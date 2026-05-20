సంబంధిత వార్తలు
- ప్రధాని మోడీ పొదుపు మంత్రం - ఎద్దుల బండిపై పోలీస్ కానిస్టేబుల్ బారాత్
- ప్రధాని ఇంధన పొదుపు పిలుపు: విధాన్ భవన్కి మోటాల్ సైకిల్ పైన వచ్చిన మహారాష్ట్ర సీఎం, వీడియో
- ఇంధన పొదుపు .. కాన్వాయ్లోని వాహనాలు తగ్గించండి : చంద్రబాబు ఆదేశం
- ఇంధన సంక్షోభం - కాన్వాయ్లోని వాహనాల సంఖ్యను తగ్గించిన ప్రధాని మోడీ
- #WorkFromHome దిశగా కేంద్రం అడుగులు... ఐటీ కంపెనీలు ఏమంటున్నాయి?
ట్రెండింగ్లో జార్జియా మెలోని, నరేంద్ర మోదీ సెల్ఫీ.. మెలోడీ టాఫీ వీడియో వైరల్ (video)
ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సెల్ఫీ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇంకా జార్జియాకు మోదీ ఇచ్చిన మెలోడి టాఫీల వీడియో సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్, కామెంట్లతో ఈ సరదా డిప్లమసీ ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోని తన ఇన్స్టాగ్రామ్, ఎక్స్లో షేర్ చేసిన వీడియోలో నరేంద్ర మోడీ ఆమెకు మెలోడి టాఫీలు గిఫ్ట్గా ఇస్తున్న దృశ్యం కనిపించింది.
Melody
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi meets Prime Minister of Italy, Giorgia Meloni in Rome, Italy.— ANI (@ANI) May 20, 2026
(Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/ZbtaPgYNaK
మోడీ, మెలోని పేర్ల కలయికతో వచ్చిన "మెలోడి" జోక్ సోషల్ మీడియాలో ఇంతకుముందు కూడా చాలాసార్లు వైరల్ అయింది. వీడియోలో మెలోని నవ్వుతూ కనిపించింది, మోడీ ఆమెకు ప్రసిద్ధి చెందిన చాక్లెట్ కారమెల్ మెలోడి టాఫీలు అందించారు. ఈ సరదా క్షణం కెమెరాలో బంధించారు.
వీడియో షేర్ చేస్తూ మెలోని "థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద గిఫ్ట్" అని రాసింది. కొన్ని నిమిషాల్లోనే ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్లో కామెంట్ల వర్షం కురిసింది. ప్రజలు జోకులు, మీమ్స్, సరదా వన్లైనర్లు పోస్ట్ చేశారు.
Melody
ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్లు చేస్తూ.. నెట్టింట మెలోడి హ్యాష్టాగ్తో ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రధాని మోదీ తన ఐదు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా చివరి దశలో ఇటలీలో ఉన్నారు. అధికారిక చర్చలకు ముందు ఇద్దరు నేతలు ప్రతిష్టాత్మకమైన కొలోసియంను సందర్శించారు.
Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026