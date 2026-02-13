శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. సమీక్ష
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 13 ఫిబ్రవరి 2026 (14:54 IST)

Funky Review: విశ్వక్‌ సేన్‌ తో అనుదీప్ ఫంకీ ప్రయోగం సక్సెసే నా? ఫంకీ రివ్యూ

Vishwak Sen, Kayadu Lohar
Vishwak Sen, Kayadu Lohar
నటీనటులు : విశ్వక్‌ సేన్‌, కయాదు లోహర్‌, సీనియర్ నరేశ్ తదితరులు
సాంకేతికత: ఛాయాగ్రహణం : సురేష్ సారంగం, కూర్పు : నవీన్ నూలి, సంగీతం : భీమ్స్ సిసిరోలియో, నిర్మాతలు: సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య, దర్శకుడు : అనుదీప్‌ కేవీ
 
విశ్వక్‌ సేన్‌, కయాదు లోహర్‌ జంటగా అనుదీప్‌ కేవీ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం `ఫంకీ`.ఈ రోజు థియేటర్లలో విడుదలైంది. విడుదలకు ముందు ప్రమోషన్ లో అనుదీప్ తన గత చిత్రం జాతిరత్నాలుకు మించి వుంటుందని పోల్చారు. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కూడా కొద్దిమార్పులు చేసిన ఫంకీ ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
 
కథ :
కోమల్ (విశ్వక్‌ సేన్‌) కుటుంబంధాలంటే గలీజ్ గా భావిస్తాడు. వారిని పేర్లు పెట్టి పిలవాలన్నా నచ్చదు. బయట కూడా అంతే. అలాంటి వ్యక్తి సినిమా దర్శకుడు అవ్వాలనుకుంటాడు. అందుకు ఓ నిర్మాత సీనియర్ నరేశ్ సాయంతో 4 కోట్లతో సినిమా అని 40 కోట్లు చేస్తాడు. ఫైనల్ గా ఇంకా 4కోట్లు కావాలనేసరికి గుండెనొప్పి వచ్చి ఆసుపత్రి పాలుఅవుతాడు. తండ్రిని చూడ్డానికి వచ్చిన ఆమె కూతురు చిత్ర (కయాదు లోహర్‌) రంగంలోకి దిగి డైరెక్టర్ ను మాార్చేయాలనుకుంటుంది. కానీ కోమల్ కుక్కలా వారి ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతూ ఎంతో మంది కార్మికుల జీవితాలు సినిమాపైనే వున్నాయని సెంటిమెంట్ తో ఆయింటెమెంట్ రాస్తాడు. ఫైనల్ గా కోటి రూపాయలతో మిగిలిన సినిమా పూర్తిచేస్తానని కాళ్ళా వేళ్లా పడతాడు. చిత్ర ఆమోదం పొందాక షూటింగ్ చేస్తుండగా జి.కె. ( సంపత్) ఫైనాన్సియర్ వచ్చి షూటింగ్ కు అడ్డుపడతాడు. ఆ తర్వాత కోమల్ఏం చేశాడు? అనుకున్నట్లు కోటి లో పూర్తిచేశాడా? , లేదా ? అనేది మిగిలిన కథ.
 
సమీక్ష:
 సినిమా కథగా ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే.. కుటుంబం అంటేనే గలీజ్ అనే వ్యక్తిచేత కుటుంబకథా చిత్రం తీసేలా కథానాయిక చేయడమనేది అంశం. దీన్ని అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ పేరుతో జబర్ దస్త్ లో వస్తున్న స్కిట్ తరహాలో సినిమా తీశామనిపించాడు. ఈ కథంలో ఎక్కడా సీరియస్ నెస్ వుండదు. హాస్యం పేరుతో అప్పటికప్పుడు డైలాగ్స్ సన్నివేశాలు రాసుకున్న తీసిన సినిమాగా కనిపిస్తుంది. సినిమాలో గలీజ్ అనేది హీరో ఊతపదంలా వుంటుంది. దాన్ని ప్రతిసారీ అనడంతో ప్రేక్షకుడికి కూడా గలీజ్ సినిమా తీసిండు అనిపించేలా వుంటుంది. ఆ డైలాగ్ లలో జాగ్రత్త పడితే బాగుండేది.
 
