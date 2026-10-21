  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. ట్రెండింగ్
  4. Afghan Father Of 58 Children Struggles To Feed Family Amid Extreme Poverty
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 21 October 2026 (17:15 IST)

ఆప్ఘనిస్థాన్ వ్యక్తి.. ఆయనకు నలుగురు భార్యలు.. 58 మంది పిల్లలు.. పోషించలేక ఇబ్బందులు.. (video)

Father
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (17:15 IST)
google-news
Father
ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌కు చెందిన ముహమ్మద్ సాదెఖ్, నలుగురు భార్యల ద్వారా 58 మంది పిల్లలకు తండ్రి. అతను అమ్మిన ఒక్కో కారుకు వచ్చే సుమారు 15 డాలర్ల స్వల్ప సంపాదనతో కనీస అవసరాలు తీర్చడానికి నానా కష్టాలు పడుతున్నాడు. అతని కుటుంబం తీవ్ర పేదరికంలో జీవిస్తోంది. 
 
పిల్లలు కొన్నిసార్లు ఆకలితో, చెప్పులు లేకుండా నడుస్తున్నారు. ఇంతమంది పిల్లలను కన్నందుకు సాదెఖ్ బాధపడుతుండగా, అతని కథ ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లోని పేదరికం బాల్య వివాహాల వంటి విస్తృత సవాళ్లను వెలుగులోకి తెస్తుంది. 
 
ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో 70 మందికి పైగా పిల్లలు ఉండగా, వారిలో 58 మంది ఇంకా జీవించి ఉన్నారు. ఆ తండ్రి తన భారీ కుటుంబానికి కనీస అవసరాలు కూడా తీర్చడానికి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. నలుగురు భార్యలు ఉన్న ముహమ్మద్ సాదెక్, కఠినమైన జీవన పరిస్థితుల నుండి పెద్దగా రక్షణ కల్పించని మట్టి ఇళ్లలో తన పిల్లలతో కలిసి తీవ్ర పేదరికంలో నివసిస్తున్నాడు. 
 
సాదెక్ చిన్నారికి కేవలం మూడు నెలల వయస్సు. ఇంత పెద్ద కుటుంబం ఉన్నప్పటికీ, ఆ తండ్రి సంపాదించే చాలా తక్కువ ఆదాయం వారి రోజువారీ అవసరాలను తీర్చడానికి కూడా సరిపోవడం లేదు. దీంతో చాలా మంది పిల్లలకు తగినంత ఆహారం, పాదరక్షలు, ఇతర నిత్యావసరాలు లేకుండా పోతున్నాయి.
 
 
 
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వ్యక్తి అమ్మిన ప్రతి కారుకు సుమారు 15 డాలర్లు సంపాదిస్తాడు
 
. సాదెక్ ఒక కార్ డీలర్‌షిప్‌లో పనిచేస్తాడు. అక్కడ అతను అమ్మే ప్రతి వాహనానికి 1,000 ఆఫ్ఘనీలు, అంటే సుమారు 15డాలర్లు, అందుకుంటాడని సమాచారం. ఈ అమ్మకాల ద్వారా వచ్చే సంపాదనే ఆ కుటుంబానికి ఏకైక ఆదాయ వనరు. దీంతో తన పిల్లలందరినీ పోషించడం అతనికి కష్టంగా మారింది.
 
 
 
ఆ కుటుంబం జీవన పరిస్థితులు వారి ఆర్థిక ఇబ్బందుల తీవ్రతను తెలియజేస్తున్నాయి. వారి ఇళ్లకు సరైన తలుపులు గానీ కిటికీలు గానీ లేవు, పలుచని తెరలు బయటి వాతావరణం నుండి సరిపోని అడ్డుగా పనిచేస్తున్నాయి. కట్టెలు కొనడానికి డబ్బులు తక్కువగా ఉండటంతో, ఆ కుటుంబం కొన్నిసార్లు భోజనం వండుకోవడానికి కాగితాన్ని కాలుస్తుంది.
 
తన కుటుంబంలో పిల్లల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉండటంతో, ప్రతి బిడ్డ పేరును గుర్తుంచుకోవడం తనకు కష్టతరమైందని సాదేఖ్ అంగీకరించారు.
 
"నాకు పిల్లలందరి పేర్లు గుర్తుండవు. చాలా సందర్భాల్లో, నేను వారిని కేవలం కొడుకు లేదా బిడ్డ అని మాత్రమే పిలుస్తుంటాను" అని ఆయన బీబీసీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. ఒక తండ్రిగా తన బాధ్యతలను, ముఖ్యంగా పిల్లల ప్రాథమిక అవసరాలను తీర్చడంలో తాను విఫలమయ్యానని కూడా ఆయన అంగీకరించారు.
 
