  1. ఇతరాలు
  2. మహిళ
  3. కథనాలు
  4. A young woman wearing high heels fell face-down on the road while walking on the footpath, video
Written By జయ
Published By ఐ వెెంకట్
Last Updated : Tuesday, 25 August 2026 (17:49 IST)

అమ్మాయీ... అవసరమా నీకు ఆ హైహీల్సూ, వీడియో

young woman wearing high heels fell face-down
Written By: జయ
Published By: ఐ వెెంకట్
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (17:49 IST)
google-news
సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఓ యువతి హైహీల్స్ వేసుకుని ఫుట్ పాత్ పైన నడుచుకుంటూ వెళ్తోంది. ఐతే హీల్ ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పి కాలు మెలిక పడటంతో తూలుకుంటూ వెళ్లి ఆ యువతి నడిరోడ్డుపై పడిపోయింది. అదృష్టవశాత్తూ ఆ సమయంలో రోడ్డుపై వెళ్తున్న కారు చాలా నెమ్మదిగా వస్తూండటంతో డ్రైవర్ గబుక్కున బ్రేక్ వేసాడు. లేదంటే ప్రమాదం జరిగి వుండేది. అసలు హైహీల్స్ వేసుకోవడం వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయని అంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. అవేమిటో పరిశీలిద్దాము.
 
క్రమం తప్పకుండా లేదా ఎక్కువ సమయం హైహీల్స్ వేసుకోవడం వల్ల పాదాల నుండే కాకుండా వెన్నుముక, మోకాళ్లపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పడి అనేక అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. హైహీల్స్ వేసుకున్నప్పుడు శరీర బరువు సమతుల్యత దెబ్బతిని నడుము ముందుకు జరుగుతుంది. దీనివల్ల వెన్నుపాము సహజమైన ఆకారాన్ని కోల్పోయి, అక్కడి నరాలపై ఒత్తిడి పెరిగి తీవ్రమైన వెన్నునొప్పి వస్తుంది.
 
హైహీల్స్ వేసుకుని నడిచేటప్పుడు మోకాళ్ల కీళ్లపై పడే ఒత్తిడి దాదాపు 26% వరకు పెరుగుతుంది. దీనివల్ల మోకాళ్లలోని కార్టిలేజ్ (గుజ్జు) త్వరగా అరిగిపోయి చిన్న వయసులోనే కీళ్ల నొప్పులు మొదలవుతాయి. మడమలు నిరంతరం ఎత్తులో ఉండటం వల్ల పిక్కల వెనుక ఉండే 'అకిలిస్ టెండన్' అనే నరం కుంచించుకుపోతుంది. దీనివల్ల ఫ్లాట్ చెప్పులు వేసుకున్నప్పుడు లేదా ఖాళీ కాళ్లతో నడిచినప్పుడు పిక్కల్లో విపరీతమైన నొప్పి వస్తుంది.
 
హైహీల్స్ లోపల ముందు భాగం ఇరుకుగా ఉండే హీల్స్ వల్ల కాలి బొటనవేలి ఎముక బయటకు వచ్చి గడ్డలా తయారవుతుంది. పాదం కింది భాగాన ఉన్న కండర పొర వాచిపోయి, అడుగు తీసి అడుగు వేయలేనంత మంట, నొప్పి వస్తాయి.కాలి వేళ్లు ముందుకు ముడుచుకుని వంకరగా మారిపోతాయి. శరీర బరువంతా కాలి వేళ్లపైనే పడటం వల్ల వేళ్ల మధ్య ఉండే నరాలు వాచిపోయి తీవ్రమైన మంట, తిమ్మిర్లు వస్తాయి. శరీరం బ్యాలెన్స్ తప్పడం వల్ల అంకిల్స్ (కాలి మడమలు) బెణకడం, లేదా కిందపడి ఎముకలు విరిగే ప్రమాదం ఎక్కువ.
 
ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి
రోజూ కాకుండా కేవలం ప్రత్యేకమైన సందర్భాలలో మాత్రమే హైహీల్స్ వాడాలి. హీల్స్ ఎత్తు 1.5 నుండి 2 అంగుళాలకు మించకుండా చూసుకోవాలి. సన్నని పెన్సిల్ హీల్స్ కంటే పాదానికి పూర్తి సపోర్ట్ ఇచ్చే బ్లాక్ హీల్స్ లేదా వెడ్జెస్ ఎంచుకోవడం సురక్షితం. ఆఫీసుకు లేదా ప్రయాణాలకు వెళ్లేటప్పుడు ఫ్లాట్ చెప్పులు వాడి, అవసరమైన ప్రదేశంలో మాత్రమే హీల్స్ మార్చుకోవడం మంచి అలవాటు.
About Writer
జయ
Content provider.... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
ఈ వర్షాకాలంలో విజయవాడ ఆఫీసులు కంటి ఆరోగ్యంపై ఎక్కువగా ఎందుకు దృష్టి పెట్టాలి?

ప్రియుడి కారుపై లిప్‌స్టిక్‌తో 3,400 ముద్దు ముద్రలు.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే? (video)

ప్రియుడి కారుపై లిప్‌స్టిక్‌తో 3,400 ముద్దు ముద్రలు.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే? (video)కారుపై సాధారణంగా ఏదైనా నచ్చిన బొమ్మలు వేయడం చూసివుంటాం. అయితే ఇక్కడ సీన్ ఒక్కసారిగా మారింది. ప్రియుడి కారుపై లిప్‌స్టిక్‌తో 3,400 ముద్దు ముద్రలు వేసింది ప్రేయసి. దీంతో ఆ కారు ఓనర్‌కు రూ.5,500 జరిమానా పడింది. ఒక మహిళ తన ప్రియుడి కారు నిండా ముద్దు ముద్రలు వేయగా, మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు ఆమెకు జరిమానా విధించారు. ఆ తర్వాత ఆ ముద్రలన్నింటినీ తొలగించారు. ప్రస్తుతం ఈ కారుకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరైతే.. మీమ్స్ పేల్చుతున్నారు.

జోగి రమేష్ కుటుంబం వాస్తవాలు దాచి మోసం చేసింది.. కోడలు మేఘన (video)

జోగి రమేష్ కుటుంబం వాస్తవాలు దాచి మోసం చేసింది.. కోడలు మేఘన (video)తన భర్త కుటుంబం వివాహ సమయంలో వాస్తవాలను దాచిపెట్టి తమను మోసం చేసిందని మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ కోడలు మేఘన ఆరోపించారు. అమరావతిలో మీడియాతో మాట్లాడిన మేఘన, మాజీ మంత్రి తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలు తనకు తీవ్ర వేదన కలిగించాయని పేర్కొన్నారు. "నేను అత్తమామలను సొంత తల్లిదండ్రులుగా భావించాను, కానీ వారు నన్ను తమ కుమార్తెగా చూడలేదు. తమ కుమారుడికున్న లోపాలు, అనారోగ్య సమస్యలు తెలిసినప్పటికీ వారు అతనికి వివాహం జరిపించారు. వారు నిజమైన ప్రేమను చూపించి ఉంటే, నేను ఈ సమస్యను ఎదుర్కొనేదాన్ని కాదు. సమస్యను పరిష్కరించడానికి బదులుగా, వారు వివాదాన్ని సృష్టించారు.

