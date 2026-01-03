Techie: దర్శన్ భార్యకు అసభ్యకర మెసేజ్లు.. ముగ్గురు అరెస్ట్
సైబర్ బెదిరింపులపై వేగవంతమైన చర్యలో భాగంగా, కన్నడ నటుడు దర్శన్ తూగుదీప భార్య విజయలక్ష్మిని లక్ష్యంగా చేసుకుని అసభ్యకరమైన, అవమానకరమైన కంటెంట్ను పోస్ట్ చేసిన ఆరోపణలపై బెంగళూరు పోలీసులు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, ఒక ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ను అరెస్టు చేశారు.
డిసెంబర్ 24, 2025న శ్రీమతి విజయలక్ష్మి దాఖలు చేసిన అధికారిక ఫిర్యాదు తర్వాత ఈ అరెస్టులు జరిగాయి. తన ఫిర్యాదులో, ఆమె తనపై, తన కుటుంబంపై ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ వంటి ప్లాట్ఫారమ్లలో 150కి పైగా అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యలు, సందేశాలు వచ్చాయని పేర్కొంటూ, తనను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరుగుతున్న నీచమైన వేధింపుల ప్రచారాన్ని వివరించారు.
వారం రోజుల పాటు జరిగిన డిజిటల్ దర్యాప్తు తర్వాత, సైబర్క్రైమ్ పోలీసులు ఇద్దరు ప్రధాన నిందితులను గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. నితిన్ (31) సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, దావణగెరె నివాసి. 2. చంద్రశేఖర్ బి (45).. ఆటో-రిక్షా డ్రైవర్, బెంగళూరులోని చిక్కబనవర నివాసి. మిగిలిన నిందితుల కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది.