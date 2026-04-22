బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 22 ఏప్రియల్ 2026 (11:32 IST)

Student: నెలసరిని ఆలస్యం చేసింది.. 18 ఏళ్ల యువతి మృతి

ఒక పండుగ కోసం తన నెలసరిని ఆలస్యం చేయడానికి మాత్రలు తీసుకున్న తర్వాత, 18 ఏళ్ల యువతి మరణించినట్లు వచ్చిన ఒక ఇటీవలి నివేదిక తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తించింది. ఈ కేసు వైద్యపరమైన ఎంపికలు, సాంస్కృతిక అంచనాల మధ్య ఉన్న సంక్లిష్టమైన సంబంధాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది. 
 
లోతుగా పాతుకుపోయిన ఆచారాలు వ్యక్తిగత నిర్ణయాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో ఇది చూపిస్తుంది. ఈ సందర్భంలో, ఒక మహిళ తన తల్లి అనుభవాన్ని పంచుకుంది. ఆమె ఒక పూజ కోసం తన నెలసరిని వాయిదా వేయడానికి మందులు తీసుకుంది. అయితే, ఆ తర్వాత ఆమెకు నెలసరి తిరిగి రాలేదని తెలిసింది. ఆ తర్వాత ఆమె మెనోపాజ్‌లోకి ప్రవేశించిందని ఒక డాక్టర్ ఆ కుటుంబానికి తెలియజేశారు. 
 
ఇది వారిని గందరగోళానికి గురిచేసి, దీర్ఘకాలిక ప్రభావాల గురించి ఆందోళనకు గురిచేసింది. ఇటువంటి వైద్య నిర్ణయాల పర్యవసానాలపై ఈ పరిస్థితి ఆందోళనలను పెంచింది. ఈ సంఘటనలు నెలసరి చుట్టూ ఉన్న సామాజిక కట్టుబాట్లనే విస్తృత సమస్యపై దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. 
 
చాలామంది మహిళలు సహజ శారీరక విధులను మార్చుకోవడానికి ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. మతపరమైన లేదా సామాజిక ఆచారాలతో ముడిపడి ఉన్న అంచనాలను అందుకోవడానికి ఇది తరచుగా జరుగుతుంది. ఇటువంటి అంచనాలు మహిళలపై అన్యాయమైన భారాన్ని మోపగలవు. 
 
ఆచారాలలో పాల్గొనడం కోసం వారు తమ ఆరోగ్యాన్ని సర్దుబాటు చేసుకోవాలని తరచుగా ఆశించబడుతుంది. ఇది సంప్రదాయం, శ్రేయస్సు మధ్య సమతుల్యత గురించి ప్రశ్నలను లేవనెత్తుతుంది. రుతుస్రావాన్ని ఆలస్యం చేసే మందులు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, అవి పూర్తిగా ప్రమాద రహితమైనవి కావు. 
 
వాటిని సరైన వైద్య పర్యవేక్షణలో మాత్రమే ఉపయోగించాలని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. వైద్య పర్యవేక్షణ లేకుండా వాడటం వలన సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ఋతుస్రావం అయ్యే మహిళలను నియంత్రించే సంప్రదాయాలను ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం కూడా పెరుగుతోంది. 
 
దేవాలయాలలో లేదా ఆచారాలలో పాల్గొనడాన్ని పరిమితం చేసే పద్ధతులపై విస్తృతంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఈ చర్చలు ఊపందుకుంటున్నాయి. నమ్మకాలు వ్యక్తులను హానికరమైన చర్యలు తీసుకునేలా ప్రేరేపించినప్పుడు, అది ప్రజారోగ్య సమస్యగా మారుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలంగా పాటిస్తున్న పద్ధతులపై నైతిక ప్రశ్నలను కూడా లేవనెత్తుతుంది.

