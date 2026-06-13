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  4. Wife Tears divorce papers in court, Hugs husband in tears after his caring support for her father
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 13 June 2026 (10:58 IST)

సినీ ఫక్కీలో రియల్ లైఫ్ జరిగింది.. విడాకులు పేపర్లు చించేసి భర్తను హత్తుకుంది.. (video)

Wife Tears divorce papers in court
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 13 Jun 2026 (10:54 IST) Updated: Sat, 13 Jun 2026 (10:58 IST)
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Wife Tears divorce papers in court
సినీ ఫక్కీలో ఓ సీన్ నిజ జీవితంలో జరిగింది. విడాకులు తీసుకునేందుకు ఓ మహిళ సిద్ధం అయ్యింది. శిఖా సింగ్ అనే మహిళ తన భర్తతో జరిగిన గొడవల నేపథ్యంలో విడాకులు కోరింది. ఈ క్రమంలో శిఖా తండ్రి తన జీవితాంతం కూడబెట్టుకున్న పొదుపు మొత్తాన్ని కేసు ఖర్చులకే వెచ్చించాల్సి వచ్చింది. చివరకు ఆయనకు గుండెపోటు రావడంతో, ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
 
ఈ విషయం తెలుసుకున్న శిఖా భర్త సౌరభ్, తన మామగారిని మెరుగైన వైద్యం కోసం ఖరీదైన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించి అన్ని ఖర్చులు భరించాడు. మరుసటి రోజు కోర్టులో విచారణ సందర్భంగా, సౌరభ్ చూపిన మానవత్వాన్ని చూసి శిఖా మనసు మారింది. ఆమె విడాకుల పత్రాలను చించివేసి, కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ భర్తను హత్తుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. 
 
కేసు వివరాల్లోకి వెళితే.. శిఖా సింగ్‌కు 2020లో వివాహం జరిగింది. ఆమె తన భర్తతో గొడవపడి, ఆ తర్వాత అతనిపై కట్న వేధింపుల కేసు పెట్టింది. ఆ కేసు పోరాటంలో శిఖ తండ్రి తన డబ్బునంతా ఖర్చు చేశారు. చివరికి ఆయన ఆరోగ్యం ఎంతగా క్షీణించిందంటే, కనీసం చికిత్స పొందే పరిస్థితి కూడా లేకుండా పోయింది.
 
ఆయనకు గుండెపోటు రావడంతో, విషమ పరిస్థితిలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి వచ్చింది. ఈ విషయం తెలిసిన శిఖ భర్త సౌరభ్, వెంటనే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి చేరుకుని, తన మామగారిని అక్కడి నుండి గురుగ్రామ్‌లోని అతిపెద్ద ఆసుపత్రి అయిన మేదాంతకు తరలించి చికిత్స ఇప్పించారు.ప్రస్తుతం శిఖ తండ్రి ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు.
 
 ఢిల్లీ కోర్టులో తదుపరి విచారణకు హాజరయ్యేందుకు శిఖ అక్కడికి వెళ్లారు. కోర్టుకు చేరుకోగానే, ఆమె విడాకుల పత్రాలన్నింటినీ చింపివేసి, తన భర్తను ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకున్నారు.
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సెల్వి

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