కుటుంబ పరిస్థితి పట్ల ఆయన విచారం వ్యక్తం చేసినప్పటికీ, ఇంత పెద్ద కుటుంబాన్ని పోషించడంలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లు పిల్లల దైనందిన జీవితాలపై ప్రభావం చూపుతూనే ఉన్నాయి.

బాల్య వివాహాలు, పిల్లల మరణాలు కుటుంబ విషాదాన్ని మరింత పెంచాయి. ఇంటర్వ్యూ సందర్భంగా, తన నలుగురు భార్యలకు చిన్న వయసులోనే వివాహం జరిగిందని సాదేఖ్ చెప్పారు. తన పిల్లల్లో కొందరు శిశు దశలో లేదా చిన్న వయసులోనే మరణించడానికి కారణం అనారోగ్యాలు అని, అలాగే పిల్లల సంరక్షణలో తల్లులకు అనుభవం లేకపోవడమేనని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 
"నా భార్యలకు చిన్న వయసులోనే వివాహం చేశాను. తల్లులు చాలా చిన్న వయసులో ఉండటం వల్ల నా పిల్లల్లో చాలామంది చనిపోయారు. వారికి పిల్లలను ఎలా చూసుకోవాలో, ఎలా పాలివ్వాలో లేదా ఎలా సంరక్షించాలో తెలియదు. నా పిల్లల్లో కొందరు క్షయ (టీబీ), కోరింత దగ్గు, తట్టు వంటి వ్యాధులతో మరణించారు" అని ఆయన వివరించారు.
 
ఆయన చెప్పిన విషయాలు బాల్య వివాహాల పరిణామాలు, ఆరోగ్య సేవలు అందుబాటులో లేకపోవడం, తల్లులకు,  పిల్లలకు తగిన మద్దతు అందకపోవడం వంటి సమస్యలను ఎత్తి చూపుతున్నాయి. అయితే, చిన్న పిల్లల మరణాలకు అనేక కారణాలు ఉండవచ్చు. కాబట్టి, ఆయన చెప్పిన కారణాలే ప్రతి బిడ్డ మరణానికి ఖచ్చితమైన కారణాలని నిర్ధారించలేము.
 
తాము ఎదుర్కోవాల్సిన ఆర్థిక ఇబ్బందుల గురించి ముందే తెలిసి ఉంటే, కుటుంబ విస్తరణ విషయంలో తాను వేరే నిర్ణయాలు తీసుకునేవాడినని కూడా సాదేఖ్ అంగీకరించారు. "కనీసం తిండికి కూడా ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందని నాకు తెలిసి ఉంటే, ఇంతమంది పిల్లలు ఉండేలా చేసుకునేవాడిని కాదు" అని ఆ తండ్రి తన కుటుంబ పరిస్థితిని ఉద్దేశించి అన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
పంజరంలో పెట్టిన పాలపిట్ట రోదనలో శుభం ఎలా కనిపిస్తుంది?: సజ్జనార్ ప్రశ్న

Sai Dharam Tej: నవంబరులో సాయి ధరమ్ తేజ్ వివాహం.. గోప్యంగా వధువు వివరాలు..?

Sai Dharam Tej: నవంబరులో సాయి ధరమ్ తేజ్ వివాహం.. గోప్యంగా వధువు వివరాలు..?యువ కథానాయకుడు సాయి ధరమ్ తేజ్ త్వరలో వివాహం చేసుకోబోతున్నారు. 2026 నవంబర్‌లో తన వివాహం జరగనున్నట్లు ఆయన గతంలోనే వెల్లడించారు. అయితే, వధువుకు సంబంధించిన వివరాలను గోప్యంగా ఉంచారు. వివాహానికి ముందు సాయి ధరమ్ తేజ్ స్వయంగా అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నారు. గతంలో తన ప్రేయసితో విడిపోయిన తర్వాత తాను చాలా కష్టమైన కాలాన్ని ఎదుర్కొన్నానని ఆయన గతంలోనే పేర్కొన్నారు. సాయి ధరమ్ తేజ్ దాదాపు రెండేళ్లుగా సంబరాల ఏటి గట్టు అనే చిత్రం కోసం పని చేస్తున్నారు. రోహిత్ కె.పి. దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను హనుమాన్ నిర్మాతలు నిరంజన్ రెడ్డి, చైతన్య రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు.

