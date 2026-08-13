ఆడపులి దాడి చేసింది.. నా గేదెలు నన్ను కాపాడాయి.. అవి లేకుంటే ప్రాణాలతో...?
మధ్యప్రదేశ్లోని బాంధవ్గఢ్ అడవిలో ఒక ఆడపులి తనపై దాడి చేసినప్పుడు, చావు అంచుల వరకు వెళ్లిన తనకు ఊహించని విధంగా తన గేదెల నుండే రక్షణ లభించిందని, అవి ఆ పులిపైకి దూసుకెళ్లి దానిని తరిమికొట్టాయని బాధితుడు గురువారం తెలిపాడు.
Buffaloes Tigress
బాంధవ్గఢ్ టైగర్ రిజర్వ్లోని పాన్పథా కోర్ ఏరియాలో రామ్నరేష్ సింగ్ తన పశువుల కోసం వెతుకుతుండగా బుధవారం నాడు ఓ ఆడపులి అతనిపై దాడి చేసిందని బీటీఆర్ ఫీల్డ్ డైరెక్టర్ అనుపమ్ సహాయ్ వెల్లడించారు. తమ రెండు గేదెల కోసం వెతుకుతున్న 36 ఏళ్ల వ్యక్తికి, తన పిల్లతో కలిసి సంచరిస్తున్న ఒక ఆడపులి ఎదురైంది. ఆ పులి సింగ్పై దాడి చేసి అతని చేతిని గాయపరిచింది.
అయితే, అది అతన్ని ఈడ్చుకుపోయేలోపే, ఆ గేదెలు వేగంగా అతని వైపు దూసుకొచ్చి, పులిని తిరిగి అడవిలోకి తరిమికొట్టాయని అతను విలేకరులతో చెప్పాడు. తీవ్ర భయాందోళనలకు గురైన అతను, ఆ సమయంలో వెంటనే వివరాలను చెప్పలేకపోయాడు. రాత్రంతా చికిత్స పొందిన తర్వాత కోలుకుని, ఆ సంఘటన గురించి వివరించాడు. తన గేదెలే తనను కాపాడాయని.. అవి అక్కడ లేకపోతే తాను బతికేవాడిని కాదని సింగ్ తెలిపాడు.
ఆ ఆడపులి తనను గట్టిగా పట్టుకుందని, తనను ఎక్కడికైనా లాక్కెళ్తుందేమోనని భయపడ్డానని సింగ్ చెప్పుకొచ్చాడు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సింగ్ ఆరోగ్యం నిలకడగా వుంది. అటవీ శాఖ సింగ్కు తక్షణ సహాయంగా రూ. 3,000 అందజేసిందని ఆయన తెలిపారు. ఈ ఘటన తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో నిఘాను పెంచారు.