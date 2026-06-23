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ఛీ.. ఛీ.. యాక్, ఈ బిస్కెట్లు ఎట్లా తింటున్నారు, నేలకేసి కొడుతున్న కోతులు, వీడియో
మనుషులు లొట్టలు వేసుకుంటూ తినే బిస్కెట్లను కోతులు తినడంలేదు. వాటిని నేలకేసి కొడుతున్నాయి. అట్లాంటి రుచిపచీ లేని బిస్కెట్లను, రసాయనాలు కలిపిన బిస్కెట్లను మనం తింటున్నామన్నమాట. ఓ యువతి పర్యటనలో భాగంగా ఓ కొండ ప్రాంతంలో ఆగి తన వద్ద వున్న బిస్కెట్లను కోతులకు పెట్టింది. ఐతే ఆ కోతులు ఆ బిస్కెట్లను కిందపడేసి వెళ్లిపోయాయి. కోతులు కొన్ని రకాల బిస్కెట్లను తినకపోవడానికి వెనుక కొన్ని ఆసక్తికరమైన, శాస్త్రీయమైన కారణాలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా జంతువులు తాము తినే ఆహారం విషయంలో చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి.
Monkeys smashing biscuits, why
కోతులు బిస్కెట్లను తిరస్కరించడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము.
Insults pic.twitter.com/LtHCocnNeb— (@vasloga) June 23, 2026
కృత్రిమ రసాయనాలు, వాసనలు
కోతులకు ఘ్రాణశక్తి (వాసన చూసే శక్తి) చాలా ఎక్కువ. బిస్కెట్లలో విపరీతంగా వాసన వచ్చే కృత్రిమ ఎసెన్స్లు, ప్రిజర్వేటివ్లు లేదా కెమికల్స్ ఎక్కువగా కలిపినప్పుడు, ఆ ఘాటైన వాసన కోతులకు నచ్చదు. అవి ఆ ఆహారాన్ని సురక్షితం కానిదిగా భావించి ముట్టుకోవు.
నాణ్యత లేని పదార్థాలు
ఇటీవల కొన్ని బ్రాండ్ల బిస్కెట్లను కోతులు అసలు తినడం లేదంటూ సోషల్ మీడియాలో కొన్ని వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. బిస్కెట్లలో వాడే నాణ్యత లేని వనస్పతి, మైదా లేదా ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉండటానికి వాడే ఆయిల్స్ వల్ల వచ్చే ఒక రకమైన తేడా వాసనను కోతులు సులభంగా పసిగట్టగలవు. మనుషుల కంటే వాటికి ఏది మంచి ఆహారమో త్వరగా అర్థమవుతుంది.
తీపి లేకపోవడం
కోతులకు సహజంగానే గ్లూకోజ్, తీపి పదార్థాలు (పండ్లు, చక్కెర ఎక్కువగా ఉండేవి) అంటే చాలా ఇష్టం. అలా కాకుండా మరీ చప్పగా ఉండేవి, షుగర్-ఫ్రీ బిస్కెట్లు, లేదా ఎక్కువ ఫైబర్ ఉండే డైట్ బిస్కెట్లను అవి అస్సలు ఇష్టపడవు.
నిల్వ పాతబడటం
మన కంటికి కనిపించని సూక్ష్మమైన బూజు లేదా బిస్కెట్ ప్యాకెట్ లోపల ఆయిల్స్ వల్ల జరిగే రసాయనిక మార్పులను కోతులు వాటి ముక్కుతో వెంటనే కనిపెట్టేస్తాయి. ఎక్స్పైరీ డేట్ దగ్గరకు వచ్చిన లేదా సరిగ్గా నిల్వ చేయని బిస్కెట్లను అవి అస్సలు ముట్టవు.
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