నటుడిగా విశ్వక్‌ సేన్‌ నటన బాగుంది అనేకంటే బిహేవ్ చేశాడనే చెప్పాలి. ఎటువంటి సన్నివేశాన్ని అయినా ఈజీగా తన మాడ్యులేషన్ తో మైమరిపించాడు. అందుకు కొత్త నాయిక కూడా కయాదు లోహర్‌ తగినట్లుగా నటించింది. సినిమా తీయాలంటే నిర్మాత పడే కష్టాలు, దర్శకుడు చేసే గలీజ్ పనులు ఈ సినిమాలో స్పష్టంగా చూపించాడనే చెప్పాలి. గతంలో రవితేజతో నేనింతే సినిమాకు దీనికి పోలిక లేకపోయినా నిర్మాత కష్టాలు వాటిని సినిమాటిక్ గా అధిగమించడం అనేది చూపించాడు.
 
సన్నివేశపరంగా కొన్ని కామెడీ పంచ్ లు పేలాయి. హీరోయిన్ తో సాగే ప్రేమ కథలో కూడా విశ్వక్‌ సేన్‌ నటన బాగుంది. దర్శకుడు అనుదీప్ తన స్నేహితులతో ఊరిలో చేసే చేష్టలు ఇప్పటి యూత్ ను కనెక్ట్ అవ్వవచ్చునేమో. జాతిరత్నాలు తర్వాత అంతటి హిట్ సినిమా అని చెప్పుకున్నా ఆ రేంజ్ లో లేదనే చెప్పాలి. అందులో ముగ్గురు అప్ కమింగ్ హీరోలు. హీరోయిన్ వారి చుట్టూ సాగే సన్నివేశాలు సరికొత్తగా అనిపిస్తాయి.
 
ఇక ఇందులో కోటి రూపాయలతో సినిమా తీయాలంటే అందుకు తన స్నేహితుల్ని, బంధువులను, ఫైనాన్సియర్ జి.కె. ఫ్యామిలీని జూనియర్ ఆర్టిస్టులుగా వాడుకున్న విధానం సరదాగా వుంటుంది.  జి.కె.గా సంపత్ తన పాత్రలో ఒదిగిపోయారు. సీరియస్ సిచ్యుయేషన్స్ లో కూడా తన టైమింగ్ తో ఆయన తన పాత్రను చాలా బాగా పండించారు. తల్లిగా నటించిన ఈశ్వరరావు తో పాటు ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించిన మిగిలిన నటీనటులు కూడా తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. రఘుబాబు పాత్ర కూడా ఓకే..
 
దర్శకుడు హీరో పాత్రపై ఎక్కువగా శ్రద్ధ చూపడంతో మిగిలిన పాత్రలన్నీ ఆయన చుట్టూ తిరిగేలా డిజైన్ చేసుకున్నాడు. ముఖ్యంగా దిల్ రాజు కూడా నిర్మాతగా చూపిస్తూ, కథ ఎలా వుండాలంటే.. ఇప్పుడు పురాణాలు, ఇతిహాసాలు వందల వేల సంవత్సరాలుగా ఓ కథను రాసుకుని బి.సి., ఎ.సి. పెట్టేసి తయారుచేయమని చెప్పడం కూడా ఇప్పుడు వస్తున్న పురాణాల కథలపై సెటైర్ గానూ, వారణాసి పై మరింత దగ్గరగానూ అనిపిస్తుంది.  ఇలాంటి అక్కడక్కడా సెటైర్లుంటాయి. దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ నుకూడా పెట్టుకుని దర్శకులపై సెటైర్ గా రాసుకున్నాడు. 
 
ఎన్.టి.ఆర్. సినిమా ప్రీరిలీజ్ కు పాస్ లు ఇస్తాననడం, ఫొటో దిగిపిస్తానడం వంటివి ఇండస్ట్రీలో వున్న వారికి కనెక్ట్ అవుతాయి. ఫైనల్ గా కీలక సన్నివేశాల్లో ఆసక్తికరమైన కథనాన్ని రాసుకోవడంలో దర్శకుడు విఫలం అయ్యారు. మొత్తానికి స్క్రీన్ ప్లేతో పాటు ప్రధాన పాత్రలను ఇంకా బలంగా రాసుకుని ఉండి ఉంటే సినిమాకి మేలు జరిగేది.
 
