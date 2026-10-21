ఆప్ఘనిస్థాన్ వ్యక్తి.. ఆయనకు నలుగురు భార్యలు.. 58 మంది పిల్లలు.. పోషించలేక ఇబ్బందులు.. (video)
ఆఫ్ఘనిస్తాన్కు చెందిన ముహమ్మద్ సాదెఖ్, నలుగురు భార్యల ద్వారా 58 మంది పిల్లలకు తండ్రి. అతను అమ్మిన ఒక్కో కారుకు వచ్చే సుమారు 15 డాలర్ల స్వల్ప సంపాదనతో కనీస అవసరాలు తీర్చడానికి నానా కష్టాలు పడుతున్నాడు. అతని కుటుంబం తీవ్ర పేదరికంలో జీవిస్తోంది.
Father
పిల్లలు కొన్నిసార్లు ఆకలితో, చెప్పులు లేకుండా నడుస్తున్నారు. ఇంతమంది పిల్లలను కన్నందుకు సాదెఖ్ బాధపడుతుండగా, అతని కథ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని పేదరికం బాల్య వివాహాల వంటి విస్తృత సవాళ్లను వెలుగులోకి తెస్తుంది.
ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో 70 మందికి పైగా పిల్లలు ఉండగా, వారిలో 58 మంది ఇంకా జీవించి ఉన్నారు. ఆ తండ్రి తన భారీ కుటుంబానికి కనీస అవసరాలు కూడా తీర్చడానికి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. నలుగురు భార్యలు ఉన్న ముహమ్మద్ సాదెక్, కఠినమైన జీవన పరిస్థితుల నుండి పెద్దగా రక్షణ కల్పించని మట్టి ఇళ్లలో తన పిల్లలతో కలిసి తీవ్ర పేదరికంలో నివసిస్తున్నాడు.
సాదెక్ చిన్నారికి కేవలం మూడు నెలల వయస్సు. ఇంత పెద్ద కుటుంబం ఉన్నప్పటికీ, ఆ తండ్రి సంపాదించే చాలా తక్కువ ఆదాయం వారి రోజువారీ అవసరాలను తీర్చడానికి కూడా సరిపోవడం లేదు. దీంతో చాలా మంది పిల్లలకు తగినంత ఆహారం, పాదరక్షలు, ఇతర నిత్యావసరాలు లేకుండా పోతున్నాయి.
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వ్యక్తి అమ్మిన ప్రతి కారుకు సుమారు 15 డాలర్లు సంపాదిస్తాడు
. సాదెక్ ఒక కార్ డీలర్షిప్లో పనిచేస్తాడు. అక్కడ అతను అమ్మే ప్రతి వాహనానికి 1,000 ఆఫ్ఘనీలు, అంటే సుమారు 15డాలర్లు, అందుకుంటాడని సమాచారం. ఈ అమ్మకాల ద్వారా వచ్చే సంపాదనే ఆ కుటుంబానికి ఏకైక ఆదాయ వనరు. దీంతో తన పిల్లలందరినీ పోషించడం అతనికి కష్టంగా మారింది.
ఆ కుటుంబం జీవన పరిస్థితులు వారి ఆర్థిక ఇబ్బందుల తీవ్రతను తెలియజేస్తున్నాయి. వారి ఇళ్లకు సరైన తలుపులు గానీ కిటికీలు గానీ లేవు, పలుచని తెరలు బయటి వాతావరణం నుండి సరిపోని అడ్డుగా పనిచేస్తున్నాయి. కట్టెలు కొనడానికి డబ్బులు తక్కువగా ఉండటంతో, ఆ కుటుంబం కొన్నిసార్లు భోజనం వండుకోవడానికి కాగితాన్ని కాలుస్తుంది.
తన కుటుంబంలో పిల్లల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో, ప్రతి బిడ్డ పేరును గుర్తుంచుకోవడం తనకు కష్టతరమైందని సాదేఖ్ అంగీకరించారు.
