ఏడేళ్ల కోమా నుండి మేల్కొన్న భార్య.. మళ్లీ పెళ్లి చేసుకున్న భర్త.. (video)
ఏడేళ్ల కోమా నుండి మేల్కొన్న తన భార్య పట్ల ఒక వ్యక్తి చూపిన ప్రేమను చిత్రీకరిస్తున్న ఒక వైరల్ వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. చాలామంది ఈ కథను బాలీవుడ్ చిత్రం 'వివాహ్'తో పోలుస్తున్నారు. అయితే, ఈ భావోద్వేగ కథనం యొక్క ప్రామాణికతపై ప్రశ్నలు తలెత్తాయి.
Vivah 2.0
ఆ వీడియోలో, ఒక ఆసుపత్రి వాతావరణంలో, వైద్య పరికరాల మధ్య ఒక వ్యక్తి ఒక మహిళను చూసుకుంటూ కనిపిస్తాడు. ఆ ఫుటేజ్తో పాటు ఉన్న క్యాప్షన్లు, ఆమె కోమాలో ఉన్నప్పుడు ఆమె పక్కన ఉండటానికి అతను తన ఇల్లు, కెరీర్ త్యాగం చేశాడని పేర్కొంటున్నాయి. ఆమెకు స్పృహ వచ్చిన తర్వాత ఆ జంట ఆసుపత్రిలోనే తిరిగి వివాహం చేసుకున్నారని కూడా ఆ కథనం చెబుతోంది.
ఈ భావోద్వేగ వీడియో ఆన్లైన్లో వేలాది స్పందనలను రాబట్టింది. చాలామంది వినియోగదారులు ఆ వ్యక్తి విధేయత, సహనం, నిబద్ధతను ప్రశంసించారు. అయితే, ఈ వైరల్ వీడియో అనుమానాలను కూడా రేకెత్తించింది. ఆన్లైన్ చర్చల ప్రకారం, ఆ జంట నాటకీయ, ప్రేమ నేపథ్య రీల్స్ను రూపొందించడంలో పేరుగాంచిన కంటెంట్ క్రియేటర్లు అని తెలుస్తోంది.
వారి సోషల్ మీడియా కంటెంట్లో రొమాంటిక్ ఫోటోలు, వీడియోలు ఉండటంతో, ఆసుపత్రి దృశ్యాలు నిజ జీవిత సంఘటననా లేక ముందే రాసిపెట్టిన నాటకమా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. ఇది నిజమైన వీడియోనా అనేది తెలియాల్సి వుంది.
men in love ❤️ https://t.co/Xdry0owuTX— Chulbuli (@BetiGoneBad) October 28, 2026