సెన్సార్ వారికి ఫంకీ అంటే ఏమి అర్థమయిందో కానీ, ప్రేక్షకులకు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో చూడాలి. సినిమా చూస్తున్నంతసేపు సీన్స్ వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. కానీ, ఒక సీన్ కి మరొక సీన్ కి మధ్య ఆకట్టుకునేవి పెద్దగా లేవు.  మొత్తానికి ఓ చిన్న పాయింట్ చుట్టూ కథను సాగదీయడంతో గలీజ్ గా డైలాగ్ లు ఎక్కువ రాసుకున్నాడు. 
 
సాంకేతికంగా చూస్తే, దర్శకుడు రాసుకున్న స్టోరీ లైన్ కి పూర్తి స్థాయిలో ఆకట్టుకునే విధంగా లేదనే చెప్పాలి. మొత్తం విశ్వక్ సేన్ చేశాడా? అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. భీమ్స్ సిసిరోలియో అందించిన పాటలు పర్వాలేదు. సినిమాటోగ్రఫీ కూడా బాగుంది. సినిమాలోని చాలా సన్నివేశాలను చాలా బ్యూటిఫుల్ గా సురేష్ సారంగం చిత్రీకరించారు. నిర్మాతలు సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. వారి నిర్మాణ విలువలు చాలా బాగున్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే, ఓ వర్గానికి బాగా ఆకట్టుకునే సినిమాగా చెప్పవచ్చు. 
 రేటింగ్ : 2.75/5

కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్‌లకు షాకిచ్చిన తెలంగాణ జాగ్రతి - ఏకంగా మున్సిపాలిటీ కైవసం

కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్‌లకు షాకిచ్చిన తెలంగాణ జాగ్రతి - ఏకంగా మున్సిపాలిటీ కైవసంతెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో శుక్రవారం వెలువడుతున్నాయి. ఈ ఫలితాల్లో జనసేన పార్టీ తొలిసారి బోణీ కొట్టింది. అలాగే, భారతీయ రాష్ట్ర సమితి నుంచి సస్పెండ్‌కు గురైన తెలంగాణ జాగృతి నాయకురాలు కె.కవిత వర్గం ఎవరూ ఊహించని ఫలితాన్ని సాధించింది. జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాలోని వడ్డేపల్లి మున్సిపాలిటీలో తెలంగాణ జాగృతి నాయకురాలు ఆల్ ఇండియా ఫార్వార్డ్ బ్లాక్ పార్టీ తరపున ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి విజయం సాధించారు.

తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బోణీ కొట్టిన జనసేన

తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో బోణీ కొట్టిన జనసేనతెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సారథ్యంలోని జనసేన పార్టీ బోణీ కొట్టింది. సూర్యాపేట జిల్లా నేరేడుచర్ల మున్సిపాలిటీలోని 14వ వార్డులో పోటీ చేసిన జనసేన అభ్యర్థి తన సమీప ప్రత్యర్థిపై విజయం సాధించారు. ఈ విజయం పార్టీ శ్రేణుల్లో మంచి ఉత్సాహాన్నిచ్చింది.

చిట్యాల మునిసిపాలిటీలో వార్డు సభ్యుడిగా ఎన్నికైన మొదటి ట్రాన్స్‌జెండర్ వ్యక్తి

చిట్యాల మునిసిపాలిటీలో వార్డు సభ్యుడిగా ఎన్నికైన మొదటి ట్రాన్స్‌జెండర్ వ్యక్తిస్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని నమోదు చేస్తూ, జిల్లాలోని చిట్యాల మునిసిపాలిటీలో వార్డు సభ్యుడిగా ఎన్నికైన మొదటి ట్రాన్స్‌జెండర్ వ్యక్తిగా నాగళ్ల సుధాకర్ నిలిచారు. వార్డు 1 నుండి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన సుధాకర్, ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల అభ్యర్థులను ఓడించి 100 కంటే ఎక్కువ ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. చిట్యాల మునిసిపాలిటీలోని 12 వార్డులలో, కాంగ్రెస్ తొమ్మిది వార్డులను గెలుచుకోగా, బీఆర్ఎస్ రెండు వార్డులను గెలుచుకుంది.

