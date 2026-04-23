గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 23 ఏప్రియల్ 2026 (13:41 IST)

MAGA AI క్వీన్‌తో వేలాదిమంది అమెరికన్లను పూర్తి మూర్ఖులుగా చేసి కోట్లు గడించిన భారతీయ వైద్య విద్యార్థి

కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
ఇప్పుడు AI అంటే అంతా వణికిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా టెక్కీలు. ఇది ఎక్కడ తమ ఉద్యోగాలను ఊడగొడుతుందోనని. ఐతే అగే AI టూల్ తో కోట్లు గడించాడు. ఒక భారతీయ విద్యార్థి జనరేటివ్ AIని ఉపయోగించి మిలియన్ల కొద్దీ డబ్బు సంపాదించాడు. వేలాది మంది అమెరికన్లను పూర్తి మూర్ఖులుగా చేయడంతో పాటు మిలియన్లకొద్దీ డబ్బు చేసుకున్నాడు. అతడు ఏం చేసాడంటే... గూగుల్ జెమిని, గ్రోక్ AI సహాయంతో ఎమిలీ హార్ట్ అనే నకిలీ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్‌ను సృష్టించాడు. అమెరికా వ్యాప్తంగా ఉన్న MAGA(మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్) మద్దతుదారుల నుండి నిధులు సేకరించిన సామ్(ఇది అసలు పేరు కాదు) కథను తెలుసుకోండి. AI నైతికతకు సంబంధించి ఒక షాకింగ్ వాస్తవమైన కథనం.
 
నేటి డిజిటల్ యుగంలో, మనం చూసేది నిజంగా వాస్తవమేనా? ఉత్తర భారతదేశంలోని తన గదిలో కూర్చున్న 22 ఏళ్ల భారతీయ వైద్య విద్యార్థి, లక్షలాది మంది అనుసరించడమే కాకుండా గుడ్డిగా డబ్బు వర్షం కురిపిస్తున్న ఒక అమెరికన్ మహిళను నియంత్రిస్తున్నాడని చెబితే? జనరేటివ్ ఏఐని తన ఆయుధంగా మార్చుకుని, సాంకేతికత, రాజకీయాల మధ్య ఉన్న ఒక అంధకార సంబంధాన్ని బహిర్గతం చేసిన సామ్ (పేరు మార్చబడింది) కథ ఇది. ఈ కథ ప్రపంచంలోని అగ్రశ్రేణి నిపుణులను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది.
 
ఎమిలీ హార్ట్ ఆవిర్భావం-వైద్య డిగ్రీకి నిధులు సమకూర్చడం
యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్‌గా ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నది సామ్ కల. అయితే, అధిక ట్యూషన్ ఫీజులు, లైసెన్సింగ్ పరీక్షలకు సంబంధించిన ఖర్చులను భరించడం అతని స్థోమతకు మించినది. ఇది ఒక అసాధారణమైన ప్రయోగానికి నాంది పలికింది, అది ఎంతగా అంటే, వైర్డ్ జర్నలిస్ట్ ఎడ్ జిట్రాన్‌ను సైతం దానిపై ఒక నివేదిక రాయమని పురికొల్పింది.
 
ఏఐ సాధనాలను ఉపయోగించి, సామ్ 'ఎమిలీ హార్ట్' అనే పేరుతో ఒక అవతార్‌ను సృష్టించాడు. ఎమిలీని ఒక తెల్లజాతి, ఆకర్షణీయమైన, మరియు సంప్రదాయవాది అయిన అమెరికన్ మహిళగా చిత్రీకరించారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో, ఆమెను డొనాల్డ్ ట్రంప్ (MAGA-మేక్ అమెరికా గ్రేట్ అగైన్) యొక్క గట్టి మద్దతుదారుగా, తుపాకుల పట్ల అమితమైన ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తిగా, మరియు క్రైస్తవ విలువలను సమర్థించే వ్యక్తిగా ఒక నర్సుగా ప్రదర్శించారు.
 
గూగుల్ జెమిని 'చీట్ కోడ్', లక్ష్యిత ప్రేక్షకులు
మొదట్లో, సామ్ సాధారణ కంటెంట్‌ను పోస్ట్ చేశాడు, కానీ అది ఆదరణ పొందడంలో విఫలమైంది. ఆ తర్వాత అతను గూగుల్ జెమిని AI నుండి సలహా కోరాడు (అయితే గూగుల్ తమ ప్రమేయం ఏమీ లేదని ఖండించింది). సామ్ ప్రకారం, జెమిని అతనికి ఈ క్రింది సూచనలు ఇచ్చింది:
 
"హాట్ గర్ల్" మార్కెట్‌లో పోటీ చాలా తీవ్రంగా ఉంది.
అతను ఒక నిర్దిష్ట "విభాగాన్ని" ఎంచుకోవాలి.
MAGA/కన్జర్వేటివ్ వర్గం ఒక "చీట్ కోడ్" లాగా పనిచేస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ బృందంలోని పురుషులు మరింత విధేయతతో ఉంటారు మరియు వారి వద్ద గణనీయమైన ఖర్చు చేయగల ఆదాయం ఉంటుంది.
 
