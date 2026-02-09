సోమవారం, 9 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. ట్రైలర్స్
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 9 ఫిబ్రవరి 2026 (19:16 IST)

Haigh: నలుగురు వ్యక్తుల హై కోరికల నేపథ్యంతో హై మూవీ టీజర్‌

Anil, Dil raju, D sureshbabu
Anil, Dil raju, D sureshbabu
అనిల్ రావిపూడి అసోసియేట్ ఎస్ కృష్ణ 'హై' అనే చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. రచయిత, నటుడు , సహ నిర్మాతగా కూడా పనిచేస్తున్నారు. ఇమేజ్‌స్పార్క్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్,  మైరా క్రియేషన్స్ పై హరీష్ పెద్ది, ఎస్ కృష్ణ, శేఖర్ దివ్వెల సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అనన్య శర్మ, ఎస్ కృష్ణ, పల్లవి దొర, కృష్ణ కమల్, సాయి కృష్ణ, రేవంత్ (బుల్లిరాజు) ఈ చిత్రంలో ప్రధాన తారాగణం. ఈ చిత్ర టీజర్‌ను విక్టరీ వెంకటేష్ ఈరోజు లాంచ్ చేశారు.
 
ఈ టీజర్ ఒక గ్రిప్పింగ్ ఆంథాలజీగా "హై"ని అర్థం చేసుకునే నలుగురు వ్యక్తులను ప్రజెంట్ చేసింది. ఒక అమ్మాయి తన జీవితాన్ని అంతం చేసుకోవడానికి ఒకరిని నియమించుకుంటుంది, మరొక వ్యక్తి మద్యంలో తన హై వెతుక్కుంటాడు, మరొక అమ్మాయి తన ఆత్మగౌరవాన్ని తిరిగి పొందడంలో తాను హై ఫీలౌతుంది ఆమె ప్రేమికుడు ప్రమాదకరమైన పందాల కాస్తాడు.
 
ఎస్ కృష్ణ ఒక బోల్డ్ కథని ఎమోషన్స్ తో కూడిన డ్రామాగా ప్రజెంట్ చేశారు. మొత్తం తారాగణం  అద్భుతమైన పెర్ఫారమెన్స్ లతో ఆకట్టుకున్నారు.
 
సినిమాటోగ్రాఫర్లు మల్లు నాయక్,  సునీల్ రెడ్డి గట్టి క్లోజప్‌లు, స్పీడ్ కట్‌లు , కలర్ పాలెట్‌ను వాడుకున్న తీరు ఆకట్టుకుంది. ఇవన్నీ  అడ్రినలిన్-పంపింగ్ వైబ్రెన్సీని ఇచ్చాయి. సంగీత దర్శకుడు వికాసా పల్సేటింగ్ స్కోర్‌తో ఎమోషన్ ని మరింత ఎలివేట్ చేశారు. జిఆర్‌కె శరణ్ రావుల ఎడిటర్,  వి వెంకట్ యాక్షన్ కోరియోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు.
 
ఈ టీజర్ సినిమా పై భారీ అంచనాలను క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా టాకీ భాగం పూర్తయింది, పాటల చిత్రీకరణ పెండింగ్‌లో ఉంది, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. త్వరలోనే ఈ సినిమా విడుదల తేదీని మేకర్స్ అనౌన్స్ చేస్తారు.
 
అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ,  హైదరాబాద్ లైవ్ లొకేషన్స్ లో ఈ సినిమా తీశారు. సినిమా డబుల్ పాజిటివ్ చూశాను. అద్భుతంగా వుంది. సాయి ఇలాంటి ఫ్రెండ్ ఉంటే లైఫ్ చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది. తను చాలా ముక్కు సూటిగా ఉంటాడు. ఈ సినిమాకి హై అనే టైటిల్ పెట్టారు. అలాంటి హై అందరికీ రావాలి అన్నారు. 
 

అంబటి రాంబాబుకు బెయిల్ మంజూరు.. అయినా జైలుకే పరిమితం

అంబటి రాంబాబుకు బెయిల్ మంజూరు.. అయినా జైలుకే పరిమితంవైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబుకు ఓ కేసులో బెయిల్ లభించింది. అయినప్పటికీ ఆయనపై మరో కేసు నమోదైంది. దీంతో ఆయన ఈ నెల 22వ తేదీ వరకు జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ కోసం లిఫ్టులో హైడ్రోజన్ బెలూన్లు, బాంబుల్లా పేలాయి, వీడియో

బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ కోసం లిఫ్టులో హైడ్రోజన్ బెలూన్లు, బాంబుల్లా పేలాయి, వీడియోబర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ అనేవి ఇప్పుడు చాలామంది ఎంతో ఘనంగా చేసుకుంటున్నారు. కొందరైతే హైడ్రోజన్ బెలూన్లతో పుట్టినరోజు వేదిక వద్ద అలంకరించుకుంటూ వుంటారు. ఐతే అవి ఎంత ప్రమాదకరమో చాలామందికి తెలియదు. మహారాష్ట్రలోని ముంబై సమీపంలో వున్న గోరేగావ్ ప్రాంతంలో అమోల్ టవర్ లోని ఓ ఫ్లాటులో పుట్టినరోజు వేడుక నిర్వహించేందుకు హైడ్రోజన్ బెలూన్లను ఆర్డర్ చేసారు. ఆ బెలూన్లను తీసుకుని డెలివరీ బోయ్ లిఫ్టులోకి వాటిని తీసుకుని వచ్చాడు. అప్పుడే లిఫ్టు లోపలికి ఓ విద్యార్థిని మరో వ్యక్తి ప్రవేశించారు. వారితోపాటు బెలూన్లు తీసుకుని డెలివరీ బోయ్ లిఫ్టులోకి ఎంటరయ్యాడు.

