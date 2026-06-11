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Allu Aravindఫ దీవాన చిత్రం బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీ - అల్లు అరవింద్
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు ఈ చిత్ర ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రముఖ నిర్మాత అల్లు అరవింద్, మాస్ కా దాస్ హీరో విశ్వక్ సేన్, ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని అతిథులుగా పాల్గొన్నారు.
AlluArvind, Viswak sen and team
ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్ మాట్లాడుతూ - కొత్త వాళ్లు చాలా మంది వచ్చి కథలు చెబుతుంటారు. అలా శ్రీకాంత్ గంటన్నర కథ చెప్పాడు. నాకు బాగా నచ్చింది. ప్రొడ్యూసర్ వాసుకు ఫోన్ చేసి కథ చెప్పినంత బాగా సినిమా తీస్తాడో లేదో ముందు ఒక సీన్ డెమో తీయమను, ఆ సీన్ నాకు చూపించండి అన్నాను. ఒక సీన్ చేసి ఫుటేజ్ నాకు చూపించారు. అన్ని ఎమోషన్స్ ఎలా ఉండాలో అలా రూపొందించాడు. ఇతను దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకుంటాడు అనే నమ్మకం అప్పుడే నాలో కలిగింది. హీరో హర్షిత్ సహా ప్రతి ఆర్టిస్ట్ దగ్గర మంచి పర్ ఫార్మెన్స్ తీసుకున్నాడు శ్రీకాంత్. హర్షిత్ సినిమాలో పర్ ఫార్మెన్స్ చించి వదిలేశాడు. క్లైమాక్స్ లో మనతో కన్నీళ్లు పెట్టిస్తాడు. హర్షిత్ అంత మంచి యాక్టర్. ఆమిర్ ఖాన్ పెద్ద హైట్ కాదు కానీ నటుడిగా గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నాడు. హర్షిత్ కూడా అలాగే గుర్తింపు తెచ్చుకోవాలి. హర్షిత్ కు మంచి కెరీర్ ఉంటుంది. హీరోయిన్ స్మేహ సినిమాలో చాలా క్యూట్ గా ఉంది. తెలుగులో ఆమెకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. శ్రీదేవి, వాసు ఆహాలో వర్క్ చేశారు. ఆహా ఫస్ట్ ఇయర్ నేను రెగ్యులర్ గా రోజూ వెళ్లేవాడిని. వీళ్లతో డిస్కషన్స్ జరిగేవి. అలా వీళ్లు నాకు దగ్గరయ్యారు. ఈ కథ విన్నాక సినిమా చేయండని చెప్పాను. కొంత ఎక్కువ ఖర్చైనా బాగా కష్టపడి మంచి సినిమా చేశారు. దీవాన సినిమాను బ్యూటిఫుల్ గా తీర్చిదిద్దినందుకు శ్రీదేవి, వాసుకు కంగ్రాట్స్ చెబుతున్నా. దీవాన సున్నితంగా ప్రారంభమై మన హృదయాల్లోకి చొచ్చుకెళ్లే ప్రేమ కథ. డీసెంట్ గా ఉంటుంది. ఈ సినిమాను మీడియా మిత్రులు బాగా ప్రమోట్ చేయాలని కోరుతున్నా. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ శ్రీదేవి కార్యంపూడి మాట్లాడుతూ - నేను ఆహాలో పనిచేశాను. అక్కడ విశ్వక్ గారిని కొన్నిసార్లు కలిశాను. కొత్త వాళ్లతో కూడా ఆయన ఎంతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు. "దీవాన" సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఈ చిత్రానికి మా డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈశ్వర్, హీరోయిన్ స్మేహ, హీరో హర్షిత్ నాలుగు ఫిల్లర్స్. ఈ ఫిల్లర్స్ కు పునాదిలా నిలబడ్డారు మా ప్రొడ్యూసర్ వాసుదేవ్. ఆయన ఈ సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టారు. మాకు ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ మూవీ ఇచ్చినందుకు వాసుకు థ్యాంక్స్ చెబుతున్నాం. వాసుదేవ్ నా ఫ్రెండ్, నా ఫ్యామిలీ. మా సినిమా ఏ జానర్ అంటే గుండెల్ని పిండేసే జానర్ అని చెబుతాను. ఈ సినిమాలో మా మున్నా, అమ్ము ఫస్ట్ సీన్ నుంచి నవ్విస్తారు, ఏడిపిస్తారు, లవ్ లో పడేలా చేస్తారు. చివరకు వీళ్లు త్వరగా కలిస్తే బాగుండును అని లోపల నుంచి ఫీల్ అయ్యేలా చేస్తారు. సినిమా పూర్తయ్యాక డైరెక్టర్ ఎంత బాగా సినిమా తీశాడ్రా అనిపిస్తాడు. ఈ సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టి తెరకెక్కించాడు దర్శకుడు శ్రీకాంత్. ఈశ్వర్ కు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా ఫస్ట్ మూవీ అంటే ఎవరూ నమ్మరు. అంత బాగా సంగీతాన్ని అందించాడు. అరవింద్ గారు నా లైఫ్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. ఆయన దగ్గర ఆరున్నర ఏళ్లు పనిచేశాను. ఒక లెజెండ్ దగ్గర వర్క్ చేసిన హ్యాపీనెస్ కలిగింది. మేమంతా ప్రాణం పెట్టి సినిమా చేశాం. ట్రైలర్ మీకు బాగా నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాం. ఈ నెల 19న థియేటర్స్ లో కలుద్దాం. