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  4. A little girl from Sri Lanka and her tiny porcupine have won hearts worldwide with their adorable friendship.
Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 1 July 2026 (10:32 IST)

Little Girl: ముళ్లపందితో చిన్నారి స్నేహం.. వీడియో వైరల్

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BY: సెల్వి
Publish: Wed, 1 Jul 2026 (10:29 IST) Updated: Wed, 1 Jul 2026 (10:32 IST)
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ఓ చిన్నారి ముళ్లపందితో స్నేహం చేయడానికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. శ్రీలంకలోని పొలొన్నరువ ప్రాంతానికి చెందిన ఆ చిన్నారి ఎక్కడికెళితే అక్కడిని ఆ ముళ్లపంది ఆమెను అనుసరిస్తోంది. ఆమెతో కలిసి నడుస్తోంది. ఆమె పెట్టిన ఆహారం తింటోంది. 
 
ఇలా ఆ బుజ్జి ముళ్లపంది మధ్య ఏర్పడిన అపురూపమైన అనుబంధం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. పచ్చని వరి పొలాల మధ్య చిన్నారి పరిగెడుతుంటే, ముళ్లపంది కూడా ఆమె వెంట ముద్దుగా పరుగులు తీస్తూ కనిపించింది. చిన్నారి సింహళ భాషలో ప్రేమగా మాట్లాడుతుంటే, ఆ ప్రాణి కూడా ఎంతో ఆప్యాయంగా స్పందిస్తోంది. 
 
ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. ఆమెను రియల్ లైఫ్ డిస్నీ ప్రిన్సెస్ అంటూ ప్రశంసిస్తున్నారు. మనుషులంటే ఆమడ దూరం పారిపోయే ముళ్లపంది, ఈ చిన్నారి వద్ద మాత్రం పెంపుడు జంతువులా మారిపోయింది. 
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