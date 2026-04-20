Dhanush: ఒకప్పుటి బ్యాంకు దొంగ - కనికరం లేని పోలీస్ అధికారి కథే ధనుష్... కారా ట్రైలర్
1991 గల్ఫ్ యుద్ధ కాలంలో తమిళనాడులో ఏర్పడిన చమురు సంక్షోభం నేపథ్యంలో సాగే ధనుష్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'కారా' రెండు నిమిషాల ట్రైలర్ విడుదలైంది. ఇందులో, అతని పాత్ర కరసామి—ఒకప్పుడు బ్యాంకు దొంగగా ఉండి, మారిన వ్యక్తి—పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు, అవినీతి మధ్య తిరిగి నేరాల వైపు మళ్లడం, అదే సమయంలో కనికరం లేని ఒక పోలీస్ అధికారి అతడిని వెంబడించడం కనిపిస్తుంది.
విఘ్నేష్ రాజా దర్శకత్వంలో, జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ అద్భుతమైన సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రంలో మమితా బైజు, సూరజ్ వెంజరమూడు, తదితరులు నటించారు. చెన్నైలో నిన్న సందడిగా జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో ఈ ట్రైలర్ను ఆవిష్కరించారు. అక్కడ ధనుష్ సంగీతాన్ని ప్రశంసించి, 'వడ చెన్నై 2' గురించి సూచనప్రాయంగా తెలియజేశారు. 90వ దశకం నాటి సహజమైన వాతావరణం, ధనుష్ నటనలోని తీవ్రత, ఉత్కంఠభరితమైన విజువల్స్పై అభిమానులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్త విడుదలకు కేవలం 11 రోజుల ముందు, చాలామంది ఈ చిత్రం బ్లాక్బస్టర్ అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ సినిమా కూడా అంతే ఉత్కంఠభరితంగా, ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా ఉంటే, ఈ వేసవి బాక్సాఫీస్ వద్ద ఇది ఖచ్చితంగా ఒక భారీ విజయం సాధిస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 30న సినిమా తెలుగుతోపాటు పలు భాషల్లో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది.