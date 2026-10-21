బిడ్డను అలల వద్ద వదిలేసి రీల్స్ చేసుకున్న తల్లిదండ్రులు.. ఏమైంది? (video)
రీల్స్ పిచ్చి ఆ దంపతులను పసిబిడ్డను కూడా పట్టించుకోని స్థితికి నెట్టింది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. ఆ వీడియోలో, ఒక జంట బీచ్లో తమ పసికందును సమీపిస్తున్న అలలకు ప్రమాదకరంగా దగ్గరగా వదిలి, వీడియో రికార్డ్ చేయడంలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఆ పసికందు నీటిలో దాదాపు కొట్టుకుపోబోతుండగా, అటుగా వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి ప్రమాదాన్ని గమనించి, ఆ పసికందును రక్షించడానికి పరుగెత్తుకొచ్చాడు.
Beach
సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న ఈ వీడియో, ఆ తల్లిదండ్రులపై విమర్శలకు కారణమైంది. అలల సమీపంలో వారి చిన్నారి ప్రమాదానికి గురవుతుండగా, వారు వీడియో తీయడంపై ఎలా దృష్టి పెట్టగలిగారని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
పసికందును రక్షించడానికి పరుగెత్తుకొచ్చిన వ్యక్తి వైరల్ వీడియో కూడా వైరల్ అుతోంది. ఈ ఫుటేజ్లో, ఒక జంట బీచ్లో ఫోన్ లేదా సెల్ఫీ స్టిక్తో తమను తాము రికార్డ్ చేసుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అలలు సమీపిస్తుండగా వారి చిన్నారి సముద్ర తీరానికి దగ్గరగా కనిపిస్తుంది.
నీరు చిన్నారి వైపు దూసుకువస్తుండటంతో, ఆ బిడ్డ అలల ధాటికి కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది. తల్లిదండ్రులు మాత్రం వీడియో రికార్డ్ చేయడంలోనే నిమగ్నమై ఉండగా, వారి వెనుక ఉన్న ఒక వ్యక్తి పరిస్థితిని గమనించి వెంటనే స్పందించాడు.
ఆ వ్యక్తి చిన్నారిని పట్టుకుని సురక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకువచ్చాడు. తద్వారా జరగబోయే పెద్ద ప్రమాదాన్ని అడ్డుకున్నాడు. దీంతో చిన్నారి ఎటువంటి గాయాలు లేకుండా సురక్షితంగా బయటపడింది. రీల్ సంస్కృతి దేశాన్ని నాశనం చేస్తుందంటూ నెటిజన్ల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. పిల్లల భద్రత పట్ల తల్లిదండ్రులు చూపిస్తున్న నిర్లక్ష్యాన్ని విమర్శిస్తూ, సోషల్ మీడియా కంటెంట్ సృష్టించాలనే పిచ్చి ఏ స్థాయికి చేరుకుందోనని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
आज Husband के साथ समुन्द्र पर घूमने गई थी जहाँ हमने देखा एक पति पत्नी Reel बनाने में इतने मगन थे अपनी बच्ची को पानी में ही छोड़ दिया। बच्ची समुन्द्र की लहरों में बहने से बच गई एक भय्या ने ध्यान दिया और बचा लिया। क्या अब Reel बाजी लोगों के लिए इतनी जरूरी हो गई है अपने बच्चों... Real news— ????????????????????????????_???????????? (@Mariyam_MBD) October 19, 2026