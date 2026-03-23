Sharwa:సీనియర్స్ తర్వాతే మేము : శర్వా ; అవకాశాల కోసం రాజశేఖర్ విజ్నప్తి

Sharwa, Malavika Nair, Rajasekhar, Abhilash Reddy
కథానాయకుడు శర్వా, అభిలాష్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో యూవీ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై రూపొందిన రేసింగ్ డ్రామా 'బైకర్'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. భారతదేశపు మొట్టమొదటి మోటోక్రాస్ అడ్వంచరస్ చిత్రంగా రూపొందుతున్న బైకర్ ఏప్రిల్ 3న థియేటర్లలోకి రానుంది. డాల్బీ సినిమా, EPIQ, 4DX, PCX వంటి ప్రీమియం ఫార్మాట్లలో ఈ చిత్రాన్ని ఘనంగా విడుదల కానుంది. దీంతో ఈ యాక్షన్-ప్యాక్డ్ చిత్రంపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. ప్స్లు, పాటలు, ఇతర ప్రమోషనల్ కంటెంట్ హ్యుజ్ బజ్ను సృష్టించాయు. గత రాత్రి మేకర్స్ థియేట్రికల్ ట్రైలర్ను లాంచ్ చేశారు.
ఇండియన్ రేసర్లు ప్రపంచ స్థాయి ప్రతిభావంతులతో సమానంగా నిలబడగలరా అని ఒక ఫారిన్ స్పోర్ట్స్ యాంకర్ ప్రశ్నించడంతో ట్రైలర్ ప్రారంభమవుతుంది. క్రమశిక్షణ వున్నప్పటికీ, పరిష్కారం కాని సంఘర్షణలు ఉన్న రైడర్గా విక్కీ పరిచయం అవుతాడు. అతని పోరాటాలు ట్రాక్పైనే కాదు, అతన్ని పెంచి, శిక్షణ ఇచ్చిన తండ్రితో. వారి మధ్య ఉన్న బాండింగ్ కథకు అద్భుతమైన ఎమోషన్ ని యాడ్ చేస్తోంది.
శర్వ ఈ పాత్రలో అద్భుతంగా ఒదిగిపోయారు. రేసర్ గా ఆయన ప్రజెన్స్ అదిరిపోయింది. ఈ పాత్ర కోసం ఆయన ఫిజికల్ ట్రాస్ ఫర్మేషన్ మెస్మరైజ్ చేస్తోంది. నను తాను నిరూపించుకోవడానికి తపించే కొడుకు ఎమోషన్ ని అద్భుతంగా పండించారు. శర్వా ఇంటెన్స్ యాక్టింగ్ నెస్ట్ లెవల్ లో ఉంది.
రాజశేఖర్ రాజీపడని తండ్రి-గురువుగా పాత్రకు బలాన్ని చేకూర్చారు. ఆయన రీఎంట్రీలో ఇంతటి ఇంటెన్స్ పాత్రలో అతన్ని చూడటం కొత్తగా వుంది. అలజడితో కూడిన విక్కీ ప్రపంచంలో మాళవిక నాయర్ ప్రశాంతతను అందిస్తుంది. అతుల్ కులకర్ణి విలన్ ఛాయలున్న పాత్రను పోషించారు. వీరందరూ కలిసి అత్యంత ఉత్కంఠభరితంగా అనిపించే ఒక డ్రామాను అందించారు.
విజువల్ గా ట్రైలర్ అబ్బురపరిచింది. జె యువరాజ్ కెమెరా వర్క్ మోటోక్రాస్లోని ప్రమాదం, వేగాన్ని అత్యంత అద్భుతంగా చిత్రీకరించగా, గిబ్రాన్ అందించిన ఉత్కంఠభరితమైన సంగీతం ప్రతి రేసును ఒళ్లు గగుర్పొడిచే అనుభవంగా మారుస్తుంది. యూవీ క్రియేషన్స్ వారి నిర్మాణ విలువలు ప్రతి ఫ్రేమ్లోనూ అద్భుతంగా కనిపిస్తూ గొప్ప థియేటర్ అనుభూతినిచ్చేలా వున్నాయి.
