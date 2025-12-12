శుక్రవారం, 12 డిశెంబరు 2025
2025 హాలిడే సీజన్ కోసం POGOలో సరికొత్త షోలు, ఎపిసోడ్‌లు

Omi
వార్నర్ బ్రదర్స్, డిస్కవరీ, కార్టూన్ నెట్‌వర్క్, POGO ఛానల్స్ అద్భుతమైన కథనాలతో ఈ ఏడాదిని ముంగిచనున్నాయి. ఇక క్రిస్మస్ సహా వరుసగా పండుగ వాతావరణం నెలకొనడంతో పిల్లలు, కుటుంబాలు కోసం డిస్కవరీ కిడ్స్‌ లోని అభిమానుల అభిమానాల యొక్క తాజా ఎపిసోడ్‌లతో పాటు కొత్త షోలను విడుదల చేస్తున్నాయి, ఇవి ఈ సెలవుల సీజన్‌కు ఉత్సాహాన్ని, నవ్వులను మరింతగా జోడిస్తాయి.
 
కార్టూన్ నెట్‌వర్క్‌‌లో ఓం నోమ్ స్టోరీస్ అరంగేట్రం
క్రిస్మస్ ఉత్సాహానికి తోడు, కార్టూన్ నెట్‌వర్క్ తన కొత్త షో ఓం నోమ్ స్టోరీస్‌ను ప్రారంభించడంతో అభిమానులందరికీ వినోద సీజన్‌ను ప్రారంభించనుంది. ఇది డిసెంబర్ 15న ప్రీమియర్ అవుతుంది. ఈ సిరీస్ ప్రతిరోజూ కొత్త సాహసంతో ఆసక్తికరమైన ఆకుపచ్చ బొట్టు బొమ్మ రాక్షసుడు ఓం నోమ్‌ను అనుసరిస్తుంది. సూపర్ హీరోల నుండి వ్యోమగాముల నుండి కేఫ్ యజమానుల వరకు, ప్రతి ఎపిసోడ్ అతన్ని కొత్త పాత్రలో ఉంచుతుంది. సాధారణ క్షణాలను సైతం వేగవంతమైన, ఫన్నీ, ఊహాత్మక కథలుగా మారుస్తుంది. నిబుల్ నోమ్, ఓం నెలే మరియు స్పైడర్ గందరగోళంలో చేరడంతో, ఈ షో పండుగ మూడ్‌కు అనువైన తేలికైన, వేగవంతమైన వినోదాన్ని అందిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు ఉదయం 10:30 గంటలకు మరియు వారాంతాల్లో ఉదయం 8:30 గంటలకు ప్రసారం అవుతుంది.
 
POGOలో సూపర్‌ చార్జ్డ్ ఫన్ సీజన్
POGO కొత్త కామెడీ షో - Omi No.1 ప్రారంభంతో సంవత్సరాంతపు ఉత్సాహాన్ని తెస్తుంది. డిసెంబర్ 15 నుండి సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు ఉదయం 11:30 గంటలకు, సాయంత్రం 7:00 గంటలకు ప్రసారం కానున్న Omi No. 1, POGO వీక్షకులకు హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం మరియు కన్నడ భాషలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమం వివరాల విషయానికి వస్తే.. మిల్క్ కింగ్ కేదార్‌నాథ్ అతిగా ప్రేమించే మనవడు ఓమి యొక్క సాహసాలను అనుసరిస్తుంది. పాఠశాలలో మొదటి రోజులు, ఊహించని ఉద్యోగాలు, వేటలు, పోటీలు మరియు అడవి మరియు ఎడారి సాహసాలు కూడా ఉంటాయి. అతని తప్పులు సాధారణంగా గందరగోళంగా మారుతాయి, అయినప్పటికీ అతను ఏదో ఒకవిధంగా తనదైన విచిత్రమైన మరియు ఆహ్లాదకరమైన రీతిలో రోజును గడుపుతాడు. ఇది శక్తి, హాస్యం మరియు ఉల్లాసమైన క్రిస్మస్ సీజన్‌కు సరిగ్గా సరిపోయే క్షణాలతో నిండి ఉంటుంది.
 
