Aligarh Viral Incident: హోటల్ రూమ్లో ప్రియుడితో భార్య.. ఒకవేళ నేను చనిపోతే భార్య, ప్రియుడే కారణం.. శభాష్!
వివాహ వ్యవస్థ మంటగలిసిపోతుంది. భార్యాభర్తల సంబంధాలు ఆధునిక పోకడలు, స్మార్ట్ ఫోన్ల కారణంగా అక్రమ సంబంధాలకు దారితీస్తున్నాయి. అవి కాస్త నేరాలకు కూడా కారణమవుతున్నాయి.
తాజాగా అలీఘర్లో భర్త పని కోసం బయటికు వెళ్లిన సమయంలో భార్య ప్రియుడితో కలిసి హోటల్కు వెళ్లింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న భర్త అక్కడికి వెళ్లి ఇద్దరినీ పట్టుకున్నాడు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని నియంత్రించారు.
వివాహం జరిగిన మూడు సంవత్సరాలు తిరగకముందే అతడి భార్య మరొక యువకుడితో ప్రేమలో పడింది. ఆ తర్వాత అతనితో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగించింది. భార్య ప్రవర్తన అనుమానాస్పదంగా అనిపించడంతో భర్త నిఘా పెట్టాడు.
సరిగ్గా మూడు రోజుల క్రితం ఆ భర్త ఆఫీస్కి వెళ్తున్నానని చెప్పి.. బయటకు వెళ్లాడు. అతడు బయటికి వెళ్ళగానే భార్య అందంగా ముస్తాబై.. ప్రియుడి బైక్ మీద వెళ్లిపోయేది. ఆ బైక్ పెద్ద హోటల్ దగ్గర ఆగింది చూసి.. రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోడానికి పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. పోలీసులు వచ్చి వారిద్దరిని పట్టుకున్నారు.
హోటల్ గదిలో నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు. భవిష్యత్ కాలంలో తనకు ఏదైనా ఆపద ఎదురైతే.. ఒకవేళ తను చనిపోతే దానికి భార్య, ఆమె ప్రియుడు కారణమని ఫిర్యాదు కింద రాయించాడు. ఆ తర్వాత హ్యాపీగా స్టేషన్ నుంచి బయటికి వచ్చేశాడు. అతని భార్య, ప్రియుడు పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నారు.