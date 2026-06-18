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నిజ జీవితపు ఘటనలకు చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల కథే కళాంకి భైరవుడు
కళాంకి భైరవుడు ఓ విభిన్నమైన గ్రామీణ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన మిస్టికల్ థ్రిల్లర్. చేతబడులు, క్షుద్ర పూజలు, నిజ జీవితంలో జరిగిన కొన్ని ఆశ్చర్యకర సంఘటనల ఆధారంగా రూపొందిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించనుంది. దర్శకుడు హరి హారన్.వి తన ప్రత్యేక కథన శైలితో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు.గాయత్రీ ప్రొడక్షన్స్, రచ్చమల్ల బ్రదర్స్ బ్యానర్లపై కె.ఎన్. రావు, డా. రచ్చమల్ల శ్రీనివాస రావు నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి పి.ఆర్. సంగీతం అందించారు.
Rajasekhar Varma, Rithika, Pooja Kiran, Sai Rajesh and others
ఈ చిత్రంలో రాజశేఖర్ వర్మ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, రితిక, పూజ కిరణ్, భవ్యశ్రీ ఇతర కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. టీజర్ లాంచ్కు ముఖ్య అతిథిగా దర్శకుడు సాయి రాజేష్ హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా సాయి రాజేష్ మాట్లాడుతూ, నా తొలి చిత్రం హృదయ కాలేయం రోజులలో గెస్ట్ కోసం వెతికిన సందర్భాలు గుర్తొస్తున్నాయి. ఇదే వేదికపై బేబీ టీజర్, చెన్నై లవ్ స్టోరీ టీజర్లను కూడా విడుదల చేశాం. కొత్త ప్రతిభను ప్రోత్సహిస్తూ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించిన నిర్మాత K.N రావు గారికి నా ప్రత్యేక అభినందనలు. ఈ సినిమాకు సంగీత దర్శకుడు పి.ఆర్. అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించారు,” అని అన్నారు.
హీరోయిన్ రితిక మాట్లాడుతూ, ‘శ్రీదేవి’ పాత్రలో నటించే అవకాశం ఇచ్చిన హరిహరన్ సర్, శేఖర్ సర్లకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ పాత్ర నాకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ‘ కళాంకి భైరవుడు’ సినిమా ప్రేక్షకులను తప్పకుండా ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ థియేటర్లకు వచ్చి మా సినిమాను చూసి ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాను,” అని అన్నారు.
హీరో రాజశేఖర్ వర్మ మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు పి.ఆర్. అద్భుతమైన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అందించారు. ఆయన సంగీతం సినిమాకు మరింత బలం చేకూర్చింది. ‘ కళాంకి భైరవుడు’ ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకట్టుకునే చిత్రం అవుతుందని నమ్ముతున్నాను. ప్రేక్షకులందరూ మా సినిమాను ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాను,” అని అన్నారు.
హీరోయిన్ భవ్య శ్రీ మాట్లాడుతూ, ట్రైలర్తో పాటు పూర్తి సినిమా కూడా రెట్టింపు ఉత్సాహంతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందని నమ్ముతున్నాను. దర్శకుడు హరి ఈ సినిమా కోసం ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఆయన అంకితభావం ప్రతి ఫ్రేమ్లో కనిపిస్తుంది. ‘ కళాంకి భైరవుడు’ తప్పకుండా ఒక విభిన్నమైన చిత్రంగా నిలుస్తుంది. ప్రస్తుతం నేను శేఖర్ సర్, డీఓపీ అశోక్ సర్లతో కలిసి మరో చిత్రంలో కూడా పనిచేస్తున్నాను. వారితో మరోసారి పని చేసే అవకాశం రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రేక్షకులందరూ ‘ కళాంకి భైరవుడు’ సినిమాను ఆదరించి విజయవంతం చేయాలని కోరుకుంటున్నాను,” అని అన్నారు.