RC 17 Update: రామ్ చరణ్, సుకుమార్‌ల ఆర్‌సి17 పూజా కార్యక్రమం అక్టోబర్ 26 లేదా 27 తేదీలలో

RC 17 Update: రామ్ చరణ్, సుకుమార్‌ల ఆర్‌సి17 పూజా కార్యక్రమం అక్టోబర్ 26 లేదా 27 తేదీలలోమైత్రి మూవీ మేకర్స్, పాన్-ఇండియా యాక్షన్ డ్రామా అయిన #RC17ను అక్టోబర్ 26 లేదా 27 తేదీలలో అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నట్లు నిర్మాతలు ప్రకటించారు. దీని రెగ్యులర్ షూటింగ్ ఈ ఏడాది చివర్లో లేదా 2027 ప్రారంభంలో ప్లాన్ చేయబడింది. గతంలో విజయాలు సాధించి, చిత్ర బృందంతో మంచి సంబంధాలు ఉన్నప్పటికీ, దర్శకుడు సుకుమార్ లండన్ నుండి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత సంగీత దర్శకుడిని ఖరారు చేయనున్నారు.

గ్రామీణ నేపథ్యంతో రాయవలస చిత్రం భారీ ఎత్తున విడుదలకు సన్నాహాలు

గ్రామీణ నేపథ్యంతో రాయవలస చిత్రం భారీ ఎత్తున విడుదలకు సన్నాహాలుగోపీ కృష్ణ జె నిర్మాతగా, ఎన్నారై డైరెక్టర్ రాధిక జయంతి దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘రాయవలస’. ఈ చిత్రంలో కార్తీక్ జయంతి, శ్రీషా నులు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. అమెరికా నుంచి కార్తీక్ జయంతి టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెడుతున్నారు. ‘రాయవలస’తో కార్తీక్ జయంతి తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు హీరోగా రాబోతోన్నారు. రీసెంట్‌గా విడుదల చేసిన ‘రింగుడు రింగుడు’ సాంగ్ యూట్యూబ్‌లో వన్ మిలియన్‌కి పైగా వ్యూస్ సాధించి చార్ట్ బస్టర్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే.

సన్ ఆఫ్ కనకదుర్గమ్మ లో లయ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన అశ్వనీదత్, స్వప్న దత్

సన్ ఆఫ్ కనకదుర్గమ్మ లో లయ పోస్టర్ రిలీజ్ చేసిన అశ్వనీదత్, స్వప్న దత్యాక్షన్, అడ్వెంచర్, యాక్షన్ జానర్‌లో సరికొత్త కథతో లయ, అనురూప్ కటారి, ఆకాంక్ష త్యాగరాజన్ ప్రధాన పాత్రల్లో రాగ మూవీస్ & తిలోత్తమ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద వాణి శంకర్, తిలోత్తమ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం ‘సన్ ఆఫ్ కనకదుర్గమ్మ’. ఈ మూవీకి దుర్గ ఫణిదర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాకి కాకర్ల గోవర్దనరావు కథను అందించారు. దసరా సందర్భంగా ‘సన్ ఆఫ్ కనకదుర్గమ్మ’ చిత్రం నుంచి ఓ పవర్ ఫుల్ పోస్టర్‌ను టీం రిలీజ్ చేసింది.

Fauji glimpse Update: ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సర్‌ప్రైజ్: ఫౌజీ గ్లింప్స్ వీడియో రిలీజ్

Fauji glimpse Update: ప్రభాస్ పుట్టినరోజు సర్‌ప్రైజ్: ఫౌజీ గ్లింప్స్ వీడియో రిలీజ్రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న షౌజీ సినిమా గురించి అప్ డేట్ ఇవ్వబోతున్నట్లు మైత్రీమూవీ మేకర్స్ నిర్మాతల్లో ఒకరైన రవిశంకర్ తెలియజేశారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇది పూర్తి టీజర్ కాదు—ఇది సినిమా పీరియడ్ సెట్టింగ్‌ను ప్రభాస్ సైనికుడి పాత్రను పరిచయం చేస్తుంది. ఇది ప్రభాస్ పుట్టినరోజు ఈనెల 23న విడుదలవుతుంది దీనిని పెద్ద తెరపై చూడాలంటే మేం తీసిన హారర్ చిత్రం 418 ది ఫిల్మ్‌తో పాటు థియేటర్లలో ప్రదర్శించబడుతుంది.