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Akhil: అఖిల్ అక్కినేని రగ్గడ్ లెనిన్ ట్రైలర్ 10 మిలియన్ల దాటి ఉత్సాహానిచ్చింది
విశాఖపట్నంలో జూన్ 30న విడుదలైన లెనిన్ ట్రైలర్ అభిమానుల్లో కొత్త ఉత్సాహం చూపింది. అక్కినేని నాగార్జున సినిమాపై పూర్తి నమ్మకంతో వున్నారు. రెండుసార్లు వాయిదా పడినా మూడోసారి గట్టి సక్సెస్ ఇస్తాడని అఖిల్ కు మంచి సినిమా అవుతుందని వెల్లడించారు. ఇక ట్రైలర్ పరంగా చూస్తే, ప్రేమ, కుటుంబ కలహాలు, పరువు హత్యల వంటి సామాజిక అంశాలతో కూడిన ఒక గ్రామీణ యాక్షన్ డ్రామాలో అఖిల్ ఒక సామాన్య యువకుడి పాత్రలో కనిపించాడు.
Akhil Akkineni, Rugged Lenin
మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించగా, తమన్ ఎస్ అందించిన ఉత్కంఠభరితమైన నేపథ్య సంగీతంతో పాటు శివాజీ, సునీల్లతో కూడిన బలమైన తారాగణం ఉంది; నాగార్జున అక్కినేని మరియు సూర్యదేవర నాగ వంశీ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. మిశ్రమ విజయాల తర్వాత అఖిల్ మాస్ కమ్బ్యాక్ను అభిమానులు ప్రశంసిస్తుండగా, చైతన్య, నాగార్జున వంటి కుటుంబ సభ్యులు అతని ఈ రూపాంతరాన్ని అభినందిస్తుండగా, ఈ ట్రైలర్ వేగంగా 10 మిలియన్ల యూట్యూబ్ వీక్షణలను సాధించింది. జూలై 10న విడుదల కానున్న ఈ చిత్రం థియేటర్లను నింపేస్తుందని ప్రచారం జరుగుతోంది.
సప్తపది వంటి ఏడు ప్రమాణాలు చేయకపోతే ఆ పెళ్లి చెల్లదు.. గుజరాత్ హైకోర్టు
హిందూ వివాహంలోని ముఖ్యమైన ఆచారాలు, ముఖ్యంగా సప్తపది వంటి ఏడు ప్రమాణాలు చేయకపోతే.. ఆ వివాహం చెల్లదని గుజరాత్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది. వివాహం అనేది తేలికైన విషయం కాదని.. ఒక పవిత్ర బంధమని పేర్కొంది. వివాహం అనేది కేవలం పాటలు పాడటానికి, నృత్యాలు చేయడానికి, తినడానికి, తాగడానికి సంబంధించిన సందర్భం కాదని కోర్టు స్పష్టంగా పేర్కొంది. ఈ కేసు మొత్తం బ్రిటన్లో నివసిస్తున్న ఒక వ్యక్తి చేసిన అప్పీలుకు సంబంధించినది. అహ్మదాబాద్కు చెందిన ఒక మహిళ, ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని చెప్పి తనను మోసగించి పత్రాలపై సంతకాలు చేయించుకుని, నకిలీ వివాహ ధృవీకరణ పత్రాన్ని సృష్టించిందని అతను ఆరోపించాడు.
సీమాంతర ఉగ్రవాదంతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్న భారత్
సీమాంతర ఉగ్రవాదంలో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నట్టు ఐక్యరాజ్య సమితి వేదికగా భారత్ తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేసింది. ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా జరిపే పోరాటంలో ఎలాంటి రాజీ లేదని భారత్ పునరుద్ఘాటించింది. ఉగ్రవాదాన్ని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ సహించబోమని వెల్లడించింది. ప్రపంచ ఉగ్రవాద నిరోధక వ్యూహంపై ఐక్యరాజ్యసమితి తాజాగా జరిపిన సమీక్షలో భాగంగా భారత శాశ్వత ప్రతినిధి పర్వతనేని హరీశ్ మాట్లాడారు.
సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు రూ.35 కోట్ల హార్స్ ట్రేడింగ్
తమిళనాట పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ జరుగుతోంది. సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు రూ.35 కోట్ల కుట్ర చేసినట్లుగా డీఎంకే నేతలపై ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనిపై ముగ్గురు అనుమానితులను అరెస్టు చేసిన అనంతరం, హార్స్ ట్రేడింగ్ ద్వారా తమ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చేందుకు ప్రయత్నం జరుగుతోందని తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ సి. విజయ్ ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. ఒక అసెంబ్లీ తీర్మానం సందర్భంగా పక్షం మారేందుకు తనకు రూ.35 కోట్లు ఆఫర్ చేశారని టీవీకే ఎమ్మెల్యే ఎన్. ఇళయరాజా పేర్కొన్నారు. డీఎంకేతో సంబంధం ఉన్న నాయకులు పలువురు టీవీకే ఎమ్మెల్యేలను లక్ష్యంగా చేసుకుని రూ.50 కోట్ల వరకు ఆఫర్లు ఇస్తున్నారని మంత్రి సి.టి. నిర్మల్ కుమార్ ఆరోపించారు.
లంచాలు తీసుకుని అయోధ్యలో ఉద్యోగాలు.. తవ్వే కొద్దీ అవినీతి మరకలు
ప్రఖ్యాత అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల దుర్వినియోగం, చోరీ కేసులో తవ్వే కొద్దీ అవినీతి మరకలు, అవకతవకలు బయటపడుతున్నాయి. అయోధ్య మందిరంలో లంచాలు తీసుకుని ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్టు తాజాగా వెల్లడైంది. తాజాగా కీలక నిందితుడు అవినాష్ శుక్లాను విచారిస్తున్న అధికారుల బృందం మరో కోణంలో అక్రమాలను గుర్తించింది. ఆలయంలో వివిధ పోస్టులకు డబ్బులు తీసుకొని నియామకాలు చేశారని నిందితుడు వెల్లడించినట్లు పోలీసు వర్గాల సమాచారం. దీంతో ఇప్పుడు ట్రస్ట్ సభ్యుల్లో కీలకమైన వారిని ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది.
50 కిలోల కల్తీ... మేక మాంసంలో గోమాంసం కలిపారు..
హైదరాబాద్ పోలీసుల హెచ్-ఫాస్ట్ బృందం, హబీబ్నగర్ పోలీసులు మల్లేపల్లిలోని ఒక మాంసం దుకాణం నుండి సుమారు 50 కిలోల కల్తీ అనుమానిత మాంసాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నమూనాలను ప్రయోగశాల పరీక్షకు పంపగా, ఆహార కల్తీ ఆరోపణలపై దుకాణ యజమానిపై కేసు నమోదు చేశారు. తనిఖీ సమయంలో, మేక మాంసంగా విక్రయిస్తున్న మాంసంలో గోమాంసం కలిపినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఆ మాంసం నిల్వనంతటినీ స్వాధీనం చేసుకున్న అధికారులు, దాని స్వభావాన్ని నిర్ధారించడానికి నమూనాలను సేకరించి ప్రయోగశాల పరీక్షకు పంపారు.
వైద్యుని సలహా లేకుండా వేసుకునే మందులతో కాలేయం ఏమవుతుందో తెలుసా?
మన శరీరంలోని అత్యంత కీలక అవయవాల్లో కాలేయం ఒకటి. కాలేయం దెబ్బ తినడానికి దారితీసే కారణాలనేకం. మోతాదును మించి మందులు వేసుకోవడం కూడా వాటిలో ఒకటి. చాలామంది డాక్టర్ సలహాతో పనిలేకుండా వాళ్ల ఇష్టానికి మందులు కొనుక్కుని తోచిన మోతాదులో వేసుకుంటుంటారు. ఇలాంటి అలవాట్ల వల్ల మధ్య వయసులోనే కాలేయం దెబ్బతిని, ప్రాణాపాయ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది. ఇలాకాకుండా కాలేయం ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు.
