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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Friday, 16 October 2026 (13:15 IST)

Ranabali Review: పోరాట యోధుడు రణబాలిగా జీవించిన విజయ్ దేవరకొండ - రణబాలి రివ్యూ

Vijay Deverakonda As Ranbali
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (13:15 IST)
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Vijay Deverakonda As Ranbali
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న జంటగా రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామా రణబాలి. 1858 నాటి రాయలసీమ నేపథ్యాన్ని తీసుకుని బ్రిటిష్ పాలకుల దోపిడీకి వ్యతిరేకంగా పోరాడిన ఓ స్థానిక యోధుడి కథగా ఈ సినిమాను రూపొందించారు. భారీ అంచనాల మధ్య అక్టోబర్ 16న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
 
కథ:
1858 నాటి రాయలసీమ ప్రాంతంలోని సింగమనల అనే ఊరిలో దైవక్రుపతో పుట్టినవాడు  సింగనమల బొబ్బిలి రణబాలి. అది నిజాంపాలనలో వున్న దత్తమండలాలు (సీడెడ్) ప్రాంతం. దానిని బ్రిటీష్ రాణికి దత్తగా ఇచ్చేస్తాడు నవాబు. కరువు తీవ్రంగా వుండే కాలమది.. కానీ అవేవీ పట్టించుకోని బ్రిటీష్ కమీషనర్ అక్కడ పండించే ధాన్యం (రాగులు, సజ్జలు) బస్తాల రూపంలో మద్రాస్ ప్రిసిడెన్సీకీ తీసుకెళ్ళి అటునుంచి లండన్ కు రైలు ప్రయాణంలో పంపిస్తుంటాడు. ఊరిమీదుగా రైల్ మార్గం వేసే క్రమంలో ఆ ఊరి చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలను బానిస కూలీలుగా మార్చేయడమే కాకుండా పనిచేయని పిల్లలను చంపేస్తుంటాడు కమీషనర్. ఇది తెలిసుకున్న రణబాలి వేలాది మంది సైన్యం వున్న బ్రిటీష్ వారితో ఏవిధంగా పోరాడాడు? ఇందులో తన భార్య జయమ్మ పాత్ర ఏమిటి? దైవక్రుపతో పుట్టిన రణబాలి చివరికి ఏమయ్యాడు? అన్నదే సినిమా.
 
సమీక్ష:
ముందుగా చరిత్రలో మరుగునపడిన కథను వెలుగులోకి తెచ్చిన చిత్ర టీమ్ ను అభినందించాలి. భారతదేశంలో బెంగాల్, గుంటూరు ఇలా పలు ప్రాంతాల్లో కరువు సంభవించి ప్రజలు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డారు. అలాంటి రాయలసీమకు చెందిన కథ ఇది. దేశంలో ఇలాంటి పోరాటయోధులు ఎంతోమంది చేసిన పోరాటాలు, త్యాగాల వల్లే బ్రిటీష్ వారు వెనుకడుగువేశారు. ఇలాంటి కథలను మరుగనపడేసి గాంధీ, నెహ్రూ వంటి కొందరి పేర్లతో చిరకాలం చెప్పుకోవడం ఏమిటనేది ఈ సినిమా చూశాక ప్రేక్షకుడు ఫీల్ అవుతాడు.
 
అప్పటి కాలంలో ప్రజలు జీవనవిధానం, వస్త్రధారణ, నివాసాలు, ఆలోచన విధానం, కత్తియుద్ధాలు, బ్రిటీష్ వారికి తొత్తులుగా మారే కరణాలు వంటివారిని కళ్ళకు కట్టినట్లు దర్శకుడు చూపించాడు. తన ఊరికేకాదు ఏ ఊరిలోనైనా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుంటే అండగా నిలిచేవాడు. అతన్ని మరో ఊరిని పాలించే పాలెగాడు అయిన రెడ్డి ఆకలితో అటమటిస్తున్న కొందరు యువకులను పురిగొల్పి రణబాలి తుదముట్టించేట్లు ప్లాన్ చేస్తాడు. పోరాటంలో అవతలివాడు చనిపోతాడు. ఇలా ఎంతోమంది బలిదానాలు ఒక్కో ఆకలితో బాధపడుతున్న ఊరి కథలు దేశంలో చాలా చోట్ల వున్నాయి.
 
ప్రజల ఆకలిని ఆయుధంగా మార్చుకునే బ్రిటీష్ దొరల నైజం ఇందులో స్పష్టంగా చూపించారు. కేవలం ఓ యాక్షన్ కథగా కాకుండా ఆ కాలంలో ప్రజలు ఎదుర్కొన్న సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులను కూడా తెరపై చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. విజయ్ దేవరకొండ తన రణబాలి పాత్రలో జీవించాడు. ఎక్కడా ఆయన కనిపించడు. మాటతీరు, శైలిని దర్శకుడు పూర్తిగా ఓన్ చేసుకుని చేయించాడు.  కొన్ని సన్నివేశాల్లో  ఎక్స్‌ప్రెషన్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువగా ఆకట్టుకుంటాయి. ప్రజల కోసం పోరాడే యోధుడిగా విజయ్ పాత్రలో రౌద్రం, బాధ, భావోద్వేగం వంటి పలు షేడ్స్ కనిపిస్తాయి. నీ అక్క, దానక్క అనే రణబాలి ఊతపదాలు కూడా అలరించాయి.
 
