Put Chutney యూ ట్యూబర్ నుంచి విజయ్ కేబినెట్లో విద్యాశాఖ మంత్రిగా రాజ్ మోహన్
Put Chutney, అతడు ఓ యూట్యూబర్గా తమిళనాడులో చాలామందికి తెలుసు. టీవీకే పార్టీ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించిన Put Chutney రాజ్మోహన్ను అదృష్టం వరించింది. అతడిని ఏకంగా తమిళనాడు సీఎం విజయ్ తన కేబినెట్లో పాఠశాల విద్య, తమిళ అభివృద్ధి, సమాచార, ప్రచార శాఖ, చలనచిత్ర సాంకేతికత- సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రిగా నియమించారు. దీనితో తమిళనాడులో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. సంచలనాల కోసం విజయ్ ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారంటూ కొందరు అభిప్రాయపడుతుంటే మరికొందరు ఇంటర్నెట్ జనరేషన్ను మంత్రులుగా చూడటం ఆనందంగా వుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
సినిమాపై అవగాహనలేని వ్యక్తికి సినిమాటోగ్రఫి మంత్రి పదవా? విశాల్ తీవ్ర అసంతృప్తి
తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్పై కోలీవుడ్ హీరో విశాల్ మండిపడ్డారు. సినిమాపై ఏమాత్రం అవగాహన లేని వ్యక్తికి సినిమాటోగ్రఫీ శాఖన కేటాయించడాన్ని విశాల్ తప్పుబట్టారు. సీఎంగా విజయ్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే పాఠశాలలు, ప్రార్థనా మందిరాలు, బస్టాండ్ల సమీపంలో మద్యం దుకాణాల మూసివేతకు ఆదేశాలు జారీ చేయగా, ఈ నిర్ణయాన్ని విశాల్ స్వాగతించారు. కానీ, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా రాజ్మోహన్ నియామకాన్ని తీవ్రంగా తప్పబట్టారు. ఇదే అంశంపై ఆయన ఓ ట్వీట్ చేశారు.
'ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైన వారికి సీఎం విజయ్ మంత్రి పదవులు కేటాయించడం సంతోషంగా ఉంది. అయితే, రాజ్మోహన్ను ఫిల్మ్టెక్నాలజీ, సినిమాటోగ్రాఫ్ యాక్ట్ శాఖ కేటాయించడం నన్ను ఎంతగానో నిరుత్సాహ పరిచింది. ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న సినీ రంగానికి సంబంధించిన సమస్యలను, విజ్ఞప్తులను ఏ అనుభవమూ లేని వ్యక్తికి ఎలా తెలియజేయగలం? 30 ఏళ్ల సినీ అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిగా మీకు (సీఎం విజయ్నుద్దేశించి) క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు పూర్తిగా తెలుసు. అలాంటిది, ఏ అనుభవమూ లేని వారికి ఎలా వివరించగలం?' అని విశాల్ ప్రశ్నించారు.
ఈ సందర్భంగా సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించి విశాల్ కొన్ని విజ్ఞప్తులను సీఎం విజయ్ ముందుంచారు. ప్రభుత్వ టికెటింగ్ విధానాన్ని తీసుకురావాలని కోరారు. దీనివల్ల ప్రభుత్వానికీ ఆదాయం వస్తుందని పేర్కొన్నారు. దేశమంంతటా ‘ఒకే దేశం ఒకే పన్ను విధానం’ అమలవుతుండగా.. రాష్ట్రంలో మాత్రం స్థానిక సంస్థల పన్ను విధిస్తున్నారని, దీన్ని రద్దు చేయాలని కోరారు. చిన్న చిత్రాలకు ఇచ్చే సబ్సిడీని పెంచాలన్నారు.
ఇదే విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రికి వినతిపత్రం రూపంలో ఇవ్వొచ్చని, కానీ, 9 ఏళ్లుగా ఇలాంటి వినతులు ఇస్తూనే ఉన్నామని విశాల్ అన్నారు. రాజ్మోహన్ను కించపరచడం తన ఉద్దేశం కాదని పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి తగిన ఊరట కల్పిస్తారని ఆశిస్తున్నా అంటూ విశాల్ పేర్కొంటూ తమిళనాడు సీఎంవోను ట్యాగ్ చేశారు.
రజనీకాంత్తో పోటీపడతాను.. అసూయ లేదు : కమల్ హాసన్
నడిరోడ్డుపై నటి పావలా శ్యామల - నిర్మాత దిల్ రాజు పెద్ద మనసు
ఆర్థిక సమస్యలతో పాటు తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న సినీ నటి పావలా శ్యామలాను నిస్సహాయ స్థితికి చేరుకుంది. ఆమె ఆరోగ్యం విషమించడంతో క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆమెను నడి రోడ్డుపై వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుసుకున్న ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఆమెను ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చారు. పావలా శ్యామలకు పూర్తి వైద్య బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
పెద్ది చిత్రం మల్లయోధుడు కోడి బయోపిక్ కాదు : డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం పెద్ది. బుచ్చిబాబు దర్శకుడు జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. ఈ చిత్రం మల్లయుద్ధం నేపథ్యంలో సాగుతోంది. అయితే, ఈ చిత్రం మల్లయోధుడు కోడి రామ్మూర్తి నాయుడి బయోపిక్గా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం రామ్మూర్తి బయోపిక్ కాదని స్పష్టం చేశారు. అసలు పెద్ది క్యారెక్టరైజేషన్కు స్ఫూర్తి ఎవరన్నదీ చెప్పారు.
నన్ను ఒక్కరు కూడా పట్టించుకోలేదు, నా ఇగో హర్ట్ అయ్యింది: రజినీకాంత్
సినిమా హీరోల్లో దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ స్టైలే వేరు. అంతేకాదు... ఆయన ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా హైలో వుంటుంది. వీలు దొరికినప్పుడల్లా ఆయన హిమాలయాలకు వెళ్లివస్తుంటారు. మానవ జన్మ గురించి ఆయన తత్వ బోధనలు కూడా చెబుతుంటారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, ఇటీవల ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌండేషన్ 45 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ 70వ జన్మదిన వేడుకల వేళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ వున్న ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని, తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన మాటల్లోనే, శ్రీశ్రీ రవిశంగర్ గురూజీ ఆశ్రమం ఎంతో ప్రశాంతంగా వుంది.