అనంతరం హీరో శర్వా మాట్లాడుతూ, మొన్న ప్రభాస్ అన్న చెప్పాడు.. సీనియర్స్ తర్వాతే మేము. సీనియర్స్ ముందు నడుస్తుంటారు. వారి వెనక మేము నడుస్తాం. రాజశేఖర్ గారు ఈ సినిమా చేసినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఆయనతో కలిసి నటించడం చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్. దిల్ రాజు గారు చెప్పినట్లు నిర్మాతలు దగ్గరుండి కథలు రాయించి సినిమాలు చేస్తే ఖచ్చితంగా మంచి విజయవంతమైన చిత్రాలు వస్తాయి. నాకు బాగా గుర్తు శతమానం భవతి సినిమా సమయంలో దిల్ రాజు గారు దగ్గరుండి పాటలు రాయించుకునేవారు. అలాంటి డెడికేషన్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్స్ పరిశ్రమకు కావాలి. వంశి అన్న కూడా తనకు కావలసిన సాంగ్స్ నీ దగ్గరుండి రాయించుకుంటారు. బైకర్ సినిమా గురించి ఒకటే మాట చెప్తాను.. మొన్న చెప్పి హిట్టు కొట్టాను.(నారీనారీ నడుమమురారి) ఇప్పుడు మళ్లీ చెప్తున్నాను. ఈసారి బైకర్ తో బంపర్ బ్లాక్ బాస్టర్ కొడుతున్నాను. ఇండియా మొత్తం మాట్లాడుకునే గొప్ప సినిమా తీశాం. ఏప్రిల్ 3న థియేటర్లో కలుద్దాం. సినిమా గురించి ఇంకా మాట్లాడుకుందాం. అందరికీ థాంక్యు.
డాక్టర్ రాజశేఖర్ మాట్లాడుతూ, నేను మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలని చాలా కథలు విన్నాను. కానీ ఏది నచ్చలేదు. దాదాపు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత డైరెక్టర్ అభిలాష్ గారు ఈ కథ చెప్పారు. ఇందులో క్యారెక్టర్ నాకు చాలా నచ్చింది. శర్వా గారి సినిమాలో చేస్తున్నామంటే సెకండ్ హీరోనే కదా అనే ఒక ఆలోచన ఉండేది. కానీ మా పిల్లలు ఇప్పుడు అన్నీ మారిపోయాని చెప్పారు. ఇప్పుడు దిల్ రాజు గారు అదే మాట్లాడటం వింటే చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. నేను ఇప్పుడు మంచి పాత్రలు చేయడానికి అడ్జస్ట్ అయిపోయాను. అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మంచి పాత్రలు ఉంటే నన్ను పెట్టుకోండి. నాకోసం మంచి క్యారెక్టర్స్ తీసుకుని రమ్మని కోరుతున్నాను. శర్వా గారు వెరీ నైస్ పర్సన్. యు వి క్రియేషన్స్ ట్రీట్మెంట్ అద్భుతం నేను హీరోలాగే వెళ్ళాను. శర్వా గారు వంశి గారు అందరు కూడా నన్ను ఒక హీరోలాగే చూసుకున్నారు. సినిమా అద్భుతంగా వచ్చింది. ఏప్రిల్ 3 రిలీజ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నాను.
ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు మాట్లాడుతూ, శర్వా తో చేసిన రన్ రాజా రన్ ఎక్స్ప్రెస్ రాజా మహానుభావుడు అన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిమ్స్. ఎక్స్ప్రెస్ రాజా తర్వాత వంశి బైకర్ సినిమా చూడమని చెప్పారు. సినిమా చూశాను. నాకు చాలా నచ్చింది. ముందుగా డైరెక్టర్ అభిలాష్ కి క్రెడిట్ ఇవ్వాలి. తను అనుకున్నది స్క్రీన్ పై ప్రజెంట్ చేశాడు. విజువల్స్ రేసింగ్ సీన్లు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. కచ్చితంగా ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అవుతుంది. ఆడియన్స్ థియేటర్లో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఫాదర్ సన్ ఎమోషన్ అద్భుతంగా ఉంది. శర్వా పెర్ఫార్మెన్స్ సూపర్. తన మేకోవర్ చూస్తే షాకింగ్ గా అనిపించింది. అలాగే ఇందులో శర్వా మాళవిక వచ్చే కెమిస్ట్రీ కూడా చాలా సూపర్బ్ గా ఉంది. రాజశేఖర్ గారిని మనం అన్ని రకాల పాత్రల్లో చూసాం. కానీ ఈ సినిమాలో ఆయన ఒక కోచ్ గా ఫాదర్ గా చేసిన పర్ఫామెన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వంశి ఈ సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి చాలా మంచి ఫిల్మ్ ఇస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 3న ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా సూపర్ హిట్ రెస్పాన్స్ తో ఆడియన్స్ అలరించబోతోంది.
డైరెక్టర్ అభిలాష్ మాట్లాడుతూ, సినిమా రెండు టైమ్ లైన్స్ లో జరుగుతుంది. 90, 2000. ఈ రెండు టైమ్ లైన్స్ ని కూడా చాలా అద్భుతంగా రీ క్రియేట్ చేసాం. మేము వాడిన బైక్స్ కూడా చాలా ప్రామాణికంగా ఉంటాయి. ప్రతి రేస్ సీన్ వెనక ఒక మంచి ఎమోషన్ ఉంటుంది. ఇందులో అద్భుతమైన ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఉంటుంది. మాళవిక గ్రేట్ పర్ఫార్మర్. దిల్ రాజు గారు సినిమా చూసి చాలా అద్భుతంగా చేసావని చెప్పారు. అప్పుడు నాకు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన ఆనందం కలిగింది.