అమ్మాయీ... అవసరమా నీకు ఆ హైహీల్సూ, వీడియో
సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఓ యువతి హైహీల్స్ వేసుకుని ఫుట్ పాత్ పైన నడుచుకుంటూ వెళ్తోంది. ఐతే హీల్ ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పి కాలు మెలిక పడటంతో తూలుకుంటూ వెళ్లి ఆ యువతి నడిరోడ్డుపై పడిపోయింది. అదృష్టవశాత్తూ ఆ సమయంలో రోడ్డుపై వెళ్తున్న కారు చాలా నెమ్మదిగా వస్తూండటంతో డ్రైవర్ గబుక్కున బ్రేక్ వేసాడు. లేదంటే ప్రమాదం జరిగి వుండేది. అసలు హైహీల్స్ వేసుకోవడం వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయని అంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. అవేమిటో పరిశీలిద్దాము.
मैडम फुटपाथ पर जा रही थी ऐसा क्या हो गया कि रोड पर गिर गई pic.twitter.com/Txy9q1WPXL— HKY (@yadavoa) August 25, 2026
క్రమం తప్పకుండా లేదా ఎక్కువ సమయం హైహీల్స్ వేసుకోవడం వల్ల పాదాల నుండే కాకుండా వెన్నుముక, మోకాళ్లపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడి అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. హైహీల్స్ వేసుకున్నప్పుడు శరీర బరువు సమతుల్యత దెబ్బతిని నడుము ముందుకు జరుగుతుంది. దీనివల్ల వెన్నుపాము సహజమైన ఆకారాన్ని కోల్పోయి, అక్కడి నరాలపై ఒత్తిడి పెరిగి తీవ్రమైన వెన్నునొప్పి వస్తుంది.
హైహీల్స్ వేసుకుని నడిచేటప్పుడు మోకాళ్ల కీళ్లపై పడే ఒత్తిడి దాదాపు 26% వరకు పెరుగుతుంది. దీనివల్ల మోకాళ్లలోని కార్టిలేజ్ (గుజ్జు) త్వరగా అరిగిపోయి చిన్న వయసులోనే కీళ్ల నొప్పులు మొదలవుతాయి. మడమలు నిరంతరం ఎత్తులో ఉండటం వల్ల పిక్కల వెనుక ఉండే 'అకిలిస్ టెండన్' అనే నరం కుంచించుకుపోతుంది. దీనివల్ల ఫ్లాట్ చెప్పులు వేసుకున్నప్పుడు లేదా ఖాళీ కాళ్లతో నడిచినప్పుడు పిక్కల్లో విపరీతమైన నొప్పి వస్తుంది.
హైహీల్స్ లోపల ముందు భాగం ఇరుకుగా ఉండే హీల్స్ వల్ల కాలి బొటనవేలి ఎముక బయటకు వచ్చి గడ్డలా తయారవుతుంది. పాదం కింది భాగాన ఉన్న కండర పొర వాచిపోయి, అడుగు తీసి అడుగు వేయలేనంత మంట, నొప్పి వస్తాయి.కాలి వేళ్లు ముందుకు ముడుచుకుని వంకరగా మారిపోతాయి. శరీర బరువంతా కాలి వేళ్లపైనే పడటం వల్ల వేళ్ల మధ్య ఉండే నరాలు వాచిపోయి తీవ్రమైన మంట, తిమ్మిర్లు వస్తాయి. శరీరం బ్యాలెన్స్ తప్పడం వల్ల అంకిల్స్ (కాలి మడమలు) బెణకడం, లేదా కిందపడి ఎముకలు విరిగే ప్రమాదం ఎక్కువ.
ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి
రోజూ కాకుండా కేవలం ప్రత్యేకమైన సందర్భాలలో మాత్రమే హైహీల్స్ వాడాలి. హీల్స్ ఎత్తు 1.5 నుండి 2 అంగుళాలకు మించకుండా చూసుకోవాలి. సన్నని పెన్సిల్ హీల్స్ కంటే పాదానికి పూర్తి సపోర్ట్ ఇచ్చే బ్లాక్ హీల్స్ లేదా వెడ్జెస్ ఎంచుకోవడం సురక్షితం. ఆఫీసుకు లేదా ప్రయాణాలకు వెళ్లేటప్పుడు ఫ్లాట్ చెప్పులు వాడి, అవసరమైన ప్రదేశంలో మాత్రమే హీల్స్ మార్చుకోవడం మంచి అలవాటు.