ఇక జయమ్మగా రష్మిక చక్కగా నటించింది. అప్పటికాలం అమ్మాయిలో వుండే అమాయకత్వం, బెరుకుతనం, తిరగబడే విధానం బాగున్నాయి. మొదటిరాత్రి నాడు ఇద్దరి మధ్య సాగే కీచులాటలు చాలా సహజంగా వున్నాయి. అందుకు తగినవిధంగా పాట, సంగీతం సమకూరాయి.
 
పోరాటయోధుడు ఎంత పవర్ ఫుల్ గా వుంటాడో అంతకుమించి ప్రతినాయకుడు వుంటే కథ రక్తికడుతుంది. దానిని బ్రిటీష్ కమీషనర్ గా చేసిన వ్యక్తి రక్తికట్టించాడు. ఇలా అందరూ పాత్రలపరంగా సినిమాకు ప్రాణం పోశారు. ఎక్కడా బోర్ లేకుండా అనవసరపు సన్నివేశాలు లేకుండా వుండడం దర్శకుడు ప్రతిభకు నిదర్శనం. అలాగే వెన్నుపోటు దారుడు అనేవాడు ఎక్కడో వుండడు. పోరాటం చేసే గ్రూప్ లోనే వుంటాడు. చరిత్ర చెప్పిన సత్యమిది. ఆ పాత్రతో ముగింపు, బ్రిటీష్ దొరపై పోరాటే క్లయిమాక్స్ సినిమాకు మరింత హైప్ చేశాయి.
 
తన సినిమా గ్రాఫ్ లో రణబాలి ప్రత్యేకమని చెప్పిన విజయ్ మాటలు కరెక్ట్ అనిపిస్తాయి. రాహుల్ సాంకృత్యాన్ కథను ఎంచుకున్న విధానం ఆసక్తికరంగా ఉంది. 19వ శతాబ్దపు రాయలసీమను నేపథ్యంగా తీసుకుని అప్పటి సామాజిక పరిస్థితులను, బ్రిటిష్ పాలనలో ప్రజల కష్టాలను, తిరుగుబాటును తెరపై చూపించడానికి దర్శకుడు ప్రయత్నించాడు. పీరియడ్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌ను క్రియేట్ చేయడంలో దర్శకుడి శ్రమ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 
 
ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్, క్లైమాక్స్ రణబాలికి ప్రధాన బలంగా నిలిచే అంశాల్లో ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్, క్లైమాక్స్ ముఖ్యమైనవి. మొదటి భాగం కొంత నెమ్మదిగా సాగినప్పటికీ ఇంటర్వెల్‌కు వచ్చేసరికి సినిమా ఒక్కసారిగా ఊపందుకుంటుంది. విజయ్ పాత్రను ఎలివేట్ చేసే విధానం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది. క్లైమాక్స్‌లో దర్శకుడు మంచి థియేట్రికల్ హై ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. యాక్షన్, ఎమోషన్, విజయ్ స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ కలిసి చివరి భాగాన్ని బలంగా నిలబెట్టాయి. 
 
కెమెరా వర్క్ కీలక పాత్ర పోషించింది. ప్రొడక్షన్ డిజైన్ కూడా ఆకట్టుకునేలా ఉంది. అప్పటికాలాన్ని ప్రతిబింబించే సెట్స్, కాస్ట్యూమ్స్, లొకేషన్స్ సినిమాకు మంచి పీరియడ్ ఫీల్‌ను తీసుకొచ్చాయి. విజువల్స్ విషయంలో దర్శకుడి ఆలోచన స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సంగీతం విషయానికి.. పాటల్లో కొన్ని ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నప్పటికీ, ఇలాంటి భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ డ్రామాకు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ మరింత పవర్‌ఫుల్‌గా ఉండాల్సిందనే భావన కలుగుతుంది.   దాదాపు మూడు గంటల రన్‌టైమ్ కారణంగా కొన్నిచోట్ల సినిమా సాగదీసిన భావన కలిగినా బోర్ లేేకుండా వుంది. క్లైమాక్స్‌కు చేరుకునే కొద్దీ కథలో వేగం పెరుగుతుంది. క్లయిమాక్స్ లో విజయ్ నటన హైలైట్ గా నిలుస్తుంది.
 
ఏది ఏమైనా ఇది సినిమా కాకుండా వాస్తవ జీవితం ముందుతరాలు ఎలా బతికారో అనేది తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఇప్పటి జనరేషన్‌కు అలాంటివి ఏమీ తెలియవు. కనుక మరుగుపడిన మన చరిత్రను వెలికితీసిన చిత్ర టీమ్ ను మరోసారి అభినందించాల్సిందే.
 
రేటింగ్: 3.25/5
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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