గ్రీస్ యువరాణి.. భారత సంతతి మాథ్యూ జెరెమియా కుమార్తో ప్రేమలో పడింది.. పెళ్లి ఎలా?
Princess Theodora, Matthew Jeremiah Kumar
గ్రీస్ యువరాణి థియోడోరా వివాహం సెప్టెంబర్ 28, 2024న ఏథెన్స్లోని జరిగింది. గ్రీస్ యువరాణి భారత సంతతికి చెందిన అమెరికన్ న్యాయవాది మాథ్యూ జెరెమియా కుమార్తో ప్రేమలో పడ్డారు. ఆమె 2016లో అతన్ని కలిశారు. వారు 2018లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు.
అయితే, మొదట కోవిడ్-19 మహమ్మారి కారణంగా, ఆ తర్వాత 2023లో యువరాణి తండ్రి, దివంగత రాజు కాన్స్టాంటైన్ మరణం కారణంగా వివాహం వాయిదా పడింది. చివరికి ఇద్దరూ వివాహం చేసుకున్నప్పుడు, 41 ఏళ్ల యువరాణి తన తెల్లటి గౌనులో అద్భుతంగా కనిపించింది. మాథ్యూ కోట్ ధరించి చాలా డాషింగ్గా కనిపించారు. వారి వివాహ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఇంకా వైరల్ అయ్యాయి.
మాథ్యూ జెరెమియా కుమార్ ఎవరంటే?
మాథ్యూ కాలిఫోర్నియాకు చెందిన అమెరికన్ న్యాయవాది. ఆయన అమెరికాలో పెరిగారు. కానీ ఆయన కుటుంబం భారతదేశంలో మూలాలు కలిగి ఉంది. అందుకే వారు హల్దీ వేడుక కోసం డెహ్రాడూన్కు వచ్చారు. భారత సంతతికి చెందిన ఆయన తండ్రి పేరు శైలేంద్ర శ్యామ్ కుమార్, ఆయన తల్లి యోలాండా షెర్రీ రిచర్డ్స్. లండన్లో జన్మించిన ప్రిన్సెస్ థియోడోరా, రాజు ఐదుగురు పిల్లలలో నాల్గవది. ఆమె అమెరికన్ టెలివిజన్ సోప్ ఒపెరా 'ది బోల్డ్ అండ్ ది బ్యూటిఫుల్' అనే డ్రామాలో కూడా నటించింది.
ప్రిన్సెస్ థియోడోరా అందమైన తెల్లని గౌను
యువరాణి థియోడోరా తన రాయల్ వెడ్డింగ్ కోసం అందమైన తెల్లని గౌనును ఎంచుకున్నారు. పూల ఎంబ్రాయిడరీతో అలంకరించబడిన ఆఫ్-షోల్డర్ గౌనును ధరించారు. యువరాణి తన ఆభరణాలను తక్కువగా, క్లాసీగా ఉంచుకున్నారు. ఆమె బ్రైడల్ లుక్ నేటికీ ఫ్యాషన్ లక్ష్యాలను నిర్దేశిస్తోంది.
ఇంకా యువరాణి వివాహం కాబట్టి, ఆమె లుక్ అద్భుతం అనిపించింది. అందుకే ఆమె వజ్రాలు పొదిగిన టియారా ఆమె వివాహ లుక్ను మరింత ప్రత్యేకంగా చేసింది. ఇది ఆమెకు పరిపూర్ణమైన ముగింపును ఇచ్చింది. ఇంతలో, మాథ్యూ నల్లటి రాయల్ వరుడి కోటు, చొక్కా, ప్యాంటు, పోల్కా డాట్ టైతో తెల్లటి చొక్కాలో అందంగా కనిపించారు. మొత్తంమీద, రాయల్ విదేశీ వధువు బ్రైడల్ లుక్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. వీరి వివాహం గత ఏడాది జరిగినా గ్రీస్ యువరాణి గురించిన వివరాలు ప్రస్తుతం నెట్టింట ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.