గోదావరి జిల్లా తీర ప్రాంతాల్లో 49 తాబేళ్లు చనిపోయాయి.. ఎందుకో తెలుసా?

గోదావరి జిల్లా తీర ప్రాంతాల్లో 49 తాబేళ్లు చనిపోయాయి.. ఎందుకో తెలుసా?గత 48 గంటల్లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తీరప్రాంతంలో 49 తాబేళ్లు చనిపోయాయని, ఇది తీరానికి దగ్గరగా జరుగుతున్న అక్రమ చేపల వేటపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. తీరప్రాంతం నుండి అనుమతించబడిన దూరానికి మించి వలలు వేయాల్సిన స్థానిక మత్స్యకారులకు చెందిన ఫిషింగ్ వలలలో తాబేళ్లు చిక్కుకుంటున్నాయని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అటవీ అధికారి (డిఎఫ్‌ఓ) ఎఫ్‌ఎ కిరణ్ తెలిపారు.

తెలంగాణ మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో బోణీ కొట్టిన జనసేన

తెలంగాణ మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో బోణీ కొట్టిన జనసేనతెలంగాణ మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ బోణీ కొట్టింది. సూర్యాపేట జిల్లా నేరేడుచర్ల మునిసిపాలిటీలోని 15 వార్డుల్లో ఒక వార్డులో జనసేన అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ 9 వార్డుల్లోనూ, బీఆర్ఎస్ 5 వార్డుల్లో విజయం సాధించారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 116 మునిసిపాలిటీల పరిధిలోని 2586 వార్డులకు, 7 కార్పొరేషన్ల పరిధిలోని 414 కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు జరిగాయి. శుక్రవారం నాడు కౌంటింగ్ ప్రారంభమైంది. లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ప్రకారం కాంగ్రెస్ పార్టీ తన హవా సాగిస్తోంది.

Watch More Videos

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణ

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణసందీప్ ఖన్నా, మనీష్ సభర్వాల్ రాసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మూడు అద్భుతమైన ప్రయాణాలను మనకు సూచిస్తుంది. అందులో ఒకటి భారతదేశ ఫార్మా పరిశ్రమ పెరుగుదల, లుపిన్ ఆవిర్భావం మరియు పరిణామం, అలాగే లుపిన్ వ్యవస్థాపకుడు దేశ్ బంధు గుప్తా గారి యొక్క అసాధారణ జీవితం. ఈ మూడు ప్రయాణాలను మనం ఒక్కసారి కలిపి చూస్తే... ఒకప్పుడు ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడిన దేశం, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా కేంద్రస్థానంగా ఎలా మారిందో మనకు చాటిచెప్తుంది.

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఓట్స్‌లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా అధిక బరువు తగ్గవచ్చు. ఇంకా వీటి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఓట్స్ పోషకాలతో నిండి వుంటాయి, శక్తివంతమైన ఫైబర్ బీటా-గ్లూకాన్‌తో సహా పిండి పదార్థాలు, ఫైబర్‌లు వుంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కనుక ఓట్స్ తింటుండాలి. ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే శక్తివంతమైన కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఓట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించగలవు, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఓట్స్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది.

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?

దానిమ్మ పువ్వు కషాయానికి అంత శక్తి వుందా?దానిమ్మ ఆకులు, పూలు, పండ్లు, గింజలు, బెరడు అన్నీ ఔషధంగా ఉపయోగపడతాయి. ముఖ్యంగా దానిమ్మ పూలు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. దానిమ్మ పువ్వును చూర్ణం చేసి అర ఔన్సు తేనెలో కలిపి ఉదయం, సాయంత్రం తింటే జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు దరిచేరవు. దానిమ్మ పువ్వును నీడలో ఆరబెట్టి అందులో తేనె కలుపుకుని తింటే శరీరం దృఢంగా తయారవుతుంది. దానిమ్మ పువ్వు కషాయం తీసుకుంటే మహిళల్లో పలు రుగ్మతలను నిరోధించవచ్చు. దానిమ్మ పువ్వులో తాటిబెల్లం కలిపి కషాయం చేసి తాగితే గ్యాస్ సమస్య తగ్గి ఆకలి కలుగుతుంది. రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలను కంట్రోల్ చేసే శక్తి దానిమ్మ పూలకు వుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com