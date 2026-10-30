cult movie review: మితిమీరిన హింస, రక్తపాతం కాన్సెప్ట్ గా విశ్వక్ సేన్.. కల్ట్ రివ్యూ
‘కల్ట్’ అనేది విశ్వక్ సేన్ దర్శకత్వంలో, ప్రధాన పాత్రలో నటించిన యాక్షన్-థ్రిల్లర్,.గాయత్రి భరద్వాజ్, యజ్ఞ తుర్లపాటి కీలక పాత్రలలో నటించారు. తారక్ పొన్నప్ప, మురళీ శర్మ, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, విశాఖ్ నాయర్ తదితరులు నటించారు. దీనిని తారక్ సినిమాస్ మరియు వన్మయే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ల క్రింద కరాటే రాజు మరియు సందీప్ కాకరాల నిర్మించారు. సంగీతం : రవి బస్రూర్, ఛాయాగ్రహణం : అరవింద్ విశ్వనాథన్, కూర్పు : రవి తేజ గిరిజాల, దర్శకత్వం : విశ్వక్ సేన్. సంభాషణలను తరుణ్ భాస్కర్ దాస్యం అందించారు.
Cult movie Artist poster
కథ :
గోవా హోమ్ మంత్రి (మురళీశర్మ) కొడుకు ఎల్విన్ (తారక్ పొన్నప్ప) నాలుగేళ్ళకు ఒకసారి వచ్చే లీఫ్ ఏడాది లో జరుపుకుంటాడు. సొసైటీలో హై ప్రొఫైల్ పిల్లలు డ్రెగ్స్ మత్తులో డాన్స్ లేస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. ఈసారి బర్త్ డే పార్టీ జరపుకోవద్దని తండ్రి చెప్పినా ఎల్విన్ వినడు. తను కాబోయే సి.ఎం. అంటూ చెడ్డపేరు వస్తుంటాడు. సైకో లాంటి కొడుకు టార్చర్ భరించలేక పోలీస్ ప్రొటక్షన్ పెట్టి తను వెళ్ళిపోతాడు. ఇక కల్ట్ అనే ప్లేస్ లో జరిగే పార్టీలో డిజె సౌండ్ తో హోరెత్తుతుంది. అక్కడ గేమ్ ఆడేలా డిజె టీమ్ నుంచి రూల్ వినిపిస్తుంది. అందులో ఓడిపోయినవారిని నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపేస్తుంటారు కొందరు.
ఈ ప్రమాదకరమైన ఆటలో డీఎస్పీ సంకల్ప్ నాయక్ (విశ్వక్ సేన్) జాయిన్ అవుతాడు. మరోవైపు ఓ ముగ్గురు ఆకతాయి యువకులు కూడా ఈ పార్టీలో చేరి ఇరుక్కుంటారు. ఆ తర్వాత అక్కడే పలు గేమ్స్ రూల్స్ ను బట్టి ఒక్కోడి చనిపోతుంటారు. దానిని సంకల్ప్ ఎదుర్కొన్నాడా? అసలు ఇలా హత్యలు చేసేది ఎవరు? ఎందుకు చేస్తున్నారు? మాయ (గాయత్రీ భరద్వాజ్) పాత్ర ఏమిటి ?, అనేది మిగిలిన కథ.
సమీక్ష:
హై ప్రొఫైల్ వ్యక్తుల పిల్లలు పార్టీలు చేసుకోవడం మామూలే. డ్రెగ్స్ దందా కూడా మామూలే. అయితే డార్క్ గేమ్ తరహాలో మర్డర్లతో రక్తపాతం స్పిష్టించడం అనే కాన్సెప్ట్ లు విదేశీ చిత్రాల్లలో వచ్చాయి. ఇది దానికి స్పూర్తిగా అనిపిస్తుంది. గతంలో డార్క్ గేమ్ నేపథ్యంలో నాని సినిమా కూడా వచ్చింది. అయితే కల్ట్ లో నేపథ్యం వేరుగా వుంటుంది. గే లు ప్రేమించుకోవడం అనే పాయింట్ చిత్రానికి మలుపు. ఇలాంటి ట్విస్ట్ లతో ఓ సైకో లాంటి వ్యక్తి పార్టీ చేసుకుంటే ఎలాంటి పరిస్థితులు వుంటాయనేది సినిమా. ఇది కేవలం ఓ వర్గాన్ని టార్గెట్ చేసుకుని తీసిందే. అందుకే పిల్లలు రావద్దు. భయపడతారని హీరో, దర్శకుడు అయిన విశ్వక్ సేన్ విడుదలకు ముందు స్టేట్ మెంట్ కూడా ఇచ్చాడు.
