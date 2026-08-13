  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. ట్రెండింగ్
  4. Madhya Pradesh: Buffaloes Turn Saviours, Chase Tigress Away After Attack On Owner In Bandhavgarh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 13 August 2026 (19:29 IST)

ఆడపులి దాడి చేసింది.. నా గేదెలు నన్ను కాపాడాయి.. అవి లేకుంటే ప్రాణాలతో...?

Buffaloes Tigress
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 13 Aug 2026 (19:29 IST)
google-news
Buffaloes Tigress
మధ్యప్రదేశ్‌లోని బాంధవ్‌గఢ్ అడవిలో ఒక ఆడపులి తనపై దాడి చేసినప్పుడు, చావు అంచుల వరకు వెళ్లిన తనకు ఊహించని విధంగా తన గేదెల నుండే రక్షణ లభించిందని, అవి ఆ పులిపైకి దూసుకెళ్లి దానిని తరిమికొట్టాయని బాధితుడు గురువారం తెలిపాడు. 
 
బాంధవ్‌గఢ్ టైగర్ రిజర్వ్‌లోని పాన్‌పథా కోర్ ఏరియాలో రామ్‌నరేష్ సింగ్ తన పశువుల కోసం వెతుకుతుండగా బుధవారం నాడు ఓ ఆడపులి అతనిపై దాడి చేసిందని బీటీఆర్ ఫీల్డ్ డైరెక్టర్ అనుపమ్ సహాయ్ వెల్లడించారు. తమ రెండు గేదెల కోసం వెతుకుతున్న 36 ఏళ్ల వ్యక్తికి, తన పిల్లతో కలిసి సంచరిస్తున్న ఒక ఆడపులి ఎదురైంది. ఆ పులి సింగ్‌పై దాడి చేసి అతని చేతిని గాయపరిచింది. 
 
అయితే, అది అతన్ని ఈడ్చుకుపోయేలోపే, ఆ గేదెలు వేగంగా అతని వైపు దూసుకొచ్చి, పులిని తిరిగి అడవిలోకి తరిమికొట్టాయని అతను విలేకరులతో చెప్పాడు. తీవ్ర భయాందోళనలకు గురైన అతను, ఆ సమయంలో వెంటనే వివరాలను చెప్పలేకపోయాడు. రాత్రంతా చికిత్స పొందిన తర్వాత కోలుకుని, ఆ సంఘటన గురించి వివరించాడు. తన గేదెలే తనను కాపాడాయని.. అవి అక్కడ లేకపోతే తాను బతికేవాడిని కాదని సింగ్ తెలిపాడు. 
 
ఆ ఆడపులి తనను గట్టిగా పట్టుకుందని, తనను ఎక్కడికైనా లాక్కెళ్తుందేమోనని భయపడ్డానని సింగ్ చెప్పుకొచ్చాడు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సింగ్ ఆరోగ్యం నిలకడగా వుంది. అటవీ శాఖ సింగ్‌కు తక్షణ సహాయంగా రూ. 3,000 అందజేసిందని ఆయన తెలిపారు. ఈ ఘటన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో నిఘాను పెంచారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
అమరావతి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్ ప్రారంభం.. ఎగతాళి చేసినవారంతా తలదించుకోవాలి.. చంద్రబాబు (video)

హైదరాబాద్‌ను ఉర్రూతలూగించనున్న రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్

