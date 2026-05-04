తమిళనాడులో TVK విజయ్ పార్టీ ప్రభంజనం, యస్ నేనే సీఎం
నేనే తమిళనాడు కాబోయే సీఎం అని మే 1న తన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులతో TVK పార్టీ చీఫ్ విజయ్ చెప్పేశారు. ఇప్పుడు అదే నిజం కాబోతోంది. టీవీకే పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఇప్పటికే పోలీసు భద్రత పెరిగింది. టీవీకే పార్టీ 103 చోట్ల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118 చేరుకునేందుకు విజయ్ పార్టీకి మరో 15 సీట్లు కావాలి. ఆధిక్యం ఇలాగే కొనసాగితే ఆ సీట్లు సాధించడం కూడా కష్టం కాకపోవచ్చు. డీఎంకే విధానాలతో ప్రజలు పూర్తిగా విసిగిపోయినట్లు ఈ ఎన్నికల ఫలితాలను బట్టి అర్థమవుతోంది.
కాగా మే 1న తన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులతో విజయ్ మాట్లాడుతూ... మే 4న మనమే గెలవబోతున్నాము. నేనే సీఎం కాబోతున్నాను. మీరు మంత్రులు. ముఖ్యంగా చెప్పేదేమిటంటే... గెలిచిన తర్వాత ఎక్కడికీ వెళ్లవద్దు. సంబరాలు అంటూ మీ నియోజకవర్గాలకు సైతం వెళ్లొద్దు. అందరూ మన కేంద్ర కార్యాలయానికి రావాలి. మీకోసం నేను ఎదురుచూస్తుంటాను. క్యాంపు రాజకీయాల జోలికి వెళ్లవద్దు.
తమిళనాడు అసెంబ్లీ స్థానాలు 234 వుండగా మేజిక్ ఫిగర్ (మెజారిటీ) 118 వచ్చిన పార్టీ అధికారం చేజిక్కించుకుంటుంది. టీవీకే పార్టీ 103 స్థానాలు, అన్నాడీఎంకే 78 చోట్ల, డీఎంకే 50 చోట్ల ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నాయి.