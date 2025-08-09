నా స్కూటీ నాకిచ్చేయండి... వా... అంటూ పోలీసుల వద్ద ఏడ్చిన యువతి (video)
ట్రాఫిక్ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వాహనాలను పార్క్ చేస్తే పోలీసులు ఊరుకుంటారా? వాటిని సీజ్ చేసి పోలీసు స్టేషనుకి తరలిస్తారు. అదే జరిగింది. ఓ యువతి తన స్కూటీని రోడ్డుపై పార్క్ చేయడంతో దాన్ని ట్రాఫిక్ పోలీసులు తమ వాహనంపై ఎక్కించి తరలిస్తున్నారు. ఇది చూసిన ఆ యువతి పరుగు పరుగున అక్కడికి వచ్చింది. తన స్కూటి తనకు ఇవ్వాలంటూ చిన్నపిల్లలా ఏడుస్తూ గోలగోల చేసింది.
ఐనా అదేమీ పట్టించుకోని పోలీసులు వాహనాన్ని తరలించే ప్రయత్నం చేసారు. కానీ ఆ యువతి మాత్రం తన స్కూటిని పట్టుకుని వాహనం వెంటబడి పరుగుపెట్టడం ప్రారంభించింది. అది చూసిన పోలీసులు ఒకింత నవ్వుకుంటూనే జాలి పడ్డారు. వెంటనే ఆ యువతితో పాటు మరో యువతి వాహనాన్ని కూడా కిందకి దించేసి ఇచ్చేసారు. కానీ పురుషుల వాహనాలను మాత్రం అలాగే తీసుకెళ్లిపోయారు.
ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. దీన్ని చూసిన కొంతమంది నెటిజన్లు, మహిళలకైతే నిబంధనల విషయంలో జాలి చూపించి వదిలేసారు. మరి మగవాళ్ల విషయంలో జాలి లేదా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.