నిర్మాత K.N రావు మాట్లాడుతూ, కళాంకి భైరవుడు’ చిత్రం చేతబడులు, క్షుద్ర పూజల నేపథ్యంతో రూపొందింది. నిజ జీవితంలో జరిగిన అనేక ఆసక్తికరమైన, స్ఫూర్తిదాయక సంఘటనలను ఆధారంగా తీసుకుని ఈ కథను తెరకెక్కించాం. ఈ కథను రెండేళ్ల క్రితం విన్న వెంటనే నేను, మా సహ నిర్మాత శ్రీనివాస్ గారు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నాం. సినిమా అవుట్పుట్పై మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. వచ్చే నెల 24వ తేదీన చిత్రాన్ని విడుదల చేయాలని ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం. మా చిత్రాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ ఆదరించి, మీడియా మిత్రులు తమ వంతు సహకారంతో ప్రచారం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను,” అని అన్నారు.
సంగీత దర్శకుడు పి.ఆర్. మాట్లాడుతూ, చిత్రంలోని పాటలు, నేపథ్య సంగీతం కథకు మరింత బలం చేకూర్చేలా రూపొందించాం. ఎంతో నమ్మకంతో చెబుతున్నాను. ‘ కళాంకి భైరవుడు’ సినిమా ప్రతి వర్గం ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. అందరూ మా సినిమాను చూసి ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాను,” అని అన్నారు.
దర్శకుడు హరిహరన్.V మాట్లాడుతూ , నా జీవితంలో నేను ప్రత్యక్షంగా ఎదుర్కొన్న అనేక నిజ సంఘటనలే ఈ సినిమాను రూపొందించడానికి ప్రేరణగా నిలిచాయి. ఆ అనుభవాలను ఆధారంగా చేసుకుని ప్రేక్షకులకు కొత్త అనుభూతిని అందించేలా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాం. చిత్రాన్ని ప్రేక్షకులు తప్పకుండా ఆదరిస్తారని, అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను,” అని అన్నారు.
Kerala: 52 ఏళ్ల మహిళకు ఎబోలా.. జ్వరంతో ఆస్పత్రిలో చేరితే.. చివరికి?
దక్షిణ సూడాన్ నుండి ఇటీవల వచ్చిన 52 ఏళ్ల మహిళకు ఎబోలా సోకి ఉండవచ్చని వైద్యులు అనుమానించడంతో, ఆమెను కొట్టాయం మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రిలో పర్యవేక్షణలో ఉంచారు. ఈ మహిళ మొదట జ్వరం కోసం ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకున్నారు. వైద్య సిబ్బంది వ్యక్తం చేసిన ఆందోళనల నేపథ్యంలో, ఆరోగ్య శాఖ జోక్యం చేసుకుని, తదుపరి పరీక్షల కోసం ఆమెను కొట్టాయం మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రికి తరలించింది. ఆమెను ప్రస్తుతం ఒక ప్రత్యేక ఐసోలేషన్ వార్డులో పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఆమె సంరక్షణను చూసుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేక వైద్య బృందాన్ని నియమించారు.
భర్త మరణాంతరం అతని ఆస్తి నుంచి భరణం పొందొచ్చు : బాంబే హైకోర్టు
భర్త మరణాంతరం కూడా అతని ఆస్తి నుంచి భరణం పొందవచ్చని బాంబే హైకోర్టు తాజాగా తీర్పునిచ్చింది. ముఖ్యంగా, దంపతులు విడిపోయిన కేసుల్లో ఈ తరహాలో భరణం పొందవచ్చని తెలిపింది. అయితే, జీవన వ్యయాలు, వైద్యం ఖర్చులు అధికమయ్యాయంటూ ఆ భరణం మొత్తాన్ని పెంచమని మాత్రం ఆమె కోరలేరని స్పష్టం చేసింది. భర్త జీవించి ఉన్న సమయంలో, ఆ ఆస్తులు వృద్ధి చెందిన సందర్భాల్లో భరణం పెంచాలని డిమాండ్ చేయడం సముచితమని జస్టిస్ భారతి, జస్టిస్ మంజూషా దేశ్పాండే ధర్మాసనం తీర్పు వెలువరించింది.
