  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. సమీక్ష
  4. What vow did Rama take in the Ramayana, according to Namit Malhotra? Ramayana review
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Thursday, 5 November 2026 (12:39 IST)

Ramayana review: నమిత్ మల్హోత్రా రామాయణంలో రాముని శపథం ఏం చేశాడు? రామాయణం రివ్యూ

Ramayanam part 1
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (12:39 IST)
google-news
Ramayanam part 1
రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి రాముడు, సీతగా యశ్‌ రావణాసురిడిగా నటించిన రామాయణ ఇతిహాసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో నేడే విడుదలయింది. నమిత్ మల్హోత్రా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కించిన ‘రామాయణం’ నుంచి శూర్పణఖ పాత్రలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ నటించింది. కాజల్ అగర్వాల్ రావణుడి భార్యగా నటించింది. రెండు భాగాలుగా తీసిన ఈ సినిమా నేడు విడుదలైన మొదటి పార్ట్ ఎలా వుందో తెలుసుకుందా.
 
రామాయణ కథ కేవలం కల్పితం, ఏ గ్రంథాలనుంచి తీసుకోలేదు. ఒక్క వాల్మీకి రామాయణం బేస్ చేసుకుని కల్పితంగా తీసిందే. ఇందులో ఏ మతానికి వర్గానికి, ఎవరినీ కించపరిచే విధంగా తీయలేదు. అంటూ ముందుగానే స్లయిడ్ వేసేశారు. నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని నమిత్ మల్హోత్రాకు చెందిన ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, ఎనిమిది ఆస్కార్ అవార్డులు అందుకున్న డీఎన్ఈజీ, యశ్‌కు చెందిన మాన్‌స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్‌తో కలిసి నిర్మించింది.
 
ఇక కథ గురించి చెప్పేదేముంది. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. వేల సంవత్సరాల క్రితం అసురులు, దేవతలకు ముల్లోకాలను జయించాలనే కాంక్షతో యుద్ధం జరగడం. అసురుడు రావణాసురుడిగా మారడం, విష్ణువు లోక కల్యాణం కోసం మానవుడిగా రాముడి అవతారం ఎత్తడం అనేది తెలిసిందే. అయితే రెండు భాగాలు కాబట్టి. రాముని బాల్యం నుంచి అరణ్యవాసంలో సీత అపహరణ తర్వాత రాముడి ప్రతిజ్నతో మొదటి భాగం పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? రావణ యుద్ధం ఏమేరకు వుండబోతోంది? అనేది రెండో పార్ట్.. అప్పటి వరకు వెయింట్ అండ్ సీ..
 
సమీక్ష:
రామాయణం పాఠ్యపుస్తకాలలో విననంతవరకు చిన్నతనంలో మన తాతలు, అమ్మమ్మలు చెప్పిన కథే. అలా జానపద కథలు, బుర్ర కథలు, హరి కథలు, రకరకాల ప్రాంతాల ఆచారాల ప్రకారం ఆయా భాషలకు యాసలకు తగినట్లు రాముడు, సీత కథలు వచ్చాయి. దేశంలో ప్రతీ భాషలోనూ టీవీ సీరియల్స్, సినిమాలూ వచ్చాయి. కానీ ఆదిపురుష్ లో రామునిగా చేసిన ప్రభాస్ కు మీసాలు వుండడం పెద్ద చర్చకు తావిచ్చింది. దానిపై ప్రవచన కర్తలు కూడా రాముడు అసలు రూపం మీసాలుంటాయని వెల్లడించారు. కానీ చిన్నతనంలో మన మనస్సులో నాటుకుపోయిన చిత్రం ఆదారంగా మీసాలు లేని రాముడినే అందరూ ఇష్టపడుతుంటారు. అందుకే రణబీర్ కపూర్ కు మీసాలు లేకుండా రామాయణ తీశారు.
 
ఇక రామాయణంలో చెప్పుకోవాల్సింది విజువల్ వండర్, గ్రాఫిక్స్ వంటి వాటితో మెస్మరైజ్ చేయడమే. అసురులు ఎంత భారీగా వుంటారో.. వారి ఎటువంటి అరాచకాలుచేస్తారనేవి వీనుల విందుగా వుండాలంటే సాంకేతిక అవసరం. అందుకే నమిత్ మల్హోత్రా ఆ రూటులో వెళ్ళారు. అందుకు తగిన విధంగా మలుచుకున్నారు.  
 