మొదటి భాగం కాస్త గందరగోళంగా అనిపించినా సెకండాఫ్ లో కథ రన్ కావడం వంటివి జరగడంతో ప్రేక్షకుడికి అర్థమవుతుంది. అయితే సైకో, మెంటల్ పేషెంట్స్ మధ్య జరిగే గేమ్ కావడంతో కాస్త కథ కొత్తగా అనిపిస్తుంది. తన పాత్రలో విశ్వక్ సేన్ బాగానే నటించాడు. కీలక సన్నివేశాల్లో విశ్వక్ అభినయం బాగుంది. అలాగే ‘వైల్డ్ యాక్షన్ అండ్ కొన్ని చోట్ల ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్’ కూడా పర్వాలేదు. ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించిన మురళీశర్మ ఆకట్టుకున్నారు. అదేవిధంగా మిగిలిన కీలక పాత్రల్లో నటించిన శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్, విశాఖ్ నాయర్, కార్తికేయ, అనేరుధ్ భాస్కర్ లతో పాటు మిగిలిన నటీనటులు కూడా అయా పాత్రల్లో తమ నటనతో మెప్పించారు.
దర్శకుడిగా విశ్వక్, ఈ మూవీకి అనుగుణంగానే ప్లేను నడుపుతూ తనను తాను కొత్తగా చూపించిన విధానం బాగుంది. ముఖ్యంగా సినిమాలో యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ ను, అలాగే డార్క్ టచ్ ను కూడా సమపాళ్లలో పెట్టడం సినిమాకి ప్లస్ అయింది. ముఖ్యంగా తన పై యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లను ఎఫెక్టివ్ గా డిజైన్ చేశారు. అదే విధంగా పాత్రల చిత్రీకరణతో పాటు ఆ పాత్రల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్ ను కూడా బాగా డిజైన్ చేశారు. మొత్తానికి సినిమాలో విశ్వక్ సేన్ టేకింగ్ తో పాటు రవి బస్రూర్ నేపథ్య సంగీతం బాగుంది.
ముఖ్యంగా, విపరీతమైన హింస, బ్లడ్ షెడ్ కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది. కథ ఆరంభంలో ముగ్గురు కుర్రాళ్ళు నిర్మాతకు కథ చెప్పడం, అందులో వయొలెన్స్ లేకపోవడంతో అది రాయాలంటే తానిచ్చిన డబ్బుతో గోవా వెళ్ళి రండి అప్పుడుమీకే తెలుస్తుంది అని చెబుతాడు. అయితే ఆ తర్వాత ఆ నిర్మాతకూ ముగ్గురు కుర్రాల్ళకు లింక్ లేకుండా కథను ముగించేశాడు. హీరో – విలన్ ల మధ్య ట్రాక్ ఇంకా బెటర్ గా ఉండి ఉంటే బాగుండేది. మొత్తానికి కథలో చెప్పాలనుకున్న మెయిన్ థీమ్ తో పాటు కీలక సన్నివేశాల్లో మంచి పనితీరుని కనబర్చిన దర్శకుడు విశ్వక్ మిగిలిన కొన్ని సన్నివేశాల్లో మాత్రం నెమ్మదిగా కనిపించారు.
సాంకేతిక విభాగం చూస్తే, సినిమాటోగ్రాఫర్ అరవింద్ విశ్వనాథన్ సినిమాటోగ్రఫీ వర్క్ ఓకే. ఎడిటింగ్ కూడా బాగుంది. సంగీత దర్శకుడు రవి బస్రూర్ సమకూర్చిన పాటలు బాగున్నాయి. వాటి పిక్చరైజేషన్ కూడా బాగుంది. నేపథ్య సంగీతం కూడా ఆకట్టుకుంది. విశ్వక్ రచయితగా ఆకట్టుకోలేదు. కానీ, దర్శకుడిగా ఈ చిత్రానికి న్యాయం చేశారు. నిర్మాత సందీప్ కాకరాల ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయన నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. కల్ట్ అంటూ వచ్చిన హై వోల్టేజ్ ఇంటెన్సివ్ యాక్షన్ డ్రామాలో… విశ్వక్ నటన, వైల్డ్ యాక్షన్ సీన్స్ అండ్ క్లైమాక్స్ బాగున్నాయి. మిగతాదంతా ఓ వర్గానికి నచ్చే సినిమా మాత్రమే.
రేటింగ్ : 2.5/5