స్కూటర్ నేర్పిస్తానని నమ్మించి ఫామ్హౌస్లో అత్యాచారం.. బయటకు చెపితే ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని జైల్లో పెట్టిస్తానంటూ...
కర్నాటక, ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో వీధి కుక్కల స్త్వైర విహారం, వీడియో
వీధి కుక్కల బెడద రోజురోజుకీ తీవ్రమవుతోంది. వీధుల్లోకి ఒంటరిగా కనబడితే చాలు పట్టుకుని కొరుకుతున్నాయి. ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బిజ్నోర్లో అనేక వీధి కుక్కలు ఒక చిన్న బాలుడిపై దాడి చేసి తీవ్రంగా గాయపరిచాయి. సీసీటీవీ ఫుటేజీలో ఈ దారుణ ఘటనకు సంబంధించి దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి. ఆ బాలుడిని తక్షణ వైద్య చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. వీధికుక్కల బెడదతో తాము భయాందోళనలకు గురువుతున్నామని స్థానికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. వీధి కుక్కలను తక్షణమే పట్టుకుని వాటిని సంరక్షణా కేంద్రాలకు తరలించాలని డిమాండ్ చేశారు.
Pawan Kalyan: పవన్ కల్యాణ్కు కోర్టు ఉపశమనం.. ఆన్లైన్లో వ్యాప్తికి అడ్డుకట్ట
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు బెంగళూరు నగర సివిల్ కోర్టు కీలకమైన మధ్యంతర న్యాయ ఉపశమనాన్ని కల్పించింది. ఆయనపై ధృవీకరించని భూకబ్జా, ఆక్రమణల ఆరోపణలు ఆన్లైన్లో వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించేందుకు కోర్టు జాన్ డో నిరోధక ఉత్తర్వును జారీ చేసింది. మే 29 నుండి జూన్ 1, 2026 మధ్య ప్రచారంలోకి వచ్చిన వీడియోలు, కథనాలు, సోషల్ మీడియా పోస్టుల వెల్లువ కారణంగా ఈ న్యాయ వివాదం తలెత్తింది. తెలంగాణలోని రంగారెడ్డి జిల్లాలో పవన్ కళ్యాణ్ కోడి చెరువు తిరుసభను అక్రమంగా ఆక్రమించారని, స్థానిక భూ రికార్డులను తారుమారు చేశారని ఆరోపిస్తూ, వైరల్ అయిన ఆ కంటెంట్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేసింది. కోర్టును ఆశ్రయించే ముందు, పవన్ కళ్యాణ్ న్యాయ బృందం ఈ ఆరోపణలను ఖండించేందుకు ఐటీ నిబంధనల ప్రకారం డాక్యుమెంటరీ ఆధారాలతో కూడిన అధికారిక ఫిర్యాదులను టెక్ మధ్యవర్తులకు పంపింది.
నేరేడు పండ్లు ఎందుకు తినాలో తెలుసా?
నేరేడు పండ్లు. వీటిని తినడం ద్వారా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు వున్నాయి. ఇవి తినేవారు దంత సమస్యలను తగ్గించుకోవచ్చు. ఇవి దంతాలను మరియు చిగుళ్లను బలంగా చేస్తుంది. నోటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. నోటిలో కురుపులు పుండ్లగా చెప్పబడే నోటి అల్సర్లను నివారిస్తుంది. దంతక్షయాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇంకా నేరేడు పండ్లతో కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. విటమిన్ సి మరియు ఐరన్ యొక్క అద్భుతమైన మూలం, ఈ పండు హిమోగ్లోబిన్ కౌంట్ను పెంచుతుంది. ఈ నేరేడు పండు పురుషులు తింటుంటే అవసరమైన శక్తిని పెంచుతుంది. నేరేడు పండు జీర్ణ శక్తిని మెరుగుపరిచి కడుపులో ఏర్పడే గ్యాస్ వంటి సమస్యలను అడ్డుకుంటుంది.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.