాస్పద ఐఏఎస్ శ్రీలక్ష్మికి ఎట్టకేలకు పోస్టింగ్ వచ్చింది..
భారతదేశంలోని అత్యంత వివాదాస్పద ఐఏఎస్ అధికారులలో ఒకరైన శ్రీలక్ష్మి, ఒబులాపురం మైనింగ్ కంపెనీ కుంభకోణంతో సహా అనేక ఆరోపణలను ఎదుర్కొన్నారు. గతంలో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఆమె కీలక సభ్యురాలిగా వ్యవహరించారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేక వర్గంగా పరిగణించబడిన శ్రీలక్ష్మికి ఇంతకాలం ఎటువంటి అధికారిక పదవీ లభించలేదు. అయితే, ఎట్టకేలకు ఆమె ప్రభుత్వంలో ఒక పదవిని పొందగలిగారు. కానీ ఇందులో ఒక మెలిక ఉంది.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.
నా భార్య గర్భిణీ, ఆమెకి పొటాటో చిప్స్ తినాలని వుందట, తినవచ్చా?
గర్భిణీలు తీసుకునే ఆహారం విషయంలో ఎంతో జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి వుంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీలు ఏమేమి తినాలన్నది గైనకాలజి వైద్యులు చెబుతారు. ఐతే గర్భిణీలు పొటాటో చిప్స్ను కొద్ది మొత్తంలో తినవచ్చు. దీనివల్ల తక్షణమే ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, దీనిని అలవాటుగా మార్చుకోకుండా తినాలనే కోరిక ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఒకటి రెండు చిన్న ముక్కలు రుచి కోసం తినడం మంచిది. దీనికి గల కారణాలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పొటాటో చిప్స్ తయారీలో చాలామంది ఇంగువ వాడుతారు. గర్భధారణ సమయంలో ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంగువ తీసుకోవడం సురక్షితం కాదు. ఎందుకంటే ఇది గర్భాశయ సంకోచాలను ప్రేరేపించే అవకాశం ఉంది.
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య వున్నవారు సోంపు తినవచ్చా?
గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు అమృతం లాంటిది. సోంపును ఈ సమస్య వున్నవారు తినవచ్చు. గ్యాస్ట్రిక్, ఎసిడిటీ, కడుపు మంట వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సోంపు గింజలు ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య ఉన్నవారికి సోంపు ఎలా సహాయపడుతుందో తెలుసుకుందాము. కడుపు మంట నుండి తక్షణ ఉపశమనం సోంపు గింజలలో యాంటీ-అల్సర్ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసి, తిన్న తర్వాత వచ్చే గుండెల్లో మంట, కడుపు మంటను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. గ్యాస్ చేరకుండా చూస్తుంది ఇందులో ఉండే 'అనెథోల్' అనే సమ్మేళనం కడుపు మరియు ప్రేగులలోని కండరాలను రిలాక్స్ చేస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్య సూత్రాలు
గుండెపోటు. ఈరోజుల్లో చాలా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్యల్లో ఇది ఒకటి. గుండెపోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య కూడా పెరుగుతోంది. చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంటే గుండెపోటు రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అందుకోసం పాటించాల్సిన 7 ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రోజు రాత్రివేళ 7 నుంచి 8 గంటలు పాటు నిద్రపోవాలి. పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంచే పోషకాహారాలని తీసుకోవాలి. నీటి శాతం అధికంగా ఉన్న పండ్లు తింటుండాలి. ధూమపానానికి దూరంగా ఉండాలి. శరీరానికి సరిపడా మంచినీళ్ళు త్రాగాలి. క్రమం తప్పకుండా శారీరక వ్యాయామాలు చెయ్యాలి.
శరీర కొవ్వును కరిగించే రాగి దోసెలు
రాగులు. వీటిలో ఎన్నో పోషకాలున్నాయి. రాగులు ఇతర ధాన్యాల కంటే బలవర్ధమైనవి. వీటిని దోసెలలా చేసుకుని తినవచ్చు. వీటిలో వున్న పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. రాగులతో చేసిన దోసెలను తింటుంటే కొవ్వు కరిగిపోతుంటుంది. రాగుల్లో ఐరన్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనత సమస్యను అధిగమించవచ్చు. రాగులను రోజువారి ఆహారంలో చేర్చుకొనడం వల్ల వృద్ధాప్య ఛాయలను దూరం చేసుకోవచ్చు. రాగులలో ఉన్న ఫైబర్ కడుపు నిండినట్లు చేస్తాయి కనుక శరీర బరువును నియంత్రిస్తాయి. మహిళల్లో ఎముకలు పటుత్వం కోసం రాగి దోసెలను తీసుకోవడం ఎంతో మంచిది. రాగులు నిద్రలేమి, ఆందోళన, మానసిక వత్తిడి లాంటి సమస్యలను దూరం చేస్తాయి.