డిస్కవరీ కిడ్స్ టిటూతో పండుగ వినోదాన్ని అందిస్తుంది
డిసెంబర్ 25 నుండి డిసెంబర్ 31 వరకు ప్రతిరోజూ ఉదయం 9.30 గంటలకు మొదలయ్యే ఏడాది చివరి స్టంట్ ఇది. టిటూ: షరరత్ కా గ్రాండ్ కౌంట్‌డౌన్‌తో డిస్కవరీ కిడ్స్ సెలవుల ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. హాస్యాస్పదమైన చిలిపి పనులు, కథాంశాలు, వేగవంతమైన మలుపులు మరియు ఉల్లాసమైన సాహసాలతో, టిటూ ఆనందకరమైన సెలవు ముగింపును ఏర్పాటు చేస్తోంది.
 
కార్టూన్ నెట్‌వర్క్, POGOతో క్రిస్మస్ వీక్ అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. పండుగ ఉత్సాహానికి తోడు, కార్టూన్ నెట్‌వర్క్ డిసెంబర్ 25 నుండి జనవరి 2 వరకు ఉదయం 11:30 గంటలకు టీన్ టైటాన్స్ గో! యొక్క సరికొత్త ఎపిసోడ్‌లను విడుదల చేస్తోంది, ఇది కామెడీ, శక్తి మరియు అపరిమిత సాహసాల మెరుపును జోడిస్తుంది.
 
మరోవైపు, POGO ప్రత్యేక టెలిఫీచర్లు మరియు క్రాస్ఓవర్ల శ్రేణిని ప్రదర్శిస్తోంది, వీటిలో డిసెంబర్ 21 వరకు ప్రతి ఆదివారం మధ్యాహ్నం 1 గంటలకు బిగ్ పిక్చర్ మల్టీవర్స్ కా మాయాజల్, డిసెంబర్ 27న ఉదయం 11:30 గంటలకు జే జగన్నాథ్ టెలిఫీచర్ మారేచ్కా కా మాయాజల్ మరియు డిసెంబర్ 28 ఆదివారం ఉదయం 11:30 గంటలకు టెలిఫీచర్ చోటా భీమ్ & ఘటోత్కాచ్ ఉన్నాయి, ఇవి యాక్షన్, హాస్యం మరియు సాహసంతో నిండిన పండుగ షెడ్యూల్‌ను పూర్తి చేస్తాయి.
 
కార్టూన్ నెట్‌వర్క్, POGO మరియు డిస్కవరీ కిడ్స్‌ లోని ఈ ఉత్తేజకరమైన కొత్త రిలీజ్‌లు, కొత్త ఎపిసోడ్‌లు మరియు సంవత్సరాంతపు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలతో, పిల్లలు మరియు కుటుంబాలు కొత్త కథలు, సరదా పాత్రలు మరియు కలిసి పండుగ సమయంతో నిండిన ఆనందకరమైన సెలవు సీజన్ కోసం ఎదురుచూడవచ్చు.

నా డబ్బు నాకు ఇచ్చేయండి, ఎన్నికల్లో ఓడిన అభ్యర్థి డిమాండ్ (video)

నా డబ్బు నాకు ఇచ్చేయండి, ఎన్నికల్లో ఓడిన అభ్యర్థి డిమాండ్ (video)తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించినవారు టపాసులు కాల్చుతూ చిందులు వేస్తున్నారు. ఐతే ఓడిన అభ్యర్థులు ఒక్కో రకంగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరైతే తమకు ఓట్లు వేయాలని ఇంటింటికి డబ్బులు పంచామనీ, తమ డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాలంటూ ఇంటింటికీ తిరిగి డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మహబూబాబాద్ లోని సోమ్లా తండాలో సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన భూక్యా కౌసల్య 27 ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయింది. దీనితో తను డబ్బులు ఇచ్చినా తనకు ఓట్లు వేయలేదంటూ ఓటర్లపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

మధ్యాహ్నం భోజనం కలుషితం... ఆరగించిన 44 మంది విద్యార్థుల అస్వస్థత

మధ్యాహ్నం భోజనం కలుషితం... ఆరగించిన 44 మంది విద్యార్థుల అస్వస్థతతెలంగాణా రాష్ట్రంలోని మాదాపూర్ చందానాయక్ తండ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మధ్యాహ్న భోజనం కలుషితమైంది. ఇది తెలియకుండా ఆరగించిన విద్యార్థుల్లో 44 మంది అస్వస్థతకు లోనయ్యారు. వీరిలో ఆరుగురు విద్యార్థుల పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. దీంతో వీనికి స్థానికంగా ఉండే ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.