భారీ హాలీవుడ్ చిత్రాలను చూస్తూ పెరిగి, మన భారతీయ పౌరాణిక ఇతిహాసాలలో ఒకదాన్ని ఆ స్థాయిలో ఎందుకు నిర్మించలేకపోయారని ఎప్పుడూ ఆశ్చర్యపడే సినీ అభిమానులకు, 'రామాయణం' కనీసం దృశ్యపరంగానైనా ఒక కల నిజమైనట్లే.
 
నమిత్ మల్హోత్రా మరియు దర్శకుడు నితేష్ తివారీ ప్రపంచ స్థాయి నిర్మాణ విలువలతో ఒక నమ్మకమైన అనుసరణను అందించారు. 3D ఎఫెక్ట్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి, వీఎఫ్‌ఎక్స్ పనితనం అత్యద్భుతంగా ఉంది, మరియు రాక్షసులు, వింత జీవులు, ఫాంటసీ వాతావరణాలను చాలా చక్కగా చిత్రీకరించారు. ఈ చిత్రం నిజమైన ఐమాక్స్ తెరపై మరింత అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.
 
ఏ.ఆర్. రెహమాన్ మరియు హన్స్ జిమ్మర్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం మరో ప్రధాన ఆకర్షణ. ఈ సంగీతం చిత్రంలోని వైభవాన్ని, భావోద్వేగ క్షణాలను పూర్తిచేస్తూ, అనేక సన్నివేశాలకు అపారమైన ప్రభావాన్ని జోడిస్తుంది.
 
నటనలు
రావణుడిగా యశ్ నటన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. మొదట్లో రావణుడి పాత్రకు యశ్ ఒక అసాధారణ ఎంపికగా అనిపించాడు. కానీ అతను ఆ సందేహాలను పూర్తిగా పటాపంచలు చేశాడు. అతని భయంకరమైన కళ్ళు, ఆకట్టుకునే నటన, మరియు శక్తివంతమైన నటన రావణుడి పాత్రకు అవసరమైన తీవ్రతను అందిస్తాయి. యశ్ లేకుండా, రావణుడు ఇంత ప్రభావవంతంగా రూపుదిద్దుకోలేకపోయి ఉండేవాడు. అతను కేవలం అద్భుతంగా నటించాడు.
 
శ్రీరామునిగా రణబీర్ కపూర్ కూడా అంతే ఆకట్టుకున్నాడు. అతను రాముని అమాయకత్వాన్ని, భావోద్వేగ బాధను, మరియు గౌరవాన్ని అందంగా ప్రదర్శించాడు. అతని నటన అతిగా పోకుండా, పాత్రకు అవసరమైన భావోద్వేగ లోతును తీసుకువచ్చింది.
 
సీతగా సాయి పల్లవి బాగా నటించింది, అయినప్పటికీ ఆమె నటన సాపేక్షంగా నిరాడంబరంగా ఉంది. శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ మంచి ముద్ర వేసింది.
 
రావణుని వైభవోపేతమైన ఆరంభం ఒక ప్రధాన ఆకర్షణ. క్లైమాక్స్ వైపు జటాయువుల పోరాటం దృశ్యపరంగా అద్భుతంగా ఉంది, అలాగే రాముడిని ప్రలోభపెట్టడానికి శూర్పణఖ చేసే ప్రయత్నం చుట్టూ జరిగే రాక్షస పోరాటం మరో ఉత్కంఠభరితమైన సన్నివేశం.
 
ఈ ప్రధాన ఘట్టాలతో పాటు, ఈ చిత్రం నిరంతరం ఆకట్టుకునే పరిసరాలను మరియు యాక్షన్ సన్నివేశాలను పరిచయం చేస్తుంది. దాదాపు ప్రతి 20 నిమిషాలకు, దర్శకుడు దృశ్యపరంగా ఏదో ఒకదాన్ని అందిస్తూ, కథనం నెమ్మదించినప్పుడు కూడా థియేట్రికల్ అనుభవాన్ని ఆసక్తికరంగా ఉంచుతాడు.
 
ప్రపంచ నిర్మాణంలో చూపిన వివరాల పట్ల శ్రద్ధ అద్భుతంగా ఉంది, సాధారణంగా పెద్ద హాలీవుడ్ చిత్రాలతో ముడిపడి ఉండే దృశ్య పరిణతి ఇందులో కనిపిస్తుంది.
 
