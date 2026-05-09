నేను సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ సభ్యుడిని, కానీ ప్రతిపక్షంలో వున్నా: నాటి లీడర్ ప్రమోద్ మహాజన్, వీడియో
తమిళనాడులో రాజకీయ అనిశ్చితి కొనసాగుతున్నవేళ 1996 సంవత్సరంలో పార్లమెంటులో ఆనాటి భాజపా లోక్ సభ సభ్యుడు ప్రమోద్ మహాజన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పటి విజయ్ పార్టీకి చక్కగా అతికినట్లు సరిపోతాయని అనిపిస్తుంది. ఇంతకీ అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే... 1996లో భాజపా సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించింది కానీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి అవసరమైనంత బలం లేదు. ఐతే రాష్ట్రపతికి తాము అతిపెద్ద పార్టీగా ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకి పిలవాలని భాజపా అభ్యర్థించడంతో సభలో ఓటింగ్ పెట్టారు.
కానీ మద్దతు ఇస్తామన్న పార్టీలు హ్యాండ్ ఇచ్చాయి. దాంతో వాజ్ పేయి సర్కార్ కేవలం 13 రోజులకే కుప్పకూలింది. ఈ నేపధ్యంలో సభలో భాజపా నాయకుడు ప్రమోద్ మహాజన్ మాట్లాడుతూ... నేను ప్రమోద్ మహాజన్. అతిపెద్ద పార్టీకి చెందిన సభ్యుడిని. ఐతే ప్రస్తుతం ప్రతిపక్షంలో వున్నాను. అటువైపు కూర్చున్నారు కదా... అంటూ కాంగ్రెస్ వైపు చూపిస్తూ ఆయన రెండో అతిపెద్ద పార్టీకి చెందినవారు.
ప్రభుత్వం బైట వుండి ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్నారు. సీపీఎం నాయకుడు బేబీని చూపిస్తూ... ఆయన మూడో అతిపెద్ద పార్టీకి చెందినవారు. కూటమిలో వున్నారు కానీ ప్రభుత్వంలో లేరు. ఇక ఇదిగో ఈ మహారాష్ట్రవాదీ గోమంతక్ పార్టీకి చెందిన ఒకే ఒక్క సభ్యుడు రమాకాంత్. ఈయన మాత్రం ప్రభుత్వంలో వున్నారు అని ప్రమోద్ వివరించడంతో సభలో నవ్వులు పూసాయి. తమిళనాడు పరిస్థితి కూడా ప్రస్తుతం అలాగే వున్నట్లు అర్థమవుతుంది. చిన్నపార్టీ అయిన వీసీకే ఉపముఖ్యమంత్రి పదవిని డిమాండ్ చేయడం అలాంటిదేనంటూ పలువురు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.