శనివారం, 21 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. ట్రైలర్స్
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 21 మార్చి 2026 (19:03 IST)

Kiran: అప్పట్లో టీవీకి ఉన్న ప్రాధాన్యత నేపథ్యంగా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ తీశాం

Timmarajupalli TV team with Kiran Abbavaram
న్యూ టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న సినిమా "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ". తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంతో సాయి తేజ్, వేద జలంధర్ హీరో హీరోయిన్స్ గా పరిచయమవుతున్నారు. "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" చిత్రంతో వి.మునిరాజు దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 17న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" సినిమా గ్రాండ్ రివీల్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
 
ఈ కార్యక్రమంలో చిత్ర నిర్మాత, హీరో కిరణ్ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ, మనం సెటిలైనరోజు వీలైనంత కొత్త వాళ్లకు సపోర్ట్ చేద్దామనే హోప్ ఉండేది. నా చిన్నప్పుడు మా ఊరిలో ఒకే టీవీ ఉండేది. ఊరి వాళ్లంతా ఆ ఇంటికి వెళ్లి టీవీ చూసేవారు. అలాంటి సంఘటన ముని వాళ్ల ఊరిలో ఒకటి జరిగింది. శివరాత్రి పండక్కి మూడు రోజులు టీవీ అద్దెకు తీసుకొచ్చి ఊరి వాళ్లంతా కలిసి సినిమాలు చూస్తూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారట. ఈ కథంతా 95  సంవత్సరంలో జరుగుతుంది. ఈ కథ చెప్పినప్పుడే ముని క్లియర్ గా చెప్పాడు. సార్ నేను ఎంటర్ టైన్ మెంట్, కమర్షియల్ మూవీ చేయాలనుకోవడం లేదు. మా ఊరిలో నేను చూసిన మనుషులు ఇన్నోసెన్స్, వాళ్ల మధ్య జరిగే డ్రామా, టీవీకి అప్పట్లో ఉన్న ప్రాధాన్యత నేపథ్యంగా సినిమా చేస్తానని చెప్పాడు. ఇది ఫ్యూర్ గా హానెస్ట్ గా మేమంతా చేసిన ప్రయత్నం. 
 
చిన్న బడ్జెట్ లో చిన్న స్టోరీ లైన్ తో మేము చేసిన చిత్రమిది. ఏప్రిల్ 17న సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నాం. ఈ సమ్మర్ హాలీడేస్ లో మీరు మా మూవీ చూస్తూ ఆ ఊరు ప్రజల క్యారెక్టర్స్ తో కనెక్ట్ అవుతారు, వారి ఇన్నోసెన్స్  ఫీల్ అవుతారు. టీవీ  ఇంపార్టెన్స్ ఇంత ఉండేదా అని అనుకుంటారు. 90 కిడ్స్ కు అయితే వారి గతమంతా గుర్తుకు వస్తుంది. ఊరిలో జరిగే సస్పెన్స్ డ్రామా చిత్రమిది. ఇంత హానెస్ట్ గా, ఇంత టెక్నికల్ క్వాలిటీగా ఎలా తీశారా అనిపిస్తుంది. మీ ఫ్యామిలీ అందరితో కలిసి థియేటర్స్ కు వెళ్లండి. ఈ సినిమాలోని నటీనటుల పర్ ఫార్మెన్స్ లు చూడటానికైనా థియేటర్స్ కు వెళ్లండి. ప్రతి ఆర్టిస్ట్ మెస్మరైజ్ చేస్తారు. 
 
ఈ మూవీకి ఎవరైనా హీరోను పెడితే బిజినెస్ అవుద్దని మా వాళ్లు అంటే, మా మూవీస్ కు అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్ గా పనిచేసిన సాయి తేజ్ తోనే చేద్దామని చెప్పాను. ప్రదీప్ కొట్టె చాలా షార్ట్ ఫిలింస్ లో హీరోగా చేశాడు. ఇండస్ట్రీలో ఏ క్రాఫ్ట్ లో ఉన్నా మీరు భయాన్ని వదిలే ప్రయత్నించండి తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతారు. మా సంస్థలో మరో రెండు చిత్రాలు చేస్తున్నాం. ఆ సినిమాలతో హీరోలుగా, నటీనటులుగా కొత్త వాళ్లకు అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాం. చిన్న స్థాయిలో ఉన్న వారికి నాకు వీలైనంత అవకాశం కల్పించాలని అనుకుంటున్నా. అన్నారు.
 
నటుడు తేజ విహాన్ మాట్లాడుతూ - ఇలా కొత్త వాళ్లతో మూవీ చేసి వాళ్లను ప్రోత్సహించాలనేది కిరణ్ అన్న కల. ఆయన ఎస్ ఆర్ కల్యాణమండపం సినిమా రిలీజ్ ముందే కొత్త వాళ్లతో మూవీ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. కిరణ్ అన్న ఇంకా ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ కాని టైమ్ అది. కొత్త వాళ్లతో సినిమా చేసే గుండె ధైర్యం ఆయనలో ఉంది. ఇండస్ట్రీలో కిరణ్ అన్న సక్సెస్, ఫెయిల్యూర్స్ చూశారు. తను నిలబడి తనతో పాటు మరికొంతమందిని నిలబెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" సినిమాలో టీవీ కుమార్ గా మిమ్మల్ని ఎంటర్ టైన్ చేయబోతున్నా. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ వి.మునిరాజు మాట్లాడుతూ - నాపై నమ్మకం ఉంచి "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" సినిమా డైరెక్ట్ చేసే అవకాశం కల్పించిన కిరణ్ అన్నకు థ్యాంక్స్. ఆయన గురించి ఏం చెప్పాలి, ఒక అన్న గురించి, తండ్రి గురించి మనం బయటకు చెప్పుకోం, మనసులోనే దాచుకుంటాం. కిరణ్ అన్న నాకు అలాంటి వారు. రితికేష్ గోరక్ అన్న, రహస్య గారు, కిరణ్ అన్న...ఈ ముగ్గురి వల్లే ఈ ప్రాజెక్ట్ రూపొందింది. మనం ఎంతమంచి కథ రాసినా, అది పర్ ఫార్మ్ చేసే ఆర్టిస్టులు కావాలి. ఒక నాటకం చూసి ఈ కాస్టింగ్ అందరినీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. వాళ్లంతా అద్భుతంగా పర్ ఫార్మ్ చేశారు. టెక్నికల్ గా ప్రతి ఒక్కరూ సపోర్ట్ చేశారు. ఈ మూవీ చూస్తూ ఆ ప్రపంచంలోకి వెళ్తారు. ఎంటర్ టైన్ మెంట్, సస్పెన్స్ తో పాటు ఎమోషన్ కు గురవుతారు. "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" ప్రపంచం మీ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. అన్నారు. 

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com