లోపాలు
అతిపెద్ద లోపం కథనం నెమ్మదిగా సాగడం. ఈ కథలోని భావోద్వేగ, ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతకు కొంత ఓపిక అవసరం. రాముడిని వనవాసానికి వెళ్ళమని అడిగే సుదీర్ఘ సన్నివేశం చాలా సమయం తీసుకుని, కథనాన్ని నెమ్మదింపజేస్తుంది. ద్వితీయార్థంలో పంచవటిలో చూపించే కొన్ని భాగాలు కూడా సాగదీసినట్లు అనిపిస్తాయి. రామాయణం ఒక అద్భుతమైన సినిమా అనుభవం, ఇది భారతీయ పౌరాణిక చిత్ర నిర్మాణాన్ని సరికొత్త స్థాయికి తీసుకువెళుతుంది.
 
ఈ చిత్రం ఒక అద్భుతమైన థియేటర్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. దీని చిత్రనిర్మాణంలోని అనేక అంశాలు జెన్ జెడ్ (Gen Z) ప్రేక్షకులను సైతం ఆకట్టుకునే అవకాశం ఉంది.
 
అయితే పిల్లలు ఇప్పటికే వీడియో గేమ్స్, స్పైడర్ మాన్, హీ మాన్ వంటి యాక్షన్ సీన్స్ చూసేశారు కాబట్టి వారికి కూడా బకాసురులు వంటి ఆహార్యాలు యాక్షన్ కొద్దిగానైనా ఆకట్టుకుంటాయి. 
 
ఇప్పటికే మన భారతీయ కథలను ఆధారం చేసుకుని హాలీవుడ్ లో గొప్ప సినిమాలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు వాటిస్థాయిలో వుండేలా వుందనడం సందేహమే లేదు.
 
అయితే, పలువురి విశ్లేషకులు ఏమంటున్నారంటే.. చిన్నతనం నుంచి వింటున్న, చూసిన రామాయణ కథలు ఒక్కోదానిలో ఒక్కో వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది. శూర్పణక్క ముక్కు కేసి  చేతిలో పెట్టారనీ కొన్ని చోట్ల, ఇలా ఎన్నో అంశాలు పాఠ్య పుస్తకాలలో సెంట్రల్ సిలబస్ లోనూ వేరుగా వుంటుంది. ఎక్కడా ఒరిజినల్ కథ అనేది వుండదు. అందుకే వెండితెరపై ఎన్నో సినిమాలు తీసేలా ప్రేరేపింపబడ్డాయి. ఇప్పటికైనా ఒరిజినల్ కథను పాఠ్యపుస్తకాలలో చెప్పాల్సిన అవసరం వుంది. మొత్తంగా.. ఈ కథ కల్పితం.. కేవలం ధర్మం కోసమే అందరూ నడవాలనేది మా ఎయిమ్ అంటూ నమిత్ మల్హోత్రా చెప్పడం జరిగింది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Supriya: #బాలుగీత అందరికీ రిలేట్ అయ్యే సినిమా : సుప్రియ యార్లగడ్డ

మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో ఘోరంగా ఓడాము, ఏపీలో ఏ ఎన్నిక జరిగినా ఇదే రిపీట్: అంబటి రాంబాబు

మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో ఘోరంగా ఓడాము, ఏపీలో ఏ ఎన్నిక జరిగినా ఇదే రిపీట్: అంబటి రాంబాబుఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగిన మునిసిపల్ ఎన్నికల్లో తాము ఘోరంగా ఓటమిపాలయ్యామని వైసిపి నాయకుడు, మాజీమంత్రి అంబటి రాంబాబు వ్యాఖ్యానించారు. కూటమి అక్రమాలకు పాల్పడటం వల్లనే ఇదంతా జరిగిందని అన్నారు. గతంలో మీరు అధికారంలో వున్నప్పుడు అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు కదా అని అడిగితే... అందుకే ఇప్పుడు తమకు ఈ గతి పట్టిందని ఆయన చెప్పడంతో అంతా షాక్ అయ్యారు. ఇంకా ఆయన మాట్లాడుతూ... ఏపీలో ఏ ఎన్నిక జరిగినా ఇట్లాంటి ఫలితాలే రిపీట్ అవుతాయని జోస్యం చెప్పారు. ఈడీ విచారణ నిమిత్తం హైదరాబాదుకి వచ్చిన అంబటి రాంబాబు విలేకర్లు అడిగిన ప్రశ్నలకు పైవిధంగా స్పందించారు.

రెస్క్యూ బోట్లు బోల్తా.. గల్లంతైన ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది సేఫ్..

