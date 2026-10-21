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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 21 October 2026 (10:10 IST)

బిడ్డను అలల వద్ద వదిలేసి రీల్స్ చేసుకున్న తల్లిదండ్రులు.. ఏమైంది? (video)

Beach
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 21 Oct 2026 (10:10 IST)
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Beach
రీల్స్ పిచ్చి ఆ దంపతులను పసిబిడ్డను కూడా పట్టించుకోని స్థితికి నెట్టింది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. ఆ వీడియోలో, ఒక జంట బీచ్‌లో తమ పసికందును సమీపిస్తున్న అలలకు ప్రమాదకరంగా దగ్గరగా వదిలి, వీడియో రికార్డ్ చేయడంలో నిమగ్నమై ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఆ పసికందు నీటిలో దాదాపు కొట్టుకుపోబోతుండగా, అటుగా వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తి ప్రమాదాన్ని గమనించి, ఆ పసికందును రక్షించడానికి పరుగెత్తుకొచ్చాడు.
 
సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న ఈ వీడియో, ఆ తల్లిదండ్రులపై విమర్శలకు కారణమైంది. అలల సమీపంలో వారి చిన్నారి ప్రమాదానికి గురవుతుండగా, వారు వీడియో తీయడంపై ఎలా దృష్టి పెట్టగలిగారని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. 
 
పసికందును రక్షించడానికి పరుగెత్తుకొచ్చిన వ్యక్తి వైరల్ వీడియో కూడా వైరల్ అుతోంది. ఈ ఫుటేజ్‌లో, ఒక జంట బీచ్‌లో ఫోన్ లేదా సెల్ఫీ స్టిక్‌తో తమను తాము రికార్డ్ చేసుకుంటున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అలలు సమీపిస్తుండగా వారి చిన్నారి సముద్ర తీరానికి దగ్గరగా కనిపిస్తుంది.
 
నీరు చిన్నారి వైపు దూసుకువస్తుండటంతో, ఆ బిడ్డ అలల ధాటికి కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఏర్పడింది. తల్లిదండ్రులు మాత్రం వీడియో రికార్డ్ చేయడంలోనే నిమగ్నమై ఉండగా, వారి వెనుక ఉన్న ఒక వ్యక్తి పరిస్థితిని గమనించి వెంటనే స్పందించాడు. 
 
ఆ వ్యక్తి చిన్నారిని పట్టుకుని సురక్షిత ప్రాంతానికి తీసుకువచ్చాడు. తద్వారా జరగబోయే పెద్ద ప్రమాదాన్ని అడ్డుకున్నాడు. దీంతో చిన్నారి ఎటువంటి గాయాలు లేకుండా సురక్షితంగా బయటపడింది. రీల్ సంస్కృతి దేశాన్ని నాశనం చేస్తుందంటూ నెటిజన్ల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. పిల్లల భద్రత పట్ల తల్లిదండ్రులు చూపిస్తున్న నిర్లక్ష్యాన్ని విమర్శిస్తూ, సోషల్ మీడియా కంటెంట్ సృష్టించాలనే పిచ్చి ఏ స్థాయికి చేరుకుందోనని ప్రశ్నిస్తున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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