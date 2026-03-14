శనివారం, 14 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. ట్రైలర్స్
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 14 మార్చి 2026 (19:25 IST)

Ustaad Bhagat Singh: ఎంటర్ టైన్ మెంట్, దేశభక్తి కలగలిపిన ట్రైలర్ తో ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ఆకట్టుకున్నాడు

Ustaad Bhagat Singh Trailer
తెలుగులో నచ్చని పదం స్కామ్ అని అనగానే.. అది తెలుగు కాదు ఇంగ్లీషు పదం అని హాస్యనటుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి చెప్పడం, అలానా.. అంటూ పవన్ కళ్యాణ్ స్పందించడం వంటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్ తోపాటు భారత్ లో మగాడు బొట్టుపెట్టుకుంటే ఎలా వుంటుందో చూస్తావా? అంటూ విలన్ నుద్దేశించి సీరియస్ గా ఫైర్ కావడం వంటి యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ మెండుగా వున్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ ట్రైలర్ ఆకట్టుకుంది.
 
'గబ్బర్ సింగ్' వంటి సంచలన విజయం తరువాత పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, కల్ట్ కెప్టెన్ హరీష్ శంకర్ కలయికలో వస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాపై అంచనాలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. భారీ అంచనాల నడుమ అందరూ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ట్రైలర్‌ను తాజాగా చిత్ర బృందం విడుదల చేసింది. పవర్, యాక్షన్, వినోదంతో నిండిన పూర్తి స్థాయి ఎంటర్‌టైనర్‌ను ట్రైలర్ వాగ్దానం చేస్తోంది.
 
ట్రైలర్ లో పవన్ కళ్యాణ్ టాప్ ఫామ్‌లో కనిపిస్తూ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు. ట్రైలర్ అంతటా తన ట్రేడ్‌మార్క్ కరిష్మాను ప్రదర్శించారు. పంచ్ డైలాగులు, హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు, వినోదభరితమైన క్షణాలు.. ప్రతి అంశం ప్రభావవంతంగా నిలిచి సినిమాపై ఉన్న అంచనాలను మరింత పెంచుతోంది.
 
దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ మరోసారి మాస్ ఎంటర్‌టైనర్‌లను తెరకెక్కించడంలో తన ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. వెండితెరపై అభిమానులు చూడాలనుకునే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్‌ను అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేయడంలో తన సత్తా నిరూపించుకున్నారు.
 
ట్రైలర్ కట్ చాలా షార్ప్‌గా, ఆకర్షణీయంగా ఉంది. థియేటర్లలో అభిమానులు, సినీ ప్రియులకు ఈ చిత్రం పూర్తి స్థాయి వినోద విందును అందించబోతుందనే నమ్మకాన్ని ట్రైలర్ కలిగించింది. రోజు రోజుకీ సినిమాపై ఆసక్తి, అంచనాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' చిత్రం వెండితెరపై గుర్తుండిపోయే సినీ అనుభవాన్ని అందించేందుకు సిద్ధమవుతోంది.
 
'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' చిత్రాన్ని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పతాకంపై నవీన్ యెర్నేని, రవిశంకర్ యలమంచిలి ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. 
 
అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న వేళ, ఉత్సాహం రోజురోజుకీ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, మాస్ సినిమాకు కొత్త నిర్వచనం ఇవ్వడానికి మార్చి 19వ తేదీన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' థియేటర్లలో అడుగుపెట్టనుంది.
 
తారాగణం: పవన్ కళ్యాణ్, శ్రీలీల, రాశి ఖన్నా, పార్థిబన్ తదితరులు
 సాంకేతిక బృందం:రచన, దర్శకత్వం: కథనం: కె. దశరథ్, రమేష్ రెడ్డి
రచనా సహకారం: ప్రవీణ్ వర్మ, చంద్ర మోహన్
కూర్పు: కార్తిక శ్రీనివాస్
కళ: ఆనంద్ సాయి
సీఈఓ: చెర్రీ
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్లు: ఆర్. చంద్రశేఖర్, దినేష్ నరసింహన్
క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్: హరీష్ పై
ఫైట్స్: రామ్–లక్ష్మణ్, నబకాంత్, పృథ్వీ
మార్కెటింగ్: ఫస్ట్ షో

జనసేనకు 13 ఏళ్లు.. కానీ ఇదే అత్యంత సంతృప్తికరమైన రోజు.. పవన్ కల్యాణ్జనసేనకు 13 ఏళ్లు నిండాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితుల కారణంగా పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ గొప్ప వేడుకను రద్దు చేసుకుని, గ్రామ స్థాయి వేడుకలను నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. శనివారం, అల్లూరి జిల్లాలోని నందిగరువు గ్రామంలో గిరిజనులతో ఆయన గిరిజన దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నారు. గర్భిణీ స్త్రీలకు డోలీ వాడకాన్ని చూసి, తండా దుస్థితిని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత, పవన్ కళ్యాణ్ కేవలం 40 ఇళ్లతో తండాకు రోడ్డు మంజూరు చేయించారు. పవన్ కళ్యాణ్ తండాకు తాగునీటిని కూడా తీసుకువచ్చారు. మాటా మంతి కార్యక్రమాల ప్రాముఖ్యతను జనసేన అధినేత గుర్తుచేశారు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సిద్ధం కావాలి.. చంద్రబాబు పిలుపురాష్ట్రానికి సంబంధించిన వివిధ కీలక అంశాలపై చర్చించేందుకు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు తన మంత్రివర్గంతో సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ప్రకటన చేశారు. ఎన్నికలకు సిద్ధంగా ఉండాలని చంద్రబాబు తన మంత్రివర్గ సహచరులను ఆదేశించారు. మనం అన్ని ఎన్నికల్లోనూ విజయం సాధించాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. నీటి సమస్యలు, పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభం కారణంగా ప్రస్తుతం నెలకొన్న ఎల్.పి.జి (ఎల్పీజీ) కొరత వంటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, ఏపీ పౌరుల శ్రేయస్సును దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారమవుతాయని చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

