Iranian girl: నాకేంటి భయం..? ఇరాన్ బీచ్లో హ్యాపీగా ఊయల ఊగిన యువతి (video)
ఇరాన్పై అమెరికా- ఇజ్రాయేల్ దాడులు నేపథ్యంలో ప్రపంచమంతా అనిశ్చితి నెలకొంది. ఇంధనం, గ్యాస్ల కొరతతో పాటు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందోననే భయంతో మధ్యప్రాచ్య ప్రజలు ప్రాణాలను అరచేతిలో పట్టుకుని జీవిస్తున్నారు.
ఇరాన్పై దాడులతో భారీ శబ్ధాలు విని భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు.. ప్రజలు. ఆ అనుభవం చాలా ఘోరమని ఎందరో సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్న సందర్భాలున్నాయి. అయితే ఇంత జరిగినా భయం అనేది మనిషిని కుంగదీస్తుందని.. ఆ భయాన్ని పారద్రోలితే ఎలాంటి పరిస్థితినైనా అధిగమించవచ్చునేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనం.
యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నా నాకేంటి భయం అన్నట్లు ఓ యువతి అత్యంత సంతోషంగా గడిపింది. ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించాలని.. వర్తమానం గురించి ఆలోచించకూడదనే సందేశాన్ని ఈ ఘటన ద్వారా తెలియజేసిందనే చెప్పాలి. క్షిపణి దాడులతో గండం వున్నప్పటికీ బందర్ అబ్బాస్ బీచ్లో ఉయ్యాల ఊగుతూ కనిపించింది ఓ యువతి. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
హార్ముజ్ జలసంధికి అతి సమీపంలో ప్రాణ సంకటం పొంచి వున్నా ఆ యువతి ఏమాత్రం బెదరకుండా ఊయల ఊగుతూ సంతోషంగా గడిపింది. ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆమె అలా ఊయల ఊగడం చూసి నెటిజన్లు పలు రకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. భయం కంటే జీవితేచ్ఛే గొప్పదని ఈ ఘటన గుర్తు చేస్తుందని నెటిజన్లు అంటున్నారు.