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సినీ ఫక్కీలో రియల్ లైఫ్ జరిగింది.. విడాకులు పేపర్లు చించేసి భర్తను హత్తుకుంది.. (video)
సినీ ఫక్కీలో ఓ సీన్ నిజ జీవితంలో జరిగింది. విడాకులు తీసుకునేందుకు ఓ మహిళ సిద్ధం అయ్యింది. శిఖా సింగ్ అనే మహిళ తన భర్తతో జరిగిన గొడవల నేపథ్యంలో విడాకులు కోరింది. ఈ క్రమంలో శిఖా తండ్రి తన జీవితాంతం కూడబెట్టుకున్న పొదుపు మొత్తాన్ని కేసు ఖర్చులకే వెచ్చించాల్సి వచ్చింది. చివరకు ఆయనకు గుండెపోటు రావడంతో, ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
Wife Tears divorce papers in court
ఈ విషయం తెలుసుకున్న శిఖా భర్త సౌరభ్, తన మామగారిని మెరుగైన వైద్యం కోసం ఖరీదైన ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించి అన్ని ఖర్చులు భరించాడు. మరుసటి రోజు కోర్టులో విచారణ సందర్భంగా, సౌరభ్ చూపిన మానవత్వాన్ని చూసి శిఖా మనసు మారింది. ఆమె విడాకుల పత్రాలను చించివేసి, కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ భర్తను హత్తుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.
కేసు వివరాల్లోకి వెళితే.. శిఖా సింగ్కు 2020లో వివాహం జరిగింది. ఆమె తన భర్తతో గొడవపడి, ఆ తర్వాత అతనిపై కట్న వేధింపుల కేసు పెట్టింది. ఆ కేసు పోరాటంలో శిఖ తండ్రి తన డబ్బునంతా ఖర్చు చేశారు. చివరికి ఆయన ఆరోగ్యం ఎంతగా క్షీణించిందంటే, కనీసం చికిత్స పొందే పరిస్థితి కూడా లేకుండా పోయింది.
ఆయనకు గుండెపోటు రావడంతో, విషమ పరిస్థితిలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేరాల్సి వచ్చింది. ఈ విషయం తెలిసిన శిఖ భర్త సౌరభ్, వెంటనే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి చేరుకుని, తన మామగారిని అక్కడి నుండి గురుగ్రామ్లోని అతిపెద్ద ఆసుపత్రి అయిన మేదాంతకు తరలించి చికిత్స ఇప్పించారు.ప్రస్తుతం శిఖ తండ్రి ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు.
ఢిల్లీ కోర్టులో తదుపరి విచారణకు హాజరయ్యేందుకు శిఖ అక్కడికి వెళ్లారు. కోర్టుకు చేరుకోగానే, ఆమె విడాకుల పత్రాలన్నింటినీ చింపివేసి, తన భర్తను ఆప్యాయంగా కౌగిలించుకున్నారు.
A man accused of dowry by his wife forgot everything when he saw her family in distress.— Deepika Narayan Bhardwaj (@DeepikaBhardwaj) June 11, 2026
An act of kindness brought a couple together. Imagine if the guy came forward to spend on his litigating father-in-law was he really a dowry seeker ?
But All well that ends well ❤️ https://t.co/scwzV30Xzg
Satyadev: బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ అంత గర్వపడే చిత్రంగా రావు బహదూర్ : సత్యదేవ్
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. 'ఇంటు ది వరల్డ్ ఆఫ్ రావు బహదూర్' వీడియోకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. చిత్ర నిర్మాతలు 'నాట్ ఎ టీజర్'ను లాంచ్ చేశారు.
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సర్కారు నౌకరి చిత్రంతో సునీత కుమారుడు ఆకాష్ గోపరాజు హీరోగా వెండితెరకు పరిచయం అయ్యారు. తాజాగా తన రెండో సినిమా కొత్త మలుపు తో ముందుకు వచ్చాడు. కోనసీమ నేపథ్యంలో రొమాంటిక్ లవ్ అండ్ సస్పెన్స్ గా తెరకెక్కిందని ట్రైలర్ ను బట్టి చూస్తే అర్థమయింది. ఈ సినిమాకు దర్శకుడు శివ వరప్రసాద్ కేశనకుర్తి తెరకెక్కించారు. ఈ శుక్రవారబమే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలా వుందో తెలుసుకుందాం.
Allu Arjun: కేరళలో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన అల్లు అర్జున్.. హ్యాపీ రీ రిలీజ్
ఇండియన్ సినీ ఇండస్ట్రీలో పాన్ ఇండియా స్టార్ అనే పదం పాపులారిటీ పొందక ముందే చాలా మంది యాక్టర్స్ ఆశించే పాన్ ఆల్ ఇండియా స్థాయి గుర్తింపు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సంపాదించారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాల ముందే ఆర్య, హ్యాపీ, బన్నీ, దేశముదురు వంటి సినిమాల మలయాళ డబ్బింగ్ వెర్షన్స్ ద్వారా అక్కడి ప్రేక్షకులతో ఆయకు ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఏర్పడింది.
Sukku: సుకుమార్, బన్నీ వాస్ నిర్మాతలుగా ప్రియదర్శి కథానాయకుడిగా మూవీ
టాలీవుడ్ లో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబో రెడీ అవుతోంది. ప్రముఖ యంగ్ ప్రొడ్యూసర్ బన్నీ వాస్, జీనియస్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కలిసి ప్రియదర్శి హీరోగా ఓ సినిమాను నిర్మించబోతున్నారు. బన్నీ వాస్ వర్క్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించనున్నాయి. ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ కాంబో మూవీ అందరిలో ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. ఈ సినిమాకి దర్శకుడు ఎవరు? ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులు ఎవరు? అనేది త్వరలో మేకర్స్ వెల్లడించనున్నారు.