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని మాట్లాడుతూ - మేము ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమాను చిన్న బడ్జెట్ లో కొత్త వాళ్లతో చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ అనుకున్న హీరో హర్షిత్. ఆ తర్వాత కాస్టింగ్ మారిపోయింది. హర్షిత్ చిన్న చిత్రాలతోనే మంచి విజయాలు సాధిస్తూ తనకంటూ ఒక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం సంతోషంగా ఉంది. గీతా ఆర్ట్స్ అంటే మా హోమ్ బ్యానర్. అరవింద్ గారు మాకు వెన్నంటే ఉంటారు. విశ్వక్ లాంటి స్టార్ ఈ సినిమాకు సపోర్ట్ గా నిలవడం సంతోషంగా ఉంది. ప్రొడ్యూసర్స్ వాసు, శ్రీదేవి గార్లు ఈ చిత్రాన్ని ఎంతో ప్యాషన్ తో నిర్మించారు. ఎక్కడా రాజీ పడకుండా అనుకున్నదాని కంటే ఎక్కువే ఖర్చు చేశారు. వాళ్ల ప్యాషన్ కు తప్పకుండా సూపర్ హిట్ కొడతారు. అన్నారు.
డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి మాట్లాడుతూ - అరవింద్ గారు నాకు దైవంతో సమానం. విశ్వక్ అన్న చేసిన ఫంకీ మూవీ నాకు చాలా ఇష్టం. ఆ సినిమాలో ఆయన పర్ ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంటుంది. నా సక్సెస్ ను మా నాన్నగారు చూడలేకపోయారు. మనం ఏం సాధించినా పేరెంట్స్ ఉన్నప్పుడే సాధించాలి. వీడు ఎలాగైనా బతక్కగలడు అనే ధీమా పేరెంట్స్ లో కలిగించడమే సాధించడం అంటే. దీవాన సినిమాలో అమ్మాయి, అబ్బాయి, వన్ సైడ్ లవ్ తో పాటు ఈక్వల్ గా పేరెంట్స్ లవ్ ఉంటుంది. ఫ్రెండ్షిప్ లవ్ ఉంటుంది. ఈ సినిమా అందరికీ నచ్చేలా హోల్ సమ్ గా ఉంటుంది. నేను అరవింద్ గారికి, శ్రీదేవి గారికి, వాసు గారికి స్టోరీ నెరేట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు సినిమా చేద్దామని అన్నారంటే ఈ కథలోని హోల్ సమ్ నెస్ కారణం. ఈ సినిమా మీ టైమ్ కు, మీ సెన్స్ కు, మీ టేస్ట్ కు రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది. సినిమాలు చూడాలనే లవ్ ను మళ్లీ పుట్టించే సినిమా దీవాన. అరవింద్ గారు, శ్రీదేవి, వాసు .. వీళ్లే ఈ సినిమాకు ప్లాట్ ఫామ్. హర్షిత్, స్మేహ బ్యూటిఫుల్ గా యాక్ట్ చేశారు. అలాగే తెలంగాణ నుంచి ఓ పది మంది యాక్టర్స్ ను తీసుకున్నాం. వీకే నరేష్, ఝాన్సీ, బలగం వేణు వంటి మంచి కాస్టింగ్ ఉన్నారు. మీరు ఈ సినిమా బిగ్ స్క్రీన్ లోనే చూడాలి అనేలా ఉంటుంది. అన్నారు.
కర్ణాటకలో పెరుగుతున్న హెచ్ఐవి కేసులు: 417 కొత్త కేసులు నమోదు
ప్రజా ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన, ఆందోళనకరమైన పరిణామంగా, కర్ణాటకలో హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్షన్లు, ముఖ్యంగా పురుషుల మధ్య లైంగిక సంబంధాల (ఎంఎంఎస్) ద్వారా సంక్రమించే కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది రాష్ట్రంలో 417 కొత్త హెచ్ఐవి కేసులు నమోదయ్యాయి. కర్ణాటక రాష్ట్ర ఎయిడ్స్ నివారణ సంఘం (కేఎస్ఏపీఎస్) గణాంకాల ప్రకారం, రాష్ట్రంలో క్రియాశీల హెచ్ఐవి కేసుల సంఖ్య 2023-24లో 44,581 ఉండగా, 2025-26 నాటికి 66,606కు పెరిగింది. ఎంఎంఎస్ అధిక ప్రమాదకర వర్గం (హైరిస్క్) పరిధిలోకి వస్తుండటంతో, ఈ కేసుల పెరుగుదల దృష్ట్యా పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు తక్షణ చర్యలు చేపడుతున్నారు.
