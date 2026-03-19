నితిన్ గడ్కరీ ముందు కూర్చున్న ఆర్కే రోజా.. వెనక నిలబడిన తనుజ.. ఎందుకు?
వైసీపీకి చెందిన కొందరు సభ్యులు కేంద్ర ఆర్ అండ్ బి మంత్రి నితిన్ గడ్కారిని కలిశారు. ఈ ప్రతినిధుల జాబితాలో ఎంపీలు మిథున్ రెడ్డి, మద్దాలి గురుమూర్తి, ఎమ్మెల్యే తనుజా రాణి, మాజీ ఎమ్మెల్యే రోజా ఉన్నారు.
అయితే, వైసీపీ శ్రేణులలో మత సామరస్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడాన్ని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు హానికరమైన అంశంగా గుర్తించారు. ఈ చిత్రంలో, నితిన్ గడ్కరీ, వరుసలో మిథున్ రెడ్డి, రోజా ఆసీనులై ఉండగా, ఎంపీ గురుమూర్తి, ఎమ్మెల్యే తనుజ మాత్రం నిలబడి ఉండటాన్ని ప్రజలు ఎత్తి చూపుతున్నారు.
అగ్రవర్ణాలకు చెందిన వారు సీట్లలో కూర్చుని ఉండగా, వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన గురుమూర్తి, తనుజ నిలబడి ఉన్నారని ప్రజలు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
ప్రస్తుత ఎంపీ గురుమూర్తి, ఏజెన్సీ ప్రాంతానికి చెందిన ఎమ్మెల్యే తనుజ నిలబడి ఉండగా, ఎమ్మెల్యే కూడా కాని రోజా కూర్చుని ఉండటాన్ని బట్టి చూస్తే, ఈ అగౌరవం చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని ఒక ట్విట్టర్ యూజర్ ఎత్తి చూపారు.
మిగతా ఇద్దరు ప్రతినిధులపై రోజాకు ఎలాంటి అధికారం, ఆధిక్యత ఉందని ఆ యూజర్ ప్రశ్నించారు. వాస్తవానికి, ప్రజలకు లభించిన తీర్పును బట్టి చూస్తే, రోజా కంటే వారికే ఎక్కువ ప్రజాదరణ ఉంది.
ప్రస్తుత ప్రతినిధులైన గురుమూర్తి, తనుజలు వరుసగా పార్లమెంట్, అసెంబ్లీకి అధికారిక ప్రతినిధులుగా కనీసం గడ్కరీకి ప్రజా సమస్యలను వివరించి ఉండాల్సిందని, కానీ రోజా వారి స్థానాన్ని ఆక్రమించుకున్నారని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.
వైసీపీ మద్దతుదారులు దీనిని అనుకోకుండా జరిగిన చర్యగా కొట్టిపారేయవచ్చు. కానీ ఈ చిత్రంలో వాస్తవం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని నెటిజన్లు అంటున్నారు. అయితే ఇదంతా పని లేని వారు చేసే పుకార్లని.. ఇందులో నిజం లేదని వైకాపా నేతలు కొట్టిపారేస్తున్నారు.