రెస్క్యూ బోట్లు బోల్తా.. గల్లంతైన ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది సేఫ్..ఖమ్మం జిల్లా, సత్తుపల్లి మండలంలోని బేతుపల్లి చెరువులో గల్లంతైన స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (SDRF) సిబ్బంది అందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. బుధవారం రాత్రి నుంచి కనిపించకుండా పోయిన ముగ్గురు సిబ్బంది ఆచూకీ లభించగా, వారిని ఒడ్డుకు చేర్చేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. భారీ వర్షాల కారణంగా వరద నీటిలో చిక్కుకున్న మత్స్యకారులను రక్షించేందుకు పదిమంది ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది, ఒక స్థానిక వ్యక్తి చెరువులోకి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో వారు ప్రయాణిస్తున్న రెస్క్యూ బోట్లు బోల్తా పడటంతో, వారంతా వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయారు.

అమరావతిపై వైసిపి నాయకుడు కేతిరెడ్డి అసత్య ప్రచారం, ఇది ఫ్యాక్ట్ చెక్ అంటూ...

అమరావతిపై వైసిపి నాయకుడు కేతిరెడ్డి అసత్య ప్రచారం, ఇది ఫ్యాక్ట్ చెక్ అంటూ...అమరావతిలో కురిసిన వర్షాలకు నీటిని బయటకు తోడేందుకు మోటార్లు ఏర్పాటు చేసి కాంట్రాక్టర్లు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారంటూ మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి తన ఎక్స్ ఖాతా ద్వారా ఒక వీడియోను షేర్ చేస్తూ ప్రచారం చేశారనీ, ఈ ప్రచారం పూర్తిగా అసత్యం మరియు తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉందని ఏపీ ప్రభుత్వ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం పేర్కొంది. దీని గురించి వివరణ ఇస్తూ... పోస్టులో ఉపయోగించిన వీడియో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అమరావతికి సంబంధించింది కాదు. రెండవ స్క్రీన్‌షాట్‌లో బెంగాలీ భాషా శీర్షిక ("একযোগে চালানো হচ্ছে অনেকগুলা মেশিন" - Arif Hossain 5.0 ఖాతా) స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఇది బంగ్లాదేశ్ ప్రాంతంలో ఆక్వాకల్చర్, వ్యవసాయం లేదా నీటి నిర్వహణకు సంబంధించిన పాత దృశ్యం.

ఏపీ ఎన్నికలు - 100 శాతం స్ట్రైక్ రేటుతో రికార్డు సృష్టించిన జనసేన

ఏపీ ఎన్నికలు - 100 శాతం స్ట్రైక్ రేటుతో రికార్డు సృష్టించిన జనసేనఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నాయకత్వంలోని జనసేన పార్టీ, పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తాను పోటీ చేసిన అన్ని స్థానాలను గెలుచుకుని, మరోసారి వంద శాతం విజయవంతమైన ఫలితాన్ని నమోదు చేసింది. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో సాధించిన విజయాన్ని పునరావృతం చేస్తూ, ఎన్డీఏ (NDA) భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య కుదిరిన సీట్ల సర్దుబాటు ఒప్పందం మేరకు జనసేనకు కేటాయించిన అన్ని స్థానాల్లోనూ ఆ పార్టీ విజయం సాధించింది. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ తాను పోటీ చేసిన అన్ని మేయర్, మున్సిపల్ చైర్‌పర్సన్ పదవులను గెలుచుకుని సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

మేరీల్యాండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌గా ఎన్నికై చరిత్ర సృష్టించిన హైదరాబాదీ

మేరీల్యాండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌గా ఎన్నికై చరిత్ర సృష్టించిన హైదరాబాదీఅమెరికా రాజకీయాల్లో భారత సంతతి నాయకులు తమదైన ముద్ర వేస్తున్నారన్న విషయం, ఇటీవలి అమెరికా మధ్యంతర ఎన్నికల్లో మరోసారి రుజువైంది. తెలుగు మూలాలు కలిగి, హైదరాబాద్‌లో జన్మించిన డెమోక్రాట్ నాయకురాలు అరుణా మిల్లర్, మేరీల్యాండ్ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌గా తిరిగి ఎన్నికయ్యారు. ఈ కీలక పదవిలో వరుసగా రెండోసారి విజయం సాధించి అరుణా మిల్లర్ చరిత్ర సృష్టించారు. అమెరికా రాజకీయాల్లో భారత సంతతి నాయకుల పెరుగుతున్న ఉనికిని, ప్రభావాన్ని ఆమె విజయం స్పష్టం చేస్తుంది.

