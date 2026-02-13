ఫుట్పాత్లో బైకును నడుపుతావా? స్కూటర్ రైడర్ను అడ్డుకున్న బామ్మ.. వీడియో వైరల్
కేరళ కోజికోడ్లోని ఎరంజిప్పళం జంక్షన్ వద్ద ఫుట్పాత్లో ప్రయాణిస్తున్న స్కూటర్ రైడర్ను ఒక వృద్ధ మహిళ ధైర్యంగా ఆపిన సంఘటన సోషల్ మీడియాలో సంచలనం సృష్టించింది. చలప్పురం స్థానికురాలైన ప్రభావతి అమ్మ (73) అనే మహిళ ఫుట్పాత్ గుండా వాహనం నడుపుతూ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్న రైడర్ను అడ్డుకుంది. ఆమె ధైర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ, స్కూటర్ రైడర్ మార్గాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఆమె తన కాలును చాచి, తన స్మార్ట్ఫోన్లో ద్విచక్ర వాహనం నంబర్ ప్లేట్ ఫోటోను కూడా తీసింది.
కేరళ మోటార్ వాహనాల శాఖ ఆమె ధైర్యాన్ని ప్రశంసించింది. ఈ వైరల్ వీడియోను వారి ఫేస్బుక్ పేజీలో షేర్ చేసింది. ఆమెను గుర్తించడంలో సహాయం చేయమని ప్రజలను కోరింది. మోటారు వాహనాల శాఖ స్కూటర్ రైడర్పై కేసు నమోదు చేసి అతని లైసెన్స్ను సస్పెండ్ చేసింది. ఎంవీడీ అధికారుల బృందం ప్రభావతి అమ్మ ఇంటికి వెళ్లి ఆమెను శాలువాతో సత్కరించింది.
"అమ్మ ధైర్యవంతమైన వైఖరికి మేము సెల్యూట్ చేస్తున్నాము. నగరంలో ఇటువంటి ఉల్లంఘనలను అరికట్టడానికి మేము ప్రచారం నిర్వహిస్తాం" అని మోటార్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్టర్ విను జోస్ అన్నారు.