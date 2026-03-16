సోమవారం, 16 మార్చి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 16 మార్చి 2026 (16:47 IST)

Suriya: ఎమోషనల్ డ్రామాగా సూర్య నటించిన విశ్వనాథ్ & సన్స్ టీజర్

Suriya, Mamitha Baiju
Suriya, Mamitha Baiju
సూర్య ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’ సినిమా టీజర్ విడుదలైంది. ఈ టీజర్ ద్వారా సంజయ్ విశ్వనాథ్ అనే పాత్ర యొక్క ప్రపంచాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేశారు. వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం భావోద్వేగాలతో నిండిన, ఆసక్తికరమైన సినీ అనుభూతిని అందించనుందని టీజర్ హామీ ఇస్తోంది.
 
టీజర్‌లో సంజయ్ విశ్వనాథ్ అనే అంతర్జాతీయ పిస్టల్ షూటర్ పాత్రను చూపించారు. 40 ఏళ్ల వయసులో కూడా తన కలలను వదలకుండా ముందుకు సాగుతున్న వ్యక్తిగా అతడిని పరిచయం చేశారు. సూర్య ఈ సినిమాలో తండ్రి ప్రేమ, భావోద్వేగ లోతు రెండూ కలిసిన ఒక గాఢమైన పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. ఆయన తెరపై కనిపించిన తీరు, వెంకీ అట్లూరి రాసిన ప్రభావవంతమైన సంభాషణలు.. సూర్య సినీ ప్రయాణంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయిన అద్భుతమైన ప్రదర్శనలను గుర్తు చేస్తున్నాయి.
 
కథకు కొత్తదనాన్ని జోడించే పాత్రలో మమితా బైజు కనిపిస్తున్నారు. ఆమె పాత్ర సినిమాలో ఉత్సాహం, చురుకుదనం తీసుకొస్తుందని టీజర్ సూచిస్తోంది. వయస్సు అంతరం ఉన్న అసాధారణ ప్రేమకథను కూడా ఈ సినిమా చూపించబోతున్నట్టు టీజర్‌లో చూచాయగా తెలిపారు. సున్నితమైన భావోద్వేగాలతో అందమైన కథ చెప్పడం వెంకీ అట్లూరి శైలి. తనదైన ప్రత్యేక శైలి రచనతో.. ఈ అంశాన్ని కూడా లోతుగా, భావోద్వేగ పరిపక్వతతో మధురానుభూతిని కలిగించేలా చూపిస్తారు అనడంలో సందేహం లేదు.
 
‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’ చిత్ర సాంకేతిక విలువలు ఉన్న స్థాయిలో ఉండబోతున్నాయని టీజర్‌ తో స్పష్టమైంది. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అందించిన శక్తివంతమైన నేపథ్య సంగీతం, విజువల్స్‌ను మరింత ఎలివేట్ చేసింది. ఛాయాగ్రాహకుడు నిమిష్ రవి గొప్పగా, ఆకట్టుకునే ఫ్రేమ్‌లతో సినిమాను కెమెరాలో బంధిస్తున్నారు. నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. కళా దర్శకుడు బంగ్లాన్ ప్రేక్షకులను కథలో లీనం చేసేలా ప్రత్యేకమైన ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు.
 
బలమైన భావోద్వేగాలతో కూడిన భారీస్థాయి కుటుంబ కథా చిత్రంగా ‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’ తెరకెక్కుతోంది. అద్భుతమైన తారాగణం, అగ్రశ్రేణి సాంకేతిక బృందాన్ని ఈ చిత్రం ఒకచోట చేర్చింది. ‘లక్కీ భాస్కర్’, ‘వాతి/సార్’ చిత్రాల విజయాలతో దూసుకుపోతున్న దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి, మరో చిరస్మరణీయ చిత్రాన్ని అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
 
శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్ పతాకాలపై నిర్మితమవుతున్న ఈ సినిమా, విజయవంతంగా చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకుంది. ‘విశ్వనాథ్ & సన్స్’ చిత్రం ఈ ఏడాది జూలైలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీస్థాయిలో విడుదల కానుంది.
 
తారాగణం: సూర్య, మమిత బైజు, రాధిక శరత్‌కుమార్, రవీనా టాండన్
రచన, దర్శకత్వం: వెంకీ అట్లూరి
నిర్మాతలు: సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య
సంగీతం: జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్
ఛాయాగ్రహణం: నిమిష్ రవి
కూర్పు: నవీన్ నూలి
కళ: బంగ్లాన్ 
ఫైట్ మాస్టర్: వి. వెంకట్
కొరియోగ్రాఫర్: విజయ్ బిన్నీ
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్: యలమంచిలి గోపాలకృష్ణ
లైన్ ప్రొడ్యూసర్: ఉమామహేశ్వరరావు
బ్యానర్స్: సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చ్యూన్ ఫోర్ సినిమాస్
సమర్పణ: శ్రీకర స్టూడియోస్
పీఆర్ఓ: లక్ష్మీవేణుగోపాల్

పశ్చిమాసియాలో గగనతల మూసివేత - 5500 విమానాలు రద్దు : కె. రామ్మోహన్ నాయుడు

పశ్చిమాసియాలో గగనతల మూసివేత - 5500 విమానాలు రద్దు : కె. రామ్మోహన్ నాయుడుపశ్చిమాసియాలో గగనతలాల మూసివేతల కారణంగా ఇప్పటివరకు 5500 విమానాల రాకపోకలను రద్దు చేసినట్టు కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖామంత్రి కె.రామ్మోహన్ నాయుడు వెల్లడించారు. సోమవారం జరిగిన రాజ్యసభ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఆయన విపక్ష సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చారు.

