వార్నర్ బ్రదర్స్, డిస్కవరీ, కార్టూన్ నెట్వర్క్, POGO ఛానల్స్ అద్భుతమైన కథనాలతో ఈ ఏడాదిని ముంగిచనున్నాయి. ఇక క్రిస్మస్ సహా వరుసగా పండుగ వాతావరణం నెలకొనడంతో పిల్లలు, కుటుంబాలు కోసం డిస్కవరీ కిడ్స్ లోని అభిమానుల అభిమానాల యొక్క తాజా ఎపిసోడ్లతో పాటు కొత్త షోలను విడుదల చేస్తున్నాయి, ఇవి ఈ సెలవుల సీజన్కు ఉత్సాహాన్ని, నవ్వులను మరింతగా జోడిస్తాయి.
కార్టూన్ నెట్వర్క్లో ఓం నోమ్ స్టోరీస్ అరంగేట్రం
క్రిస్మస్ ఉత్సాహానికి తోడు, కార్టూన్ నెట్వర్క్ తన కొత్త షో ఓం నోమ్ స్టోరీస్ను ప్రారంభించడంతో అభిమానులందరికీ వినోద సీజన్ను ప్రారంభించనుంది. ఇది డిసెంబర్ 15న ప్రీమియర్ అవుతుంది. ఈ సిరీస్ ప్రతిరోజూ కొత్త సాహసంతో ఆసక్తికరమైన ఆకుపచ్చ బొట్టు బొమ్మ రాక్షసుడు ఓం నోమ్ను అనుసరిస్తుంది. సూపర్ హీరోల నుండి వ్యోమగాముల నుండి కేఫ్ యజమానుల వరకు, ప్రతి ఎపిసోడ్ అతన్ని కొత్త పాత్రలో ఉంచుతుంది. సాధారణ క్షణాలను సైతం వేగవంతమైన, ఫన్నీ, ఊహాత్మక కథలుగా మారుస్తుంది. నిబుల్ నోమ్, ఓం నెలే మరియు స్పైడర్ గందరగోళంలో చేరడంతో, ఈ షో పండుగ మూడ్కు అనువైన తేలికైన, వేగవంతమైన వినోదాన్ని అందిస్తుంది. ఈ కార్యక్రమం సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు ఉదయం 10:30 గంటలకు మరియు వారాంతాల్లో ఉదయం 8:30 గంటలకు ప్రసారం అవుతుంది.
POGOలో సూపర్ చార్జ్డ్ ఫన్ సీజన్
POGO కొత్త కామెడీ షో - Omi No.1 ప్రారంభంతో సంవత్సరాంతపు ఉత్సాహాన్ని తెస్తుంది. డిసెంబర్ 15 నుండి సోమవారం నుండి శుక్రవారం వరకు ఉదయం 11:30 గంటలకు, సాయంత్రం 7:00 గంటలకు ప్రసారం కానున్న Omi No. 1, POGO వీక్షకులకు హిందీ, తమిళం, తెలుగు, మలయాళం మరియు కన్నడ భాషలలో అందుబాటులో ఉంటుంది. ఈ కార్యక్రమం వివరాల విషయానికి వస్తే.. మిల్క్ కింగ్ కేదార్నాథ్ అతిగా ప్రేమించే మనవడు ఓమి యొక్క సాహసాలను అనుసరిస్తుంది. పాఠశాలలో మొదటి రోజులు, ఊహించని ఉద్యోగాలు, వేటలు, పోటీలు మరియు అడవి మరియు ఎడారి సాహసాలు కూడా ఉంటాయి. అతని తప్పులు సాధారణంగా గందరగోళంగా మారుతాయి, అయినప్పటికీ అతను ఏదో ఒకవిధంగా తనదైన విచిత్రమైన మరియు ఆహ్లాదకరమైన రీతిలో రోజును గడుపుతాడు. ఇది శక్తి, హాస్యం మరియు ఉల్లాసమైన క్రిస్మస్ సీజన్కు సరిగ్గా సరిపోయే క్షణాలతో నిండి ఉంటుంది.
డిస్కవరీ కిడ్స్ టిటూతో పండుగ వినోదాన్ని అందిస్తుంది
డిసెంబర్ 25 నుండి డిసెంబర్ 31 వరకు ప్రతిరోజూ ఉదయం 9.30 గంటలకు మొదలయ్యే ఏడాది చివరి స్టంట్ ఇది. టిటూ: షరరత్ కా గ్రాండ్ కౌంట్డౌన్తో డిస్కవరీ కిడ్స్ సెలవుల ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. హాస్యాస్పదమైన చిలిపి పనులు, కథాంశాలు, వేగవంతమైన మలుపులు మరియు ఉల్లాసమైన సాహసాలతో, టిటూ ఆనందకరమైన సెలవు ముగింపును ఏర్పాటు చేస్తోంది.
కార్టూన్ నెట్వర్క్, POGOతో క్రిస్మస్ వీక్ అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. పండుగ ఉత్సాహానికి తోడు, కార్టూన్ నెట్వర్క్ డిసెంబర్ 25 నుండి జనవరి 2 వరకు ఉదయం 11:30 గంటలకు టీన్ టైటాన్స్ గో! యొక్క సరికొత్త ఎపిసోడ్లను విడుదల చేస్తోంది, ఇది కామెడీ, శక్తి మరియు అపరిమిత సాహసాల మెరుపును జోడిస్తుంది.
మరోవైపు, POGO ప్రత్యేక టెలిఫీచర్లు మరియు క్రాస్ఓవర్ల శ్రేణిని ప్రదర్శిస్తోంది, వీటిలో డిసెంబర్ 21 వరకు ప్రతి ఆదివారం మధ్యాహ్నం 1 గంటలకు బిగ్ పిక్చర్ మల్టీవర్స్ కా మాయాజల్, డిసెంబర్ 27న ఉదయం 11:30 గంటలకు జే జగన్నాథ్ టెలిఫీచర్ మారేచ్కా కా మాయాజల్ మరియు డిసెంబర్ 28 ఆదివారం ఉదయం 11:30 గంటలకు టెలిఫీచర్ చోటా భీమ్ & ఘటోత్కాచ్ ఉన్నాయి, ఇవి యాక్షన్, హాస్యం మరియు సాహసంతో నిండిన పండుగ షెడ్యూల్ను పూర్తి చేస్తాయి.
కార్టూన్ నెట్వర్క్, POGO మరియు డిస్కవరీ కిడ్స్ లోని ఈ ఉత్తేజకరమైన కొత్త రిలీజ్లు, కొత్త ఎపిసోడ్లు మరియు సంవత్సరాంతపు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలతో, పిల్లలు మరియు కుటుంబాలు కొత్త కథలు, సరదా పాత్రలు మరియు కలిసి పండుగ సమయంతో నిండిన ఆనందకరమైన సెలవు సీజన్ కోసం ఎదురుచూడవచ్చు.