హైదరాబాద్లోని ధర్నా చౌక్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ ధర్నా
విద్యా వ్యవస్థలోని సమస్యలను ఎత్తిచూపే తమ ప్రచారంలో భాగంగా, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా వరుస శాంతియుత నిరసనలను ప్రకటించింది. తమ సోషల్ మీడియా వేదికల ద్వారా వెల్లడించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, జూన్ 14న ఉదయం 10 గంటలకు హైదరాబాద్లోని ధర్నా చౌక్ వద్ద ఒక నిరసన కార్యక్రమం జరుగుతుంది. అదే రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు బెంగళూరులోని ఫ్రీడం పార్క్లో మరో నిరసన ప్రదర్శనను నిర్వహించనున్నారు.
పెళ్లైనా మరో యువకుడితో కుమార్తె: శ్రీకాకుళం తీసుకెళ్లి చంపేసిన తల్లి, తాతయ్య, వీడియో
శ్రీకాకుళం టెక్కలి మండలం సొర్లిగాం గ్రామంలో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. ఇప్పటికే పెళ్లయి నాలుగేళ్ల బాబు వున్నప్పటికీ వేరే వ్యక్తిని పెళ్లాడుతానంటూ మొండికేసిన కుమార్తెను కన్నతల్లి కడతేర్చింది. పరువు పోతుందన్న కారణంతో ఆమెను హైదరాబాదు నుంచి పిలుచుని వెళ్లి మరీ హత్య చేసింది ఆ తల్లి. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. దుంపల హరిణికి డిగ్రీ చదువుతున్న సమయంలో తన మేనమామ దంతేశ్వర రావుతో ఆరేళ్ల క్రితం వివాహం జరిగింది. వీరికి నాలుగేళ్ల కుమారుడు వున్నాడు. భర్త శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనే సచివాలయ ఉద్యోగిగా పనిచేస్తున్నాడు. ఐతే డిగ్రీ పూర్తి చేసిన హరిణి గ్రూప్స్ శిక్షణకు తల్లిదండ్రులతో కలిసి హైదరాబాదు వెళ్లింది.
మమతా బెనర్జీకి అల్టిమేటం జారీ చేసిన టీఎంసీ ఎంపీ
వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి ఆ పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నేత, ఎంపీ కళ్యాణ్ బెనర్జీ అల్టిమేటం జారీచేశారు. గత నెలలో వెల్లడైన అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత టీఎంసీలో అసమ్మతి నేతలు తిరుగుబాటు బావుటా ఎగురవేశారు. కొందరు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు వేరు కుంపటి పెట్టారు. మరికొందరు బీజేపీ పంచన చేరుతున్నారు. దీనికి కారణం మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు అభిషేక్ బెనర్జీనే కారణమంటూ ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ పార్టీ ఎంపీ కళ్యాణ్ బెనర్జీ .. పార్టీ అధినేత్రి అని కూడా చూడకుండా మమతా బెనర్జీపై సంచలన విమర్శలు చేశారు.
మామిడి కాయ తినాలంటే భయమేస్తుందంటున్న కేంద్ర మంత్రి.. ఎందుకు.. ఎవరు?
మామిడి కాయ తినాలంటే భయమేస్తుందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ అంటున్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట కృషి విజ్ఞాన కేంద్రంలో కిసాన్ మోర్చా ఆధ్వర్యంలో ప్రకృతి వ్యవసాయంపై ఏర్పాటు చేసిన రైతు సమ్మేళనంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. 'హైదరాబాద్లో పాలు తాగి 3 రోజులు ఆసుపత్రి పాలయ్యా. 20 ఏళ్లలో ఎప్పుడూ నాకు జ్వరం రాలేదు. బీపీ, షుగర్ లేదు. నరేంద్ర మోడీయే నాకు స్ఫూర్తి. ప్రస్తుతం.. భూమి అంతా రసాయనాలతో నిండిపోయింది. రోగానికి కారకులం మనమే.. నివారించగలిగేది మనమే.
గుండె జబ్బులను నిరోధించే వెల్లుల్లి చట్నీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు?
