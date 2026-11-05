Ramayana review: నమిత్ మల్హోత్రా రామాయణంలో రాముని శపథం ఏం చేశాడు? రామాయణం రివ్యూ
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రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి రాముడు, సీతగా యశ్ రావణాసురిడిగా నటించిన రామాయణ ఇతిహాసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో నేడే విడుదలయింది. నమిత్ మల్హోత్రా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కించిన ‘రామాయణం’ నుంచి శూర్పణఖ పాత్రలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ నటించింది. కాజల్ అగర్వాల్ రావణుడి భార్యగా నటించింది. రెండు భాగాలుగా తీసిన ఈ సినిమా నేడు విడుదలైన మొదటి పార్ట్ ఎలా వుందో తెలుసుకుందా.
రామాయణ కథ కేవలం కల్పితం, ఏ గ్రంథాలనుంచి తీసుకోలేదు. ఒక్క వాల్మీకి రామాయణం బేస్ చేసుకుని కల్పితంగా తీసిందే. ఇందులో ఏ మతానికి వర్గానికి, ఎవరినీ కించపరిచే విధంగా తీయలేదు. అంటూ ముందుగానే స్లయిడ్ వేసేశారు. నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని నమిత్ మల్హోత్రాకు చెందిన ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, ఎనిమిది ఆస్కార్ అవార్డులు అందుకున్న డీఎన్ఈజీ, యశ్కు చెందిన మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్తో కలిసి నిర్మించింది.
ఇక కథ గురించి చెప్పేదేముంది. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. వేల సంవత్సరాల క్రితం అసురులు, దేవతలకు ముల్లోకాలను జయించాలనే కాంక్షతో యుద్ధం జరగడం. అసురుడు రావణాసురుడిగా మారడం, విష్ణువు లోక కల్యాణం కోసం మానవుడిగా రాముడి అవతారం ఎత్తడం అనేది తెలిసిందే. అయితే రెండు భాగాలు కాబట్టి. రాముని బాల్యం నుంచి అరణ్యవాసంలో సీత అపహరణ తర్వాత రాముడి ప్రతిజ్నతో మొదటి భాగం పూర్తవుతుంది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? రావణ యుద్ధం ఏమేరకు వుండబోతోంది? అనేది రెండో పార్ట్.. అప్పటి వరకు వెయింట్ అండ్ సీ..
సమీక్ష:
రామాయణం పాఠ్యపుస్తకాలలో విననంతవరకు చిన్నతనంలో మన తాతలు, అమ్మమ్మలు చెప్పిన కథే. అలా జానపద కథలు, బుర్ర కథలు, హరి కథలు, రకరకాల ప్రాంతాల ఆచారాల ప్రకారం ఆయా భాషలకు యాసలకు తగినట్లు రాముడు, సీత కథలు వచ్చాయి. దేశంలో ప్రతీ భాషలోనూ టీవీ సీరియల్స్, సినిమాలూ వచ్చాయి. కానీ ఆదిపురుష్ లో రామునిగా చేసిన ప్రభాస్ కు మీసాలు వుండడం పెద్ద చర్చకు తావిచ్చింది. దానిపై ప్రవచన కర్తలు కూడా రాముడు అసలు రూపం మీసాలుంటాయని వెల్లడించారు. కానీ చిన్నతనంలో మన మనస్సులో నాటుకుపోయిన చిత్రం ఆదారంగా మీసాలు లేని రాముడినే అందరూ ఇష్టపడుతుంటారు. అందుకే రణబీర్ కపూర్ కు మీసాలు లేకుండా రామాయణ తీశారు.
ఇక రామాయణంలో చెప్పుకోవాల్సింది విజువల్ వండర్, గ్రాఫిక్స్ వంటి వాటితో మెస్మరైజ్ చేయడమే. అసురులు ఎంత భారీగా వుంటారో.. వారి ఎటువంటి అరాచకాలుచేస్తారనేవి వీనుల విందుగా వుండాలంటే సాంకేతిక అవసరం. అందుకే నమిత్ మల్హోత్రా ఆ రూటులో వెళ్ళారు. అందుకు తగిన విధంగా మలుచుకున్నారు.
భారీ హాలీవుడ్ చిత్రాలను చూస్తూ పెరిగి, మన భారతీయ పౌరాణిక ఇతిహాసాలలో ఒకదాన్ని ఆ స్థాయిలో ఎందుకు నిర్మించలేకపోయారని ఎప్పుడూ ఆశ్చర్యపడే సినీ అభిమానులకు, 'రామాయణం' కనీసం దృశ్యపరంగానైనా ఒక కల నిజమైనట్లే.
నమిత్ మల్హోత్రా మరియు దర్శకుడు నితేష్ తివారీ ప్రపంచ స్థాయి నిర్మాణ విలువలతో ఒక నమ్మకమైన అనుసరణను అందించారు. 3D ఎఫెక్ట్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి, వీఎఫ్ఎక్స్ పనితనం అత్యద్భుతంగా ఉంది, మరియు రాక్షసులు, వింత జీవులు, ఫాంటసీ వాతావరణాలను చాలా చక్కగా చిత్రీకరించారు. ఈ చిత్రం నిజమైన ఐమాక్స్ తెరపై మరింత అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.
ఏ.ఆర్. రెహమాన్ మరియు హన్స్ జిమ్మర్ అందించిన నేపథ్య సంగీతం మరో ప్రధాన ఆకర్షణ. ఈ సంగీతం చిత్రంలోని వైభవాన్ని, భావోద్వేగ క్షణాలను పూర్తిచేస్తూ, అనేక సన్నివేశాలకు అపారమైన ప్రభావాన్ని జోడిస్తుంది.
