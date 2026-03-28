కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసాపై సనోజ్ మిశ్రా పరువు నష్టం దావా
కుంభమేళా మోనాలిసాపై దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా పరువు నష్టం దావా వేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. సినిమా షూటింగ్ సమయలో తనపట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని మోనాలిసా సనోజ్ మిశ్రాపై ఆరోపణలు చేసిన నేపథ్యంలో ఈ వ్యాఖ్యలను సదరు దర్శకుడు కొట్టిపారేశాడు.
ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఇప్పటికీ తన ఇంట్లోనే ఉంటున్నారని, కేవలం పెళ్లిని వ్యతిరేకించినందుకే తనపై కక్షగట్టి ఇలాంటి తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు. నటన నేర్పించేటప్పుడు లేని సమస్య ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందని అడిగారు.
తన ప్రతిష్ఠకు భంగం కలిగించినందుకు మోనాలిసా త్వరలోనే పరువు నష్టం దావా వేయనున్నట్లు తెలిపారు. తద్వారా నిజానిజాలు తేల్చేందుకు కోర్టును ఆశ్రయిస్తానని స్పష్టం చేశారు.