వెల్లుల్లి. ఈ చిన్న ఉల్లిపాయతో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. గుండె జబ్బులను దూరం చేయగల శక్తి వున్న వెల్లుల్లితో చట్నీ చేసుకుని తింటుంటే ఇంకా అదనపు ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. అవేమిటో చూద్దాము. వెల్లుల్లి చట్నీతో శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెరుగుతుంది. వెల్లుల్లి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీ రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లి చట్నీని తింటుంటే ఆకలిని తగ్గించడం, జీవక్రియను పెంచడం ద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. వెల్లుల్లిలో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు శరీరంలో మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. వెల్లుల్లి చట్నీలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
హెల్త్కేర్ ప్రొఫెషనల్స్ నైపుణ్యాల కోసం మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్- డాక్టిన్ అకాడమీ భాగస్వామ్యం
హైదరాబాద్: ఆరోగ్య సంరక్షణ రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల అభివృద్ధికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ మరియు డాక్టిన్ అకాడమీ మధ్య కీలకమైన అవగాహన ఒప్పందం కుదిరింది. ఆరోగ్య విద్య, క్లినికల్ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి, వృత్తిపరమైన శిక్షణ మరియు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన ఆరోగ్య సేవల అందింపును మరింత బలోపేతం చేయడమే ఈ భాగస్వామ్య ప్రధాన ఉద్దేశ్యం. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ప్రాక్టీసింగ్ నర్సులు, అనుబంధ ఆరోగ్య నిపుణులు, టెక్నీషియన్లు మరియు వైద్య సిబ్బందికి ప్రత్యేక అకడమిక్ కార్యక్రమాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణలు, సర్టిఫికేషన్ కోర్సులు, అబ్జర్వర్షిప్లు, వర్క్షాప్లు, నిరంతర వృత్తిపరమైన విద్యా కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
మృగశిర కార్తె రోజే చేప ప్రసాదం ఎందుకు ఇస్తారు?
చేప ప్రసాదాన్ని ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెలలో వచ్చే మృగశిర కార్తె ప్రారంభమయ్యే రోజునే పంపిణీ చేస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏమిటంటే... వాతావరణంలో చోటుచేసుకునే మార్పులు. మృగశిర కార్తెతో ఎండలు తగ్గి, వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. వాతావరణంలో ఒక్కసారిగా తేమ పెరగడం వల్ల ఆస్తమా, శ్వాసకోశ రోగులకు ఇబ్బందులు ఎక్కువవుతాయి. ఆ సమయంలో ఈ ప్రసాదం ఉపశమనం ఇస్తుందని నమ్ముతారు. ఆయుర్వేద కోణం ప్రకారం వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు శరీరంలో కఫం పెరగకుండా ఉండటానికి, ఊపిరితిత్తులకు తగినంత వేడి అవసరమవుతుంది. చేపలకు సహజంగానే శరీరంలో వేడిని పెంచే గుణం ఉంటుంది.
seasonal diseases, వేపతో సీజనల్ అనారోగ్యాలకు అడ్డుకట్ట
వర్షాకాలం ప్రారంభం కాగానే సీజనల్ వ్యాధులు కూడా వచ్చేస్తాయి. వీటిలో జలుబు, ఫ్లూ జ్వరం, చర్మ సంబంధిత సమస్యలు సంక్రమిస్తుంటాయి. వీటన్నిటినీ అడ్డుకునే శక్తి వేపకు వున్నది. సీజనల్ అనారోగ్యాలకు అడ్డుకట్ట వేయగల వేప చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేప ఆకులను నమిలితే... తాజాగా వున్న 2 నుంచి 3 లేత ఆకులను నమిలితే రక్తాన్ని శుభ్రపరచడమే కాకుండా శరీరానికి డిటాక్స్గా పనిచేస్తాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఇది ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది.
ఆందోళన కలిగిస్తూన్న ఒక కప్పు: లూజ్ టీలో ఏం జరుగుతోందో వివరిస్తూన్న టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని
లూజ్ టీలో జరుగుతున్న కల్తీపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు, టీ నాణ్యత, భద్రతపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతున్నాయి. ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా సిఫార్సు చేసిన, సులభమైన రీతిలో ఇంటిలో చేసుకునే పరీక్షలు కల్తీ టీని గుర్తించడంలో వినియోగదారులకు సహాయపడతాయి. భారతదేశ వ్యాప్తంగా రోజువారీ జీవితంలో ఒక అంతర్భాగంగా టీ కొనసాగుతోంది, ఇది లూజ్ టీ నాణ్యత, భద్రతపై మరింత దృష్టిని కేంద్రీకరించేలా చేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో, ప్రతి ఇంటిలోనూ నిత్యం సేవించే పానీయంగా టీ వెలుగొందుతున్నందున, టీ కల్తీ సమస్యపై అవగాహన కల్పిస్తూ వినియోగదారులు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా టాటా టీ చక్ర గోల్డ్ జెమిని ప్రోత్సహిస్తోంది.