నటనలు
రావణుడిగా యశ్ నటన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. మొదట్లో రావణుడి పాత్రకు యశ్ ఒక అసాధారణ ఎంపికగా అనిపించాడు. కానీ అతను ఆ సందేహాలను పూర్తిగా పటాపంచలు చేశాడు. అతని భయంకరమైన కళ్ళు, ఆకట్టుకునే నటన, మరియు శక్తివంతమైన నటన రావణుడి పాత్రకు అవసరమైన తీవ్రతను అందిస్తాయి. యశ్ లేకుండా, రావణుడు ఇంత ప్రభావవంతంగా రూపుదిద్దుకోలేకపోయి ఉండేవాడు. అతను కేవలం అద్భుతంగా నటించాడు.
శ్రీరామునిగా రణబీర్ కపూర్ కూడా అంతే ఆకట్టుకున్నాడు. అతను రాముని అమాయకత్వాన్ని, భావోద్వేగ బాధను, మరియు గౌరవాన్ని అందంగా ప్రదర్శించాడు. అతని నటన అతిగా పోకుండా, పాత్రకు అవసరమైన భావోద్వేగ లోతును తీసుకువచ్చింది.
సీతగా సాయి పల్లవి బాగా నటించింది, అయినప్పటికీ ఆమె నటన సాపేక్షంగా నిరాడంబరంగా ఉంది. శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ మంచి ముద్ర వేసింది.
రావణుని వైభవోపేతమైన ఆరంభం ఒక ప్రధాన ఆకర్షణ. క్లైమాక్స్ వైపు జటాయువుల పోరాటం దృశ్యపరంగా అద్భుతంగా ఉంది, అలాగే రాముడిని ప్రలోభపెట్టడానికి శూర్పణఖ చేసే ప్రయత్నం చుట్టూ జరిగే రాక్షస పోరాటం మరో ఉత్కంఠభరితమైన సన్నివేశం.
ఈ ప్రధాన ఘట్టాలతో పాటు, ఈ చిత్రం నిరంతరం ఆకట్టుకునే పరిసరాలను మరియు యాక్షన్ సన్నివేశాలను పరిచయం చేస్తుంది. దాదాపు ప్రతి 20 నిమిషాలకు, దర్శకుడు దృశ్యపరంగా ఏదో ఒకదాన్ని అందిస్తూ, కథనం నెమ్మదించినప్పుడు కూడా థియేట్రికల్ అనుభవాన్ని ఆసక్తికరంగా ఉంచుతాడు.
ప్రపంచ నిర్మాణంలో చూపిన వివరాల పట్ల శ్రద్ధ అద్భుతంగా ఉంది, సాధారణంగా పెద్ద హాలీవుడ్ చిత్రాలతో ముడిపడి ఉండే దృశ్య పరిణతి ఇందులో కనిపిస్తుంది.
లోపాలు
అతిపెద్ద లోపం కథనం నెమ్మదిగా సాగడం. ఈ కథలోని భావోద్వేగ, ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతకు కొంత ఓపిక అవసరం. రాముడిని వనవాసానికి వెళ్ళమని అడిగే సుదీర్ఘ సన్నివేశం చాలా సమయం తీసుకుని, కథనాన్ని నెమ్మదింపజేస్తుంది. ద్వితీయార్థంలో పంచవటిలో చూపించే కొన్ని భాగాలు కూడా సాగదీసినట్లు అనిపిస్తాయి. రామాయణం ఒక అద్భుతమైన సినిమా అనుభవం, ఇది భారతీయ పౌరాణిక చిత్ర నిర్మాణాన్ని సరికొత్త స్థాయికి తీసుకువెళుతుంది.
ఈ చిత్రం ఒక అద్భుతమైన థియేటర్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. దీని చిత్రనిర్మాణంలోని అనేక అంశాలు జెన్ జెడ్ (Gen Z) ప్రేక్షకులను సైతం ఆకట్టుకునే అవకాశం ఉంది.
అయితే పిల్లలు ఇప్పటికే వీడియో గేమ్స్, స్పైడర్ మాన్, హీ మాన్ వంటి యాక్షన్ సీన్స్ చూసేశారు కాబట్టి వారికి కూడా బకాసురులు వంటి ఆహార్యాలు యాక్షన్ కొద్దిగానైనా ఆకట్టుకుంటాయి.
ఇప్పటికే మన భారతీయ కథలను ఆధారం చేసుకుని హాలీవుడ్ లో గొప్ప సినిమాలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు వాటిస్థాయిలో వుండేలా వుందనడం సందేహమే లేదు.
అయితే, పలువురి విశ్లేషకులు ఏమంటున్నారంటే.. చిన్నతనం నుంచి వింటున్న, చూసిన రామాయణ కథలు ఒక్కోదానిలో ఒక్కో వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది. శూర్పణక్క ముక్కు కేసి చేతిలో పెట్టారనీ కొన్ని చోట్ల, ఇలా ఎన్నో అంశాలు పాఠ్య పుస్తకాలలో సెంట్రల్ సిలబస్ లోనూ వేరుగా వుంటుంది. ఎక్కడా ఒరిజినల్ కథ అనేది వుండదు. అందుకే వెండితెరపై ఎన్నో సినిమాలు తీసేలా ప్రేరేపింపబడ్డాయి. ఇప్పటికైనా ఒరిజినల్ కథను పాఠ్యపుస్తకాలలో చెప్పాల్సిన అవసరం వుంది. మొత్తంగా.. ఈ కథ కల్పితం.. కేవలం ధర్మం కోసమే అందరూ నడవాలనేది మా ఎయిమ్ అంటూ నమిత్ మల్హోత్రా చెప్పడం జరిగింది.