"నాకు పిల్లలందరి పేర్లు గుర్తుండవు. చాలా సందర్భాల్లో, నేను వారిని కేవలం కొడుకు లేదా బిడ్డ అని మాత్రమే పిలుస్తుంటాను" అని ఆయన బీబీసీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. ఒక తండ్రిగా తన బాధ్యతలను, ముఖ్యంగా పిల్లల ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చడంలో తాను విఫలమయ్యానని కూడా ఆయన అంగీకరించారు.
కుటుంబ పరిస్థితి పట్ల ఆయన విచారం వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, ఇంత పెద్ద కుటుంబాన్ని పోషించడంలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లు పిల్లల దైనందిన జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతూనే ఉన్నాయి.
బాల్య వివాహాలు, పిల్లల మరణాలు కుటుంబ విషాదాన్ని మరింత పెంచాయి. ఇంటర్వ్యూ సందర్భంగా, తన నలుగురు భార్యలకు చిన్న వయసులోనే వివాహం జరిగిందని సాదేఖ్ చెప్పారు. తన పిల్లల్లో కొందరు శిశు దశలో లేదా చిన్న వయసులోనే మరణించడానికి కారణం అనారోగ్యాలు అని, అలాగే పిల్లల సంరక్షణలో తల్లులకు అనుభవం లేకపోవడమేనని ఆయన పేర్కొన్నారు.
"నా భార్యలకు చిన్న వయసులోనే వివాహం చేశాను. తల్లులు చాలా చిన్న వయసులో ఉండటం వల్ల నా పిల్లల్లో చాలామంది చనిపోయారు. వారికి పిల్లలను ఎలా చూసుకోవాలో, ఎలా పాలివ్వాలో లేదా ఎలా సంరక్షించాలో తెలియదు. నా పిల్లల్లో కొందరు క్షయ (టీబీ), కోరింత దగ్గు, తట్టు వంటి వ్యాధులతో మరణించారు" అని ఆయన వివరించారు.
ఆయన చెప్పిన విషయాలు బాల్య వివాహాల పరిణామాలు, ఆరోగ్య సేవలు అందుబాటులో లేకపోవడం, తల్లులకు, పిల్లలకు తగిన మద్దతు అందకపోవడం వంటి సమస్యలను ఎత్తి చూపుతున్నాయి. అయితే, చిన్న పిల్లల మరణాలకు అనేక కారణాలు ఉండవచ్చు. కాబట్టి, ఆయన చెప్పిన కారణాలే ప్రతి బిడ్డ మరణానికి ఖచ్చితమైన కారణాలని నిర్ధారించలేము.
తాము ఎదుర్కోవాల్సిన ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి ముందే తెలిసి ఉంటే, కుటుంబ విస్తరణ విషయంలో తాను వేరే నిర్ణయాలు తీసుకునేవాడినని కూడా సాదేఖ్ అంగీకరించారు. "కనీసం తిండికి కూడా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందని నాకు తెలిసి ఉంటే, ఇంతమంది పిల్లలు ఉండేలా చేసుకునేవాడిని కాదు" అని ఆ తండ్రి తన కుటుంబ పరిస్థితిని ఉద్దేశించి అన్నారు.
ये देखकर आप माथा पकड़ लेंगे. ये अफगानिस्तान के मो. सादिक हैं. 4 पत्नियों से 70 बच्चे पैदा किया है, इसमें 58 जीवित हैं. सबसे छोटा अभी 3 महीने का है. अजीब यह कि इनके पास रहने को ढंग का मकान नहीं है. खाना बनाने की व्यवस्था नहीं है. कभी-कभी बच्चे भूखे रह जाते हैं. अब कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि एक दिन मैं ऐसी परिस्थिति में आ जाऊंगा तो मैं कभी इतने बच्चे पैदा नहीं करता.— Shivani Sahu (@askshivanisahu) October 21, 2026