సీపీఐ మావోయిస్ట్ పార్టీపై వున్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలి.. తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవుజీతెలంగాణ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయిన సీపీఐ మావోయిస్ట్ నాయకుడు తిప్పిరి తిరుపతి అలియాస్ దేవుజీ, తమ సంస్థ ఎన్నికల రాజకీయాల్లో పాల్గొనడానికి ఆసక్తి చూపనప్పటికీ, ప్రభుత్వాలు తమ సంస్థపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి, దానిని ఒక రాజకీయ పార్టీగా గుర్తించాలని డిమాండ్ చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా అర్బన్ నక్సల్స్ లేదా ఇతర ముద్రలతో జైళ్లలో మగ్గుతున్న మావోయిస్టు సానుభూతిపరులను రాజకీయ ఖైదీలుగా గుర్తించి, వారిని విడుదల చేయాలని కూడా ఆయన డిమాండ్ చేశారు.

ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహును ఇరాన్ చంపేసిందా?సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు(Benjamin Netanyahu)పై ఇరాన్ దాడి చేసి చంపేసిదంటూ పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. శనివారం ఉదయం నుంచి ఇదే టాపిక్ పైన చర్చ జరుగుతోంది. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ప్రయాణిస్తున్న విమానంపై ఇరాన్ దాడి చేసిందనీ, ఈ దాడిలో నెతన్యాహు మరణించాడంటూ కొందరు సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఐతే ఈ వీడియో నిజమైనదా లేదంటే ఫేక్ వీడియోనా తేలాల్సి వుంది. మరోవైపు నెతన్యాహు మృతి చెందాడంటూ అంతర్జాతీయంగా కూడా పలు ఛానళ్లు వార్తలు ప్రసారం చేస్తున్నాయి. ఇంత జరుగుతున్నా నెతన్యాహు బైటకు కనిపించకపోవడంతో మరీ అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి.

వరుడికి ఎయిడ్స్ వుందని తెలిసి పెళ్లికి నో చెప్పిన యువతి.. కానీ ఇంటికెళ్లి బలవంతంగా ఇంజెక్షన్?వరుడికి ఎయిడ్స్ వుందని తెలిసి పెళ్లికి నో చెప్పింది ఓ యువతి. అయితే ఆ యువకుడు ఆ యువతి పట్ల అమానుషంగా ప్రవర్తించాడు. రాంబాయి సినిమా తరహాలో ఈ నెల 11న యువతి ఇంటికి వెళ్లి పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి చేశాడు. ఆమె ఒప్పుకోకపోవడంతో సిరంజి ద్వారా తన రక్తాన్ని బలవంతంగా ఇంజెక్ట్ చేశాడు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ - పోచారంలో జరిగింది. ఘట్‌కేసర్‌ చెందిన ఆ మహిళకు, ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తుడి రక్తాన్ని ఇంజెక్షన్ ద్వారా ఎక్కించాడనే ఆరోపణపై పోలీసులు మనోహర్ అనే నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. స్వయంగా ఎయిడ్స్ వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఆ నిందితుడు, సదరు మహిళతో ప్రేమలో పడ్డాడు.

Watch More Videos

పొట్ట మసాజ్, ప్రయోజనాలు ఏమిటి?పొట్టకు మసాజ్ చేసే సంప్రదాయం చాలా ఏళ్లుగా ఉంది. ఆయుర్వేదంలో పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలు వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల మలబద్ధకం సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల కడుపు కండరాలు రిలాక్స్ అవుతాయి, ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల బరువు తగ్గవచ్చు. పొట్టకు రెగ్యులర్‌గా మసాజ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరుగుతుంది. ఇది కడుపులో గ్యాస్, అపానవాయువు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. పొట్టకు మసాజ్ చేయడం వల్ల అజీర్ణం, ఎసిడిటీ సమస్య నుంచి కూడా ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది ఆందోళన, ఒత్తిడిని తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పక తింటుండాలి. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పండును తింటుంటే అన్ని రకాల విటమిన్స్ అందుతాయి. ఇలాంటి పండ్లలో బొప్పాయి కూడా ఒకటి. ఈ బొప్పాయిలో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి పండు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ గృహవైద్యంగా పని చేస్తుంది. ఎలా అంటే బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్లు భారీగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే పపాయిన్ అనే ఎంజైము బొప్పాయిలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత నాలుగు బొప్పాయి ముక్కలు తింటే అది కడుపులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com