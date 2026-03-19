గురువారం, 19 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 19 మార్చి 2026 (12:22 IST)

Ustaad Bhagat Singh Movie Review: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రివ్యూ.. మాస్ మూవీ లవర్స్‌కు ఉగాది జాతర

Ustaad Bhagat Singh
Ustaad Bhagat Singh
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ చిత్రం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ఇది ప్రేక్షకుల నుండి పాజిటివ్ రెస్పాన్సుతో పాటు ప్రారంభ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఊపును అందుకుంటోంది. పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా రేటింగ్, ప్రేక్షకుల స్పందన, బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల గురించి తెలుసుకుందాం.
 
ఈ ఉగాదికి, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మొత్తం దృష్టి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన కామెడీ-యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' పైనే కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఈ చిత్రం పండుగ విడుదలగా మాత్రమే కాకుండా, ఇటీవలి బాక్సాఫీస్ ప్రస్థానంలో మైలురాయిగా నిలుస్తుందనే విడుదలైంది. పవన్ గత చిత్రం 'హరి హర వీర మల్లు'కు నిరాశాజనకమైన స్పందన వచ్చిన తర్వాత, ఆయనకు ఎంతో కమర్షియల్‌గా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం పోలీస్ అధికారి భగత్ సింగ్ జర్నీని తెరపై చూపెట్టింది. 
Ustad Bhagat Singh's third single Caller Aye Etara
Ustad Bhagat Singh's third single Caller Aye Etara
 
శ్రీలీల, రాశి ఖన్నాలు సహనటులుగా నటించిన ఈ చిత్రం, 2012లో వచ్చిన 'గబ్బర్ సింగ్' తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్‌ను హరీష్ శంకర్‌తో తిరిగి కలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్‌కు ఇది రెండవ చిత్రం. వాస్తవానికి 2026 మార్చి 26న విడుదల కావాల్సి ఉన్న ఈ చిత్రం విడుదల తేదీని, ఉగాది వేడుకలకు అనుగుణంగా మార్చి 19కి మార్చారు.
 
ముఖ్యంగా యశ్ నటించిన 'టాక్సిక్' విడుదల వాయిదా పడటంతో ఈ మార్పు జరిగింది. అయితే, ఈ కొత్త తేదీతో ధురందర్: ది రివెంజ్ చిత్రంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే విడుదలకు ముందే బలమైన ప్రచారాన్ని పొందుతూ, ఆకట్టుకునే వసూళ్లతో ప్రారంభమవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
 
అయితే పవన్ కళ్యాణ్ అసమానమైన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ప్రధానంగా నడిపించిన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఒక పక్కా వినోదాత్మక చిత్రం. ఈ రివ్యూ ప్రకారం పవన్ కామెడీ టైమింగ్, ఉత్సాహభరితమైన డ్యాన్స్ సీక్వెన్సులు, అద్భుతమైన లుక్స్, వింటేజ్ ఆకర్షణను హైలైట్ చేస్తూ, ఈ చిత్రాన్ని పూర్తి వన్-మ్యాన్ షో అని సినీ విశ్లేషకులు అభివర్ణిస్తున్నారు. రాశీ ఖన్నా, శ్రీలీలతో సహా సహాయ నటీనటుల నటనకు ప్రశంసలు లభించగా, ఆర్. పార్థిబన్ అద్భుతమైన నటనను కనబరిచారు. ఈ సినిమా స్థాయిని పెంచినందుకు తమన్ సంగీతం, హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వానికి కూడా రివ్యూ క్రెడిట్ ఇచ్చింది.
 
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రానికి బాక్సాఫీస్ వద్ద అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం ఉగాది పండుగకు విడుదల కావడం వల్ల అధిక సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు వస్తారు. తెలుగు మాస్ సెంటర్లలో పవన్ కళ్యాణ్‌కు బలమైన అభిమాన గణం ఉంది. 
 
ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల నుండి సానుకూల తొలి స్పందనలు వచ్చాయి. మొదటి రెండు రోజులు మౌఖిక ప్రచారం బలంగా కొనసాగితే, ఈ చిత్రం వారం రోజుల పాటు నిలకడగా ఆడగలదు, ఇది రూ. 200 కోట్ల లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి కీలకం అవుతుంది. మొదటి రోజు ముఖ్యమే అయినా, ఆ తర్వాతి రోజులే దాని ఆర్థిక విజయాన్ని అంతిమంగా నిర్ణయిస్తాయి.
 
ఇకపోతే.. నటుడు సాయి ధరమ్ తేజ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' చిత్రాన్ని చూసి తన ఉత్సాహాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, వెండితెరపై పవన్ కళ్యాణ్ ఈ వెర్షన్ తనకు "అత్యంత ఇష్టమైనది" అని పేర్కొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ ఎనర్జీ, స్వాగ్, స్టైల్‌ను ప్రశంసిస్తూ, ఈ చిత్రం ఒక పర్ఫెక్ట్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్ అని ఆయన అభివర్ణించారు. 
 
ఈ చిత్రంలో ఉత్తమమైన అంశాలను వెలికితీసినందుకు దర్శకుడు హరీష్ శంకర్‌ను కూడా ఆ నటుడు అభినందించారు. అలాగే, శ్రీలీల, డి.ఎస్.పి., థమన్, ఆర్. పార్థిబన్, సినిమాటోగ్రాఫర్ బోస్, ఎడిటర్ ఆనంద్ సాయిలతో సహా చిత్ర బృందాన్ని, నటీనటులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