రక్తం వృద్ధి చేసే అద్భుత ఆహారాలు
రక్తంలో ఐరన్ లోపం, హిమోగ్లోబిన్ తక్కువగా ఉండటం అనేది చాలా మందిలో కనిపించే సమస్యే. అయితే, సరైన ఆహార నియమాలతో చాలా వేగంగా రక్తం పట్టేలా చూసుకోవచ్చు. ఐరన్ త్వరగా పెరగాలంటే కేవలం ఐరన్ ఉన్న ఆహారాలు తినడమే కాదు, అది శరీరానికి అబ్బేలా చూసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. రక్తం సత్వరమే పట్టడానికి మీరు తీసుకోవలసిన ఉత్తమ ఆహారాల జాబితా ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మునగాకు & తోటకూర- ఆకుకూరల్లో మునగాకు ఐరన్కి పవర్హౌస్ వంటిది. పాలకూర, తోటకూరల్లో ఐరన్, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉంటాయి.
పద్మభూషణ్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడిని ఘనంగా సత్కరించిన మెడికవర్ హాస్పిటల్స్
హైదరాబాద్: దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారాల్లో ఒకటైన పద్మభూషణ్ అవార్డును అందుకున్న ప్రపంచ ప్రఖ్యాత భారతీయ-అమెరికన్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ డా. నోరి దత్తాత్రేయుడు గారిని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఘనంగా సత్కరించింది. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మెడికవర్ ఆంకాలజీ విభాగానికి చెందిన సీనియర్ వైద్యులు, నిపుణులు పాల్గొని ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. సన్మాన కార్యక్రమం అనంతరం క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఆధునిక సాంకేతికత, భారతదేశంలో ఆంకాలజీ రంగ భవిష్యత్, ప్రతి రోగికి నాణ్యమైన క్యాన్సర్ వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై డా. నోరి వైద్య బృందంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించారు.
అధికంగా పసుపు వాడితే?
శతాబ్దాలుగా ఆయుర్వేద వైద్యంలో పలు వ్యాధుల చికిత్సకు పసుపును ఉపయోగిస్తున్నారు. పసుపు లేకుండా ఏ వంటకం పూర్తి కాదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అలాంటి పసుపును మోతాదుకి మించి వాడినా, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉపయోగించినా సమస్యలు వస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు వాడే మందులకు పసుపు సమస్యను తేవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తాన్ని పలుచగా చేస్తుంది. పసుపు కడుపు నొప్పి, వికారం, అతిసారం కలిగించవచ్చు. కొంతమందిలో ఇది అలెర్జీలకు కారణమవుతుంది.
అపోహా లేక వాస్తవమా: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా?
మన రోజువారీ ఆహారంలో బాదం పప్పుల వినియోగం ఎప్పటినుంచో ఆదరణ పొందుతూ వస్తోంది. ఆరోగ్యకరమైన అల్పాహారంలో భాగం చేసుకోవడం నుంచి.. తీపి లేదా కారం వంటకాలకు అదనపు రుచిని జోడించడం వరకు బాదం పప్పులను అన్ని రకాలుగా ఇష్టపడుతుంటారు. బాదంకు ఇంత ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ, ముఖ్యంగా ఎండాకాలం వచ్చేసరికి ఒక సాధారణ అపోహ పదే పదే తెరపైకి వస్తూ ఉంటుంది: బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీరంలో వేడి పెరుగుతుందా? ఎండాకాలంలో బాదం పప్పులు తినడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుందని, లేదా వేడి వాతావరణంలో ఇబ్బంది కలుగుతుందని నమ్మి, చాలా మంది వాటిని తినడానికి వెనుకాడతారు.