పవన్ సార్... మా తండాకు రహదారిని నిర్మించండి.. ప్లీజ్ : దీపిక వినతి

పవన్ సార్... మా తండాకు రహదారిని నిర్మించండి.. ప్లీజ్ : దీపిక వినతిపవన్ కళ్యాణ్ సార్... మా తండాకు రహదారిని నిర్మించండి అంటూ ఓ క్రికెటర్ అయిన అంధురాలు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆమె చేసిన వినతి ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, సినీ నటుడు, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సానుకూలంగా స్పందించారు.

ఇండిగో సంక్షోభం: పండుగ సీజన్‌లో టిక్కెట్ల ధరలు పెరుగుతాయ్- రామ్మోహన్ నాయుడు

ఇండిగో సంక్షోభం: పండుగ సీజన్‌లో టిక్కెట్ల ధరలు పెరుగుతాయ్- రామ్మోహన్ నాయుడుఇండిగో విమానయాన సంక్షోభంపై కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి కె. రామ్ మోహన్ నాయుడు తీవ్రంగా స్పందించారు. ప్రస్తుత తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో విమాన ఛార్జీలపై పరిమితులు విధించే అధికారం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉందని తెలిపారు. ప్రభుత్వం ఏడాది పొడవునా విమాన ఛార్జీలను పరిమితం చేయలేదని పేర్కొంటూ, సాధారణంగా పండుగ సీజన్‌లో టిక్కెట్ల ధరలు పెరుగుతాయని రామ్మోహన్ స్పష్టం చేశారు.

గ్రీస్ యువరాణి.. భారత సంతతి మాథ్యూ జెరెమియా కుమార్‌తో ప్రేమలో పడింది.. పెళ్లి ఎలా?

గ్రీస్ యువరాణి.. భారత సంతతి మాథ్యూ జెరెమియా కుమార్‌తో ప్రేమలో పడింది.. పెళ్లి ఎలా?గ్రీస్ యువరాణి థియోడోరా వివాహం సెప్టెంబర్ 28, 2024న ఏథెన్స్‌లోని జరిగింది. గ్రీస్ యువరాణి భారత సంతతికి చెందిన అమెరికన్ న్యాయవాది మాథ్యూ జెరెమియా కుమార్‌తో ప్రేమలో పడ్డారు. ఆమె 2016లో అతన్ని కలిశారు. వారు 2018లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. అయితే, మొదట కోవిడ్-19 మహమ్మారి కారణంగా, ఆ తర్వాత 2023లో యువరాణి తండ్రి, దివంగత రాజు కాన్స్టాంటైన్ మరణం కారణంగా వివాహం వాయిదా పడింది. చివరికి ఇద్దరూ వివాహం చేసుకున్నప్పుడు, 41 ఏళ్ల యువరాణి తన తెల్లటి గౌనులో అద్భుతంగా కనిపించింది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యం

అధునాతన క్యాన్సర్ చికిత్సకై టాటా మెమోరియల్ ఎసిటిఆర్ఇసితో కోటక్ మహీంద్రా భాగస్వామ్యంక్యాన్సర్ సంరక్షణను మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ఒక శక్తివంతమైన ముందడుగులో భాగంగా, కోటక్ మహీంద్రా ప్రైమ్ లిమిటెడ్ (కేఎంపీఎల్), టాటా మెమోరియల్ సెంటర్‌లో భాగమైన అడ్వాన్స్‌డ్ సెంటర్ ఫర్ ట్రీట్‌మెంట్, రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ క్యాన్సర్ (ACTREC) తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, నవీ ముంబైలోని ఖార్ఘర్‌లోని ఆ సంస్థ ప్రోటాన్ థెరపీ సెంటర్‌లో SDX వాలంటరీ బ్రీత్ హోల్డ్ సిస్టమ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. శ్రీ సూరజ్ రాజప్పన్ ( కేఎంపీఎల్ ప్రెసిడెంట్, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్) శ్రీ మురళీధరన్ S (కేఎంపీఎల్ బిజినెస్ హెడ్)తో కలిసి ఈ సిస్టమ్ ప్రారంభించారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?తమలపాకులతో అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తమలపాకు జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నుండి ఉపశమనం అందించడానికి ఇది సాంప్రదాయకంగా ఉపయోగించబడుతుంది. కఫాన్ని పలచన చేసి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తమలపాకు సహజంగా యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది నోటి దుర్వాసనను తగ్గించి, చిగుళ్ల సమస్యలు, దంతక్షయం నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.