సర్‌కు ఆటంకాలు కల్పించవద్దు : బెంగాల్ సర్కారు సుప్రీం హెచ్చరిక

సర్‌కు ఆటంకాలు కల్పించవద్దు : బెంగాల్ సర్కారు సుప్రీం హెచ్చరికప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ప్రక్రియ - సర్‌కు ఎలాంటి ఆటంకాలు కల్పించవద్దని వెస్ట్ బెంగాల్ ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు హెచ్చరించింది. ప్రస్తుతం సర్ ప్రక్రియ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతోంది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై విచారణ సందర్భంగా కోర్టు ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేసింది.

యూపీఐ నుంచే పీఎఫ్ డబ్బులు విత్‌డ్రా.. ఎప్పటి నుంచి అంటే....

యూపీఐ నుంచే పీఎఫ్ డబ్బులు విత్‌డ్రా.. ఎప్పటి నుంచి అంటే....ఉద్యోగుల భవిష్య నిధి సంస్థ (ఈపీఎఫ్ఓ) పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఇకపై తమ పీఎఫ్ డబ్బులను యూపీఐ మొబైల్ యాప్ నుంచే విత్ డ్రా చేసుకునే సౌలభ్యాన్ని కల్పించనుంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఓ మొబైల్ యాప్‌ను రూపొందిస్తోంది. ఇది వచ్చే ఏప్రిల్ నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది.

తరగతి గదిలో విద్యార్థినిని తుపాకీతో కాల్చి తాను కాల్చుకున్న విద్యార్థి.. ఎక్కడ?

తరగతి గదిలో విద్యార్థినిని తుపాకీతో కాల్చి తాను కాల్చుకున్న విద్యార్థి.. ఎక్కడ?పంజాబ్ రాష్ట్రంలోని తరన్ తారన్ జిల్లాలో ఓ అత్యంత దారుణ ఘటన జరిగింది. సోమవారం ఓ యువకుడు తన వెంట తెచ్చుకున్న తుపాకీతో సహ విద్యార్థినిని తరగతి గదిలోనే కాల్చాడు. ఆ తర్వాత అదే తుపాకీతో తనను తాను కాల్చుకున్నాడు. ఈ ఘటనలో విద్యార్థినిని ఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయింది. నిందితుడు మాత్రం తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ భయానక దృశ్యాలన్నీ తరగతి గదిలోని సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి.

Watch More Videos

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుంది

జీరా వాటర్ తాగితే కొవ్వు మంచుగడ్డలా కరిగిపోతుందిశరీరంలో కొవ్వు పేరుకునిపోయి ఈరోజుల్లో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జీలకర్రతో చేసే జీరా వాటర్, గోరువెచ్చని నీటిలో కాస్తంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడకట్టి తాగితే కొవ్వు కరిగిపోతుంది. జీరా వాటర్ తాగితే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. జీరా వాటర్ తక్కువ కేలరీలు కలిగి వుంటాయి. జీరా వాటర్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్లతో నిండి ఉంటుంది. జీరా వాటర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జీరా వాటర్ మెటబాలిజం పెంచుతుంది, కొవ్వును కరిగిస్తుంది. స్థూలకాయాన్ని దూరంగా ఉంచాలంటే జీరా వాటర్ తాగుతుండాలి. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించే గుణం జీరా వాటర్‌కి వుంది.

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026

అత్యాధునిక ఆరోగ్య పరిష్కారాలపై ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026హైదరాబాద్: ఆసియాలో అతిపెద్ద సామాజిక పెట్టుబడిదారుల నెట్‌వర్క్ అయిన ఏవిపిఎన్, ఈరోజు హైదరాబాద్‌లో ఏవిపిఎన్ హెల్త్ ఇంపాక్ట్ లీడర్‌షిప్ ఫోరం 2026ను నిర్వహించింది, ఇది బయోఏషియా 2026కి ముందు జరిగిన వ్యూహాత్మక ప్రీ-ఈవెంట్ సమావేశం. ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో అత్యాధునిక ఆవిష్కరణలకు సహకారాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, భారతదేశంలో మెరుగైన ఆరోగ్య ఫలితాల దిశగా పురోగతిని వేగవంతం చేయడానికి ఈ ఫోరం కార్పొరేట్, దాతృత్వ, ఔషధ, జీవ శాస్త్రాలు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, విధాన పర్యావరణ వ్యవస్థల నుండి నాయకులను ఒకచోట చేర్చింది.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com