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?చాలామంది కోడిగుడ్లు తెచ్చిన వెంటనే వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచుతారు. ఐతే ఫ్రిజ్‌లో వుంచిన గుడ్లు తినడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏమిటో చూద్దాము. కోడిగుడ్లు వాటి రుచిని కోల్పోతాయి కాబట్టి వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచకూడదు. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల వాటి పోషక విలువలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల దాని లైనింగ్‌కు అంటుకునే బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్‌కు కారణమవుతుంది. ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన గుడ్డును వెంటనే ఉడకబెట్టినట్లయితే, అది పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఫ్రిజ్‌లో పెట్టిన గుడ్డు ప్రోటీన్లు, ఇతర కర్బన సమ్మేళనాలు చెడిపోయే అవకాశాలను పెంచుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్విశాఖపట్నం: ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంతాన్నిఅర్నబ్, మురసు రూపంలో రెండు తుఫాన్లు వరుసగా తాకాయి. దీనితో తీవ్ర ప్రభావం పడిన, లేక ప్రభావం పడే అవకాశాలున్న జిల్లాల జాబితాలో ప్రకాశం(ఒంగోలు), నెల్లూరు, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా, పల్నాడు, ఎన్‌టీఆర్, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం ఉన్నాయి. కోస్తా ప్రాంతాలవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు, నీరు నిల్చిపోవడం, విద్యుత్ మరియు రవాణాపరమైన అంతరాయాలు ఏర్పడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అవే జిల్లాలను వరుసగా రెండు తుఫాన్లు ముంచెత్తడంతో నీరు నిల్చిపోవడం, పారిశుధ్యంపరమైన సమస్యలు ఆరోగ్యాలకు ముప్పుగా పరిణమించనున్నాయి.

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యంపై హెర్బాలైఫ్ ఇండియా, ఐఐఎస్‌సీ చారిత్రాత్మక అధ్యయనం ప్రారంభం

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యంపై హెర్బాలైఫ్ ఇండియా, ఐఐఎస్‌సీ చారిత్రాత్మక అధ్యయనం ప్రారంభంబెంగళూరు: భారతీయ వయోజనులలో ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్య ఫలితాలను ప్రభావితం చేయటంలో జీవక్రియ ఆరోగ్యం, సామాజిక భాగస్వామ్యం, ఆరోగ్యం, ఆనందం, వెల్నెస్ కోచింగ్, బయోమార్కర్ ఆధారిత శాస్త్రీయ ఆధారాల మధ్య సంబంధాలను అన్వేషించడానికి, 'ఆరోగ్యం-ఆనందం' చుట్టూ రూపొందించబడిన ఒక చారిత్రాత్మక బహుళ-కేంద్ర పరిశోధనా అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించడానికి హెర్బాలైఫ్ ఇండియా మరియు ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ (ఐఐఎస్‌సి) చేతులు కలిపాయి. ఐఐఎస్‌సీ సహకారంతో నిర్వహించే ఈ అధ్యయనానికి హెర్బాలైఫ్ మద్దతు అందించనుంది. బెంగళూరు, మైసూరు, హైదరాబాద్‌, చెన్నైలోని పలు కేంద్రాల్లో ఈ పరిశోధన జరగనుంది.

లవంగాలు ఎలా ఉపయోగపడుతాయో తెలిపే 8 పాయింట్లు

లవంగాలు ఎలా ఉపయోగపడుతాయో తెలిపే 8 పాయింట్లుమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.

మలబద్ధకం నుంచి ఉపశమనం: కొత్త డల్కోఫ్లెక్స్ లిక్విడ్‌

మలబద్ధకం నుంచి ఉపశమనం: కొత్త డల్కోఫ్లెక్స్ లిక్విడ్‌మలబద్ధకం అంటే కేవలం మలవిసర్జనలో ఇబ్బంది ఎదుర్కోవడం మాత్రమే కాదు. చాలామందికి ఇది రోజువారీ కార్యకలాపాలకు అంతరాయం కలిగించడంతో పాటు, అనేక ఇతర సమస్యలకు కూడా దారితీస్తుంది. సాధారణంగా ఎదురయ్యే ఈ సమస్యల గురించి తరచుగా బహిరంగంగా చర్చించరు. ఈ అంశాలపై దృష్టి సారిస్తూ, ఒపెల్లా తన కొత్త డల్కోఫ్లెక్స్ లిక్విడ్ కోసం ప్రముఖ నటుడు పంకజ్ త్రిపాఠి నటించిన #1స్మార్ట్‌సొల్యూషన్ ప్రచారాన్ని ఆవిష్కరించింది. ఓమ్నికామ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఇండియాలో భాగమైన మెక్కాన్ ఇండియా, ఒపెల్లా బృందంతో కలిసి ఈ ప్రచారాన్ని రూపొందించింది.