హైదరాబాద్‌ను ఉర్రూతలూగించనున్న రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ఫ్రెంచ్ మోంటానా, ఎల్.వి. రేవంత్, నిఖిత గాంధీ, డిజే సాహిల్ గులాటి, పాయల్ ధరేలతో హైదరాబాద్‌ను ఉర్రూతలూగించనున్నది రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్. 2026 ఆగస్ట్ 22న గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో సంగీతం, గేమింగ్, అద్భుతమైన అనుభవాలను ఒకచోట చేర్చుతూ, లివింగ్ ఇట్ లార్జ్ భావనకు నిజమైన నిదర్శనం. రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్- జనరేషన్ లార్జ్ యొక్క ఒరిజినల్ సౌండ్- హైదరాబాద్‌కు వచ్చింది. బాలీవుడ్‌కి చెందిన గుర్తుండిపోయే పాటలను హిప్-హాప్ యొక్క అత్యంత ఉల్లాసోత్సాహంతో కలిపింది. వేదిక మాత్రమే కాకుండా, ఈ ఉత్సవం గేమింగ్, సమకాలీన పాప్ సంస్కృతిలో లీనమయ్యే ప్రదేశంగా కూడా మారుతుంది. ఇవి ప్రత్యక్ష వినోదాన్ని పునర్నిర్వచించాయి.

Rahul Sipligunj Case: రాహుల్ సిప్లగింజ్ కేసు.. ఒకవేళ ఆమె రాకపోతే...?

Rahul Sipligunj Case: రాహుల్ సిప్లగింజ్ కేసు.. ఒకవేళ ఆమె రాకపోతే...?ప్రముఖ గాయకుడు రాహుల్ సిప్లిగంజ్‌కు సంబంధించిన కేసులో ఒక కొత్త మలుపు చోటుచేసుకుంది. తదుపరి విచారణ కోసం ఫిర్యాదుదారు పోలీస్ స్టేషన్‌కు రావడం లేదని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న మహిళా పోలీస్ ఏసీపీ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ శుక్రవారం మాట్లాడుతూ, తాను స్వయంగా ఫిర్యాదుదారుకు పలుమార్లు ఫోన్ చేసినప్పటికీ ఆమె రాలేదని తెలిపారు.

దేవ కట్టా సమర్పణలో రా, రస్టిక్, రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం జో జో’

దేవ కట్టా సమర్పణలో రా, రస్టిక్, రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం జో జో’దర్శకుడు దేవ కట్టా ఇప్పుడు పూర్తిగా భిన్నమైన జోనర్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. ఆయన సమర్పణలో రూపొందనున్న రా, రస్టిక్, రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం ‘జో జో’. జొన్నగిరిలోని అల్ట్రా రూరల్ డైమండ్ ఫీల్డ్స్‌ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా సాగుతుంది. ‘మయసభ’ కిరణ్ జయ్ కుమార్ ఈ చిత్రానికి కథ అందించడంతో పాటు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

నేను రెడీ నుంచి హవీష్, కావ్య థాపర్ పై మస్తుగుందిరా యవ్వారం సాంగ్

నేను రెడీ నుంచి హవీష్, కావ్య థాపర్ పై మస్తుగుందిరా యవ్వారం సాంగ్హీరో హవీష్ ‘నేను రెడీ’ ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్స్‌ను తెరకెక్కించే దర్శకుడు త్రినాథ్ రావు నక్కిన ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. హార్నిక్స్ ఇండియా ఎల్‌ఎల్‌పీ బ్యానర్‌పై కోనేరు సత్యనారాయణ, నిఖిల కోనేరు నిర్మిస్తున్నారు. కావ్య థాపర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.

అమీర్ లోగ్ చాలా రియలిస్టిక్‌గా, రా గా అనిపిస్తోంది : సాయి మార్తాండ్

అమీర్ లోగ్ చాలా రియలిస్టిక్‌గా, రా గా అనిపిస్తోంది : సాయి మార్తాండ్మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించిన ‘అమీర్ లోగ్’ మూవీకి రమణా రెడ్డి సోమ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాకి మనోహర్ రెడ్డి మంచురి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఈ చిత్రంలో MC హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించగా.. వేధా జలంధర్, రావణ్ నిట్టూరు, విశ్వేందర్ రెడ్డి, సాయి యోగి కీలక పాత్రలు పోషించారు. రానా దగ్గుబాటి సంస్థ 'స్పిరిట్ మీడియా' ఈ మూవీని తెలుగులో ఆగస్ట్ 21న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా గురువారం నాడు ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.