నా వయసు 73 యేళ్లు - మునిగిపోయే పడవలో ఎవరైనా ఎక్కుతారా? మల్లారెడ్డి ప్రశ్న

నా వయసు 73 యేళ్లు - మునిగిపోయే పడవలో ఎవరైనా ఎక్కుతారా? మల్లారెడ్డి ప్రశ్నతెలంగాణ రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నేత మల్లారెడ్డి పార్టీ మారబోతున్నట్టు విస్తృతంగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై ఆయన స్పందించారు. ప్రస్తుతం నా వయసు 73 యేళ్ళు. ఏ నిర్ణయం ఎపుడు తీసుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు. మునిగిపోయే పడవలో ఎవరైనా ఎక్కుతారా? కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక మునిగిపోయే నావ. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 11 యేళ్ళు కాదు.. 50 యేళ్లు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా ఆ పార్టీ మునిగిపోయే పడవనే అంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరికను మల్లారెడ్డి కొట్టిపారేశారు. పైగా, తన పెళ్లి రోజు వేడుకలకు ఆహ్వానించేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశానని స్పష్టం చేశారు.

వైకాపా విధ్వంసంతో ఏపీ బ్రాండ్‌కు అపారనష్టం వాటిల్లింది : సీఎం చంద్రబాబు

వైకాపా విధ్వంసంతో ఏపీ బ్రాండ్‌కు అపారనష్టం వాటిల్లింది : సీఎం చంద్రబాబునవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో గత వైకాపా పాలకులు చేసిన విధ్వంసంతో ఏపీ బ్రాండ్‌కు అపారనష్టం వాటిల్లిందని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు అమరజీవి జయంతి వేడుకలను పురస్కరించుకుని అమరావతిలోని శాఖమూరు వద్ద 58 అడుగుల పొట్టి శ్రీరాములు కాంస్య విగ్రహాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించారు. ఆ తర్వాత జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు 58 రోజుల పాటు కఠోర దీక్ష చేశారని.. ఆత్మార్పణతో రాష్ట్రాన్ని సాధించి పెట్టారని గుర్తుచేశారు.

ఇద్దరు మైనర్ కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరేసిన తల్లి

ఇద్దరు మైనర్ కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరేసిన తల్లిఒడిశాలో ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సంబల్‌పూర్ జిల్లాలో ఒక తల్లి తన ఇద్దరు మైనర్ కుమార్తెలను బావిలోకి విసిరివేసి హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. శుక్రవారం నాడు సర్గిడిహి గ్రామంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సంజు మడికి తన ఇద్దరు కుమార్తెలతో పెద్ద కుమార్తెకు ఆరేళ్లు, చిన్న కుమార్తెకు నాలుగు నెలలు కలిసి ఇంటి నుండి బయటకు వెళ్లింది. ఆమె ఆ ఇద్దరు మైనర్లను సమీపంలోని ఒక బావి వద్దకు తీసుకువెళ్లి, అందులోకి విసిరివేసింది. ఆ తర్వాత ఏమీ జరగనట్లుగానే ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది.

తమిళనాడు డిప్యూటీ సీఎంగా టీవీకే చీఫ్ విజయ్.. ఛాన్స్ వుందా?

తమిళనాడు డిప్యూటీ సీఎంగా టీవీకే చీఫ్ విజయ్.. ఛాన్స్ వుందా?భారతీయ జనతా పార్టీ, విజయ్ నేతృత్వంలోని తమిళగ వెట్రి కళగం మధ్య పొత్తు కుదిరే అవకాశం ఉందని వార్తలు వచ్చాక తమిళనాడులో రాజకీయ ప్రచారం మరింత తీవ్రమైంది. కొన్ని ఇంగ్లీష్ మీడియా నివేదికల ప్రకారం, బిజెపి కూటమి ఏర్పాటులో భాగంగా విజయ్‌కు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవిని ఆఫర్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సీట్ల పంపకాల ఫార్ములా కింద బిజెపి టీవీకేకు దాదాపు 80 సీట్లు కేటాయించవచ్చని కూడా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అయితే, విజయ్ ముఖ్యమంత్రి పదవిపై దృష్టి సారించినట్లు టాక్ వస్తోంది. ఇది చర్చలను క్లిష్టతరం చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు, బీజేపీ లేదా టీవీకే నుండి అధికారిక ధృవీకరణ లేదు.

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?

శరీర మర్దనకు ఎలాంటి నూనెలు వాడాలి?బాడీ మసాజ్. కనీసం 15 రోజులుకోసారైనా శరీర మర్దన చేయాలి. ఇందుకోసం ఉపయోగించే నూనెలు చర్మంలోకి చొచ్చుకుపోతాయి, చర్మ స్థితిస్థాపకతను మెరుగుపరుస్తాయి. ఏ నూనెలు మర్దనకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాము. ఆలివ్ నూనెతో చేసే మసాజ్ చాలా నెమ్మదిగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. కొబ్బరి నూనె తేలికైనది, జిడ్డు లేనిది, త్వరగా చర్మంలోకి శోషించబడుతుంది. తీపి బాదం నూనె తేలికపాటి తీపి సువాసనతో కూడిన లేత పసుపు నూనె. అవోకాడో నూనెలో సహజ రబ్బరు పాలు ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి అలెర్జీ వున్నవారు ఈ నూనెకి దూరంగా వుండాలి.

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.