ఎమిలీ వ్యక్తిత్వాన్ని ఉపయోగించుకుని, సామ్ గర్భస్థ శిశువుల ప్రాణ రక్షణ, గర్భస్రావ వ్యతిరేకత, వలస వ్యతిరేకత వంటి అంశాలను స్పృశిస్తూ రెచ్చగొట్టే క్యాప్షన్‌లను రూపొందించడం ప్రారంభించాడు. ఫలితం? అతని ప్రతి రీల్ 3 మిలియన్ల నుండి 10 మిలియన్ల వీక్షణలను పొందడం ప్రారంభించింది.
 
గ్రాక్ AI, ఫ్యాన్‌వ్యూ: అశ్లీలత, రాజకీయాల వాణిజ్యీకరణ
ఎమిలీ ఫాలోవర్ల సంఖ్య వేలల్లోకి చేరుకున్న తర్వాత, సామ్ తన ఆదాయ మార్గాలను విస్తరించాడు. అతను ఎలాన్ మస్క్ యొక్క గ్రాక్ AIని ఉపయోగించి ఎమిలీ యొక్క నగ్న, రెచ్చగొట్టే చిత్రాలను రూపొందించి, వాటిని ఫ్యాన్‌వ్యూ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో విక్రయించాడు. అదనంగా, అతను ట్రంప్‌కు అనుకూల నినాదాలు ముద్రించిన టీ-షర్టులను కూడా అమ్మాడు.
 
ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన గణాంకం: సామ్ రోజుకు కేవలం 30 నుండి 50 నిమిషాలు మాత్రమే పని చేస్తూ, నెలకు వేల డాలర్లు (లక్షల రూపాయలు) సంపాదిస్తున్నాడు. ఈ ఆదాయం భారతదేశంలోని ఒక పేరున్న వైద్యుని సంపాదనను మించిపోయింది.
 
ఇప్పుడు ఏఐ (AI) మనుషుల కంటే ఎక్కువ "వాస్తవికంగా" ఉందా?
బ్రూకింగ్స్ ఇన్‌స్టిట్యూషన్‌లోని ఫెలో అయిన వాలెరీ విర్ట్‌షాఫ్టర్ అభిప్రాయం ప్రకారం, ఏఐ ఎంతగానో అభివృద్ధి చెందింది అంటే, అది ఈ నకిలీ ప్రొఫైల్‌లను ఎంత వాస్తవికంగా చూపిస్తుందంటే, వాటిని అసలైన వాటి నుండి వేరు చేసి గుర్తించడం దాదాపు అసాధ్యం. మెటా (ఫేస్‌బుక్/ఇన్‌స్టాగ్రామ్) ఏఐ-సృష్టించిన కంటెంట్‌కు లేబుల్ వేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, సామ్ వంటి తెలివైన వినియోగదారులు ఈ నిబంధనలను సులభంగా తప్పించుకుంటున్నారు.
 
నిపుణుల సలహా: ఏఐ మోసాన్ని ఎలా నివారించాలి?
రివర్స్ ఇమేజ్ సెర్చ్: ఏదైనా అనుమానాస్పద ఖాతా యొక్క ప్రొఫైల్ చిత్రంపై గూగుల్ సెర్చ్ చేయండి.
చేతులను తనిఖీ చేయండి: ఏఐ-సృష్టించిన చిత్రాలలో తరచుగా చేతులు, వేళ్లు లేదా శరీర కీళ్ళు కొద్దిగా వక్రీకరించినట్లుగా లేదా అసహజంగా కనిపిస్తాయి.
స్థిరత్వ తనిఖీ: ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడైనా "లైవ్" లోకి వస్తారా లేదా వీడియో కాల్స్‌లో పాల్గొంటారా అని గమనించండి. AI- రూపొందించిన పర్సోనాలు సాధారణంగా స్థిర చిత్రాలు మరియు చిన్న వీడియో క్లిప్‌లకు (రీల్స్) మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయి. సామ్ సమర్థన: "నేను ఎవరినీ మోసం చేయలేదు; నేను డిమాండ్‌ను నెరవేర్చాను"
 
'మోసం' చేశారనే ఆరోపణలపై ఫిబ్రవరిలో సామ్ ఖాతాను నిషేధించారు, అయినా అతనికి ఎలాంటి పశ్చాత్తాపం లేదు. అతను ఇలా నొక్కి చెబుతున్నాడు, "నేను ఎవరినీ బలవంతం చేయలేదు. ప్రజలు సరిగ్గా ఏమి చూడాలనుకుంటున్నారో నేను వారికి అందించాను. వాళ్ళు 'మహా మూర్ఖులు' అయితే, అది నా తప్పెలా అవుతుంది?"
 
ఈ కేసు ఒక తీవ్రమైన ముప్పును సూచిస్తోంది: డీప్‌ఫేక్‌లు మరియు AI ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్లు ఇకపై కేవలం వినోద సాధనాలు మాత్రమే కాదు; అవి ఇప్పుడు రాజకీయ ప్రచారం మరియు ఆర్థిక మోసాలకు మాధ్యమాలుగా పరిణమించాయి.