కొడుకు అలాంటి వాడని తెలిసి నా జీవితమెందుకు బలి చేసారు?: జోగి రమేష్ కోడలు మేఘన

కొడుకు అలాంటి వాడని తెలిసి నా జీవితమెందుకు బలి చేసారు?: జోగి రమేష్ కోడలు మేఘనఎవరి పిల్లల ఆరోగ్య పరిస్థితి, వారివారి నడవడికల గురించి తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా ఎట్లా వుంటుంది అని ప్రశ్నించారు మాజీ మంత్రి జోగి రమేష్ కోడలు మేఘన. ఆమె మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ... నా అత్తమామలు నన్ను మోసం చేసారు. కుమారుడి ఆరోగ్య స్థితి తెలిసి కూడా వివాహం చేసారు. నా జీవితాన్ని నాశనం చేసారు. జోగి రమేష్ గారు నన్ను కన్నకూతురులా చూసుకుంటానని అన్నారు. గోరుముద్దలు తినిపించామని చెబుతున్నారు. కానీ అవి గోరుముద్దలు కాదు విషపు ముద్దలు. తన కుమారుడు రాజీవ్ కి అలాంటి సమస్య వున్నదని తెలిసినా ఇలా చేయడం నేరం కాదా.

రీల్స్ కోసం కారుపై గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ముద్దులు - ప్రియుడికి అపరాధం

రీల్స్ కోసం కారుపై గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ముద్దులు - ప్రియుడికి అపరాధంరీల్స్ కోసం నేటి యువత వింత చేష్టలకు పాల్పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా, సోషల్‌ మీడియాలో వచ్చే లైక్స్ కోసం రకరకాల స్టంట్లు, రీల్స్‌ చేస్తుంటారు. మధ్యప్రదేశ్‌లోని ఓ ప్రేమ జంట ఇలానే కొత్తగా ఆలోచించింది. అది బెడిసికొట్టి.. చివరికి ట్రాఫిక్‌ పోలీసుల జరిమానాతో ముగిసింది.

ఉమ్మెత్తను అమ్మే డెలివరీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లపై నిషేధం

ఉమ్మెత్తను అమ్మే డెలివరీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లపై నిషేధంఅమెజాన్, స్విగ్గీ ఇన్‌స్టామార్ట్, బిగ్‌బాస్కెట్ వంటి ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ఆహార విక్రయ లైసెన్స్‌లను రద్దు చేయాలని కర్ణాటక ప్రభుత్వం అధికారులను ఆదేశించడంతో, ఉమ్మెత్త పూల అంశం మళ్లీ చర్చనీయాంశమైంది. ప్రజారోగ్యం-ఆహార భద్రతకు సంబంధించిన ఆందోళనల నేపథ్యంలో, ఉమ్మెత్త పండ్లు, విత్తనాలను ఆన్‌లైన్‌లో విక్రయించడం వల్లే ఈ డెలివరీ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లపై, అలాగే వాటికి సరుకును సరఫరా చేసే సంస్థలు, విక్రేతలపై ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆహారం లేదా మానవ వినియోగం కోసం ఉద్దేశించిన ఉమ్మెత్తకు సంబంధించిన లిస్టింగ్‌లు, ప్రకటనలు, ప్రచార సామగ్రిని తొలగించాలని సంబంధిత ఆహార వ్యాపార నిర్వాహకులను ఇది ఆదేశించింది

Kiku chiranjeevi: మా ఫ్లెక్సీలను తీసేసి డబ్బింగ్ సినిమా ఫ్లెక్సీలు పెడుతున్నారు : కికు యనమల

Kiku chiranjeevi: మా ఫ్లెక్సీలను తీసేసి డబ్బింగ్ సినిమా ఫ్లెక్సీలు పెడుతున్నారు : కికు యనమలకికు యనమల, కశిష్ ఖాన్ జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "చిరంజీవి". ఈ చిత్రంలో ఈశ్వరి రావు, తనికెళ్ల భరణి, శ్రీకాంత్ భరత్, వైవా రాఘవ ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమాను కికు ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్ పై దీప్తి నడిమింటి నిర్మిస్తున్నారు. శుభ సాయి వెంకట్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. "చిరంజీవి" సినిమా ఈ నెల 28న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ ను ఘనంగా నిర్వహించారు.

