Vishnu Vinyasam Review: శ్రీ విష్ణు చేసిన విష్ణు విన్యాసం.. బెడిసి కొట్టిందా? రివ్యూ
నటీనటులు: శ్రీ విష్ణు- నయన్ సారిక- సత్య- బ్రహ్మాజీ- గోపరాజు రమణ- శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్- మురళీ శర్మ- శ్రీనివాసరెడ్డి- సత్యం రాజేష్ తదితరులు
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం: సాయి శ్రీరామ్ సంగీతం: రధన్, నిర్మాత: సుమంత్ నాయుడు రచన-దర్శకత్వం: యదునాథ్ మారుతీరావు
సామజవరగమన చిత్రం తర్వాత శ్రీవిష్ణు నుంచి అటువంటి మంచి కథాంశంతోపాటు వినోదం కూడా వుంటుందనుకోవడం మామూలే. ఈసారి తన పేరుతోనే విష్ణు విన్యాసం.చిత్రం చేశాడు. పనిలో పనిగా మ్రుత్యుంజయ్ అనే మరో సినిమాను చేశాడు. రెండు ఒకే నెల క్లాష్ కావడంతో వచ్చేనెలకు అది వాయిదా వేశాడు. అసలు విష్ణు చేసే విన్యాసం ఏమిటి? అనేది తెలుసుకుందాం.
కథ:
విష్ణు (శ్రీ విష్ణు) సిటీలో ఓ ప్రైవేటు కాలేజీలో జూనియర్ లెక్చరర్. అతనికి వాస్తు, జాతకాల పిచ్చి పీక్ లో వుంటుంది. తను నమ్మిన ఓ జ్యోతిష్కుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాటలు నమ్మి ప్రతిదీ ఫాలో అవుతాడు. దానితో 30 ఫ్లస్ అయినా మేరేజ్ సెట్ కాదు. ఓసారి తన కాలేజీలో సీనియర్ లెక్చరర్ మనీషా (నయన్ సారిక) దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేయాల్సివస్తుంది. ఆ పరిచయం ప్రేమవరకు దారితీస్తుంది. ఆమె ప్రవర్తన కూడా చాలా కొత్తగా వుంటుంది. మందు, సిగరెట్ కూడా తాడుతూ విష్ణుకు మరింత దగ్గరవుతుంది. అలాంటి మనీషా గురించి షాక్ గురయ్యే విషయం తెలుస్తుంది. అయినా ఆమెను పెళ్ళాడాలని ఎందుకు నిర్ణయించుకున్నాడు? ఆ తర్వాత ఏమయింది? అనేది మిగిలిన సినిమా.
సమీక్ష:
కథలోని పాయింట్ చిన్నదే. అది కూడా పెండ్లిచేసుకోవాలనుకునేవాడికి మింగుడు పడని విషయం అలాంటి పాయింట్ తో శ్రీవిష్ణు ను బేస్ చేసుకుని దర్శకుడు రాసుకున్న కథ మంచిదే. కానీ దానిని సరియైన విధంగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయకపోవడం ప్రధాన లోపం. మనీషాలో వున్న లోపాన్ని చెప్పడానికి ముప్పావు వంతు కథను చెప్పాలనే క్రమంలో సన్నివేశపరంగా రాసుకున్న మాటలు, పాత్రలు కొంతమేర బాగున్నా అవన్నీ గతకాలపు సినిమాలలో చూసినట్లే అనిపిస్తాయి. ఇప్పటి తరానికి ఏది అసలైన వినోదం ఏది కాదో అనే ఇంగితం కూడా వుండడంలేదు. అందుకే ఇలాంటి దర్శకులు ముందుకు వస్తున్నారు.
గత ఏడాది 'సింగిల్' మూవీతో అతను ఇలాగే వినోదాన్ని పంచాడు. కానీ కొన్ని సార్లు విష్ణు చేసేవిధానం బలవంతం విన్యాసం గా కనిపిస్తుంది. చాలామేరకు హీరో హీరోయిన్ల చుట్టూనే సాగుతుంది. హీరోయిన్ చెప్పే డైలాగ్స్ లు ప్రవచనాలు చెప్పేవిధంగా వుంటాయి. అందుకే కమేడియన్ సత్య తో కూడా అటువంటి డైలాగ్ చెప్పించాడు దర్శకుడు. అర్థరహితంగా అనిపించే హీరోయిన్ పాత్ర.. దాని చుట్టూ నడిపిన అస్తవ్యస్తపు కథ విన్యాసంలో శ్రీ విష్ణు ప్రభావాన్ని తగ్గించాయి.
పాయింట్ బాగున్నా దానిని ఆసక్తికరంగా అనిపించేలా రాసుకోలేకపోయాడు దర్శకుడు. కథను హీరోయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మొదలుపెట్టిన దర్శకుడు.. తన పాత్రను పరిచయం చేసిన తీరు చూస్తే ఎంతో ఊహించుకుంటాం. కానీ తన సమస్య గురించి తెలిశాక దీనికా ఇంత బిల్డప్ ఇచ్చారు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు పెండ్లిడ్లు అన్నీ జాతకాలు, గ్రహాలు చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి. తెలిసీ తెలియని కొందరు జ్యోతిష్కులు చెప్పిందే వేదంగా భావించే విష్ణు లాంటి కుర్రాళ్ళు వుడడం సహజమే. కానీ తల్లిదండ్రులు కూడా అంతకుమించి వున్నారు. ఆ కోణంలోనూ సరైన విధంగా ట్రీట్ మెంట్ ఇస్తే బాగుండేది.
. 'వెంకీ' సినిమాలో జగదాంబ చౌదరి తరహాలో ఒంగోలు చౌదరిగా శ్రీనివాసరెడ్డి పాత్రకు శ్రీ విష్ణుకు మధ్య నడిచే ట్రాక్ బాగుంది. సత్యతో కలిసి కొన్ని చోట్ల శ్రీ విష్ణు చేసిన అల్లరి కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. టెక్నికల్ గా పాటలు, సినిమాటోగ్రఫీ పర్వాలేదు. బ్రహ్మాజీ.. ప్రవీణ్ పాత్రలు నామ్ కే వాస్తేగా కనిపిస్తాయి. పంగీతపరంగా రధన్ పాటల్లో ఒక్కటీ వినసొంపుగా లేదు. రైటర్ కమ్ డైరెక్టర్ యదునాథ్ మారుతీరావు మరింతగా మెరుగుపడాల్సిన అవసరం వుంది. ఇప్పటి తరం ప్రతీదీ పూసగుచ్చినట్లు చూస్తున్న తరుణంలో వారికి కనెక్ట్ అయ్యేలా చేయడం కష్టమైన పనే. ఫైనల్ గా విన్యాసం గాడి తప్పినట్లుగా అనిపిస్తుంది.
రేటింగ్- 2/5