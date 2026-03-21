Srikanth, Prithviraj, Mahesh Chandra, M.M. Srilekha
డాక్టర్ రాజేంద్రప్రసాద్, పథ్వీరాజ్, కేదార్ శంకర్, మణి చందన, అన్నపూర్ణమ్మ, సన్నీ అఖిల్, విరాట్, సాయి ప్రణీత్, శ్రీలు, ప్రత్యూష, రెహానా ప్రధాన పాత్రల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు మహేష్ చంద్ర రూపొందించిన చిత్రం ‘పిఠాపురంలో’. దీనికి ఉప శీర్షిక ‘అలా మొదలైంది’. మహేష్ చంద్ర సినిమా టీం బ్యానర్పై దుండిగళ్ళ బాలకృష్ణ, ఆకుల సురేష్ పటేల్, ఎఫ్.ఎం. మురళి (గోదావరి కిట్టయ్య) ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ మూవీ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు. ఈవెంట్కి ‘ప్రేయసి రావే’ టీం హీరో శ్రీకాంత్, పృథ్వీ, శివాజీ రాజా, ఎంఎం శ్రీలేఖ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
అనంతరం శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ, ప్రేయసి రావే’ కంటే ముందు నేను చేసిన కొన్ని చిత్రాలు సరిగ్గా ఆడలేదు. చంద్ర మహేష్ నాతో తీసిన ‘ప్రేయసి రావే’ అద్భుతమైన విజయం సాధించింది. అందులో పృథ్వీ , శివాజీ రాజా అద్భుతంగా నటించారు. శ్రీలేఖ ఆ సినిమాకు ఇచ్చిన పాటలు ఇప్పటికీ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. అప్పట్లో చంద్ర మహేష్ కొత్త వాడే అయినా గొప్పగా సినిమాని తీశాడు. ఈ ‘పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది’ సినిమా కథ గురించి కూడా నాకు మహేష్ చెప్పాడు. మూడు డిఫరెంట్ కథలతో ఈ మూవీని అద్భుతంగా తీశాడని అర్థం అవుతోంది. పిల్లలు, తల్లిదండ్రులు కలిసి ఈ సినిమాని చూడాలి. ఈ చిత్రం మంచి విజయం సాధిస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను. ‘పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది’ మూవీ మా ‘ప్రేయసిరావే’ రేంజ్లో హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను . మంచి కంటెంట్, కాన్సెప్ట్ దొరికితే చంద్ర మహేష్, నేను కలిసి సినిమా చేస్తామ”ని అన్నారు.
శివాజీ రాజా మాట్లాడుతూ, ప్రేయసి రావే మూవీలో శ్రీకాంత్, నా కాంబోకి మంచి పేరు వచ్చింది. శ్రీలేఖ సంగీతం ఆ సినిమాకి ఎంతో కలిసి వచ్చింది. ఆ తరువాత ఆమె చాలా బిజీ అయ్యారు. చంద్ర మహేష్ ఆ టైంలోనే అద్భుతమైన సినిమాల్ని తీశారు. పిఠాపురం అంటేనే ఇప్పుడు ఓ వైబ్ ఉంది. అదే వైబ్ సినిమాలో కూడా ఉంటుంది” అని అన్నారు.
నటుడు పృథ్వీ మాట్లాడుతూ, ‘ప్రేయసి రావే చిత్రం నాకు అవార్డు వచ్చింది. ఆ మూవీ తరువాత నేను మరింత బిజీ అయ్యాను. ‘పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది’ మూవీతో చంద్ర మహేష్కి బిగ్ సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. మెసెజ్తో పాటుగా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా అందించబోతున్నారు. ఈ సినిమాని అందరూ కచ్చితంగా చూడండి’ అని అన్నారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎం.ఎం. శ్రీలేఖ మాట్లాడుతూ, మా చిత్రాన్ని తల్చుకుంటే ఎన్నో మెమోరీస్ అలా గుర్తుకు వస్తుంటాయి. మళ్లీ లాంగ్ గ్యాప్ తరువాత చంద్ర మహేష్ గారు ‘పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది’తో కమ్ బ్యాక్ ఇవ్వబోతున్నారు. ట్రైలర్ కూడా అద్భుతంగా ఉంది. ఈ మూవీ మంచి విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
ప్రేయసి రావే కి సీక్వెల్ చేస్తా: మహేష్ చంద్ర
ప్రేయసి రావే ‘ చిత్రానికి త్వరలో సీక్వెల్ చేయబితున్నానని దర్శకుడు మహేష్ చంద్ర వెల్లడించారు. “ కథ సిద్ధమైతోంది. పూర్తి వివరాలు త్వరలోనే చెబుతాను. శ్రీకాంత్ కి కూడా ఈ విషయం చెప్పాను. ఆయన కూడా చాలా ఆనంద పడ్డారు. శ్రీకాంత్, రాశి, పృథ్వి, శివాజీ రాజా, ఎంఎం శ్రీలేఖ- మేమంతా కలిసి మళ్లీ పని చేస్తాం “ అని తెలిపారు మహేష్ చంద్ర.
ఇంకా మహేష్ చంద్ర మాట్లాడుతూ, ప్రేయసి రావే’ చిత్రీకరణ సమయంలో ఎలాంటి ఫీల్ అయితే వచ్చిందో.. ‘పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది’ టైంలోనూ అదే ఫీలింగ్ వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు మూవీని చూసిన ప్రతీ ఒక్కరూ క్లైమాక్స్కి ఎమోషనల్ అయ్యారు. ముగ్గురు హీరోలు, ముగ్గురు హీరోయిన్లు అద్భుతంగా నటించారు. శ్రీరామ్ గొప్ప డైలాగ్స్ రాశారు. ముగ్గురు నిర్మాతలు నాకెంతో సహకరించారు. ప్రతీ ఇంట్లో జరిగే సంఘటనలతోనే ఈ మూవీని చేశాం. సినిమాని చూస్తే ఇది మా ఇంట్లోనే జరిగినట్టు ఉందే అని ఫీల్ అవుతారు. అందరినీ ఆకట్టుకునేలా ఈ చిత్రం ఉంటుంది’ అని అన్నారు.
హీరో విరాట్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పిఠాపురంలో అలా మొదలైంది’ మూవీతో నేనెంతో నేర్చుకున్నాను. మహేష్ గారి లాంటి గ్రేట్ దర్శకుడితో పని చేసే అవకాశం రావడం నా అదృష్టం. నా మూడో సినిమా ప్రమోషన్స్లోనూ శ్రీకాంత్ గారు పార్ట్ అవ్వడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ చిత్రం పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను. రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, పృథ్వీరాజ్ లాంటి సీనియర్లతో నటించడం ఆనందంగా ఉంది. నా ఈ ప్రయాణంలో మీడియా సపోర్ట్ ఎప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
ప్రత్యూష, గీత, శ్రీలు, ప్రేమ్, నిర్మాత దుండిగళ్ళ బాలకృష్ణ, నిర్మాత మురళీ కృష్ణ, డైలాగ్ రైటర్ శ్రీరామ్, నిర్మాత ఆకుల సురేష్ పటేల్, పృథ్వీరాజ్, దాసరి పద్మ, రాంకీ తదితరులు మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం పిఠాపురం పేరు దేశ వ్యాప్తంగా వినిపిస్తోంది. అలానే మా ఈ పిఠాపురం సినిమా గురించి కూడా అందరూ మాట్లాడుకోవాలి’ అని కోరుకుంటున్నామని తెలిపారు.