Thammareddy Bharadwaja :పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. అలా కొత్త సినిమా మేకింగ్ లో ఇబ్బందులు దాటాం

Thammareddy Bharadwaja :పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. అలా కొత్త సినిమా మేకింగ్ లో ఇబ్బందులు దాటాంవంద మంది న్యూ టాలెంట్ టాలీవుడ్ కు పరిచయం చేసిన చిత్రమే కొత్త సినిమా. సురేశ్, రాకేష్ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అజర్ స్టోరీ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ తో పాటు డైలాగ్స్, ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మహమ్మద్ వాసిమ్ అక్రమ్, సాగి సుధీర్ రావు, యడండ్ల సతీష్ యాదవ్ నిర్మాతలుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. త్వరలో ఈ సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. సోమవారం సాయంత్రం హైదరాబాద్ లో ఈ సినిమా 'వై ఇన్ హైదరాబాద్ వై నాట్ ఇన్ అవర్ ప్లేస్' ఈవెంట్ పలువురు దర్శక నిర్మాతలు అతిథులుగా ఘనంగా నిర్వహించారు.

మనసుని హత్తుకునే మాటలు, మ్యూజిక్ తో జగమే సంగీతం' ట్రైలర్‌

మనసుని హత్తుకునే మాటలు, మ్యూజిక్ తో జగమే సంగీతం' ట్రైలర్‌నూతన తెలుగు ప్రైమ్ ఒరిజినల్ సిరీస్ 'జగమే సంగీతం'. ఈ సిరీస్‌ ట్రైలర్‌ను తాజాగా విడుదల చేశారు. ఈ స్ట్రీమింగ్ సర్వీస్ ఒరిజినల్ హిందీ సిరీస్ 'బందిష్ బాండిట్స్' స్ఫూర్తితో రూపొందించారు. ఈ సిరీస్ కుటుంబం, సంప్రదాయం, ఆత్మశోధనకు సంబంధించిన ఒక హృద్యమైన కథను మన కళ్ళ ముందు ఆవిష్కరిస్తుంది. ఇందులో వారసత్వం, ప్రేమ, స్వీయ వాణిని కనుగొనడం గురించిన కథకు కర్ణాటక సంగీతం శాశ్వత సౌందర్యం భావోద్వేగ ప్రధానాంశంగా నిలుస్తుంది.

అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ సినిమా హైవాన్ ట్రైలర్ రిలీజ్

అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన్ సినిమా హైవాన్ ట్రైలర్ రిలీజ్అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీఖాన ప్రధాన పాత్రల్లో ప్రముఖ దర్శకుడు ప్రియదర్శన్ రూపొందిస్తున్న సినిమా "హైవాన్". సరికొత్త థ్రిల్లర్ గా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, తెస్పియన్ ఫిలింస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ ప్రెస్టీజియస్ మూవీతో ఫస్ట్ టైమ్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ లో నటిస్తున్నారు అక్షయ్ కుమార్. "హైవాన్" సినిమా సెప్టెంబర్ 11న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చేందుకు రెడీ అవుతోంది.

Dil Raju: సంక్రాంతి సిద్దమవుతున్న రవితేజ, దిల్ రాజు ల దాగుడు మూతలు దండాకోర్.

Dil Raju: సంక్రాంతి సిద్దమవుతున్న రవితేజ, దిల్ రాజు ల దాగుడు మూతలు దండాకోర్.మాస్ మహారాజా రవితేజ కథానాయకుడిగా నటించిన ఇరుముడి సినిమా అనూహ్య విజయంతో చాలా సంతోషంలో వున్నాడు. నిన్ననే సక్సెస్ మీట్ నుకూడా జరుపుకున్నాడు. డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు కూడా మంచి ఆదాయం వస్తోంది. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బేనర్ నిర్మాతలు దిల్ రాజు, శిరీష్ లు కలిసి రవితేజకు హ్రుదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా కొత్త సినిమా గురించి టూకీగా వివరిస్తూ మెసేజ్ చేశారు.